Scoop พิเศษ : 4 เรื่องน่ารู้ก่อนดู “The Judge from Hell” ซีรีส์ใหม่ของ "พัคชินฮเย" ในบทผู้พิพากษาปีศาจ

Disney+ Hotstar ร้อนแรงแทบลุกเป็นไฟ หลังเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของ "พัคชินฮเย" เจ้าของฉายา “น้องผักพริก” ที่มารับบทนำใน The Judge from Hell (2024) หรือชื่อไทยว่า “ห้องพิจารณาคดีแห่งปีศาจ” เรตติ้งก็เดือดปรอทแตกครองแชมป์อันดับ 1 ของซีรีส์ทุกวันศุกร์-เสาร์ทั่วประเทศไปแล้วจ้าทุกคน! ทั้งยังเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของพัคชินฮเยอีกด้วยใครไม่เคยเห็นน้องผักยักไหล่ ใส่แบรนด์เนม และเชิดเหวี่ยงแบบตัวแม่ตัวมัมพลาดไม่ได้เชียว! ซีรีส์เรื่องนี้โหดเลือดสาดมากเธอ ลองคิดดูสิว่าถ้ายมฑูตขึ้นมาจากอเวจีแล้วสิงร่างน้องผักเพื่อมาลงทันฑ์ฆาตกรซาดิสม์ด้วยบทลงโทษสุดดาร์กแบบนรกของแทร่จะมันส์แค่ไหน เรียกว่าซ้อมตกนรกกันไปเลยสิคร้าบบบบ! เรารวม 4 เรื่องน่ารู้ก่อนดู The Judge from Hell มาติวเข้มก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีจะได้อุ่นเครื่องกันสักหน่อยหลังจากน้องผักพักไปคลอดเบบี๋เมื่อปี 2565 แม่ก็หวนคืนวงการซีรีส์ดราม่าโรแมนติกอีกครั้งเมื่อต้นปี 2567 ด้วยการรับบทเป็นคุณหมออัจฉริยะในซีรีส์ “Doctor Slump-หัวใจหมอไม่มอดไหม้” ทาง Netflix ทว่ายังไม่ทันให้ FC ได้พักใจฟู พัคชินฮเยก็พลิกบทใหม่อีกครั้งในซีรีส์ "The Judge from Hell" (ห้องพิจารณาคดีแห่งปีศาจ-2024) บอกเลยเรื่องนี้น้องผักพลิกคาแร็กเตอร์ขั้นสุด เมื่อเธอต้องรับบท 2 บุคลิกเหมือน “กาสะลอง-ซ้องปีบ” ร่างแรกเป็นผู้พิพากษาสาวลุคเรียบร้อยนาม “คังพินนา” ส่วนร่างสองเป็นคังพินนาที่ถูกยมฑูตนามว่า “จัสติเซีย” (รับบทโดย โอนารา) สิงร่างอีกที ซึ่งน้องผักก็ฉีกคาแร็กเตอร์แตกต่างกันสุดขั้วได้แบบทำถึง!ในซีรีส์ The Judge form Hell เราจะได้เห็นน้องผักสวมจริตปีศาจสาวมั่นตัวมัมแห่งวงการนรก มีความซาดิสม์ทั้งสีหน้าและแววตาชวนขนลุก ตัดสลับกับสีหน้าขี้เล่นแบบสาวจอมซนปนความน่ารักเบาๆ โดยเฉพาะซีนตำรวจหนุ่มสุดคิวท์ “ฮันดาออน” (รับบทโดย คิมแจยอง) เรื่องนี้น้องผักแบรนด์เนมหัวจรดเท้าแบบฟาดๆ รถสปอร์ตสีแดงแปร๊ด รองเท้าสูงปรี๊ด ผมสีแดงตัดกับนัยน์ตาสีม่วง ยิ่งเวลาแม่ลงโทษฆาตกรโรคจิตจะยิ่งดูซาดิสม์ไม่แพ้กัน เหมือนสะใจที่ได้เฆี่ยนตีจนน่วมให้สาสมกับกรรมชั่วที่ก่อไว้...ฟาดได้ฟาดไม่ยั้งเลยฮะแม่!ส่วนตัวคิดว่าบทบาทนี้ท้าทายความสามารถของพัคชินฮเยมากๆ ไหนจะต้องถลึงตาเหมือนคนโรคจิต การแสดงออกทางสีหน้าให้ฟิลแบบ 3 นาที 48 อารมณ์คล้ายคนเป็นไบโพล่าร์ มีฉากบู๊แอ็กชันแบบโหดๆ ซึ่งแม่ก็ทำถึงเหมือนซ้อมมาหนักหน่วง แถมยังต้องถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละครผ่าน 2 คาแร็กเตอร์ที่แตกต่างกันสุดขั้ว เรียกว่าเป็นการพลิกภาพจำจากนางเอกสายหวานที่เราคุ้นเคยกันแบบ 180 องศาเลยล่ะ!The Judge from Hell เป็นซีรีส์แนวลึกลับ สยองขวัญ และแฟนตาซี มีความโรแมนติกแบบใจฟูให้เราได้จิ้นจิกหมอนไปกับเคมีของน้องผักและคิมแจยอง (อดีตนายแบบสุดฮอตที่มาพร้อมความสูง 186 เซ็นติเมตร ผู้ผันตัวเองมารับบทนำในซีรีส์แนวรอมคอมชื่อดังหลายเรื่อง) มีฉากจิ้นตาแตกให้เราม้วนตั้งแต่ต้นเรื่อง ต้องยกนิ้วให้คิมแจยองที่ประกบนางเอกตัวมัมได้แบบเอาอยู่ ยิ่งตอนทั้งคู่จ้องตากันทำเอาลุ้นเบาๆ ว่า “kiss สิ kiss สิ” งู้ยยยยย! ดีต่อใจมากเว่อร์จนเราแอบเบลอไปด้วยเรื่องราวของห้องพิจารณาคดีแห่งปีศาจว่าด้วยชีวิตแสนเศร้าของ “คังพินนา” ผู้พิพากษาสาวและอดีตคู่หมั้นของนักธุรกิจหนุ่มทายาทนักการเมืองชื่อดัง ที่ถูกฆ่าตายกลายเป็นวิญญาณตกนรกผิดขุม แล้วยังเป็นคนดวงซวยซ้ำซ้อนไปเจอกับ “จัสติเซีย” ยมฑูตตัวมัมแห่งนรกขุมฆาตกร ผู้รีบร้อนเหมือนจะรีบไปงาน grand sale นางเลยพิพากษาโดยไม่ไต่สวน ทำให้คังพินนากลายเป็นวิญญาณบาปร่อนเร่อยู่ในนรกผิดขุมซะอย่างนั้นแน่นอนว่าเมื่อจัสติเซียทำพลาด ท่านบาเอล (รับบทโดย ชินซองรก) ยมฑูตเลเวลสูงจึงลงโทษจัสติเซียให้ไปสิงร่างของคังพินนา เพื่อพิพากษาคดีของฆาตกรหลายคนบนโลกมนุษย์ที่ไม่สำนึกผิด จนกว่าจะได้เหยื่อครบ 20 รายภายในหนึ่งปี โดยมีกฏเหล็กว่า ห้ามมีความรักและห้ามมีอารมณ์แบบมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็จะต้องตายไปเลย แต่จัสติเซียในร่างคังพินนาดันเผลอมีใจให้ฮันดาออนนี่สิ ชนิดที่ใจเต้นแรงหลายริกเตอร์จนแม่เกือบตุยไปหลายรอบ แล้วฮันดาออนก็ขยันมาเข้าใกล้ซะด้วยนะงานนี้คงต้องลุ้นกันว่าแม่จะตุยเพราะซิกแพ็ค เอ้ย! เพราะพลังแห่งรักก่อนได้กลับยมโลกหรือเปล่านะ?นอกจากจะเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของพัคชินฮเยแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเพียบ! โดยเฉพาะคดีฆาตกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริง อย่างเคสแรกเป็นเรื่องของความรุนแรงในความสัมพันธ์ เมื่อฝ่ายชายเป็นโรคจิตและหึงหวงจนทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างรุนแรง ทั้งคำพูดและการกระทำที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้หญิงอย่างมาก ทำให้เธอกลายเป็นโรคหวาดระแวง วิตกกังวล จนถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งจัสติเซียก็พิพากษาคดีได้โหดเลือดสาดและซาดิสม์ชนิดสะใจคนดูเป็นที่สุดส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นเรื่องราวการฆาตกรรมอำพรางเพื่อชิงเงินประกัน เมื่อครูสาวในโรงเรียนอนุบาลหวังรวยทางลัดด้วยเงินประกัน จึงจัดฉากฆาตกรรมคนรักแบบเนียนๆ ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุและไม่สำนึกผิด ถือเป็นคดีอาญาที่สะท้อนให้เห็นถึงความมืดมิดของจิตใจมนุษย์และความโลภที่ไม่มีสิ้นสุด จัสติเซียจะลงโทษแบบวิถีนรกเตอร์ได้สาสมกับกรรมชั่วของนางแค่ไหน คงต้องไปฟังคำตัดสินได้ในห้องพิจารณาคดีแห่งปีศาจ บอกเลยว่าแต่ละคดีที่ท่านแม่จัสติเซียพิพากษานั้น สาแก่ใจอีช้อยยิ่งนักปรบมือสิคะ...รออะไร!!!ความน่าสนใจที่ทำให้ซีรีส์ The Judge from Hell เรตติ้งถล่มทลายทั้งในกรุงโซลและทั่วประเทศ รวมถึงในบ้านเราและอีกหลายประเทศ มาจากหลายปัจจัยหลักตั้งแต่บทจนถึงนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นพล็อตเรื่องแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร : นอกจากจะผสมผสานความเป็นซีรีส์เกาหลีแนวกฎหมาย (ที่มาแรงในช่วงหลัง) ความระทึกขวัญและเคสที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเข้าไว้ด้วยกัน ความปังยังไม่หยุดอยู่ที่ผู้พิพากษาเหมือนซีรีส์แนวเดียวกัน แต่เรื่องนี้ถึงขั้นอิมพอร์ตผู้พิพากษาพร้อมบทลงโทษจากนรกกันเลยทีเดียว รับรองทั้งโหด หวาดเสียว และถึงใจอย่างแน่นอน!ทีมนักแสดงคุณภาพคับคั่ง : นำทีมโดยน้องผักพริกสิบเม็ด “พัคชินฮเย” และทีมนักแสดงมากฝีมือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์หลายเรื่อง แม้แต่ตัวประกอบที่รับบทเป็นผู้ร้ายในแต่ละตอนก็ยังเล่นดี มีความโรคจิต และมีความอำมหิตจนเราอยากจะเข้าไปหยุมหัวสักตุ้บสองตุ้บ!การันตีความสนุกโดยทีมผู้สร้าง : ผู้กำกับ “พักจิน-พโย” ที่เคยฝากผลงานในซีรีส์ดังหลายเรื่องอย่าง “You are my sunshine” (ปี 2005) “Close to Heaven” (ปี 2009) และ “Brave Citizen” (2023) จับมือกับนักเขียนบทรุ่นใหม่อย่าง “โจ อี-ซู” จาก “Reflection of You” (ปี 2021) ที่ออกอาการดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อรู้ว่า พัคชินฮเยเซย์เยสกับการรับบทนำในเรื่องนี้ ถึงขนาดที่บอกว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณพัคชินฮเยมากๆ ที่เลือกรับบทละครของนักเขียนมือใหม่จนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูก ฉันตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำงานให้หนักขึ้น เพื่อที่ซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ทำให้ชื่อเสียงของเธอในฐานะนักแสดงต้องมัวหมอง”แค่เห็นรายชื่อนักแสดงและทีมงานก็การันตีความปังไม่หยุด! รับรองว่า The Judge from Hell จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน แล้วเจอกันในห้องพิจารณาคดีของผู้พิพากษาปีศาจสุดแซ่บ ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 22.00 น. จำนวน 14 ตอน สตรีมแบบถูกลิขสิทธิ์ให้ภาพคมชัดและซับไทยมีคุณภาพได้ที่ Disney+ HotstarRassarinhttps://www.hancinema.net/https://mydramalist.com/