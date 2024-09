เรื่องย่อซีรีส์ : “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก”

: anin: Nirattisai, Sundaeleila, Bhumjai, Kanrawee , Troika ,Raining: รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช: BL โรแมนติก-ดรามา: Go 2 Infinity: Rose Studio: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala สามารถรับชม Official Trailer ได้ที่ยูทูปช่อง 8 : https://www.youtube.com/watch?v=uGAWOanKBeQ: อีพีแรก วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567เอรีส (เจมส์ เพรสคอท) บอสหนุ่มเจ้าอารมณ์ เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของธุรกิจ ข้างกายของเขาคือ ปัถย์(กาด พลอยสุภา) เลขาฯ หนุ่ม ผู้ดูนุ่มนิ่ม แต่กลับทำงานได้อย่างว่องไวตรงใจคนเจ้าอารมณ์อย่างเขาทุกอย่าง แต่การทำงานอยู่ข้างบอสอารมณ์ร้ายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับปัถย์เลยสักนิด เพราะนอกจากต้องคอยรองรับอารมณ์ คำสั่งงานที่ทั้งมีสาระและไร้สาระ คอยจัดคิวตารางคู่ขาไม่ให้ชนกันแล้ว ยังต้องคอยจัดการกับอารมณ์ที่เดี๋ยวก็ทำเหมือนรัก เดี๋ยวก็ทำเหมือนแกล้งของเอรีส ซึ่งมันก่อกวนใจของปัถย์มากเมื่อแน่ใจแล้วว่าตัวเองเผลอใจให้กับเจ้านายหนุ่มเรียบร้อย และไม่เห็นทางเลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นไปได้ เพราะเอรีสเป็นคนที่เน้นสนุกแต่ไม่ผูกพัน เพราะบาดแผลที่เคยถูก รัน(แฟ้ม ตนุภัทร) อดีตคนรักสร้างเอาไว้ในอดีต ครั้งที่ยังรักกัน รันเลือกที่จะหนีไปกับ เฟยหลง(นิก กัคช์) ศัตรูทางธุรกิจของเอรีส ทำให้เอรีสผูกใจเจ็บกับความรักและไม่ยอมมีความรักกับใครอีกเลย เขามีเพียงคู่ขาที่แวะเวียนมาตามลำดับไป โดยเฉพาะ คิม ที่นับว่าเป็นทั้งคู่ขาและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยที่ตารางการนัดหมายของเอรีสมีปัถย์เป็นผู้ดูแลทั้งหมด จึงยิ่งทำให้ปัถย์รู้สึกเจ็บทุกครั้งที่เอรีสทำเหมือนจะมีใจให้ตน แต่สุดท้ายก็กลายเป็นแค่การล้อเล่นกับความรู้สึกเท่านั้นปัถย์ตัดสินใจที่จะ Move on จากความรู้สึกสับสนเหล่านี้ด้วยการลาออกจากที่นี่ซะ แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลย เพราะทันทีที่เอรีสรู้ เขาเองก็ทำทุกอย่างเพื่อยื้อให้ปัถย์อยู่ด้วย และทุกอย่างมันยิ่งถลำลึกลงไปอีก เมื่อทั้งคู่ มีความสัมพันธ์ทางกายกันแต่ถึงกระนั้นปัถย์ก็ยังไม่สามารถพังทลายกำแพงที่ปิดกั้นหัวใจของเอรีสเอาไว้ได้ เอรีสยังคงไม่เปิดใจให้เขาทั้งหมด เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ รันกลับเข้ามาในชีวิตเอรีสอีกครั้งขณะที่วุ่นวายปัญหาหัวใจกับรักสามเศร้าสี่เศร้า ทางบริษัทเองก็มีปัญหาเช่นกัน เมื่อเอรีสเริ่มรู้สึกระแคะระคายบางอย่าง ดูเหมือนว่าในบริษัทของเขาจะมีหนอนบ่อนไส้อยู่ ซึ่งเป็นอีกปัญหาใหญ่ที่เขาต้องรีบจัดการปัญหาบริษัทก็มีให้แก้ไม่เว้นแต่ละวันทั้งคนที่จ้องจะโกง ทั้งเอรีสที่เหวี่ยงทุกวี่วัน แล้วยังจะมีปัญหาเรื่องหัวใจ จะรักบอสตัวร้ายก็ไม่ได้ เพราะรู้ดีว่าบอสมีใครอยู่ในหัวใจ ครั้นจะเดินจากไปเอรีสก็ไม่ยอมปล่อย แล้วปัถย์จะต้องทำอย่างไรในความสัมพันธ์แบบนี้…บอสหนุ่มอารมณ์ร้าย เป็นคนจริงจัง เจ้าระเบียบ เป็น Perfectionist ด้วยความที่จริงจังกับทุกเรื่องที่ทำ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนจึงมักจะใช้อารมณ์ในการจัดการปัญหา มีวิธีที่เด็ดขาดในการจัดการกับคน เพราะความต้องต่อสู้กับคนรอบข้างตลอดเวลา ทำให้เป็นคนไว้ใจคนยาก ปากร้าย และมักจะสร้างกำแพงเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากความเจ็บปวดในความปากร้าย ก็มีความใส่ใจคนรอบข้างอยู่ ลึก ๆ แล้วเป็นคนจิตใจดี แต่เพราะความอดทนต่ำ เลยทำให้มักจะพูดอะไรออกไปตรง ๆ เพื่อหวังให้คนที่ตัวเองแคร์ เจ็บปวดกว่าที่ตัวเองเป็นชายหนุ่มสูง หุ่นดี ผิวขาว ตัวเล็กบาง ใส่แว่น หล่อและน่ารักไปในตัว เป็นคนอ่อนโยน ฉลาด รอบคอบ จิตใจดี ขยัน เหมือนเป็นเหรียญคนละด้านกับเอรีส เป็นเลขาฯ ที่ดูแลเอรีสทุกเรื่อง รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวและเรื่องสับราง แต่ใจจริงก็แอบรักเอรีส โดยที่เขาเองก็สับสนว่าเอรีสรู้สึกอย่างไร จึงอยากรีบจบความรู้สึกแบบนั้น ทั้งรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคิมทุกด้าน จึงเลือกที่จะลาออก เพื่อที่ตัวเองจะได้มูฟออนต่อไปได้ แต่สุดท้าย ก็มูฟออนเป็นวงกลมอยู่ดีลูกครึ่งไทย จีนฮ่องกง หล่อ เข้ม เป็นคนเจ้าเล่ห์ กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยงทุกวิธีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่สนว่าวิธีนั้นจะดี หรือเลวร้ายถึงขั้นทำร้ายใครบ้างก็ตาม จนทำให้ดูเป็นคนโหดเหี้ยม อารมณ์รุนแรง และดูเหมือนเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เฟยหลงรักรันด้วยใจจริง แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการต้องการเอาชนะเอรีส แต่สุดท้ายก็กลายเป็นรักจนปล่อยรันไปไม่ได้ชายหนุ่มที่ดูบอบบาง น่าถะนุถนอม ผิวขาวนวล มีใบหน้าที่หล่อแบบผู้ชายหน้าสวย มีรอยยิ้มที่ใครเห็นก็ต้องหลงใหล เป็นคนมั่นใจในตัวเองและรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แม้จะตัวเล็ก แต่ไม่ยอมคน สู้กลับทุกสิ่ง ยกเว้นเฟยหลง เพราะต้องการช่วยพี่ชายที่อยู่ในคุก ทำให้ยอมอยู่กับเฟยหลง แต่สุดท้ายก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาจริง ๆทายาทธุรกิจค้าขายวัสดุตกแต่งบ้าน สูง ผิวขาว หล่อละมุนสไตล์เกาหลี เป็นคนรักอิสระ ฉลาด สามารถเข้าใจอะไรได้ง่าย ๆ เป็นคนนิ่ง ๆ มักจะคิดก่อนพูดเสมอ เป็นคนจิตใจดี แต่ก็มีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควร ฐานะทางบ้านร่ำรวย จึงใช้ชีวิตแบบชิลล์ ๆ มีความสัมพันธ์แบบ FWB กับเอรีส แม้จะมีกฎเรื่องความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็เอาใจลงไปเล่นเต็ม ๆ จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เอรีสหันมาหาตนชายหนุ่ม สูง ผิวขาว หน้าตาดี ดูเป็นคนอบอุ่น จิตใจดี และมุมานะในงานของตน แต่เนื้อแท้แล้วเป็นคนขี้อิจฉา มักโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง ด้วยเพราะเป็นญาติกับเอรีส เมื่อเห็นว่าเอรีสได้ดีก็อิจฉาอยากจะได้สิ่งที่เป็นของเอรีสบ้าง จึงทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ดีชายหนุ่ม ตัวเล็ก หล่อ ดูใสซื่อ แต่เป็นคนโหดร้าย เจ้าเล่ห์ แต่ไม่กล้าสู้กับใครต่อหน้า ชอบใช้วิธีลอบกัดและขี้ขลาด เป็นคนบูชาความรักมาก เขาหลงธีรนัยจนยอมทำทุกอย่างที่ได้รับคำสั่งมา เขาจึงเป็นคนที่ธีรนัยส่งเข้ามาทำร้ายบริษัทเอรีสชายหนุ่มเจ้าสำราญ ขี้เล่น เป็นคนอารมณ์ดี หยอดสาวไปเรื่อย แต่ไม่คิดจะจริงจังหรือปักหลักกับใคร เขาเป็นเพื่อนกับปัถย์มาตั้งแต่เด็ก จึงเข้าใจว่าเพื่อนเป็นอย่างไรและรู้สึกอย่างไรแม้เพื่อนไม่บอก จึงคอยให้คำปรึกษาเรื่องรักของเพื่อนอยู่เสมอสถาปนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ อารมณ์ดี คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นเลิศ เป็นคนไม่คิดอะไรมาก มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน เฮฮา รักพวกพ้องเขาเป็นเพื่อนกับปัถย์และชลนทีมาตั้งแต่เด็ก จึงเข้าใจดีว่าเพื่อนตัวเองรู้สึกอย่างไร และรู้ดีว่าต้องทำอย่างไร หากเพื่อนกำลังสับสนหาทางออกต่อไปไม่เจอแฟนเก่าปัถย์ ฐานะปานกลาง จบโทจากอเมริกา เป็นคนทะเยอทะยาน พอตัวเองสอบเรียนโทได้ ก็ทิ้งปัถย์ไปหาคนที่ร่ำรวยกว่า แต่พอถูกทิ้งก็จะกลับมาหาปัถย์ มีความร้ายลึกต่างจากหน้าตาหวานๆ ที่ดูใสซื่อ