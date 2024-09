พร้อมลงจอรอฟิน “เจมส์ – กาด” ปลุกเคมีร้อนฉ่า!

สิ้นสุดการรอคอย และได้เวลาปล่อยความฟินสุดแมกซ์ เมื่อ ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่ง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ซีรีส์บอยเลิฟ แนวโรแมนติกดรามา พร้อมลงจอให้รับชมอีพีแรก ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่แฟน ๆ ตั้งตารอ จากนิยายชื่อดัง ของผู้ประพันธ์นามปากกา anin สู่การชุบชีวิต คาแรคเตอร์ แต่งแต้มสีสัน มาโลดแล่นบนหน้าจอให้เราได้เห็นภาพกันแบบไม่ต้องจินตนาการ นำแสดงโดย เจมส์ เพรสคอท ในบท เอรีส บอสหนุ่มผู้คลั่งรักอารมณ์ร้าย คู่กับ กาด พลอยสุภา ในบท ปัถย์ เลาขาหนุ่มสุดฮอตเนิร์ด การันตีเลยว่า คาแรกเตอร์เคมีของทั้งคู่ดูแล้วตรงปกทัชใจเหมือนหลุดออกมาจากในนิยายแน่นอน นอกเหนือจากคู่นี้แล้ว ยังมีเคมีความหล่อให้แฟนซีรีส์ได้เลือกชิป นิก กัคช์, แฟ้ม ตนุภัทร, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, เพิร์ธ ณภัทร, มาร์ค ธิระศักดิ์, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน และ สาวสวยเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้ามาทำให้ใครบางคน ได้ปั่นป่วนหัวใจ ซาร่า สรัลรักษ์ บทโทรทัศน์โดย Nirattisai, Sundaeleila, Bhumjai, Kanrawee , Troika ,Raining กำกับการแสดงโดย รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช งานนี้เมื่อเลขาหน้าใส มีความรู้สึกพิเศษกับเจ้านายตัวร้าย บนความหวาดระแวงและปมในอดีตของทั้งคู่ ความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ใน ซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก เริ่มอีพีแรก วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala สามารถรับชม Official Trailer ได้ที่ยูทูปช่อง 8 : https://www.youtube.com/watch?v=uGAWOanKBeQรุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ผู้กำกับ “ผมตั้งใจอยากจะทำให้ดีที่สุด ตัวของซีรีส์มาจากนิยาย มีผู้อ่านค่อนข้างมาก เราอยากเอาตัวละครออกมาจากนิยาย ให้มีความโดดเด่นของคาแรกเตอร์และการสื่ออารมณ์ จากเด่นชัดอยู่แล้วก็ให้เด่นชัดมากไปกว่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนว Bad Romance โรแมนติกแบบร้าย ๆ ส่วนโทนเรามองไปในแนวใส ๆ ให้เข้าได้กับทุกช่วงวัย ทีมเราทำการบ้านกันหนักมาก เราต้องอ่านนิยายหลาย ๆครั้ง พยายามแก้เรื่องของ บท ทรีตเมนต์ กับทีมผู้จัด เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด เชื่อว่าต้องเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง ที่ฟินและสร้างโมเมนต์ให้กับคนดูที่ชื่นชอบซีรีส์แนวนี้แน่นอนครับ”เจมส์ เพรสคอท รับบท เอรีส “ตื่นเต้นมากครับที่ซีรีส์เรื่องแรกของผมจะได้ออกอากาศแล้ว ผมตั้งใจและภูมิใจมากๆ กับผลงานชิ้นนี้ เพราะเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มากันตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรก ผ่านการเวิร์กช็อปที่เข้มข้น ทุกซีน ยอมรับเลยว่าบทเอรีส เป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันสำหรับผมมาก เพราะผมยังเป็นน้องใหม่ และบทนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะและค่อนข้างไกลตัวพอสมควร โชคดีที่ผมมีทีมงานที่ดี มีพาร์ทเนอร์ที่ดี คอยซัพพอร์ต และให้คำปรึกษา และสำหรับใครที่เป็นแฟนนิยายของเรื่องนี้ บอกเลยว่าเข้มข้น ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับ ซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก”กาด พลอยสุภา รับบท ปัถย์ “สำหรับซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำหรับเราที่ท้าทายมาก เพราะถึงแม้เราจะเคยผ่านการเล่นซีรีส์มาบ้างแล้ว แต่สำหรับเรื่องนี้นั้นมันมีดีเทลที่ละเอียดอ่อนมาก บทก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายให้เล่น ถามว่าฉากดรามามีเยอะไหม ก็มีเยอะ ฉากเอ็นซี เราก็มีให้แบบจัดเต็มเหมือนกัน เป็นไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผมกับน้องๆ เพื่อนๆ ทุกคน เราทุกคนทำการบ้านกันหนักมาก เวิร์กช็อปกันมาเป็นเดือน ๆ และมันก็ช่วยให้การทำงานของเราราบรื่นมาก สัมผัสได้เลยเวลาเราเข้าซีนมันอิน เป็นตัวละครกันจริง ๆ อยากจะให้ทุกคนได้รอดูครับ รับรองว่า ใครที่ชอบซีรีส์โรแมนติกดรามา ร้อนแรงก็ต้องห้ามพลาด สนุกแน่นอนครับ”แฟ้ม ตนุภัทร รับบท รัน “ซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของผมเลย ทั้งตื่นเต้น และก็ค่อนข้างกดดันครับ ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ในช่วงหลังของเรื่อง ค่อนข้างที่จะดรามามาก ผมเลยต้องทำการบ้านหนักมาก เพื่อที่จะได้อินกับความรู้สึกของคาแรคเตอร์ และในเรื่องเราจะเข้าฉากกับพี่นิกค่อนข้างบ่อย และพี่เค้าก็เป็นพาร์ทเนอร์ทางการแสดงที่ดีมากสำหรับผม อยากให้ทุกคนรอดูฉากดรามาจัด ๆ เพราะจำได้เลยว่าวันนั้นพอคัทแล้วผมยังหยุดร้องไม่ได้เลย จะเป็นฉากไหนรอติดตามดูกันครับ”นิก กัคช์ รับบท เฟยหลง “เป็นผลงานแรกของนิกเลย เราไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อน ที่ผ่านมาก็จะมีแต่งานถ่ายแบบ เดินแบบ ซึ่งศาสตร์ที่ใช้มันก็ค่อนข้างต่างกัน แล้วยิ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครเฟยหลงเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงของผมมาก ๆ เพราะตัวละครเฟยหลงหาฉากที่จะยิ้มได้น้อยมาก ถึงจะยิ้มแต่แววตาเค้าก็ไม่ได้มีความสุขจริง ๆ ขนาดนั้น แล้วอารมณ์เค้าก็ค่อนข้างรุนแรง โกรธคือโกรธสุดมาก ๆ ไม่มีคำว่าตรงกลาง ก็เป็นบทบาทที่ท้าทาย ซึ่งผมเวิร์กช็อปกับเพื่อน ๆ กันหนักมาก กว่าจะออกมาเป็นผลงานเรื่องนี้ พวกเราภูมิใจและอยากให้ทุกคนได้ติดตาม รับรองสนุกแน่นอนครับ”