ซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้เกาหลีกระแสแรง No Gain No Love

ซีรีส์เกาหลียอดฮิตที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ แน่นอนว่าต้องหนีไม่พ้น No Gain No Love (รักนี้ไม่มีขาดทุน) ที่นำแสดงโดยชินมินอา, คิมยองแด, อีซังอี, ฮันจีฮยอน ซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้ที่สาวกเกาหลีไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเรื่องนี้ ว่าด้วยเรื่องราวของ “ซนแฮยอง” (ชินมินอา) หญิงสาวที่วางแผนจัดงานแต่งงานแบบปลอมๆ เพื่อไม่ให้ตัวเองพลาดการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท กับ “คิมจีอุก” (คิมยองแด) พนักงานร้านสะดวกซื้อซึ่งยอมตกลงมาเป็นเจ้าบ่าวกำมะลอให้เธอ เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างในซีรีส์ตอนที่ 1-8 ไปทบทวนความสนุกด้วยกันเลย!ตอนที่ 1ซีรีส์เริ่มต้นด้วยเรื่องราววัยเด็กของแฮยองและที่มาของความเชี่ยวชาญในการคำนวณกำไร–ขาดทุนของเธอ ก่อนที่จะพาเรากลับมาในปัจจุบัน แฮยองไปร่วมงานแต่งของแฟนเก่า (ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอด้วย) และค้นพบว่าที่จริงแล้วเขาแอบคบซ้อนมาตลอดเพราะว่าเธอกับเขาเพิ่งเลิกกันไปเมื่อหกเดือนก่อน เรายังได้ทำความรู้จักกับ “จีอุก” ชายหนุ่มซึ่งเป็นที่รู้จักในความมีน้ำใจและเอาใจใส่คนรอบตัว, “บกกยูฮยอน” ซีอีโอของบริษัทที่แฮยองทำงานอยู่ และ “นัมจายอน” เพื่อนสนิทที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวของแฮยอง และยังเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เรท R ยอดนิยม แฮยองกับจีอุกเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่เจอหน้าทีไรต้องมีเรื่องขัดใจกันตลอด แต่แล้วในเรื่องราวตอนแรกก็จบลงด้วยการที่แฮยองดันมาขอให้จีอุกมาเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งปลอมของเธอ เพื่อที่เธอจะไม่พลาดการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท!ตอนที่ 2แฮยองมุ่งหน้าเตรียมงานแต่งงานของตัวเองอย่างแข็งขันทั้งๆ ที่ยังไม่มีเจ้าบ่าว เธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องจัดงานแต่งหลอกๆ ขึ้นมาให้ได้ เพื่อที่เธอจะไม่พลาดการเลื่อนตำแหน่งจากการชนะการแข่งขันโครงการของบริษัท เพราะพนักงานหญิงที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานใกล้ชิดซีอีโอ จะต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น จีอุกเริ่มใจอ่อนลงเมื่อได้ยินเพื่อนของแฮยองคุยกันถึงเหตุผลที่เธอต้องการจัดงานแต่งปลอมๆ ขึ้นมา ขณะที่แม่ของเธอซึ่งมีอาการสมองเสื่อมก็ยังไม่ได้สูญเสียความทรงจำไปทั้งหมด เขาตกลงเป็นเจ้าบ่าวให้เธอ แลกกับการที่เธอต้องช่วยดูแลแมวจรที่เขาตั้งชื่อให้ว่า “หนูน้อย” แทนเขา ส่วนจายอนก็ได้พบกับแฟนนิยายตัวยงของเธอซึ่งบังเอิญเป็นแม่ของกยูฮยอนตอนที่ 3การเตรียมงานแต่งของแฮยองเริ่มเข้าที่เข้าทาง แต่แล้วแฮยองก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าเธอจะแต่งงานก็ต้องถูกขอแต่งงานก่อน! เธอต้องมีคลิปวิดีโอกับรูปภาพเพื่อยืนยันเรื่องราวความรักของเธอกับเจ้าบ่าว ด้านจีอุกที่ปฏิเสธคำขอของเธอในตอนแรก อยู่ๆ ก็ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้เธอด้วยขนมเยลลี่ของโปรดที่เธอชอบ จีอุกบอกเธอว่าเขาตั้งใจจะใช้การแต่งงานเพื่อเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธคำขอของใครบางคนที่ต้องการให้เขาไปหาที่แคนาดา ขณะที่กยูฮยอนก็รู้สึกช็อคเมื่อพบว่าแม่ของเขาหลงใหลเรื่องราววาบหวิวในนิยายออนไลน์เรื่องหนึ่งชื่อ Spice Up Our Love งานแต่งงานดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่คู่บ่าวสาวกำมะลอจำเป็นต้องอยู่ในห้องพักเดียวกันในโรงแรมเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานของแฮยองที่พักอยู่ห้องติดกันสงสัย ในตอนจบ เราได้เห็นว่าในงานแต่งงานแม่ของแฮยองจำจีอุกได้ ซึ่งเผยให้เห็นว่าทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนในอดีตตอนที่ 4เรื่องราวตอนที่สี่พาเราไปพบกับอดีตของจายอนในสมัยที่เธอยังเป็นนักเรียนม.ปลาย และตกหลุมรักยอฮาจุน (อียูจิน) เพื่อนร่วมชั้น ทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่จายอนปิดบังไม่ให้เขารู้ว่าเธอเป็นนักเขียนนิยายแนวไหน ซึ่งทำให้ฮาจุนเข้าใจว่าเธอเขียนหนังสือเด็ก จริงๆ แล้วฮาจุนเป็นเลขาของกยูฮยอนซึ่งไม่ค่อยถูกกับเจ้านายเท่าไรนัก แฮยองกับจีอุกมีช่วงเวลากุ๊กกิ๊กในโรงแรมก่อนที่เธอจะออกไปฮันนีมูนเพียงลำพัง สามเดือนต่อมาแฮยองชนะการแข่งขันของบริษัท ส่วนกยูฮยอนกำลังมีปัญหา เพราะดันไปโพสต์คอมเมนต์ว่าร้ายในนิยายของจายอนหลังจากที่พบว่าแม่ของเขาคลั่งไคล้นิยายของเธอมาก หนึ่งในคอมเมนต์ของเขาทำให้เธอตัดสินใจฟ้องเขาฐานทำให้เสื่อมเสีย กยูฮยอนเดินทางไปที่สถานีตำรวจด้วยชุดที่ดูน่าสงสารเหมือนคนตกงาน ขณะที่จายอนพยายามทำตัวให้ดูน่ากลัวที่สุด แต่แล้วกยูฮยอนก็ค้นพบว่าตัวตนจริงๆ ของเธอคือใครและพบว่าเธอรู้จักกับฮาจุนเลขาของเขาด้วย เรื่องราวจบลงเมื่อจีอุกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมทรงผมใหม่ ในฐานะพนักงานฝึกหัดของบริษัทกุลบีที่แฮยองทำงานอยู่ตอนที่ 5จีอุกถูกชายปริศนาแบล็กเมล์ให้เข้ามาทำงานในบริษัทกุลบี เขาขู่ว่าถ้าไม่ยอมทำตาม ครอบครัวใหม่ของแม่แท้ๆ ของจีอุกจะรู้ได้ความจริงว่าแม่มีเขาเป็นลูกชายอีกคน เรื่องนี้ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกสำหรับแฮยอง ผู้ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาเจอกับเจ้าบ่าวกำมะลอของเธอในที่ทำงาน วันหนึ่งแฮยองกับจีอุกออกไปทำงานด้วยกัน และได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่มีแผลบนตัว แฮยองถูกพ่อของเด็กทำร้ายขณะที่เธอพยายามจะถ่ายภาพบาดแผลบนตัวเขาไว้เป็นหลักฐาน จีอุกจึงเข้าไปช่วย ส่วนจายอนกับกยูฮยอนก็ได้เจอกันอีกครั้งที่สถานีตำรวจ จายอนปฏิเสธที่จะยกโทษให้เขา ก่อนที่เธอจะเป็นลมเพราะเห็นว่าเขากำลังจะถูกรถชน กยูฮยอนจึงอุ้มเธอไปโรงพยาบาล ต่อมาแฮยองถูกเพื่อนร่วมงานรายงานว่าเธอกลั่นแกล้งพนักงานใหม่ เพราะเขาแอบได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับจีอุก จีอุกจึงเข้าไปในห้องสอบสวนและอธิบายว่าเธอไม่ได้กลั่นแกล้งเขา เพราะเขาเป็นสามีของเธอตอนที่ 6เมื่อความลับถูกเปิดเผย ทุกคนในบริษัทจึงรู้กันหมดแล้วว่าแฮยองกับจีอุกเป็นสามีภรรยากัน จีอุกเริ่มเดาได้แล้วว่าใครคือพ่อแท้ๆ ของเขา กยูฮยอนกับจีอุกพบกันที่ศูนย์เด็กกำพร้าเพราะจายอนยื่นข้อต่อรองว่าจะถอนฟ้องถ้าเขาไปทำงานอาสาสมัครที่นั่น แฮยองและจีอุกลงเอยด้วยการใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้ใครจับได้เรื่องการแต่งงานปลอมๆ ของพวกเขา ทั้งสองเข้าร่วมการแถลงข่าวเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่พวกเขาเข้าช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้าย หลังจากนั้นจึงได้ร่วมทานมื้อค่ำกับซีอีโอกยูฮยอน พ่อแม่ของเขา อันอูแจ (โกอุค) ซึ่งเป็นแฟนเก่าของแฮยอง และควอนอีริน (จอนฮเยวอน) ภรรยาของเขา หลังจากดื่มไวน์เข้าไป แฮยองก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงกับจีอุก…และอูแจตอนที่ 7เรื่องราวตอนที่เจ็ดเปิดมาด้วยการอธิบายว่าทำไมพวกเขาสามคนถึงมาอยู่บนเตียงเดียวกันได้ ข่าวลือใหม่ที่แพร่ออกไปทำให้แฮยองต้องพยายามมากขึ้นกว่าเก่าเพื่อโน้มน้าวให้เพื่อนที่ทำงานเชื่อว่าชีวิตแต่งงานของเธอราบรื่นดี จีอุกต้องย้ายเข้ามาอยู่ในห้องบนดาดฟ้าบ้านแฮยองเพื่อไม่ให้มีคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่กลายเป็นว่าจริงๆ แล้วเขาเคยอยู่ที่นี่เมื่อ 9 ปีก่อนสมัยที่เป็นนักเรียน กยูฮยอนกับจายอนใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อเขาพยายามกันไม่ให้เธอเจอกับฮาจุน เขาค้นพบว่าเธอแอบชอบฮาจุน แต่ต่อมาไม่นานจายอนก็ได้เจอกับฮาจุนและพบว่ากยูฮยอนเป็นเจ้านายของเขา แฮยองกับจีอุกประสบความสำเร็จในการจัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนที่ทำงาน จีอุกสารภาพรักกับแฮยองแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่พร้อม แต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจและเดินขึ้นไปจูบเขาบนบันไดดาดฟ้าตอนที่ 8หลังจบงานขึ้นบ้านใหม่ จายอนกับฮาจุนเดินไปดูโรงเรียนเก่าของพวกเขาด้วยกัน ฮาจุนถามถึงสาเหตุที่ทำให้เธอย้ายโรงเรียนไปกระทันหัน คำถามนั้นทำให้เธอนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ของแฮยอง ครอบครัวอุปถัมป์ของเธอ และการที่เธอต้องย้ายโรงเรียนเพื่อหนีพ่อแท้ๆ ที่ชอบใช้ความรุนแรง เรื่องราวกลับกลายเป็นว่าแฮยองเดินไปจูบจีอุกบนดาดฟ้าเพียงเพราะว่าจายอนบอกเธอว่าตอนนั้นอูแจกำลังแอบมองพวกเขาอยู่ หลังจากที่จีอุกรู้ความจริง เขาจึงจูบเธอเพื่อเอาคืนที่เธอจูบเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต กยูฮยอนขอโทษจายอนอย่างจริงใจ เธอจึงยอมถอนฟ้องให้โดยไม่เอาความ พวกเขาวิ่งหนีไปด้วยกันตอนที่เธอหันไปเจอพ่อแท้ๆ ของเธอเข้า อูแจกับแฮยองไปเยี่ยมศูนย์เด็กกำพร้าด้วยกันและได้ยินผู้อำนวยการศูนย์บอกว่าจีอุกยังเป็นโสดอยู่ อูแจจึงเริ่มจับได้ว่าแฮยองแกล้งแต่งงานแบบปลอมๆ เขาขอกลับมาสานสัมพันธ์กับเธอใหม่ แต่แฮยองปฏิเสธเขาทันที หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับจีอุกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกยูฮยอนเข้ามาขัดขวาง ด้วยการเข้ามาถามว่าจีอุกเป็นลูกนอกสมรสของพ่อของเขาใช่ไหมเรื่องราวความรักกำลังร้อนแรง ส่วนเนื้อเรื่องก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แล้ว อย่าพลาดตอนที่เหลือ เพราะเรื่องราวจะน่าติดตามยิ่งขึ้นไปอีก! คุณสามารถรับชมซีรีส์ No Gain No Love ได้ที่ Prime Video เท่านั้น และพบกับตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์และอังคาร