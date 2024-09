Review ซีรีส์ : ข้างบ้าน (แต่) หวานใจ “Love Next Door - รักอยู่ประตูถัดไป” ที่ทำเอาใจฟู!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เอาใจสายซีรีส์รักโรแมนติกแบบจัดเต็มกับซีรีส์รอมคอมเรื่องใหม่ ผลงานของผู้กำกับฯ สายหวานอย่าง ‘ยูเจวอน’ จับคู่กับนักเขียนบทคู่บารมี ‘ชินฮาอึน’ ที่เคยสร้างปรากฎการณ์ความปังจากซีรีส์ “Hometown Cha-Cha-Cha” (2021) มาแล้ว “Love Next Door” (รักอยู่ประตูถัดไป - 2024) จะพาคุณไปสัมผัสกับการเดินทางของ ‘ความรัก’ และ ‘ความฝัน’ ของหนุ่มขี้เหงากับสาวข้างบ้าน ส่วนคนดูอย่างเราก็เตรียมฟินจิกหมอนกับเคมีของพระ-นางสุดจิ้นได้เลย!Love Next Door มีชื่อไทยว่า “รักอยู่ประตูถัดไป” เรื่องราวความรักของเพื่อนบ้านสมัยเด็กที่ต่างก็แอบชอบกันมานาน ทีแรกก็คิดในใจนะว่า “พล็อตเรื่องเบสิกจัง” แต่พอลองดูจริงๆ บอกเลยว่าคิดผิด! ในความเรียบง่ายกลับเต็มไปด้วยมุมมองชีวิตอันลุ่มลึก ความรักละมุนใจ และการตามหา ‘ความฝัน’ ของคนหนุ่มสาว ที่ต่างคนต่างก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ทว่าขณะที่คนหนึ่งก้าวเดินตามความฝันมาตั้งแต่วัยเยาว์ อีกคนกลับไม่เคยค้นหาความฝันในวัยเด็กของตัวเองเจอเลยสักครั้ง“ความฝันในวัยเด็กของคุณคืออะไร?” คำถามง่ายๆ นี้กลายเป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนเรื่องราวของซีรีส์ และเป็นแกนหลักของเรื่องที่ว่าด้วยการตามหาความฝันของ ‘แบซอกรยู’ (รับบทโดย จองโซมิน) และการยึดมั่นทำตามความฝันและอุดมการณ์ของ ‘ชเวซึงฮโย’ (รับบทโดย จองแฮอิน) นอกจากทั้งคู่จะเป็นเพื่อนบ้านคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็ก แม่ของพวกเขายังเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันที่ชอบขิงข่าไก่กากันเรื่องลูกตลอด ขิงกันได้ทั้งความฝันก่อนตั้งท้อง หน้าที่การงาน จนถึงลูกใครแจกการ์ดแต่งงานก่อนกัน!แต่แล้ววันหนึ่ง ‘แบซอกรยู’ สาวร่างเล็กที่ใช้ชีวิตอย่างเจิดจ้าในอเมริกา ก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานในบริษัทยักษ์ใหญ่และถอนหมั้นกับคนรัก เพื่อกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนว่างงานและหายใจทิ้งไปวันๆ จนแม่ของเธออับอายที่ลูกสาวกลายเป็นขี้ปากชาวบ้าน แต่แล้วคำถามสั้นๆ อย่าง ความฝันในวัยเด็กคืออะไร? ได้จุดประกายให้แบซอกรยูผู้ท้อแท้กับชีวิตลุกขึ้นมากอบกู้เศษซากที่พังทะลาย และครั้งนี้เธอจะใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองสักที เพราะก่อนหน้านี้ เธอทั้งขยัน ทุ่มเท เป็นนักเรียนตัวอย่าง และดิ้นรนส่งเสียตัวเองจนเรียนจบต่างประเทศ เธอใช้ชีวิตบนความฝันของผู้เป็นแม่ โดยไม่รู้เลยว่า จริงๆ แล้วชีวิตของเธอต้องการอะไรกันแน่?ตรงกันข้ามกับ ‘ชเวซึงฮโย’ สถาปนิกหนุ่มผู้ใช้ชีวิตตามความฝันอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด สมัยเด็กเขาทุ่มเทให้กับการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ กระทั่งอุบัติเหตุได้ทำลายความฝันและอนาคตของเขาไปตลอดกาล ถึงอย่างนั้น ชเวซึงฮโยก็กลับมาใช้ชีวิตตามความฝันครั้งใหม่ในฐานะสถาปนิกผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้อง เขาผสมผสานหลักฮวงจุ้ยเข้ากับการออกแบบที่ร่วมสมัย พร้อมกับเคารพในประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวเกาหลีในสมัยโบราณเมื่อทั้งสองกลับมาพบกันในวัย 30 ปี ในวันที่แบซอกรยูต้องการใครสักคนฉุดเธอให้ลุกขึ้นจากเศษซากความหวังที่พังทลาย ส่วนชเวซึงฮโยก็ต้องการใครสักคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความสดใสให้กับชีวิต ความเข้มแข็งของชเวซึงฮโยค่อยๆ กอบกู้หัวใจที่แตกสลายของแบซอกรยูผู้อ่อนล้า เพราะเขารู้ดีว่าเธอแกล้งทำตัวเข้มแข็งไม่แคร์เวิล์ดทั้งๆ ที่ภายในใจนั้นบอบบางและต้องการกำลังใจอย่างหนัก ส่วนแบซอกรยูก็รู้ดีว่า ชเวซึงฮโยต้องการใครสักคนที่จะทำให้เขาเผยด้านที่อ่อนโยนและอบอุ่นให้คนอื่นได้รับรู้โมเมนท์แบบ ‘เพื่อนสมัยเด็ก’ ที่ชอบแกล้งกัน แหย่กัน และเล่นสนุกแบบถึงเนื้อถึงตัวโดยไม่คิดอะไร ทั้งที่ในใจต่างฝ่ายต่างก็ชอบกันแหละ (ดูออก) พอโตขึ้นมาก็มีซีนแกล้งหยอกกันเหมือนเด็กๆ ถึงเนื้อถึงตัวกันเบาๆ ทำเอาคนดูอย่างเราถึงกับเขินตัวบิด ซึ่งการกลับมาพบกันใหม่ในครั้งนี้ ‘ความรัก’ ที่แอบปิดบังมาตลอดหลายปีจะสปาร์คติดหรือไม่? แม้พระเอกจะฟอร์มจัดเหมือนไม่คิดอะไร นางเอกก็ดูไม่หวั่นไหวอะไรเลย แต่ที่แน่ๆ คนดูอย่างเราๆ ส่องจากดาวอังคารก็รู้ว่ารักกันไม่ไหวเหอะ!บอกเลยว่า ความเคมีของทั้งคู่ดูแล้วทำเอาเขินตัวบิดอยู่ไม่น้อยเลยนะ แถมซีรีส์ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่แอบมองกัน เวลาที่บังเอิญเจอกัน หรือแม้แต่บทสนทนาธรรมดาๆ ที่แฝงไปด้วยความห่วงใย บอกเลยว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมด จนทำให้เราเผลอยิ้มและเขินตามไปกับความน่ารักของทั้งคู่แบบไม่รู้ตัวสิ่งที่เราชอบที่สุดในซีรีส์ Love Next Door-รักอยู่ประตูถัดไป คงหนีไม่พ้นพัฒนาการความสัมพันธ์ของตัวละคร ที่ค่อยๆ เปลี่ยนจาก “เพื่อนข้างบ้าน” กลายเป็น “คนข้างกาย” ซีรีส์ใช้วิธีเล่าเรื่องตัดสลับไปมากับความทรงจำในวัยเด็ก ความซื่อใสของเพื่อนต่างเพศที่ค่อยๆ พัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนในวันที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงความผูกพันระหว่างครอบครัวของพระเอก-นางเอกแม้พวกแม่ๆ จะคอยขิงข่าอาราเล่กันไป แต่เอาเข้าจริงๆ พวกแม่ก็รักและเอ็นดูลูกของเพื่อนเหมือนลูกตัวเอง วิธีการเล่าเรื่องแบบเรียบง่าย แต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติก ทำให้เรารู้สึกอินเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ของพวกเขา และเอาใจช่วยให้ทั้งคู่สมหวังในที่สุดถ้าถามว่า Love Next Door-รักอยู่ประตูถัดไป เป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การดูมั้ย? ตอบได้เต็มปากเลยว่า “ควรค่าแก่การดูมากๆ!” โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวโรแมนติก-คอเมดี้ บอกเลยว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะนอกจากพล็อตเรื่องน่ารักชวนฟินจิกหมอนแล้ว เคมีของพระนางก็ยังเข้ากันแบบสุดๆ แถมยังมีฉากฟินๆ ให้ได้ใจเต้น รับรองว่าดูจบแล้วจะต้องอยากหาเพื่อนบ้านน่ารักๆ แบบนี้บ้างแน่นอน!เอาล่ะ! เราไม่อยากให้คุณตกขบวน “Love Next Door-รักอยู่ประตูถัดไป” ทั้ง 16 ตอน ตามไปสตรีมกันได้ทาง NetflixRassarinhttps://mydramalist.com/