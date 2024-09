ซีรีส์ Boys'Love - Girls' Love ซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีนานาชาติ

iQIYI (อ้ายฉีอี้) บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย แพลตฟอร์มวีดีโอออนไลน์ชั้นนำระดับโลก เจ้าของออริจินอลคอนเทนต์คุณภาพมากมาย อาทิ “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน”, “สู่แดนฝัน อาเล่อไท่ (To the Wonder)”, “โมเสสบนพื้นราบ (Why Try to Change Me Now)”, “Oh No! ผีแซดกับแบดบอย (Oh No! Here Comes Trouble)” ซึ่งในปีนี้นอกจาก จะนำเข้าคอนเทนต์คุณภาพมากกว่าร้อยเรื่องแล้ว เรายังผลักดันผลงานไทยคุณภาพหลายเรื่อง และยังขยายฐานผู้ชมจากซีรีส์ Boys’ Love (BL) สู่ iQIYI Original “หยดฝนกลิ่นสนิม (Petrichor The Series)” ซีรีส์ Girl’s Love (GL) เรื่องแรกที่เตรียมรับชมได้ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้อีกด้วยล่าสุด ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “FEED Y AWARDS 2024 SOFT POWER UNLIMITED” เพื่อสนับสนุน และผลักดันศักยภาพมาตฐานซีรีส์ไทย ผ่านการเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของซีรีส์ Boys'Love - Girls' Love ซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีนานาชาติ” นำโดย ผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อัพ ภูมิพัฒน์ และ ภูมิ ภูริพันธ์ สองนักแสดงนำจาก iQIYI Original “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ณ สยามพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยได้รับการตอบรับและความสนใจเป็นจำนวนมากภายในงานได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องความท้าทายและการแข่งขันของซีรีส์ไทยแนว BL และ GL ที่ต้องเผชิญในตลาดโลก, เกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหา, การตันของซีรีส์ BL และ GL รวมถึงศักยภาพและโอกาสการเติบโตของซีรีส์ BL และ GL ไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านศึก ธงรบ กล่าวว่า “iQIYI (อ้ายฉีอี้) เริ่มมีซีรีส์วายเรื่องแรก ๆ ตั้งแต่ปี 2020 ปัจจุบันซีรีส์วายของเรา อาจจะยังไม่ได้เก็บหมดทั้งตลาด แต่เราเชื่อว่าซีรีส์วายที่ดีทุกเรื่องอยู่บนแพลตฟอร์มของเราหมดแล้ว ซึ่งสำหรับ iQIYI Original “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยกระดับในมิติของคุณภาพและขยายฐานผู้ชมของเราให้โตมากยิ่งขึ้น”“ผมคิดว่าคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ คุณภาพทั้งในแง่การเล่าเรื่องและคุณภาพในแง่การแสดง เรายึดมั่นการตอบโจทย์แฟน ๆ ตอบโจทย์ตลาด และไม่ใช่การตอบโจทย์ตลาดไทยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการตอบโจทย์ตลาดแฟนทั่วโลกด้วยเช่นกัน”สำหรับคำถามซีรีส์ BL และ GL ของไทย สามารถเป็นซอตฟ์พาวเวอร์ได้มากน้อยแค่ไหน“ผมยังมองไม่เห็นเพดานของสิ่งนี้ ถ้าถามว่าซีรีส์วายไทยมันจะไปได้แบบซีรีส์เกาหลีไหม ผมรู้สึกว่า ตอนนี้เราไม่ได้เดินตามทางของซีรีส์เกาหลี แต่เราเดินตามแนวทางของเรา ซึ่งแนวทางของเรามีความน่าสนใจและมีความแข็งแรงไปไม่น้อยไปกว่ากัน ตอนนี้ฟอร์มของซีรีส์วายไทยประกอบไปด้วยการจัดงาน จัดอีเวนต์ต่าง ๆ ซึ่งมันเป็นกลุ่มก้อนเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เดินทางคู่ขนานอย่างแข็งแรงมาก ๆ และอีกหนึ่งสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไป คือ “ภาษา” ตอนนี้ซีรีส์ BL และ GL ของไทย มีอัตราการพากย์ทับน้อยมาก แสดงว่าคนดูทั่วโลกในปัจจุบันต้องดูผ่านภาษาไทย เวลาเราดูผ่านภาษาไทย มันจะเกิดการคุ้นชินทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้ชีวิต การใส่ชุดนักเรียน การไปโรงเรียน การทานอาหาร สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาหมดเลย ซึ่งมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แนบเนียนและแข็งแรงมาก”ทางด้าน อัพ ภูมิพัฒน์ และ ภูมิ ภูริพันธ์ สองนักแสดงนำจาก iQIYI Original “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” กล่าวว่า “ปัจจุบันซีรีส์ BL และ GL ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ดันคุณภาพของการผลิตซีรีส์สูงยิ่งขึ้น บวกกับเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงของโลก ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะบอกว่าซีรีส์ BL และ GL ของไทยจะเกิดการตัน เพราะว่าเมื่อมองย้อนไปใน 10 ปีที่ผ่านมา เรื่องราวของซีรีส์ BL และ GL ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ซีรีส์ BL และ GL จะตันหรือไม่ตัน ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการพัฒนา ถ้านักแสดงไม่พัฒนาหรืออุตสาหกรรมไม่พัฒนา ผมว่ามันตันแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะพัฒนาให้ทันต่อโลก”“สำหรับเรื่องซีรีส์ BL และ GL ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ผมขอยกตัวอย่าง iQIYI Original “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” ที่ไม่เพียงแต่มีแฟน ๆ ชาวไทย แต่ยังมีแฟน ๆ ต่างชาติเดินทางมาตามรอยซีรีส์ไปในสถานที่ต่าง ๆ เวลาแฟน ๆ มาไทย ก็จะใส่ชุดนักเรียนหรือชุดไทย สิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยมีดีมากจริง ๆ ดีใจที่เรามีส่วนช่วยในการผลักดันให้แฟน ๆ ต่างชาติรู้จักความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น”รับชมการสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/yvho3oiQ55s?si=Voz07METpy9IDrvb