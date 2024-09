Scoop พิเศษ : “ตัวร้ายมงลง” มัดรวม 5 พระเอกจีน จากบทร้ายที่คนดูเกลียดไม่ลง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เคยไหม ถึงจะรู้ว่าตัวละครนี้ร้ายกาจแค่ไหน ก็ยังไม่วายพ่ายแพ้ให้กับเบ้าหน้าหล่อๆ ลุคแบดๆ จนทำใจเกลียดไม่ลง?เชื่อว่าอาการตกหลุมรักตัวร้ายแบบนี้ คงเคยเกิดขึ้นกับแฟนซีรีส์จีนจำนวนไม่น้อย เพราะถ้าไปส่องทำเนียบพระเอกจีนนาทีนี้ หลายคนอาจเซอร์ไพรส์ว่า มีพระเอกในดวงใจหลายคน ที่แจ้งเกิดจาก “บทตัวร้าย”​ แต่ด้วยออร่าที่เฉิดฉาย บวกกับเสน่ห์เกินต้าน ต่อให้พวกเขาจะร้ายแค่ไหน มงก็ยังลงได้ขึ้นแท่นเป็น “พระเอก” อยู่ดีว่าแต่เหล่าตัวร้าย ที่ได้พลิกโผมาเป็นพระเอกจะมีใครกันบ้าง ไปดูกันเลยประเดิมด้วยหลัวหยุนซี พระเอกหนุ่มสุดฮอต ออร่าความหล่อเฉิดฉายราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยาย ก่อนจะได้มาขึ้นแท่นพระเอก หลัวหยุนซี แจ้งเกิดจากบทตัวร้ายผู้อาภัพมาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น บทลุ่นอวี้ หรือที่รู้จักกันในนามเซียนปลาน้อย ในซีรีส์เรื่อง มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love - 2018) จากตอนแรกเหมือนจะเป็นพระรองที่แสนดี แต่พอความรักบังตา จึงจำต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิง จากคนดีเลยกลายเป็นคนเลวที่รักเธอ (นางเอก)จากบทบาทเซียนปลาน้อยช้ำรักแล้ว มาถึงบทบาทฮ่องเต้หรงฉี ในซีรีส์เรื่อง คำสาปรัก ชายาผมขาว (Princess Silver - 2019) กลับยิ่งน่าสงสารหนัก เมื่อต้องมารับบทฮ่องเต้ขี้โรค แถมยังต้องกล่ำกลืนจนแทบกระอักเลือด รักนางเอกสุดหัวใจ แต่ด้วยความจำเป็นต้องยอมส่งหญิงที่รักไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับคนอื่น สำหรับบทนี้จะว่าเป็นตัวที่ร้ายกาจก็ไม่เชิง แต่เป็นตัวละครที่มีความเทา ไม่ได้คิดร้ายกับนางเอก แต่ก็หลอกใช้นางเอก เหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งในกระดาน แต่สุดท้ายเดินเกมพลาด เลยเสียหมากตัวนี้ไป​อย่างไรก็ตาม แม้จะรับบทร้ายสองเรื่องติด แต่ทั้งออร่าความหล่อ และฝีมือของหลัวหยุนซี ทำให้ในที่สุด เขาก็ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกที่สมหวังในรักซักที ผลงานที่แจ้งเกิดหลัวหยุนซีในฐานะพระเอก คือ ครึ่งทางรัก (Love is Sweet - 2020) และบทบาทจอมมารถานไถจิ้ง จากเรื่อง จันทราอัสดง (Till The End of The Moon - 2023) ที่ประกบคู่นางเอกสุดฮอตอย่างไป๋ลู่ทั้งสองเรื่องตามติดมาด้วยอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มมาแรงแห่งยุค​ มีผลงานต่อแถวมาให้ชมไม่ได้ขาด สำหรับ หวังซิงเยว่ ที่หลายคนอาจลืมไปแล้วว่า เขาเคยรับบทตัวร้าย ที่ทำให้เกลียดกันทั้งแผ่นดินในซีรีส์เรื่องดังอย่าง ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only - 2021) เรื่องนี้ หวังซิงเยว่ รับบทเป็น กว่างหลิงอ๋อง / จื่อสิง องค์รัชทายาทหุ่นเชิด​ ขี้โรคมาตั้งแต่เด็ก แถมยังถูกกดขี่สารพัด จนกลายเป็นปมในใจและทำให้กลายเป็นคนทะเยอทะยาน ยิ่งพอความรักบังตา เพราะดันตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่เห็นภาพวาดเลยทำทุกวิถีทาง เพื่อแย่งชิง วางอุบายสารพัด แถมยังสั่งให้ลงทัณฑ์เลาะกระดูกพระเอก​ บีบคั้นให้นางเอกแต่งงานด้วย แต่พอนางเอกรู้ว่าพระเอกไม่อยู่แล้วเลยกระโดดประตูเมืองฆ่าตัวตาย ทำเอาผู้ชมเสียน้ำตาและเหม็นขี้หน้ากว่างหลิงอ๋อง สุดๆแม้หวังซิงเยว่ อาจจะเสียคะแนนไปพอตัวจากแฟนซีรีส์ ที่ยังมูฟออนไม่ได้ แต่เขาก็สามารถทวงคะแนนกลับมาได้ จากบทบาทท่านประมุขตระกูลจ้งซีอู่ จากซีรีส์เรื่องดัง ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent of Time - 2023) ที่แกงผู้ชมได้หม้อใหญ่ เพราะหลังจากปล่อยให้ผู้ชมร่วมลุ้นและเอาใจช่วยนางเอกที่จู่ๆ เหมือนฟื้นจากความตายเพื่อกลับมาแก้ไขอดีต แต่กลายเป็นว่า ตอนจบกลับพบว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความฝันของนางเอก มีเพียงเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องจริง คือ ความรักที่ท่านประมุขตระกูลจ้งซีอู่มีต่อนางเอก ทำเอาผู้ชมอดซาบซึ้่งตามไม่ได้หลังจากนั้น หวังซิงเยว่ ยังแจ้งเกิดในฐานะพระเอกอีกหลายเรื่อง ที่ปังสุดๆ คือ บทซียวเหิง หรือ ซู่กั๋วกง ในซีรีส์ม้ามืดอย่าง มรสุมชีวิต หรือ เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง (The Double - 2024) งานนี้แม้จะมารับบทพระเอกที่ดุดันไม่เกรงใจใคร แต่กับนางเอกกลับเป็นพ่อไมโครเวฟแสนดี หลงรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็น แต่ปากแข็ง คอยช่วยเหลือนางเอกสารพัด แต่อ้างว่าเห็นนางเอกเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในกระดาน​นักแสดงชายหน้าหล่อที่รับบทตัวร้ายและพระรองมาหลายเรื่อง จนแฟนคลับได้แต่ร้องเพลงรอว่าเมื่อไหร่จะเป็นพระเอกซักที "หลิวเสวียอี้" แจ้งเกิดจากบทราชาปีศาจ จากซีรีส์ลิขิตรักนางพญางูขาว (The Destiny of White Snake - 2018) เวอร์ชั่นที่นำแสดงโดยเหรินเจียหลุน​ งานนี้บอกเลยถึงจะรับบทราชาปีศาจ แต่ก็หล่อเลือดสาดจนได้ชื่อว่าหล่อที่สุดในทำเนียบราชาปีศาจ ตกหัวใจแฟนๆ ไปไม่น้อยหลังจากนั้นเขารับตัวบทศิษย์พี่ฮ่าวเฉิน ในซีรีส์แนวเทพเซียนที่โด่งดังไปทั่วเอเชียอย่าง ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (Love and Redemption - 2020) บทนี้บอกเลยว่าทำเอาคนดูเบะปากในความมั่นหน้ามั่นโหนกและความรักที่เห็นแก่ตัวสุดๆ ของเขา อย่างไรก็ตาม ถึงบทจะน่าหมั่นไส้ แต่กลับยิ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จัก และดันมงให้ "หลิวเสวียอี้" ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกซักที งานนี้ไม่รู้เพราะบังเอิญหรือตั้งใจ บทจะขึ้นแท่นพระเอก ก็มีผลงานแบบรัวๆ มีทั้งเวอร์ชั่นหล่อละมุนสไตล์คุณชายในซีรีส์ย้อนยุคอย่าง อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว (Qing Luo - 2021) และหล่อเนี๊ยบสไตล์บิ๊กบอสในซีรีส์ยุคปัจจุบันอย่างรัตติกาลรัก (Love At Night - 2021)แต่ในขณะที่หลายคนอาจจะกำลังเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง เลือกไม่ถูกว่าจะเทใจให้ "หลิวเสวียอี้" เวอร์ชั่นไหน เขาก็กลับมารับบทพระรองอีกครั้ง ในเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) แถมยังไปสวมบทร้ายในซีรีส์เรื่อง สยบรักจอมเสเพล (Destined - 2023) รับบทลั่วจื่อซาง ตัวร้ายที่มีปมในวัยเด็ก เข้าใจผิดว่าพ่อพระเอกเป็นพ่อตัวเอง เลยอยากแก้แค้น วางแผนกวาดล้างตระกูลพระเอก แต่ดันไปตกหลุมรักนางเอก สุดท้ายนอกจากจะไม่สมหวัง แม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไว้ไม่ได้อีกหนึ่งหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าในฐานะพระเอกแนวโรแมนติกคอเมดี้ เพราะติดภาพจากซีรีส์แจ้งเกิด อย่าง ฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ (I’m a Pet at Dali Temple - 2018) และแต่งรักมัดใจบอส (Well-Intended Love 2019 - 2020) แต่สวีไคเฉิง ก็เซอร์ไพรส์ผู้ชมครั้งใหญ่ ด้วยการมารับบท จูจงซวี่ ฮ่องเต้แคว้นต้าเจิง ใน ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland : Pearl Eclipse - 2021) ที่มีปมความรัก เลยกลายเป็นคนอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้าย ยิ่งวันหนึ่งไปรับสนมใหม่ ดันมีหน้าตาเหมือนกับหญิงคนรักที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ก็ยิ่งทำเอาตัวเองทำตัวไม่ถูก จะรักก็ไม่กล้า จะเกลียดก็ทำไม่ลง จนหลายคนดูแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เหมือนดูจำเลยรักเวอร์ชั่นเมืองจีนแต่ต้องยอมรับว่า การพลิกคาแร็กเตอร์ของสวีไคเฉิงในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างสีสันให้ซีรีส์เรื่องไข่มุกเคียงบัลลังก์เป็นอย่างมาก ยังเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่สะท้อนฝีมือการแสดงของเขาได้อย่างไร้ข้อกังขาว่า เขาสามารถเอาอยู่ทุกบทบาท จะบทพระเอกหรือตัวร้ายก็จัดมาอย่าได้ขาดปิดท้ายด้วย จินฮั่น แจ้งเกิดจากบทตัวร้ายในซีรีส์ฟอร์มใหญ่ วีรสตรีนักสู้ กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung - 2016) กับบทแม่ทัพซีหยุนหนานแห่งแคว้นเว่ยเหนือ ผู้ทะเยอทะยาน เจ้าแผนการ เจ้าคิดเจ้าแค้น งานนี้ถ้าถามว่า จินฮั่นเข้าถึงบทบาทแค่ไหน บอกเลยว่า ใครดูซีรีส์เรื่องนี้ ต้องดูไปด่าไป แต่จินฮั่นหาได้แคร์ในเมื่อร้ายแล้วรุ่ง ทำไมต้องเลิก (รับบทตัวร้าย) แฟนๆ จึงได้เห็นเขาสวมบทตัวร้ายต่อเนื่อง อย่างในเรื่อง ฉู่เฉียว จอมใจจารชน (Princess Agents - 2016) ที่ได้ 'จ้าวลี่อิง' นางเอกจีนตัวแม่มารับบทนางเอก เขารับบทเป็น จ้าวซื่อเฟิง ตัวละครที่ต้องบอกว่า ร้ายชนิดที่ว่าสะกดคำว่าปราณีไม่เป็น ถึงขนาดจุดจบในซีรีส์น่าอนาถแค่ไหน คนดูยิ่งสะใจ​แต่หลังจากร้ายสุดขั้ว ก็ทำให้ตัวร้ายตัวนี้ ยิ่งเป็นที่พูดถึง จนในที่สุดจินฮั่นได้รับบทพระเอกครั้งแรกในซีรีส์โรแมนติกเรื่อง ห้วงเวลาแห่งรัก (Our Glamorous Time - 2018) แถมยังได้ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่าง 'จ้าวลี่อิง'​ ที่เป็นคู่แค้นกันจากเรื่องก่อน มาเรื่องนี้ กลายเป็นคู่รัก จนคนดูแทบปรับอารมณ์ไม่ทัน แต่พอดูไปเคมีพระนางเข้ากันแบบไม่ต้องมีคำบรรยาย ก็ทำเอาซีรีส์ดังเป็นพลุแตก ส่วนจินฮั่นก็โด่งดังแบบเบรกไม่อยู่ และมีผลงานแสดงออกมาต่อเนื่อง อาทิ ภพรักภพพราก (Twisted Fate of Love - 2020) ซีรีส์จีนพีเรียดกระแสดีนอกจากนี้ ยังมีผลงานซีรีส์ปัจจุบันออกมาอีกหลายเรื่อง ซึ่งต้องบอกเลยว่างานดีไม่แพ้กัน เพราะด้วยความที่เป็นพระเอกหุ่นล้ำกล้ามแน่น เวลามารับบททหารหรือตำรวจเลยยิ่งดูเท่ระเบิดทั้งหมดนี้ คือ 5 ตัวร้ายที่ทั้งฝีมือและอานุภาพความหล่อเกินต้าน จนต่อให้แฟนซีรีส์จะดูไปด่าไป แต่ก็เกลียดไม่ลง แถมยังพร้อมอ้าแขนรับ ถ้ากลับใจมาขึ้นแท่นพระเอก ก็พร้อมซัพพอร์ตMickey MouseMydramalist