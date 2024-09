เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ธารธารารักนิรันดร์ • Love of Nirvana” [2024]

ชื่อสากล : Love of Nirvanaชื่อไทย : ธารธารารักนิรันดร์ชื่อจีน : 流水迢迢 | Liu Shui Tiao Tiaoแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • ย้อนยุคเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : โจวจิ้งเทา (Zhou Jing Tao) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก • A Journey to Love” (2023, iQIYI), ฉีเสี่ยวฮุ่ย (Qi Xiao Hui) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ “Really Meet Love That Day” (Mango TV, 2021)ผู้เขียนบท : -ผู้กำกับศิลป์ : เส้าชางหย่ง (Shao Chang Yong)ผู้ออกแบบเสื้อผ้า : หวงเวย (Huang Wei)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Liu Shui Tiao Tiao (流水迢迢)ผู้ประพันธ์ : เซียวโหลว (Xiao Lou | 箫楼)บริษัทผู้ผลิต : -ออกอากาศในไทยพร้อมในจีนทาง : WeTV และ iQIYIจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 14 กันยายน 2567 -เว่ยจาวแอบก่อตั้ง หอเงาทมิฬ รวบรวมราษฎรชาวเยว่ลั่ว เฝ้ารอเวลาสะสางความแค้น ในที่สุดก็สบโอกาส ในช่วงเวลาของการเจรจาสงบศึกระหว่าง แคว้นต้าเหลียง กับ แคว้นเว่ย เขาได้วางแผนลักพาตัว “เถิงรุ่ย” (รับบทโดย หานชิวฉือ) ราชทูตแคว้นเว่ย ซึ่งแท้จริงคือ “หวังซื่อเฉวียน” อดีตขุนนางต้าเหลียงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในคดี “อ๋องฉี” (รับบทโดย -) เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับผู้บงการในการสังหารครอบครัวของตน และชาวเยว่ลั่ว 800 ชีวิต เมื่อ 17 ปีก่อนแต่แล้วแผนการที่วางไว้อย่างรอบคอบแยบยลได้ถูกทำลายลง จากการปรากฏตัวของสาวน้อยจอมแก่นผู้ฉลาดเฉลียว “เจียงฉือ” (รับบทโดย หลี่หลานตี๋) ที่เข้ามาขวางโดยไม่ตั้งใจ ที่สำคัญนางยังเห็นหน้าใต้หน้ากากของเขา เว่ยจาวจึงตัดสินใจใช้มีดปักเข้ากลางอกเจียงฉือเพื่อฆ่าปิดปาก แต่โชคดีที่ “เผยเหยี่ยน” (รับบทโดย สวีเจิ้งซี) หัวหน้าองครักษ์ฉางเฟิงแห่งต้าเหลียง ได้ให้หมอ “ชุยเลี่ยง” (รับบทโดย เกาหาน) รักษาจนช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน เจียงฉือ ยังถูกเว่ยจาวทำร้ายด้วยยาพิษร้ายแรงอีกครั้ง แต่ เผยเหยี่ยนและหมอชุยก็ช่วยชีวิตนางไว้ได้อีก เว่ยจาวได้เผยตัวตนต่อหน้าเจียงฉือในจวนเจี้ยนติ่งโหว โดยอาศัยจุดอ่อน ข่มขู่ว่าจะทำร้าย “เยี่ยนซวงเฉียว” (รับบทโดย เถาซินหราน) อาจารย์ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเจียงฉือมา ทำให้เจียงฉือเปลี่ยนใจไม่ยอมบอกเบาะแสของนักฆ่าต่อเผยเหยี่ยนในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของ “หรงอวี้เตี๋ย” (รับบทโดย เวินเจิงหรง) หรือ “หรงกั๋วฟูเหริน” มารดาของ เผยเหยี่ยน ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อเถิงรุ่ยกลายเป็นศพถูกเผาจนจำใบหน้าไม่ได้คาเรือนรับรองในจวนเจี้ยนติ่งโหวสกุลเผย ทำให้การเจรจายุติสงครามปั่นป่วน มีแนวโน้มที่สงครามระหว่างสองแคว้นจะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ เผยเหยี่ยนถูกคาดโทษจากองค์จักรพรรดิที่กริ้วอย่างหนัก แต่ความฉลาดของ เจียงฉือ ก็ช่วยเขาไว้อีกครั้ง เมื่อนางได้สืบจนพบเบาะแสว่าศพที่ถูกเผาไม่ใช่เถิงรุ่ย และเถิงรุ่ยตัวจริงอาจยังไม่ตาย และทำให้เผยเหยี่ยนมาสามารถชิงตัวราชทูตแคว้นเว่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัย แต่เจียงฉือก็ต้องสะท้อนใจเมื่อได้เห็นกับตาว่า “ป้าเฮ่อ” (รับบทโดย ฉือเยี่ยน) กับ “ลุงเฮ่อ” (รับบทโดย หลีเสี่ยวเผิง) สองผู้อาวุโสชาวเยว่ลั่วที่เว่ยจาวเคารพรัก ซึ่งมีส่วนในการจับตัวเถิงรุ่ยต้องฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องนายน้อยของพวกเขาในเวลาไม่นานต่อมา สองแคว้นได้กลับเข้าสู่การเจรจาสงบศึกอีกครั้ง และผลการเจรจาจบลงอย่างสวยงาม องค์จักรพรรดิเป็นปลื้มในผลงานของเผยเหยี่ยนเป็นอย่างมาก พร้อมๆ กันนั้นเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในหมู่ราษฎรถึงความเก่งกาจสามารถของเขาดังกึกก้องไปทั่วสารทิศ กลบชื่อเสียงและรัศมีของ “องค์รัชทายาทเซี่ยชื่อ” (รับบทโดย จี้เซียวปิง) จนมิด เว่ยจาวเอาคืนที่เสียเถิงรุ่ยไปด้วยการวางแผนแหย่รังแตน แกล้งชวนจักรพรรดิเซี่ยเช่อไปเดินเล่นนอกวังหลวง เพื่อให้พระองค์ได้เห็นกับตาและได้ยินกับหูถึงเรื่องความฮอตปรอทแตกของเผยเหยี่ยน จนพระองค์เกิดความหวาดระแวงต่อสกุลเผยขึ้นมาเต็มๆ และสั่งการให้เว่ยจาวรวมทั้งคนสนิทใกล้ตัว ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสกุลเผยอย่างละเอียดสาวน้อย เจียงฉือ ได้ตกอยู่ในหล่ม กลายเป็นหมากในเกมแห่งการแย่งชิงอำนาจของสองหนุ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เผยเหยี่ยน ยิ่งมั่นใจว่าเว่ยจาวคือผู้อยู่เบื้องหลังในการชิงตัวเถิงรุ่ย ระหว่างนั้นเจียงฉือเริ่มเข้าใจและเห็นใจในตัวเว่ยจาว จึงบอกกับเขาว่า นับจากนี้นางจะไม่เข้าไปขัดขวางแผนการใดๆ ของเขาอีก ขณะเดียวกันเว่ยจาวก็พบข้อมูลว่า คดีอ๋องฉี ที่ทำให้ บิดา มารดา ของตนและชาวเยว่ลั่วต้องถูกสังหาร เกี่ยวข้องกับสกุลเผย จึงได้รีบตามหาตัวสองนักฆ่าหญิงพี่น้องสกุลเยี่ยน โดยไม่รู้ว่า หนึ่งในนั้นที่แท้นางก็คือ เยี่ยนซวงเฉียว อาจารย์ของเจียงฉือ นั่นเอง เช่นเดียวกับฝั่ง หรงอวี้เตี๋ย ก็สั่งให้เผยเหยี่ยนเร่งตามล่าหาตัวสองนักฆ่าหญิงเช่นกันเพื่อปิดปากไผเลิฟซีรีส์จีนแนว โรแมนติก ดราม่า ย้อนยุค สืบสวน ชวนตับพัง ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเด้อ #ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ดจริงสนุกจัง ร่วมลุ้นเรื่องราวความรักของ นายน้อยสุดโฉด กับ สาวน้อยจอมแก่นฉลาดล้ำ ใน “ธารธารารักนิรันดร์ • Love of Nirvana” การพบกันครั้งแรกของตัวพ่อดราม่า #เหรินเจียหลุน ที่ขอมาเป็นป๋าดันให้นักแสดงสาวดาวรุ่ง #หลี่หลานตี๋ เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งวันเดียวกับแม่จีน พร้อมกันสองที่ ทางเว็บไซต์ www.wetv.vip กับแอป #WeTV และทาง iQ.com กับแอป #iQIYI เริ่มตั้งแต่ 14 กันยายน 2567 เป็นต้นไป #ละครออนไลน์ #แนะนำซีรีส์ใหม่ #เรื่องย่อซีรีส์จีนละครออนไลน์• เหรินเจียหลุน (Ren Jia lun) รับบทเป็น เว่ยจาว, เซียวอู๋เสีย• หลี่หลานตี๋ (Li Lan Di) รับบทเป็น เจียงฉือ• สวีเจิ้งซี (Xu Zheng Xi) รับบทเป็น เผยเหยี่ยน• เกาหาน (Gao Han) รับบทเป็น ชุยเลี่ยง• จางหย่าชิน (Zhang Ya Qin) รับบทเป็น อวี้เหลียน• จ้าวหัวเหวย (Zhao Hua Wei) รับบทเป็น อี้เฟย• จูหยวนปิง (Zhu Yuan Bing) รับบทเป็น อันเฉิง• สวี่รุ่ยฮ่าว (Xu Rui Hao) รับบทเป็น ถงหมิ่น• เย่เสียวเหว่ย (Ye Xiao Wei) รับบทเป็น เซี่ยอวี้ หรือจวงอ๋อง• หานชิวฉือ (Han Qiu Chi) รับบทเป็น เถิงรุ่ย หรือ หวังซื่อเฉวียน• จางเฟิงอี้ (Zhang Feng Yi) รับบทเป็น จักรพรรดิเซี่ยเช่อ• เวินเจิงหรง (Wen Zheng Rong) รับบทเป็น หรงอวี้เตี๋ย หรือ หรงกั๋วฟูเหริน (ฟูหรงขั้นหนึ่งที่องค์จักรพรรดิแต่งตั้ง)• เถาซินหราน (Tao Xin Ran) รับบทเป็น เยี่ยนซวงเฉียว• เหยาฉือ (Yao Chi) รับบทเป็น หงเจี๋ย• จี้เซียวปิง (Ji Xiao Bing) รับบทเป็น องค์รัชทายาทเซี่ยชื่อ• เฉาเฝ่ยหราน (Cao Fei Ran) รับบทเป็น ต่งเจวียน• อวี้ชิงปิน (Yu Qing Bin) รับบทเป็น เซียวไห่เทียน เจ้าเมืองเยว่ลั่ว• หลีเสี่ยวเผิง (Li Xiao Peng) รับบทเป็น ลุงเฮ่อ• ฉือเยี่ยน (Shi Yan) รับบทเป็น ป้าเฮ่อเรียบเรียงจาก : wetv.vip, iQ.com, alldramalist.comภาพประกอบจาก : X – WeTV Official, X – iQIYI Official, weibo.com