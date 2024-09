กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ Love Stuck รักวนลูป เวอร์ชั่นไทย

Love Stuck รักวนลูป ภาพยนตร์โรแมนติก-คอเมดี้-แฟนตาซี-ดราม่า ผลงานภาพยนตร์ Amazon Original เรื่องแรกของไทย ที่ได้ทีมนักแสดงชั้นนำมากความสามารถมาถ่ายทอดเรื่องราวลึกซึ้งชวนติดตาม นำโดย เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ และ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ร่วมด้วย ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, ดู๋-สัญญา คุณากร, เกรซ มหาดำรงค์กุล, ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร มีกำหนดสตรีมบน Prime Video ในประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567ภาพยนตร์ Love Stuck รักวนลูป ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Map of Tiny Perfect Things ซึ่งในเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจ มีแนวคิดแตกต่างจากภาพยนตร์หรือซีรีส์แนววนลูปทั่วไป เพราะโดยปกติหนังแนววนลูปมักจะนำเสนอในแนวทางแอ็คชั่น ไซไฟ แฟนตาซี แต่ในเรื่องนี้มีไอเดียที่แตกต่าง เน้นเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนที่ติดอยู่ในลูปด้วยกันภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ครอบครัว และชีวิตได้อย่างลึกซึ้งชวนติดตาม เรื่องราวของ “ทอย” หนุ่มสุดกวนที่พบว่าตัวเองติดอยู่ในลูปเวลาและตื่นขึ้นในเช้าวันที่ 31 ธันวาคมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่เขาพยายามหาทางออกจากวังวนอันน่าเบื่อหน่ายนี้ เขาได้พบกับ “วี” หญิงสาวลึกลับที่ติดอยู่ในลูปเวลาเดียวกัน ทั้งคู่จึงได้ใช้เวลาร่วมกันตามหาช่วงเวลาสมบูรณ์แบบที่อยู่รอบตัวพวกเขา ทอยพยายามหาทางออกจากลูปเวลานี้ แต่วีกลับหันหลังให้กับความตั้งใจของเขา ท่ามกลางความผิดหวัง ทอยได้รู้ความจริงที่ทำให้เขามองทุกอย่างเปลี่ยนไป วีเองก็ได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ที่ทำให้เปลี่ยนความรู้สึกและรู้ถึงเหตุผลแท้จริง ที่ทำให้ตัวเธอและทอยติดอยู่ในวันนี้ด้วยกัน…ในขณะที่ทุกอย่างดำเนินต่อไปในลูปเวลาเดิม ทั้งคู่ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และค้นพบบางอย่างที่อาจจะทำให้พวกเขาหลุดพ้นออกจากวังวนแห่งลูปเวลาได้“เรายังคงคอนเซ็ปต์ที่เป็นหัวใจหลักของหนังต้นฉบับไว้ หนังวนลูปที่เน้นเรื่องราวความสัมพันธ์ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ เส้นเรื่อง รวมไปถึงบริบทต่างๆให้เชื่อมโยงและเข้ากับความเป็นไทย ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นสากลอยู่ ผู้ชมประเทศอื่นๆสามารถซึมซับและประทับใจไปกับหนังเวอร์ชั่นไทยของเราได้” ดิว - จงดล สุกุลวรภัทร (ผู้กำกับภาพยนตร์ Love Stuck รักวนลูป) กล่าวเขายังได้บอกเล่าการตีความและดัดแปลงเรื่องราวในเวอร์ชั่นต้นฉบับมาสู่เวอร์ชั่นไทย“สิ่งที่เรามีการปรับเปลี่ยนหลักๆเลยคืออายุของตัวละครในเรื่อง จากเดิมพระเอกนางเอกจะเป็นเด็กไฮสคูล แต่เราปรับให้เป็นวัยทำงานตอนต้น เรารู้สึกว่าคนช่วงอายุนี้มีความน่าสนใจ ต้องการพิสูจน์ตัวเองและต้องการอิสระ นอกจากนี้เราไม่อยากให้หนังดูเด็กเกินไป อยากให้โตขึ้น เพื่อให้คนดูทุกวัยรู้สึกเชื่อมโยงกับหนังของเราได้ไม่ว่ามุมใดก็มุมหนึ่ง ความพิเศษอีกอย่างของเวอร์ชั่นไทยคือ เราเลือกให้วันที่ตัวละครติดอยู่ในลูปเป็นวันสิ้นปี เราอยากให้วันของการติดลูปมีนัยยะบางอย่าง และวันสิ้นปีจะมีบรรยากาศมวลรวมของความรัก ความอบอุ่น และความหวัง พอตัวละครต้องติดอยู่ในวันสิ้นปีวนไป ไม่มีโอกาสก้าวข้ามไปสู่วันใหม่..ปีใหม่ เราว่ามันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและความหมายให้กับเรื่องราวโดยรวม”รัตน์ - นพรัตน์ รามวงค์ (ผู้กำกับร่วม ภาพยนตร์ Love Stuck รักวนลูป) กล่าวเสริมว่า “อีกจุดหนึ่งที่เรามีการปรับ คือความเร็วในการดำเนินเรื่อง เราเล่าให้กระชับขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มข้นลงไปในเรื่องราวบางช่วง โทนโดยรวมของเวอร์ชั่นไทยจะมีความจริงจังมากขึ้น แต่เป็นความจริงจังที่ดูสนุก”ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดย Amazon MGM Studios ร่วมกับ Benetone Films กำกับโดย จงดล สุกุลวรภัทร พร้อมด้วยนพรัตน์ รามวงค์ ผู้กำกับร่วม อำนวยการสร้างโดย ราชวิน นฤหล้า และกุลเทพ นฤหล้าThe Map of Tiny Perfect Things ภาพยนตร์ต้นฉบับ เป็นผลงานของ Amazon MGM Studios ซึ่งผลิตโดย Weed Road และ FilmNation Entertainment อำนวยการสร้างโดย Akiva Goldsman, Gregory Lessans, Aaron Ryder และ Ashley Fox โดยมี Alison Cohen, Christos Konstantakopoulos และ Scott Lumpkin รับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารจะเป็นอย่างไรถ้าต้องติดอยู่ในวันเดิม แต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม…ร่วมตามหาช่วงเวลาสมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่มีวันพรุ่งนี้ ไปพร้อมกับทอยและวี ใน Love Stuck รักวนลูป วันที่ 17 ตุลาคม นี้ ที่ Prime Video เท่านั้น