เรื่องย่อ “กล้าทะเล”

“กล้าทะเล” ของฐานวดี สถิตยุทธการ: วิรดา หาวันต์ , ปรีดิ์ แพศย์ตระกูล, เสฏฐวุฒิ อินบุญ: วิรดา หาวันต์: บริษัท Juve9 (จูเวไนล์ - ในเครือ JSL Global Media): ทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทาง ThaiPBS ช่องหมายเลข3 และรับชมย้อนหลังทาง http://VIPA.me: วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567We Dive Beyond the Sea ไกลกว่าฟ้า ลึกกว่าทะเลชีวิตของ กะเอ้ (ณัฐภัทร ประภานนท์) มอแกนหนุ่มวัย 18 ปี ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาพบกล้องตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่ก้นทะเล ในระหว่างที่กำลังดำน้ำกับ ฮุก (ชลัฏ ณ สงขลา) พ่อของเขา เมื่อกลับเข้าฝั่ง กะเอ้นำกล้องไปปรึกษา เงย(ร้อยพินิจ ควรศิริ) และ ไท(แดน พฤกษ์พยุง) เพื่อนสนิทชาวมอแกนทั้งสองคน ไท เชื่อว่าผีปู่ย่ากำลังให้โชคให้กะเอ้นำกล้องไปขาย แต่เงยแนะให้ลองตามหาเจ้าของดูก่อน ขณะนั้นเอง พีพี (รัชพล พรพินิต) ลูกชายของ ปริญญ์ (พอล วิสุทธิ์ แครี่) เจ้าของบริษัททัวร์รายใหญ่ Sea Saw Seen เพื่อนสนิทอีกคนของกะเอ้ พาลูกค้ามาเที่ยวหมู่บ้านมอแกนพอดี พีพีรับปากจะช่วยเอากล้องไปตรวจสอบหาเจ้าของให้ จังหวะเดียวกันกับที่กะเอ้และพีพีคุยกันเรื่องกล้อง กิ๊บซี่ (หัสสยา อิสริยะเสรีกุล ) หัวหน้าไกด์สาวจาก Andaman Society บริษัทคู่แข่งของพ่อพีพี สังเกตเห็นเข้าโดยบังเอิญ กิ๊บซี่กลับไปรายงาน อัลเบิร์ต(สาโรจน์ แจ่มศรีใส) เจ้านายสุดโหดผู้เป็นเจ้าของกล้องและกำลังตามหากล้องดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับที่อยู่ภายในกล้องถูกเปิดเผยพีพีนำการ์ดบันทึกข้อมูลในกล้องมาตรวจสอบเพื่อช่วยกะเอ้หาเจ้าของตามคำสัญญา แต่ก็ต้องช็อกกับคลิปที่ได้เห็น พีพีตัดสินใจกลับไปบอกกะเอ้ว่าจะขอซื้อกล้องไว้เอง ฝั่งอัลเบิร์ตส่งคนมาตามล่ากะเอ้เพื่อยึดกล้องคืน สถานการณ์พาให้กะเอ้จำเป็นต้องหนีออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ พีพีขอร้องกะเอ้ไม่ให้บอกเรื่องกล้องกับใคร เพราะมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและธุรกิจของเขา และแนะนำให้กะเอ้อยู่ให้ห่างจากคนที่ตามล่ากะเอ้ไว้เป็นพอพีพีกลับไปบอกครอบครัวของกะเอ้และ นานูย(กุลจิราณัฐ วรรักษา) แฟนสาวชาวมอแกนของกะเอ้ ว่ากะเอ้หายไปทำงานที่รีสอร์ตของตน ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง แต่นานูยไม่ปักใจเชื่อ เพราะนี่ไม่ใช่ปกติวิสัยของกะเอ้ แต่ก็จนใจเพราะติดต่อกะเอ้ไม่ได้กะเอ้ต้องหนีการตามล่าจากคนของอัลเบิร์ตไปหลายต่อหลายที่ และใช้สัญชาตญาณความเป็นมอแกนและคำที่พ่อเขาเคยสอน เอาตัวรอดมาได้ตลอดเพียงไม่นานหลังจากที่กะเอ้หายไปจากเกาะ ฮุก พ่อของกะเอ้ก็ป่วยตายด้วยโรคประจำตัว นานูยร้อนใจ ชวนเงย ไท ฝ่าทะเลในฤดูมรสุมออกมาตามหากะเอ้บนฝั่ง นานูยพลัดหลงกับเงย ไท ที่ท่าเรือ และจับพลัดจับผลูเข้าไปทำงานในร้านคาบาเร่ต์โชว์แห่งหนึ่ง เพราะหวังจะได้พบกับกะเอ้ชีวิตหลังจากนี้จะมีมรสุมชีวิตอะไรพัดโหมใส่พวกเขา นานูยกับกะเอ้จะได้เจอกันหรือไม่ คลิปลับอะไรที่ทำให้ชีวิตกะเอ้ต้องระหกระเหิน และการเดินทางของพวกเขาจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหน หรือบางทีการมีชีวิตอาจหมายถึงการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดก็เป็นได้ !?หนุ่มมอแกนวัย 18 ปี ฉลาด มีไหวพริบ นิสัยดี ดำน้ำเก่ง ไหวพริบดี อารมณ์ดี ทะเล้น กะล่อนนิด ๆ มองโลกในแง่ดี อยากออกไปเจอโลกกว้าง สนิทกับพ่อมาก มองพ่อเหมือนเป็นฮีโร่ มีแฟนสาวชื่อนานูย สนิทกันมาตั้งแต่เด็ก กำลังวางแผนหาเงินมาสู่ขอนานูยสาวมอแกนวัย 18 ปี เป็นคนที่ดูโตกว่าวัย ฉลาด ใจเย็น มีสติและวุฒิภาวะมากกว่ากะเอ้ รู้หนังสือ เข้าใจภาษาอังกฤษ มีความฝันอยากเป็นพยาบาล จึงชอบไปขลุกอยู่ที่สาธารณสุขบนเกาะ เป็นสาวเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในหมู่มอแกนพ่อของกะเอ้ เป็นช่างไม้มือหนึ่งของเกาะ และยังจับปลาเก่งที่สุด เรียนหนังสือจนจบมัธยม และเรียนต่อจนจบนักธรรมโท ถึงแม้ฮุกจะแตกต่างจากมอแกนคนอื่นเพราะนับถือพุทธ แต่ก็เข้าใจพื้นฐานความเชื่อแบบนับถือผีของชาวมอแกนดี ฮุกผ่านมาหลายอาชีพ ออกไปเจอผู้คนหลากหลาย เลยมีมุมมองที่กว้างและแตกต่างหนุ่มมอแกนวัย 18 ปี เพื่อนสนิทของกะเอ้ ดำน้ำหาปลาเก่งพอ ๆ กับกะเอ้ บุคลิกนิ่ง ขรึม เป็นคนจริงใจ แต่ใสซื่อ แอบรักนานูย แต่ก็รักกะเอ้มากพอที่จะไม่ทำอะไรให้ต้องบาดหมางกันหนุ่มมอแกนวัย 18 ปี เพื่อนสนิทกะเอ้ เป็นคนหัวโบราณ เชื่อเรื่องโชคลางและผีสางเทวดา เชื่อทุกอย่างยกเว้นเรื่องจริง ชอบฟังเรื่องเล่า เรื่องลี้ลับจากผู้เฒ่าในหมู่บ้าน เป็นไม้เบื่อไม้เมากับฮุก พ่อกะเอ้ เพราะไม่ถูกจริตที่พ่อกะเอ้ไม่นับถือผีลูกชายวัย 20 ที่กำลังจะเรียนจบของปริญญ์ กำลังสนุกกับการเรียนรู้งานและธุรกิจต่าง ๆ ของพ่อ เพื่อเตรียมตัวรับช่วงต่อในอีกไม่นาน ชอบพาลูกค้ามาเที่ยวหมู่บ้านมอแกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ด้วยตัวเอง นิสัยดี ชอบช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส สนิทกับกะเอ้มาก ชอบแอบเอาของเล่นใหม่มาให้กะเอ้เสมอตั้งแต่เด็กจนโตVlogger สาววัย 22 ปี พี่สาวของพีพีที่เรียนจบนิเทศมาแล้วหนึ่งปี อยู่ในช่วง gab year ก่อนกลับมาช่วยงานที่บ้าน พลอยค้นพบว่าการทำคลิปท่องเที่ยว รีวิวสถานที่ต่าง ๆ ก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ ในขณะที่กำลังสนุกกับการใช้ชีวิต พลอยได้เจอกะเอ้โดยบังเอิญในวันที่เธอกลับมาที่รีสอร์ตพ่อพอดี พลอยประทับใจกะเอ้ตั้งแต่วันนั้นพ่อของพีพี ผู้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัททัวร์ครบวงจรอันดับหนึ่งของภูเก็ต ในนาม See Saw Seen ปริญญ์เป็นคนนิ่ง ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึก คนรอบข้างเดาไม่ออกถ้ามองจากภายนอก จนทำให้ลูกเข้าใจผิดว่าพ่อตัวเองเป็นคนเลือดเย็นและค่อนข้างหวาดกลัวแม่ของพีพี working woman ที่มีความสามารถ คอยช่วยเหลือธุรกิจของปริญญ์หลาย ๆ อย่าง สวยและเป็นที่รู้จักในแวดวงของคนภูเก็ต ระยะหลังความสัมพันธ์กับปริญญ์เริ่มระหองระแหง แต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะประคับประคองหนุ่มใหญ่ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรรายใหญ่ของภูเก็ต Andaman Society ซึ่งเป็นคู่แข่งของปริญญ์ มองภายนอกดูเป็นเจ้าพ่อมาเฟีย มีอิทธิพล ชอบสั่งให้ลูกน้องใช้กำลังแก้ปัญหา เป็นเพื่อนกับปริญญ์มาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่มีปมเรื่องไม่สามารถเอาชนะปริญญ์ได้เลยในทุก ๆ เรื่อง แม้กระทั่งความรักหัวหน้าไกด์สาว Andaman Society อายุ 30 ปี ลูกน้องคนสนิทของอัลเบิร์ต ภายนอกดูเฮฮาร่าเริงในสายตาลูกค้า แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนจริงจัง จงรักภักดีกับองค์กร แต่ก็รักความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใดหญิงชาวมอแกน ที่มีความเข้าใจและคอยสนับสนุนลูกและสามีในแบบที่แต่ละคนเป็น มีความเข้าใจโลก เข้าใจความแตกต่างด้านความเชื่อและความคิด