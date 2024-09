Review ซีรีส์ : “The Frog” มากกว่าซีรีส์ทริลเลอร์ เมื่อความจริงซ่อนในป่าลึก จะขุดคุ้ยคำตอบไปพร้อมกันไหม?

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ดำดิ่งสู่คดีปริศนาฆาตกรรมสุดระทึกขวัญในซีรีส์เกาหลีมาแรง "The Frog” (หากไม้ล้มในป่าลึก - 2024) บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซีรีส์แนวทริลเลอร์เท่านั้น แต่ยังแฝงไว้ด้วยปมปริศนาฆาตกรรมชวนขนลุกบวกกับการแสดงสุดหลอนของนักแสดงนำ ที่ทำเอาเราอินจนอยากจะกระโดดเข้าไปหยุมหัว ‘โกมินชี’ หลายครั้ง ทั้งยังต้องใช้สติในการรับชมและการประมวลผลอย่างมาก เพราะซีรีส์มีวิธีเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะเรียบง่าย แต่เล่นสนุกกับความคิดของผู้ชมและชวนให้เราตั้งคำถามไปพร้อมๆ กันถ้าคุณบังเอิญเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคดีฆาตกรรม...คุณจะเปิดโปง หรือปิดบัง? ผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล!หากไม้ล้มในป่าลึก...เสียงของมันจะดังสนั่น หรือเงียบสงัดกันแน่นะ? “The Frog” ซีรีส์ที่ชวนให้เราตั้งคำถามไปกับความโชคร้ายของชีวิต ดั่งสำนวนเกาหลีที่ว่า “เราอาจจะเป็นกบโชคร้าย ที่โดนใครสักคนปาหินใส่หัว โดยที่เขาไม่แม้แต่จะใส่ใจมองด้วยซ้ำ” เช่นเดียวกับชะตาชีวิตของผู้ชายสองคนที่ต้องมาเผชิญกับความโชคร้ายโดยไม่ทันตั้งตัว คนหนึ่งเป็นเจ้าของโมเต็ลเล็กๆ ในชนบทห่างไกล ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้และวิวแม่น้ำที่สวยงาม อีกคนเป็นเจ้าของบ้านตากอากาศสุดหรูในชนบทที่เปิดให้บริการเข้าพักแบบส่วนตัวเรื่องราวเริ่มต้นที่ ‘กูซังจุน’ (รับบทโดย ยุนคเยซัง) หัวหน้าครอบครัววัยกลางคนที่เริ่มต้นกิจการ “โมเต็ลเลควิว” ร่วมกับภรรยา เขามีลูกชายหนึ่งคนที่กำลังติวเข้มขึ้นชั้นมัธยมปีที่ 1 ในวันที่กิจการเล็กๆ ของครอบครัวกำลังไปได้สวย กูซังจุนกลับโชคร้ายที่เชื้อเชิญฆาตกรต่อเนื่องให้เข้ามาพักในโรงแรมด้วยความปรารถนาดี โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า เช้าวันต่อมาโมเต็ลของเขาจะกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศ เมื่อเลควิวกลายเป็นสถานที่ฆ่าหั่นศพหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งทำให้ธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวแตกสลายลงในพริบตาตัดภาพมาที่บ้านพักตากอากาศสุดหรูของจอนยองฮา (รับบทโดย คิมยุนซอก) อดีตผู้บริหารระดับสูงที่ลาออกมาใช้ชีวิตวัยเกษียณในชนบทเพื่อดูแลภรรยาป่วยหนัก โดยมีเพื่อนสนิทร่วมกันดูแลธุรกิจเล็กๆ ราวกับครอบครัว เขามีลูกสาวคนเดียวที่แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงโซล ถึงอย่างนั้น สังคมในชนบทของเขาก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและพึ่งพาอาศัยกัน แต่แล้วการมาถึงของ ยูซองอา (รับบทโดย โกมินชี) คุณแม่ยังสาวและลูกชายตัวน้อยก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเช่นกัน เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีเด็กชายออกมากับแม่ แต่จอนยองฮากลับเลือกที่จะเก็บงำความสงสัยไว้เพียงลำพัง แล้วปล่อยให้หญิงสาวจากไปพร้อมกับปริศนา ทว่าหนึ่งปีต่อมาสาวสวยคนนั้นก็กลับมาทำลายชีวิตของเขาจนพังสลายไปกับตา และตัวตนของจอนยองฮาก็เปลี่ยนแปลงไปนับจากนั้นหากไม้ล้มในป่าลึกแล้วเสียงดังสนั่นก็คงไม่ต่างอะไรกับชีวิตของ ‘กูซังจุน’ เมื่อเสียงดังก้องกังวานไปทั่วประเทศ โมเตลเลควิวก็กลายเป็น “โรงแรมของฆาตกร” จนต้องปิดกิจการลง พร้อมกับชีวิตครอบครัวของเขาที่แหลกสลายไปเช่นกัน ขณะที่หากไม้ล้มในป่าลึกแล้วเงียบสงัดก็ไม่ต่างอะไรกับ ‘จอนยองฮา’ ที่แม้จะเก็บงำไว้เพียงลำพัง แต่ฆาตกรโรคจิตก็ยังกลับมาหลอกหลอนและทำร้ายคนรอบตัวเขาอยู่ดี เป็นคุณจะเลือกแบบไหน?The Frog เป็นซีรีส์ที่ให้ฟิลเหมือนการรวมทีม All Star ของนักแสดงมากฝีมือรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า ส่วนตัวต้องยกความดีให้กับ ‘โกมินชี’ นักแสดงรุ่นใหม่ผู้รันเหตุการณ์หลอนๆ ในเรื่องนี้ได้แบบทำถึง! น้องสลัดภาพสาววัยใสหัวใจนักสู้ในซีรีส์ “Sweet Home” กลายเป็นฆาตกรโรคจิตแบบไซโคพาธที่ปราศจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้แบบน่าหยุมหัว เช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหม่ที่ฝีมือการแสดงพัฒนาไปเร็วมากคือ ‘โนยุนซอ’ ที่มารับบทลูกสาวของลุงยองฮาได้อย่างเก่งกาจ มีทั้งมุมน่ารัก ใจดี และโหดไร้ปราณีจนต้องลุกขึ้นปรบมือ...ชนะเลิศค่ะลูก!ด้วยความลึกลับของ ‘ยูซองอา’ ทำให้เราคาดเดาไปต่างๆ นานาตลอดทั้งเรื่อง ความที่ช่วงแรกๆ เราจะไม่มีทางรู้เลยว่ายูซองอาเป็นใคร? ทำไมรวย? ทำไมมายึดบ้านลุงได้แบบหน้าตาเฉย? ก่อนเรื่องราวจะเฉลยว่า นางเป็นศิลปินสาวลูกมหาเศรษฐีที่มีปมฝังใจ ทำให้เธอกลายเป็นคนขาดความรักอย่างหนัก จนดูเหมือนนางจะมาแสวงหาความอบอุ่นแบบจิตๆ กับลุงยองฮา แต่ด้วยพฤติกรรมชวนขนลุกแล้วใครจะไปเอ็นดูไหวล่ะนังหนู ตูไม่พลั้งมือฆ่าก็บุญแล้ว!การแสดงที่ดูโรคจิตของโกมินชีทำเอาคนดูใจสั่นไปกับความลึกลับของนาง แต่ละฉากที่ลุงยองฮาเผชิญหน้ากับยูซองอา บอกเลยว่าทั้งสายตา ท่าทาง ทุกอย่างชวนให้เราตั้งคำถามและอยากร่วมด้วยช่วยลุงหาทางออกจากปัญหาไปพร้อมกัน มันเป็นบรรยากาศชวนอึดอัดและน่าขนลุกอย่างมาก ถึงอย่างนั้น ลุงยอนฮาก็มีความฉลาด ใจเย็น อดทน และสุขุมลุ่มลึก เขามีความเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นและปกป้องครอบครัว ซึ่งอาจเป็นแรงดึงดูดให้ยูซองฮาอยากจะมาอยู่กับลุงนานๆ ก็เป็นได้อีกหนึ่งตัวละครหลักที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของซีรีส์คือ ‘สารวัตรหญิงยุนโบมิน’ (รับบทโดย อีจองอึน) เจ้าของฉายา “มือปราบโป้งแปะ” ที่เพิ่งย้ายจากโซลมาอยู่ชนบทไม่นาน คดีฆาตกรรมก็ตามมาปั่นหัวคุณแม่อีกแล้ว ยุนโบมินมักจะคาดเดาเหตุการณ์ได้ดีและเซนส์ดีเรื่องคดีฆาตกรรมอีกด้วย แล้วยังเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงทั้งสองคดีฆาตกรรมเข้าด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งตัวละครสุดฉลาด ไหวพริบดี มีความมุ่งมั่น และแสดงสีหน้าอารมณ์ได้อย่างลุ่มลึก แถมตอนจบคุณแม่ยังไขคดีได้อย่างเฉียบคม ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ทิ้งปมคาใจให้ผู้ชมอย่างแน่นอน ดูจบปุ๊บเราสามารถปิดไฟนอนได้แบบโล่งใจ...ในที่สุดก็จบแบบนี้สินะ!แน่นอนว่า ไม่มีซีรีส์เรื่องใดสมบูรณ์แบบไปเสียทุกสิ่ง จุดเด่นที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้แตกต่างจากซีรีส์แนวเดียวกัน คือบทที่ unpredictable เกินกว่าจะคาดเดาได้ มีหลายตอนหักมุมไปมาจนคาดเดาไม่ถูก แถมยังเล่าเรื่องผ่านจิตวิทยาและสะท้อนด้านมืดของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกัน "The Frog" ก็มีจุดด้อยในเรื่องของ pacing หรือการเว้นจังหวะในการเล่าเรื่องที่อาจจะดูเรื่อยๆ ไปบ้างในช่วงแรกหลังจากที่เราทำความเข้าใจและปะติปะต่อเรื่องราวได้ในช่วงกลางๆ เรื่อง เพราะซีรีส์ใช้วิธีเล่าเรื่องตัดสลับไปมาระหว่างเรื่องราวของเจ้าของที่พักทั้งสองแห่ง จนเราสับสนเรื่องไทม์ไลน์และตัวละครในช่วงแรกๆ แต่พอเชื่อมโยงเรื่องราวได้มันกลายเป็นความสนุกจนหยุดดูไม่ได้ ถึงแม้ทั้งสองเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคนละเมืองและต่างไทม์ไลน์กัน แต่สุดท้ายตัวละครทั้งสองเส้นเรื่องจะเดินทางตามหากันจนพบ เพื่อจบเรื่องราวที่ต่างก็เป็นคนโชคร้ายให้กลายเป็นกบที่ไม่ยอมแพ้ แม้จะโดนใครบางคนปาก้อนหินใส่หัวอย่างไม่ตั้งใจ แต่เชื่อเถอะว่า กบก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายอีกต่อไป...ให้มันรู้ซะบ้างว่าแกเล่นผิดคนแล้ว!"The Frog" เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่องตามสไตล์ผู้กำกับฯ “โมวานอิล” จากซีรีส์เรื่องดังอย่าง “Misty” (2018) และ “The World of the Married” (2020) ซีรีส์ 8 ตอนที่เราถึงกับยอมอดหลับอดนอนเพื่อดูรวดเดียวจบให้หายคาใจราวกับตัวเองเป็นสายสืบ ‘โคนัน’ ที่กำลังเล่นซ่อนหากับฆาตกรโดยรวมแล้ว "The Frog" เป็นซีรีส์ครบทั้งดราม่า ระทึกขวัญ ลึกลับ และชวนให้ติดตาม แถมยังทิ้งปมปริศนาไว้ให้คนดูขบคิดกันต่อด้วยว่า สุดท้ายแล้วความจริงที่ซ่อนไว้ในป่าลึกจะถูกเปิดเผยหรือไม่? ศพของเด็กชายหายไปไหน? ฆาตกรต่อเนื่องมีแรงจูงใจอะไรในการเลือกเหยื่อกันแน่? ใครกำลังมองหาซีรีส์ที่ชวนลุ้นชวนคิด บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน รับชมครบทั้ง 8 ตอนได้แล้วทาง NetflixRassarinhttps://www.hancinema.net/https://mydramalist.com/