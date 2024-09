เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ทำนองรักกังวานแดนดิน • Melody of Golden Age” [2024]

ชื่อสากล : Melody of Golden Ageชื่อไทย : ทำนองรักกังวานแดนดินชื่อจีน : 长乐曲 | Chang Yue Quแนวซีรีส์ : โรแมนติก • สืบสวน • ย้อนยุคเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หวังเวย (Wang Wei) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ • White Cat Legend” (iQIYI, 2024)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Chang An Tong Que Ming (长安铜雀鸣)ผู้ประพันธ์ : เฟิ่งหวงซี (Feng Huang Xi | 凤凰栖)บริษัทผู้ผลิต : -ออกอากาศในจีนทาง : Hunan TV และ Mango TVออกอากาศในไทยพร้อมในจีนทาง : TrueIDจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 26 สิงหาคม – 18 กันยายน 2567ต่างจากเจ้าสาวคนอื่นๆ ที่ต้องกระเจิงไปคนละทางเพราะโดนเสิ่นตู้แกล้ง คราวนี้แม้รู้ทั้งรู้ว่านางเป็นเจ้าสาวไม่ตรงปก แถมไม่คู่ควรกัน เพราะเป็นเพียงธิดาอนุเท่านั้น แต่ทว่า ผู้บัญชาการเสิ่น กลับชอบใจในความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่อาลักษณ์ไร้ระดับขั้นของกรมอาญาผู้นี้ และยมทูตขาวขาโหดจอมเย็นชารู้สึกนึกสนุก จึงเล่นบทเจ้าบ่าวตามน้ำไป โดยพวกเขาทำข้อตกลงกันว่า จะหย่าหลังแต่งงานสามเดือนแต่แล้วระหว่างนั้นก็เกิดคดีฆาตกรรมลึกลับชวนพิศวง “ควักหัวใจกรีดใบหน้า” ขึ้นที่วัดซีหมิง ผู้ตายเป็น “เหลียงเฉินจ้ง” (รับบทโดย -) คุณชายบ้านใหญ่สกุลเหลียง แห่งกรมโยธา กับ อนุภรรยา “ค่วงจ่านซิน” (รับบทโดย -) คีติกานักเล่นผีผาฝีมือดีแห่งร้านทงหมิง ซึ่งฝ่ายชายถูกคนร้ายควักหัวใจ ส่วนฝ่ายหญิงถูกทำให้เสียโฉม แม้ว่าไทฮองไทเฮาจะมีรับสั่งให้โอนย้ายคดีจากกรมอาญาไปให้หน่วยองครักษ์ชั้นในสืบสวน แต่พวกเขาก็ได้ไขคดีร่วมกัน เพราะเสิ่นตู้ไปขอยืมตัวเหยียนซิ่งจาก “อู๋ไท่หมิง” (รับบทโดย เหยียนหมิน) หัวหน้ากรมอาญา ให้มาช่วยงานสืบสวนคดีที่หน่วยองครักษ์ชั้นในด้วยเบื้องต้นเหยียนซิ่งพบว่าก่อนถูกควักหัวใจ เหลียงเฉินจ้งได้เสียชีวิตด้วยพิษว่านกวนอิมหยดน้ำ และสันนิษฐานว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับบ้านรอง ซึ่งเมื่อปีก่อนคุณชายบ้านรอง “เหลียงเฉินม่าน” (รับบทโดย -) เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไป นอกจากนี้ข้อมูลสำคัญ บันทึกการสืบสวนคดี คีติกา หายตัวไปหลายสิบคนที่ได้รับจาก “สวีเสี่ยงเหริน” (รับบทโดย เหยาอี้เฉิน) ผู้บัญชาการหน่วยอี้เหลียง รวมเข้ากับบาดแผลจากการชันสูตรศพที่ขุดพบเพิ่ม โดยเป็นเหยื่อชายหญิงที่ตายในลักษณะเดียวกันอีกถึงสิบร่าง ทำให้เหยียนซิ่งเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นสตรี และเข้าใกล้ตัวคนร้ายมากขึ้น นางมั่นใจว่าจะให้คำตอบกับเบื้องบนได้ก่อนผู้บัญชาการเสิ่นเป็นแน่แต่เรื่องไม่ง่ายนัก เพราะทั้งคู่ถูกขัดขา กระแนะกระแหนจากทั้ง “องค์หญิงหย่งอัน” (รับบทโดย เหมาหลินหลิน) พระธิดาของไทฮองไทเฮา และ “ไหลหลัวจือ” (รับบทโดย เหมาจื่อจวิ้น) เสนาบดีสำนักตรวจการ เจ้าของฉายา “อสูรดำ” ชนิดปรามาส กัด แซะ ไม่ยอมปล่อย ขณะเดียวกันตัวการใหญ่ ผู้อยู่เบื้องหลังหลายคดีลึกลับ ตลอดจนเรื่องราวเลวร้ายตัวจริงในแคว้นต้าชาง รวมทั้งเป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิดสมรสพระราชทานของเสิ่นตู้กับธิดาสกุลเหยียนอย่าง มหาเสนาบดี “จางสิงเวย” (รับบทโดย หลี่อัง) เฝ้ามองดูความบาดหมางแตกแยกในเมืองหลวงเซียงอันอย่างใจเย็นไผเลิฟซีรีส์จีนแนว โรแมนติก ย้อนยุค สืบสวน พระนางแยกเขี้ยวใส่กันให้ฟินตลอดๆ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเด้อ ออนแอร์ไม่กี่ตอน (จาก 40 ตอนจบ) ก็ขึ้นแท่นซีรีส์ฮิตอันดับหนึ่งบน ทรูไอดีแล้วเรียบร้อย #ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ดจริงสนุกจัง ร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวความรักของ สามีภรรยากำมะลอ ผู้บัญชาการจอมโหด กับ อาลักษณ์กรอาญาผู้ไร้ขั้น ใน “ทำนองรักกังวานแดนดิน • Melody of Golden Age” การพบกันครั้งแรกของ #หลิวอี้เฟย กับ #จางหว่านอี้ เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งพร้อมแม่จีน ที่เดียว ทางเว็บไซต์ trueid.net และ แอป ทรูไอดี เริ่มตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป• ติงอวี่ซี (Ding Yu Xi) รับบทเป็น เสิ่นตู้ – ผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ชั้นใน ฉายา ยมทูตขาว• เติ้งเอินซี (Ancy Deng) รับบทเป็น เหยียนซิ่ง และ เหยียนหลิ่วเนี่ยน• เหมาจื่อจวิ้น (Mao Zi Jun) รับบทเป็น ไหลหลัวจือ หรือ เสนาบดีไหลแห่งกองตรวจการ ฉายา อสูรดำ• หลี่อัง (Li Ang) รับบทเป็น จางสิงเวย หรือ มหาเสนาบดีจาง• เซียวเยี่ยน (Xiao Yan) รับบทเป็น ลู่ฉุยฉุย รองหัวหน้าอาลักษณ์ กรมอาญา เพื่อนรักของเหยียนซิ่ง• ซ่งฟางหยวน (Song Fang Yuan) รับบทเป็น –• เหอไซ่เฟย (He Sai Fei) รับบทเป็น พระนางโจวสวี่ ไทฮองไทเฮา• เสวียนลู่ (Xuan Lu) รับบทเป็น สวีหว่าน นางข้าหลวงใหญ่ฝ่ายใน• เหมาหลินหลิน (Mao Lin Lin) รับบทเป็น องค์หญิงหย่งอัน หรือ อิงอ๋อง พระธิดาของ ไทฮองไทเฮา• จางเถียนหยาง (Zhang Tian Yang) รับบทเป็น องค์ชายเซียวจ้ง หรือ เสียนอ๋อง พระโอรสของ ไทฮองไทเฮา• หวังเฉียนโหย่ว (Wang Qian You) รับบทเป็น เหลียงจี้เหริน• เหยาอี้เฉิน (Yao Yi Chen) รับบทเป็น สวีเสี่ยงเหริน หรือ ผู้บัญชาการสวี แห่งหน่วยอี้เหลียง• เยว่หยาง (Yue Yang) รับบทเป็น เหยียนคั่ว ประมุขสกุลเหยียน บิดาของเหยียนซิ่ง• เจ้าเคอ (Zhao Ke) รับบทเป็น อนุจิน มารดาของ เหยียนซิ่ง• พานหลูอวี้ (Pan Lu Yu) รับบทเป็น จิ่งหลิน ทหารองครักษ์ชั้นใน ลูกน้องคนสนิทของเสิ่นตู้• หลิวอวี้เซียว (Liu Yu Qiao) รับบทเป็น เสิ่นปิ่งจู๋ บิดาของเสิ่นตู้• จางต้าเป่า (Zhang Da Bao) รับบทเป็น เหยียนม่อเจี๋ย• จางข่ายอิง (Zhang Kai Ying) รับบทเป็น เหยียนไฉ่เวย หรือ คุณหนูสามเหยียน• พานเยว่ถง (Pan Yue Tong) รับบทเป็น เหยียนอี้เจียว• ฉุยเผิง (Cui Peng) รับบทเป็น จินจั้ง นักสังคีต ประจำตำหนักไทฮองไทเฮา น้าชายของเหยียนซิ่ง• จั่วหลินเจี๋ย (Zuo Lin Jie) รับบทเป็น หานซื่อหยวน บัณฑิตคนรักของเหยียนไฉ่เวย• เหยียนหมิน (Yuan Min) รับบทเป็น อู๋ไท่หมิง หัวหน้ากรมอาญา• เผิงเสี่ยวหร่าน (Peng Xiao Ran) รับบทเป็น ฮองเฮาโจวสวี่ วัยสาว - นักแสดงรับเชิญพิเศษเรียบเรียงจาก : trueID, alldramalist.comภาพประกอบจาก : X – trueID, weibo.com