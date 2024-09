“โย-ยศวดี”ขนทัพดาราดังแข่งขันกอล์ฟการกุศล

โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร อดีตนางแบบสาว-ผู้บริหารไฟแรง บริษัท สวยยุคใหม่ จำกัด หลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปเล่นกีฬากอล์ฟจนหลงรักทำเป็นอาชีพ เธฮประกาศจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งแรก Under Par Thailand Golf Tournament 2024 พร้อมขนทัพดารา-นักร้อง-โปรกอล์ฟชื่อดัง มาร่วมแข่งขันกับผู้ร่วมสมัครเข้างาน รายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม งานดังกล่าวจัดขึ้นใน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 ที่ Alpine Golf Club จ.ปทุมธานีโย-ยศวดี หัสดีวิจิตร เปิดเผยว่า เล่นกอล์ฟมา 2ปี หลังรักกีฬาอาชีพนี้ จนได้โอกาสในการทำงานออกาไนซ์อาคาเดมี่กอล์ฟทีมีชื่อเสียงในประเทศและมีผู้เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก และผันตัวเองมาเป็นผู้จัดทัวร์นาเมนต์ครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการเตรียมการ เพราะต้องดูแลนักกอล์ฟกว่า 100 ชีวิต แม้จะเหนื่อยมาก แต่ก็อยากทำ เพราะถือเป็นงานใหม่ที่ท้าทาย และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ตนได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นถึงปัญหาความช่วยเหลือหลังน้ำท่วมเยอะมากกอล์ฟการกุศลครั้งแรก ขอช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรก“ในครั้งนี้ เป็นกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ แนว Party hole สนุกสนานไปกับเสียงดนตรีระหว่างการเล่นและชม Mini concert ศิลปิน ส้ม มารี ในช่วงหัวค่ำ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 09.00น. เริ่มแข่งขัน 12.00-17.00น.มอบรางวัลและ After party เวลา 18.00-22.00น. งานครั้งนี้ของโยได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆดารานักร้องโปรกอล์ฟชื่อดัง ที่ยินดีมาร่วมสนุกสนานในงานการกุศลครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น นชแพนเค้ก-เขมนิจ,บอล ภารดร,โจอี้ บอย,นชทอย ปฐมพงศ์,กระแต ศุภักษร,พี่แท่ง ศักดิ์สิทธิ์,หนุ่ม คงกะพัน,ลูกหมี รัศมี,โปรนิม นิมิตา,โปรออม ศศิกานต์,คุณเมย์ ดุษณี,คุณงาม ภัทรินทร์,คุณแหนม รณเดช ฯลฯ เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดโดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการสมัคร 40,000 บาท/ก๊วน 4 ท่าน และ 10,000 บาท/ ท่าน สมัครได้ที่ https://lin.ee/9dItUe2 หรือ Line:@underparthailand รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม พ.ศ.2024ไฮไลท์สุดพิเศษ สำหรับผู้เข้าสมัครแข่งขัน ทุกท่านมีโอกาสลุ้นรางวัลมากมาย พร้อม Lucky draw สุดพิเศษ 2รางวัลได้ไปตีกอล์ฟที่ต่างประเทศ พร้อมตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+กรีนฟี ที่สำคัญรายส่วนหนึ่งจากการขาย ticket 1ใบ มอบเงินบริจาค 500 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กีฬากอล์ฟสำหรับโยนั้นคือการสร้างวินัย มอบประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีมากมายจากกีฬาประเภทนี้ จึงทำให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ของโยในวันนี้การเป็นผู้จัดแข่งขันกอล์ฟมืออาชีพ และเป้าหมายต่อไปในปีหน้า โยได้ 2 สนามใหญ่เปิดปี Robinswood และ Siam country club Old course มาปิดสนาม เพราะจะมี 4 สนามทั้งหมดในปี 2025 สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลงานสามารถติดตามได้ที่ IG: yoyossavadee ของโยเองค่ะ” โย ยศวดีกล่าวทิ้งท้าย