Review ซีรีส์ : “ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้” ซีรีส์จีนดราม่า ล้างแค้น ตับพัง “หลิวเสวียอี้ VS อู๋จิ่นเหยียน”

แค่ชื่อเรื่องก็ทำเอาหลายคนสะดุดแล้ว อะไรจะเศร้าเบอร์นั้น แต่พอได้เห็นว่าซีรีส์ ‘ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้’ (Kill Me Love Me - 2024) เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของตัวตึง ระหว่างหลิวเสวียอี้และอู๋จิ่นเหยียน ก็ทำเอาหลายคนอดใจไม่ไหว ถึงจะตับพังก็ต้องเก็บเข้าลิสต์ด่วน เพราะทั้งคู่ถือเป็นนักแสดงมากฝีมือ ที่ไม่ว่าจะได้รับบทไหนก็ทำถึงทุกเรื่องโดยเฉพาะฟากนางเอกที่ปีนี้เพิ่งจะมีผลงานซีรีส์ม้ามืดที่ท็อปฟอร์มสุดๆ อย่าง มรสุมชีวิต ทำเอาหลายคนประทับใจไม่ลืม และติดภาพนางเอกสู้ชีวิต ที่ต่อให้สามี (ในเรื่อง) หลอกไปฆ่า ฝังทั้งเป็น ก็ยังไม่ยอมตุย กลับมาแก้แค้นพร้อมทวงคืนความยุติธรรมจนสาแก่ใจขณะที่ฝั่งพระเอกหลิวเสวียอี้ แม้จะหล่อออร่าจับจนขึ้นแท่นพระเอกมาหลายเรื่อง แต่ก็ยังไม่วายชอบดอดไปรับบทพระรองหรือตัวร้าย ลองใจเหล่าแฟนคลับ ต่อให้ร้ายแค่ไหนก็ทำใจเกลียดไม่ลงอยู่ดี แถมยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าฝีมือการแสดงของเขาไม่ธรรมดา จะบทดีใจหายก็เอาอยู่ จะบทร้ายก็ไม่จมเพราะความหล่อออร่าสาด จนเป็นขวัญใจของผู้ชมทุกเรื่องมาถึงเรื่องนี้ ต้องบอกว่า ทั้งหลิวเสวียอี้และอู๋จิ่นเหยียน รับบทหนักทั้งคู่ อาจเพราะด้วยวัยของทั้งคู่ ที่ไม่ได้เด็กแล้ว ขึ้นเลข 3 ทั้งคู่ จะให้มารับบทคุณชายเจ้าสำราญกับคุณหนูไร้เดียงสาคงไม่ไหว งานนี้ผู้กำกับเลยจัดหนักให้ทั้งพระเอก-นางเอก มาสวมบทตัวละครชีวิตดราม่า รันทดไม่แพ้กัน เพราะขณะที่พระเอก แม้จะมีชาติตระกูลสูงศักดิ์เป็นถึงองค์ชายสามแห่งต้าเหยียน และแม่ทัพเวยเป่ยผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นขุนพลร้อยวิญญาณ แต่ทุกอย่างกลับมอดไหม้ในพริบตา เมื่อถูกกล่าวหาว่าว่าเป็นผู้ร้ายวางเพลิงเผาเมืองชิงโจว คร่าชีวิตชาวเมืองบริสุทธ์มากมาย จนชาวบ้านโกรธแค้น ถึงกับรุมทุบตีจนแม่ทัพผู้เกรียงไกร ต้องกลายเป็นมนุษย์ล้อ นั่งบนรถเข็น เหลือเพียงองค์ชายผู้โหดเหี้ยมไร้มนุษย์ธรรม ทำตัวเสเพลเมาหัวราน้ำไปวันๆ (แอบสปอยก่อนว่า พระเอกขาได้รับบาดเจ็บเลยต้องนั่งรถเข็นแต่ไม่นาน ก็รักษาหาย แต่ปิดเงียบไว้ เพราะฉะนั้น แฟนๆ ไม่ต้องห่วงว่าจะได้เห็นพระเอกเป็นมนุษย์ล้อจนจบเรื่อง เพราะได้นั่งเท่ๆ มีคนหามไม่นาน ไม่นานก็เดินคล่องปร๋อ)ขณะที่ฝั่งนางเอกอู๋จิ่นเหยียน ก็ไม่น้อยหน้า ชะตาเล่นตลกให้เธอต้องกลายเป็นลูกกำพร้าในชั่วข้ามคืน จากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนั้น เธอต้องเห็นผู้เป็นพ่อ ถูกไฟครอกตายทั้งเป็นต่อหน้าต่อตา เพื่อทวงบัญชีแค้นให้ครอบครัว จากสาวน้อยผู้บอบบาง แม้ต้องกลืนยาพิษ เข้าไปอยู่ในลัทธิมืดก็ยอม ฝึกฝนตัวเองเป็นนักฆ่า เพื่อรอวันแก้แค้น ก็ต้องกัดฟันทนแค่รู้ภูมิหลังของพระเอก-นางเอก ก็ไม่รู้ว่าจะสงสารใครก่อนดี เพราะชีวิตเจออะไรที่หนักหนามาพอกันแต่ความพีคยังไม่สุดแค่ตรงนี้ เพราะเรื่องราวของใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ เริ่มต้นที่การขีดเส้นให้ชะตาชีวิตของทั้งสองคนต้องมาพัวพันกัน เมื่อเหมยหลิน หรือ สือซื่อซาน (รับบทโดย อู๋จิ่นเหยียน) ได้แต่เก็บไฟแค้นสุมทรวงไว้ใจว่า คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุเพลิงไหม้ ที่ผลาญชีวิตคนในครอบครัวเธอ คือ มู่หรงจิ่งเหอหรือองค์ชายสามแห่งต้าเหยียน (รับบทโดย หลิวเสวียอี้) ดังนั้น เมื่อเธอฝึกปรือตัวเองจนเป็นนักฆ่าหญิงที่ไร้เทียมทาน โชคก็เข้าข้าง เมื่อเธอได้รับภารกิจสำคัญจากหัวหน้าลัทธิมืดให้ไปสังหารมู่หรงจิ่งเหอ บุคคลที่เธอเกลียดเข้ากระดูกดำ โดยโอกาสเดียวที่เธอจะได้ใกล้ชิดกับเขาคือ การแฝงตัวเป็นหนึ่งในร้อยหญิงงามแห่งซีเยียน เดินทางไปต้าเหยียน เพื่ออภิเษกสมรสกับมู่หรงจิ่งเหอถ้าเป็นซีรีส์ทรงมาตรฐานทั่วไป เปิดพล็อตมาแบบนี้ก็คงเดาทางได้ไม่ยากว่า แรกๆ นางเอกก็คงจะหาสารพัดวิธีเพื่อสังหารพระเอก แต่สุดท้ายทำไปทำมา ดันตกหลุมรักกัน (ซะงั้น) จนเกิดอาการรักไม่ได้เกลียดไม่ลงกว่าจะลงเอยกันได้ ก็ดันมารู้ความจริงว่า พระเอกไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่คิด แต่ซีรีส์เรื่องนี้ปูพล็อตมาให้ล้ำกว่านั้น เพราะแม้จะมีช่วงที่นางเอกยังจับต้นชนปลายไม่ถูก คิดแต่ว่ามู่หรงจิ่งเหอคือคนเลวที่ต้องหาทางสังหาร แต่พอได้จับพลัดจับผลูเข้ามาอยู่ด้วยกัน ก็รู้เลยว่า แท้จริงแล้วมู่หรงจิ่งเหออาจจะไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่คิด จากจะฆ่าเลยฆ่าไม่ลงที่พีคในพีค คือ นอกจากซีรีส์จะเดินเรื่องไว เปิดมาอีพีแรกก็ชวนให้ติดตาม ปูพื้นให้ผู้ชมเข้าใจที่มาที่ไป เปิดตัวพระเอกนางเอกครบ จุดที่เชื่อว่าทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์คือ แท้จริงแล้วเจ้าลัทธิมืดที่นางเอกไปอยู่ด้วย ก็คือ มู่หรงจิ่งเหอ ซึ่งปมนี้เฉลยให้ผู้ชมรู้ก่อน แต่คนที่ไม่รู้ คือ นางเอกดังนั้นผู้ชมเลยต้องดูไปลุ้นว่านางเอกว่าจะรู้ความจริงกี่โมง ที่สำคัญด้วยชีวิตสุดรันทดของทั้งคู่ จะได้รักและสมหวังกันอย่างไร เพราะในเมื่อบทเขียนมาให้ชีวิตขมเกิ๊น ถึงจะมีคิสซีนแซ่บๆ ปล่อยมาเรียกน้ำย่อยให้คนดูได้หวีดตั้งแต่อีพีแรก แต่หลายคนก็อยากเห็นมุมมุ้งมิ้งของพระเอกทรงแบด ที่ร้ายกับคนทั้งโลก แต่พอความรักบังตาก็แปลงร่างจากเสือกลายเป็นแมวสำหรับเรื่องนี้​บอกเลยว่า ใครจะดูอาจจะต้องทำใจให้มั่น พร้อมรับกับอาการตับพังกันพอประมาณ แต่เชื่อว่าถูกใจผู้ชมที่ชอบสายดราม่า เพราะลำพังฝีมือของนางเอกอู๋จิ่นเหยียนก็กินขาด ยังคงคอนเซ็ปต์นางเอกสู้ชีวิต เล่นแบบไม่ห่วงสวยแต่ก็ยังสวยทุกซีน มาเจอพระเอกหน้าหล่ออย่างหลิวเสวียอี้ ที่เรื่องนี้บทส่งสุดๆ กับแนวพระเอกทรงแบดๆ มีปมชีวิต ซีนถ่ายทอดอารมณ์ก็จัดออกมาขั้นสุด เก็บทุกรายละเอียดเศร้า เสียใจ แต่บทจะละมุน บอกเลยไม่ว่าจะงานสายตาและลีลาการพูดก็ทำถึง จนโดนใจผู้ชมไม่พอ แฟนคลับยังขยันทำมีมออกมาแซวไม่ได้หยุด เพราะฉะนั้นเรื่องเคมีของพระ-นาง เข้ากันได้ดีแบบหายห่วง​ ไม่ทำให้ผู้ชมขัดใจอย่างแน่นอนแถมเรื่องนี้ ยังได้ ปี้เหวินจวิ้น หนุ่มหน้าหวาน ไอดอลจีนสมาชิกวง NEXT ที่ฝากผลงานการแวดงมาหลายเรื่อง อาทิ บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a Class of Her Own - 2020) โลกใบเล็กของเม็ดฝุ่น (Sweet Teeth - 2021) มารับบทเยว่ฉิน อีกหนึ่งหนุ่มที่หลงรับนางเอก แต่ต่อให้แสนดีแค่ไหน ก็ต้องแพ้ให้กับพระเอกทรงแบดแถมคลั่งรักอยู่ดีส่วนที่สุดแล้ว ปมของเรื่องจะคลี่คลายอย่างไร ใครจะเป็นตัวร้าย ที่ผู้อยู่เบื้องหลังการเผาเมือง และการใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมด ต้องรอติดตาม แต่ที่ลุ้นกว่าใครคือตัวร้าย คือ ร่างกายของพระ-นางจะถึก ทน จนจบเรื่องหรือไม่ เพราะเท่าที่ดูทีเซอร์ ทั้งพระเอก-นางเอกมีซีนสะบักสะบอม จะตุยเย่มาล้อเล่นกับหัวใจของคนดูไม่ได้หยุดหย่อนแถมในระหว่างที่ปมใหญ่ที่ว่าแท้จริงแล้วพระเอก คือ เจ้าลิทธิมืดที่หลอกให้นางเอกกินยาพิษ แถมปั้นให้เป็นนักฆ่า จะได้ควบคุมและใช้งานได้ ยังไม่ถูกเฉลย นางเอกยังไม่รู้ความจริง ผู้ชมก็ไม่อาจวางใจ ไม่รู้ว่าบทจะเขียนอย่างไร ให้เจอทางออกแบบไม่สะเทือนความสัมพันธ์สามี-ภรรยาที่กว่าจะรักกันได้ก็ทำเอาเหนื่อยเอาเป็นว่า ใครที่กำลังลังเลว่าจะกดเข้าไปดู​ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ ดีหรือไม่ บอกเลยว่า อย่ารอช้า​ เพราะเท่าที่จับกระแสความนิยมของแฟนๆ ที่ดูแล้วติดหนึบ จนต่างเทใจและยกนิ้วให้ซีรีส์เรื่องนี้คู่ควรกับการเก็บเข้าลิสต์ สำหรับซีรีส์ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ มีทั้งหมด 32 ตอน สามารถรับชมเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยได้แล้วทาง YOUKU และ TrueIDMickey Mousemydramalist.com/