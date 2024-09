ละครการกุศล “พิกุลแก้ว The Musical”ร่วมฉลองวาระ 120 ปีโรงเรียนราชินี

ชมรมนักเรียนเก่าราชินี ร่วมฉลองวาระ 120 ปีโรงเรียนราชินี “ขอเชิญแต่งชุดไทยย้อนยุคชมละครการกุศล พิกุลแก้ว The Musical รายได้เพื่อบูรณะอาคารสุนันทาลัย เป็นครั้งแรกที่ชาวราชินีจะมีละครเพลงที่เล่าถึงการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน ตั้งแต่นักเรียนราชินีรุ่นแรกๆ จนถึงรุ่นปัจจุบัน โดยผู้แต่งได้รวบรวมเอาเกร็ดเรื่องเล่าจากบันทึกความทรงจำนักเรียนเก่าราชินีที่โรงเรียนราชินีได้รวบรวมไว้ในแต่ละยุคแต่ละสมัย และนำมาผูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันได้อย่างน่าสนใจ เพื่อที่ชาวราชินีจะเก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในความทรงจำ“พิกุลแก้ว The Musical” เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงเล็งเห็นว่าการที่จะปฏิรูปประเทศให้ทัดเทียมตะวันตกได้นั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างประชากรที่มีความรู้อย่างทั่วถึง ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงตระหนักถึงความสำคัญตามพระราชปณิธานดังกล่าวเช่นกัน แต่ทรงเน้นบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนสำหรับสตรี จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้นหลายแห่งในช่วงปลายทศวรรษของปี 2440 ซึ่งได้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2447 และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบรมราโชบายด้านการศึกษายังคงเป็นพระบรมราโชบายสำคัญ โดยได้ทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำรัชกาล ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งในปัจจุบันคือ วชิราวุธวิทยาลัยละครเพลงจะสะท้อนเรื่องราวของการเรียนรู้ชีวิตตามช่วงเวลาการเติบโตของ “พิกุล” ผ่านมุมมองของ ”เด็กหญิงพิมพ์ใจ” ผู้เบื่อระเบียบวินัยและวิถีของโรงเรียนราชินี กับลูกชายของเพื่อนแม่ “เด็กชายศรุต” นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่หลงเดินทางข้ามเวลาไปกับพิมพ์ใจ”พิกุลแก้ว เดอะมิวสิคัล“ สร้างสรรค์การแสดง DREAMBOX ,บทละคร: ดารกา วงศ์ศิริ, กำกับการแสดง: สุวรรณดี จักราวรวุธ,ประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี: สุธี แสงเสรีชน, อำนวยการแสดง : ตรีดาว อภัยวงศ์ สุขุม, แสดงโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนราชินี ราชินีบน และวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ (ศิลปินรับเชิญ)/ตรีรัก รักการดี/รวมพร เกตุทัต /นาเดีย โสณกุล ณ อยุธยา/อภิสรา เกิดชูชื่น/ แอนนิต้า ศรุชา พงศ์ทรงกุล(ศิลปินรับเชิญ)/ธนิษฐา ลิ้มวงษ์ทอง/สุธิดา ลิ้มวงษ์ทอง/ทิชา อภัยวงศ์พิกุลแก้ว The Musical การแสดงจัดขึ้น 3 รอบ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 (รอบReception) เวลา 17.00 น. บัตรราคา 4,000/ 3,000/ 2,000วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 รอบ 14:00 น. และ 19:00 น. บัตรราคา 3,000/ 2,200/ 1,500ณ หอประชุมอาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัยสำรองบัตรได้ที่ :063-082-6613 /Id line:Pikulkaew.themusical เท่านั้น