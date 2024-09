แสตมป์ พรวศิน – บี สิทธิกรณ์ ลูกศิษย์คนเก่งแห่ง The Little Bee's Club

The Little Bee's Club (เดอะลิตเติ้ล บีส์ คลับ) สถาบันสอนเต้น สอนร้อง สอนการแสดง สอนดนตรี เรียกได้ว่าเป็นสถาบันครบวงจรที่จะผลักดันให้น้องๆ ที่มีฝัน ก้าวไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ยาก โดยมีสองผู้บริหารคนเก่ง บรรจง จันทร์เทพ และ อังคาร ปะระทัง เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ที่มีความตั้งใจ และชื่นชอบในสายบันเทิง เพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา นำทีมโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงาน ที่จะพาน้องๆ ได้ ค้นหา พัฒนาตัวตน และดึงศักยภาพภายในตัวมาเฉิดฉายในด้านต่างๆน้องๆ ที่สนใจสามารถมาทดลองเรียนฟรีกับ The Little bee's club ฟรี 2 ชั่วโมงเต็ม (ไม่จำกัดประเภทคลาส) มีหลากหลายคลาสด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลง เต้น การแสดง กีตาร์ และ เปียโน ทางสถาบันพร้อมสนับสนุน และ ผลักดันผู้เรียนทุกคนให้มีปลายทางในทุกๆ สายการเรียนโดยที่ผ่านมา นักเรียนของ The Little bee's club ที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ น้องเพชร-วิมลวัลย์ ทรายสถิตย์ (PettyRock) , เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย (เพลง ตัวท็อป) และล่าสุดสองศิลปินมากความสามารถ แสตมป์-พรวศิน เรืองนุกูล และ บี-สิทธิกรณ์ จันทนา กำลังปล่อยเพลง Just The Air (แค่อากาศ) ลง youtube ให้แฟนๆ ได้ฟังกันแล้ว ซึ่ง ฟีดแบ็ก ของเพลงนี้ หนุ่มแสตมป์ขอเป็นตัวแทนเล่าว่า“รู้สึกดีใจมากๆ ครับ ได้ทำตามความฝันสำเร็จแล้ว ผมอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองครับ Just The Air แค่อากาศ ก็เป็นเพลงน่ารักๆ มี MV ออกมาให้ดูแล้วด้วย เห็นแล้วก็ภูมิใจครับ อยากให้ทุกคนได้ติดตาม แล้ว The Little bee's club ก็ทำฝันให้ผมเป็นจริง ซึ่งผมก็เรียนร้องเพลง เรียนเต้นกับสถาบันแห่งนี้ครับ ได้ความรู้และทักษะมากมายเลยครับ ทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะร้อง จะเต้น และเพิ่มศักยภาพตัวเองให้มากขึ้น ผมขอกราบขอบพระคุณคุณจง และคุณอังคาร ที่สนับสนุนผมกับบีในครั้งนี้ด้วยครับ แล้วผมก็อยากจะบอกกับพี่ๆ เพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจอยากจะร้อง จะเต้น หรืออยากเป็นนักแสดงก็มาเรียนการแสดงที่นี่นะครับ ที่นี่มีครูที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ขอให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่มาเรียนที่นี่ครับ”The Little Bee's Club อยู่แถวบางแค ถนนราชพฤกษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันน้องๆ ได้ค้นหา พัฒนา ตัวตน และไปถึงฝัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 063-496-5500 หรือ Facebook: The Little Bee's ClubYoutube : The Little Bee's Club / IG : The Little Bee's Club / TikTok : The Little Bee's Club