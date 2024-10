Review ซีรีส์ : “คีตาพานพบ” ซีรีส์รอมคอม เบาสมอง แก้ปมคุณชายรูปงามสูญเสียการได้ยิน แต่ตกหลุมรักสาวนักดนตรี

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังจากปล่อยให้แฟนซีรีส์รอมานานถึง 3 ปี ในที่สุด คีตาพานพบ (Echo of Her Voice- 2024) ซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติก รอมคอม ก็ได้ฤกษ์ออนแอร์ซักที ถึงจะมาช้าก็แต่ถือว่ามาได้ถูกจังหวะ เพราะหลังๆ มานี้ ดูเหมือนว่า ซีรีส์จีนส่วนใหญ่ที่เป็นกระแสจะมาแนวเข้มข้น ล้างแค้น ชิงไหวชิงพริบ แถมบางเรื่องทำคนดูปวดตับตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องไม่พอ ยังใจร้ายให้พระเอก-นางเอกต้องพลัดพราก ทิ้งคนดูดิ่งอยู่ปลายทางก็ไม่น้อย ดังนั้นพอมีซีรีส์ที่เห็นทีเซอร์ก็รู้แล้วว่ามาแนวรักใสๆ ก็ทำหลายคนอดใจไม่ไหวต้องกดเข้าไปดู แต่ไม่คิดคือติดหนึบ แม้พล็อตไม่ซับซ้อน ดูตอนต้นก็เดาตอนจบได้ แต่ก็น่าติดตามความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ นอกจากจะได้พระเอกหน้าหล่อ อย่างเว่ยเจ๋อหมิง ที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมาย อาทิ ออฟฟิศนี้มีรัก(ลับ) (You Are My Secret-2024), สื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด ( Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact -2024) และเป็นที่จดจำสุดๆ คือ ผลงานซีรีส์เรื่อง รักนี้ไม่ลืมเลือน (Unforgettable Love - 2021) มาประกบคู่กับสวี่เจียฉี นักแสดงหญิงหน้าเก๋ที่มีผลงานการแสดงมาหลายเรื่อง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบทรอง ผลงานที่ทำให้หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคือ ซีรีส์เรื่องตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ (Legend of Yunxi - 2018)แม้จะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรก แต่บอกเลยว่า เคมีของทั้งคู่เข้ากันได้ดี มีฉากฟินๆ หยอดมาให้แฟนๆ ได้ชมไม่ขาด ยิ่งมี “ดนตรี” เป็นแกนเรื่อง บวกกับภาพสวยๆ เลยทำให้ทุกองค์ประกอบยิ่งละมุนและดูเพลินเข้าไปใหญ่สำหรับคีตาพานพบ ว่าด้วยเรื่องราวความรักเคล้าเสียงดนตรี เหมือนชื่อเรื่อง ที่ต้องบอกว่า ตั้งชื่อไทยได้ตรงปกมาก เพียงแต่ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แนวละครเพลงแบบละครมนต์รักลูกทุ่งบ้านเรา เพียงแต่ตัวละครทุกตัวในเรื่อง จะมีความเกี่ยวข้องกับดนตรีและเสียงเพลงคีตาพานพบ ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เดินเรื่องไว เปิดเรื่องด้วยการเดินทางของคุณชายรูปงามอวิ๋นมู่ (รับบทโดย เว่ยเจ๋อหมิง) ที่ตั้งใจล่องเรือสำราญมายังเมืองอวิ๋นเหยา เพื่อที่จะตามหานักดนตรี ระหว่างทางเขาถูกดึงดูดความสนใจด้วยเสียงกลองเจี๋ยกู่ของซูรั่วเฟย (รับบทโดย สวี่เจียฉี) ที่ตั้งใจมาตีกลองเพื่อร้องทุกข์ เพราะหอสังคีตที่ดูแลกำลังจะถูกสั่งปิดการพบกันแบบไม่คาดฝันของทั้งคู่ ทำให้คุณชายอวิ๋นมู่รู้สึกต้องตาซูรั่วเฟย อย่างบอกไม่ถูก เพราะเสียงกลองของนางเอก เป็นเสียงเดียวที่เขาสามารถได้ยิน หลังจากที่เขาต้องสูญเสียความสามารถในการได้ยินไปในวัยเด็ก ตอนที่ถูกทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ดันหนีเข้าป่าไปเจอนางเอกในวัยเด็กและได้รับการช่วยเหลือ แถมยังได้หยกเขียวเป็นของแทนใจและคำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง (แต่ตอนแรกที่เจอกัน ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าเป็นคนที่เคยมีบุญคุณต่อกัน)หลังจากอวิ๋นมู่รอดตายราวกับปาฏิหาริย์ในครานั้น เขาไม่เคยเริ่มคำสัญญา และพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการปิดบังความลับที่ไม่อาจบอกใคร มีเพียงองครักษ์ข้างกายที่รู้ เพราะเขาต้องเรียนรู้การอ่านปากผู้คนที่พบเจอ งานนี้เชื่อว่าหลายคนพอรู้ความลับของพระเอกแล้ว คงอดไม่ได้ที่จะแอบสังเกตในทุกซีนที่พระเอกพูดคุยกับตัวละครอื่นๆ ว่าพระเอกต้องคอยมองหน้าเพื่ออ่านปากหรือเปล่า ซึ่งเท่าที่สังเกตดูต้องบอกว่า ซีรีส์เก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควร เพราะไม่ว่าคุณชายอวิ๋นมู่ จะสนทนากับใครก็ตาม เขาจะต้องมองหน้าคู่สนทนาตรงๆ เพื่ออ่านปาก และต้องมีองครักษ์อยู่ข้างกาย เพื่อคุ้มกันและเป็นหูให้กับเขา เพราะไม่อย่างนั้น ต่อให้มีคนตะโกนเรียกดังแค่ไหนอยู่ข้างหลัง เขาก็ไม่ได้ยิน และอาจจะกลายเป็นพิรุธให้เขาอื่นรู้จุดอ่อนได้ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้คุณชายอวิ๋นมู่เซอร์ไพรส์ไม่น้อย ตอนที่พบว่า ตัวเองได้ยินเสียงกลองของนางเอก และอดรู้สึกไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรพิเศษ เขาจึงพยายามหาทางเก็บนางเอกไว้ข้างกาย ด้วยการพยายามทำทุกวิธีทาง เพื่อทำให้นางเอกยอมมาเป็นนางสังคีต (นักดนตรี) ประจำตัวให้ได้ แต่แน่นอนว่า ด้วยความแก่นแก้วของนางเอก ซึ่งเป็นสาวน้อยผู้รักในเสียงดนตรีและอิสระ มีหรือจะยอมเป็นนกน้อยในกรงทองง่ายๆ คุณชายอวิ๋นมู่ เลยต้องใช้ทั้งเล่ห์ทั้งกล ทั้งปลอบทั้งขู่ กว่าจะทำให้นางเอกรับปากอย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการล่องเรื่อสำราญมาเมืองอวิ๋นเหยาของคุณชายอวิ๋นมู่ ไม่ใช่แค่เพื่อความสำราญหรือมาตามหานักดนตรีเท่านั้น แต่เขายังถือโอกาสนี้ตามหาเด็กสาวผู้มีพระคุณเพื่อทำตามสัญญา แต่ด้วยพล็อตของซีรีส์ จะให้ความจริงเปิดเผยง่ายๆ ก็ไม่ใช่ท่ามาตรฐานของซีรีส์รอมคอม เพราะต่อให้พระเอก-นางเอกจะเจอกันตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่ก็ดันจำกันไม่ได้ ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะเจอกันตอนเด็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็หน้าตาไม่เหมือนเดิม แถมคงไม่ได้ถามชื่อแซ่กันไว้ เลยยืนยันตัวตนกันยากไปอีก ต้องอาศัยหยกเขียว ซึ่งนางเอกก็เก็บไว้อย่างดีมาตลอด จนพอถึงตอนสำคัญ ดันเป็นจังหวะที่พี่สาวจะให้คนไปปิดหอสังคีต สมบัติส่วนตัวเลยถูกโยกย้าย รวมทั้งหยกเขียวก็ดันตกมาอยู่ในมือพี่สาวนางเอกเดิมทีพี่สาวก็ไม่ได้มีเจตนาจะฮุบ แต่บังเอิญมีอยู่วันหนึ่ง คุณชายอวิ่นมู่มาพบพี่สาว และเห็นหยกเขียวเข้า ก็จำได้ทันที จึงเอ่ยถาม ด้วยความที่พี่สาวมีไหวพริบและรู้เรื่องราวของน้องสาวกับเด็กหนุ่มที่เคยช่วยชีวิต เลยถือโอกาสนี้สวมรอย หวังทำคะแนนกับคุณชายอวิ๋นมู่ พอน้องสาวมาหาหยกเขียวก็แกล้งบอกว่าหายไปแล้ว ส่วนพระเอกของเรื่อง ไม่ต้องสงสัยเข้าใจผิดไปเป็นที่เรียบร้อย แต่สุดท้ายความจริงจะกระจ่างตอนไหน และอย่างไร ต้องไปลุ้นกันในซีรีส์งานนี้ เพื่อให้ครบสูตรซีรีส์แนวโรแมนติกรอมคอม ซีรีส์ยังผูกอีกหลายปมให้ตามแก้ ไม่ว่าจะเป็นน้าของพระเอก ที่ไม่รู้สุดท้ายจะหักหลังพระเอกหรือไม่ พระรองที่เคยเป็นเด็กอ้วนที่โดนรังแก โชคดีมีนางเอกขี่ม้าขาวมาช่วย พอโตมากลับเป็นผู้อาวุโสด้านดนตรีที่ผู้คนยกย่อง รวมทั้งนางเอก แต่ดันไม่รู้ว่าพระรองคือ คนที่ตัวเองเคยปกป้องในวัยเด็กอีกจุดเด่นที่ทำให้หลายคนดูแล้วติดหนึบ คือ แม้เนื้อหาจะเบาสมอง เดาตอนจบได้ไม่ยาก แต่ก็ยังมีหลายปมที่ทำให้คนดูอยากรู้ว่า สุดท้ายแล้วซีรีส์จะมีวิธีคลายแต่ละปมให้สมเหตุสมผลอย่างไร ที่สำคัญยังขยันหยอดฉากฟินของพระเอก-นางเอกมาเป็นระยะ แถมไม่ต้องรอให้รักกัน ก็มีฉากหวานๆ ฟินๆ ถึงเนื้อถึงตัวกันมาให้จิกหมอนตลอด งานนี้ขอหยอดให้พอเป็นน้ำจิ้ม คิดดูว่าพอนางเอกยอมมาเป็นนักดนตรีส่วนตัวแล้ว พระเอกถึงขั้นต้องให้ย้ายมานอนห้องเดียวกัน ถึงจะแยกกันคนละเตียงแต่ก็ทำเอาคนดูใจคอไม่ดี และไม่ต้องจินตนาการต่อว่ากว่าจะจบเรื่องว่าจะจิกหมอนขาดไปอีกกี่ใบมาถึงตรงนี้ ถ้าถามว่า ซีรีส์เรื่องนี้เหมาะกับใคร บอกเลยว่า เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะสายชิล ไม่อยากลุ้น หรือ ใช้สมองคิดตามแผนของตัวละคร หรือ ปวดตับกับเรื่องราวของความรักที่รันทด แค่อยากได้ซีรีส์ฟินๆ มาฮีลใจ เรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ ลำพังเข้ามาดูหน้าหล่อใสกริ๊งของเว่ยเจ๋อหมิง ที่แม้จะยังสลัดภาพบอสหนุ่มในลุคปัจจุบันจากซีรีส์เรื่องก่อนๆ ไม่หมด แต่การมารับบทคุณชายที่มั่นใจในตัวเอง จนบางครั้งดูหลงตัวเองนิดๆ ก็ไม่ได้ทำให้ขัดตาขณะที่นางเอกของเรื่องก็หน้าตาสดใส รอยยิ้มดูมีเสน่ห์ แถมคอสตูมเรื่องนี้ ยังส่งให้นางเอกยิ่งดูโดดเด่น มีเครื่องประดับเต็มตัว ให้ดูเพลินๆ ไม่พอ ใครที่ชอบประวัติศาสตร์เครื่องดนตรีจีน เรื่องนี้น่าจะได้ดื่มด่ำกับเครื่องดนตรีหลายชนิดที่พิเศษกว่านั้นคือ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ อู๋ซีเจ๋อ แม่ทัพสุดหล่อจาก ป่วนรักฮูหยินจอมแก่น (General's Lady -2020) มารับบทพระรองอีกด้วย เลยทำเอาบางคนดูแล้วเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าหยุดยาวนี้่ ถ้าอยากทรมานขอบตาเล่น คีตาพานพบคือ หนึ่งในลิสต์ที่คอซีรีส์จีนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เพราะด้วยพล็อตที่ไม่ได้ซับซ้อน ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ยาวมาก จัดมาแบบพอดีๆ มีทั้งหมด 24 ตอน รับชมได้ทาง iQIYI และ WeTV โดยพากย์ไทยออกมาเรียบร้อยทาง iQIYI เท่านั้น