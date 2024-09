Review ซีรีส์ : “ธารธารารักนิรันดร์” พีเรียดดราม่า ชิงไหวชิงพริบ แค้นสุมอกทำให้พระเอกต้องร้าย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

กระแสแรงตั้งแต่เริ่มออนแอร์ แถมยังทรงดีต่อเนื่อง สำหรับ ธารธารารักนิรันดร์ (Love of Nirvana - 2024) ซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่า ที่ต้องบอกว่านอกจากจะได้ซุปตาร์ตัวท็อปมารับบทนำ เนื้อหาเข้มข้น ชวนให้ติดตามตั้งแต่ต้นเรื่อง จนทำเอาคนดูต้องลุ้นตัวโกงไม่พอ ที่พีคสุดๆ คือ นอกจากจะต้องเกาะจอรอดูว่าพระ-นางจะได้รักกันตอนไหน ที่คนดูลุ้นกันสุดๆว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือ ไม่แน่ใจว่า สุดท้ายแล้วพระ-นางจะได้สมหวังหรือไม่ หรือคนดูต้องตับพัง เพราะมีใครตุยสำหรับ ธารธารารักนิรันดร์ เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของเหรินเจียหลุน และหลี่หลานตี๋ สำหรับฝ่ายชาย เชื่อว่าแฟนๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว มีผลงานแสดงมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น องครักษ์เสื้อแพร (Under the Power -2019) , ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (One And Only - 2021) ขณะที่หลี่หลานตี๋ นางเอกของเรื่อง เคยฝากผลงานในเรื่องฝันคืนสู่ต้าชิง (Dreaming Back to the Qing Dynasty - 2019) และ ดาวตกก่อเกิดรัก (The Starry Love - 2023) แถมเรื่องนี้ยังได้อีกนักแสดงหนุ่มมากฝีมือ อย่างสวีเจิ้งซี ที่หลายคนเคยประทับใจจากผลงานเรื่องประกาศิตหงสา Legend of the Phoenix -2019) และเนรมิตฝันแดนหย่งอัน (YongAn Dream - 2024) มารับบทนำในเรื่องอีกด้วยจัดทัพฝั่งนักแสดงนำมาแน่นแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้โจวจิ้งเทา ผู้กำกับจากซีรีส์ ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love - 2023) มากำกับ ทำให้แฟนๆ มั่นใจได้เลยว่า นอกจากภาพจะสวย การดำเนินเรื่องยังถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าติดตาม จนไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงทำเอาหลายคนดูแล้วติดมาถึงเนื้อในฝั่งเนื้อเรื่อง ธารธารารักนิรันดร์ ว่าด้วยเรื่องราวของเซียวอู๋เสีย หรือ เว่ยจาว (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) ลูกชายอดีตเจ้าเมืองเยว่ลั่ว ชายหนุ่มที่อดทนใช้ชีวิตอย่างขมชื่น หลังจากเมืองเยว่ลั่วต้องตกเป็นเมืองขึ้น ครอบครัวถูกใส่ร้าย พ่อแม่ถูกฆ่าตาย ชาวเยว่ลั่วบ้างก็ล้มตาย บ้างก็ถูกจับไปเป็นทาส เซียวอู๋เสียทำได้เพียงรักษาชีวิต เพื่อรอวันแก้แค้นทวงคืนความยุติธรรม เขายอมกล่ำกลืนทำทุกวิถีทาง เปลี่ยนชื่อเป็น เว่ยจาวแฝงตัวรับใช้ “จักรพรรดิเซี่ยเช่อ” (รับบทโดย จางเฟิงอี้) แห่งแคว้นต้าเหลียง ไต่เต้าจนได้เป็นผู้บัญชาการกรมกวงหมิง แม้จะมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ ก็ไม่สน ขอเพียงเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เว่ยจาวรอโอกาสที่จะได้แก้แค้นมาตลอด จนวันที่เขารอคอยก็มาถึง แต่ใครจะคิดว่า แผนการที่วางมาอย่างดี จะถูกเจียงฉือ (รับบทโดย หลี่หลานตี๋) เด็กกำพร้าที่หนีอาจารย์ลงจากเขามา ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงแอบปีนต้นไม้ไปชมพิธีเซ็นสัญญาสงบศึก ระหว่างถังรุ่ย ตัวแทนทูตแคว้นเว่ย และ เผยเหยี่ยน (รับบทโดย สวีเจิ้งซี) ระหว่างกำลังจิบสุรา ชมนางระบำร่ายรำอยู่บนต้นไม้ เจียงฉือเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองดันปีนต้นไม้ผิดต้น เพราะดันไปอยู่ต้นเดียวกับพระเอก ซึ่งครั้งนี้เขาปรากฏตัวในฐานะนักฆ่าหน้ากากเงิน ตั้งใจจะมาลอบสังหารถังรุ่ย แต่ดันมาเจอเจียงฉือเข้าฝ่ายนางเอก พอเห็นอันตรายอยู่ตรงหน้า เพื่อเอาตัวรอด พยายามใช้สารพัดวิธีเพื่อส่งสัญญาณให้คนช่วย เลยโดนพระเอกซัดยาพิษ อย่างหญ้าตัดภายในเข้าปากแต่นางเอกก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์ เพื่อให้เสียแผนเลยใช้มีดปักเข้าที่อกเจียงฉืออีกดอก แต่เจียงฉือก็ยังไม่วายหาโอกาสเตะกาสุราให้ตกลงจากต้นไม้ ทำให้องครักษ์ของเผยเหยี่ยนรู้ตัว และช่วยเหลือทูตแคว้นเว่ยไว้ได้เมื่อรู้ว่าผิดแผน นักฆ่าหน้ากากเงินจึงรีบหนีไป ก่อนไปยังซัดเจียงฉือตกต้นไม้ แต่นางเอกคว้าเข็ดขัดของนักฆ่าหน้ากากเงินติดมือไปได้ เพื่อรักษาเบาะแสสำคัญที่จะชี้ตัวนักฆ่า เผยเหยี่ยนจึงรับเจียงฉือไปรักษาจนหาย แถมยังใช้เป็นเหยื่อล่อหานักฆ่า หวังสร้างความชอบแต่ด้วยความแสนซนของนางเอก สุดท้ายหาทางหนีออกจากจวน แต่ก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้ ดันมาเจอกับนักฆ่าหน้ากากเงินที่ตามมาหมายเอาชีวิต แต่แทนที่จะฆ่าให้ตาย เขาเลือกทรมานด้วยการกดแผลที่เคยแทง พร้อมจับนางเอกห้อยหัวเอามีดจ่อคอ โชคดีเผยเหยี่ยนตามมาทัน เลยรอดได้อีกครั้งแต่วิบากกรรมของเจียงฉือยังไม่หมด เจอพระเอกตามมาจัดการไม่เลิก จนสุดท้ายเพื่อใช้นางเอกเป็นตัวสืบข่าวเคลื่อนไหวของถังรุ่ย เลยเอาชีวิตของอาจารย์มาขู่ แถมยังหาวิธีมาทรมานนางเอกสารพัด จนนางเอกต้องจำยอมแต่โดยดี พร้อมทิ้งปมให้คนดูรอลุ้นต่อว่า สุดท้ายแล้วความพยามที่เขาอดทนมาล้างปี จะเปิดโปงความจริง ทวงคืนความยุติธรรม เพื่อล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่แต่งานนี้บอกเลยว่า พอเปิดเรื่องมาแนวพระเอกดิบเถื่อนแบบนี้ ก็ถึงกับทำเอาแฟนซีรีส์จีนต้องกลั้นใจดู เพราะที่ผ่านมาต่อให้พระเอกจีนจะโหดร้าย เย็นชากับคนทั้งเรื่อง แต่ก็ยกเว้นกับนางเอก แต่สำหรับเรื่องนี้ ต่อให้จะนางเอกหรือใคร ความแค้นก็บังตาจนพระเอกไม่สน ทำให้หลายคนดูไปก็อดแซวไม่ได้ว่า นี่มันตัวร้ายที่จับฉลากได้บทพระเอกชัดๆ แต่ถึงจะร้ายแค่ไหน คนดูก็เกลียดไม่ลง เพราะเรื่องนี้ เหรินเจียหลุนยังคีฟลุคพระเอกในมาดสุขุมได้มงลง แถมงานสายตายังดี บ่งบอกถึงคนที่มีไฟแค้นที่สุมทรวงได้เป็นอย่างดี เรื่องออร่าความหล่อไม่ต้องพูดถึง เอาอยู่ทุกลุค แถมตัวบทยังส่งให้ตัวละครมีมิติ ต้องชิงไหวชิงพริบ แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้ผู้ชมดูไปลุ้นไปตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม ด้วยโครงเรื่องที่วางไว้แบบนี้ ก็อาจจะทำให้ใครที่หวังว่าจะได้เห็นซีนกุ๊กกิ๊กของพระนางอาจจะผิดหวัง อย่าว่าแต่ความหวาน แค่ไม่ขมไปกว่านี้ก็ดีแล้ว เพราะด้วยปมแค้มผูกมาใหญ่เบอร์นี้ ทำเอานึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวว่าจะรักกันตอนไหน ยิ่งเห็นชื่อเรื่องที่มาแนวหวานรักนิรันดร์แบบนี้ ทำให้ผู้ชมอดเดาไม่ได้ว่า หรือเรื่องนี้ จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบผู้ชม ให้ต้องผ่านด่านเคราะห์กับพระ-นาง เพราะดูทรงแล้ว น่าจะปวดตับไม่เบาใครที่ชอบดูซีรีส์แนวดราม่าชิงไหวชิงพริบ โดยเฉพาะชาวแนวพระเอกดาร์ก โหดๆ ขนาดมัจจุราชเห็นแล้วยังต้องวิ่งหนี ธารธารารักนิรันดร์ คือ อีกหนึ่งซีรีส์ที่พร้อมเสิร์ฟแบบครบรส ดูเพลินๆได้แล้ววันนี้ทาง WeTV และ iQIYI มีทั้งหมด 40 ตอนMickey Mousemydramalist.com/