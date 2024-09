Scoop พิเศษ : “หลัวอวิ๋นซี” หล่อเป๊ะทุกองศา มาไทย “ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” เคลียร์คิวด่วน!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ประเทศไทย (กำลังจะ) มีหลัวอวิ๋นซี เป็นของตัวเองอีกครั้ง หลังจากเคยบินมามาประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และจัดงานแฟนมีตครั้งแรก “China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” และอีกไม่กี่วันข้างหน้า (วันที่ 17 กันยายนนี้) หลัวอวิ๋นซี จะมาเมืองไทย ในฐานะแอมบาสเดอร์ เฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีนเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะไป Meet&Greet ความหล่อเป๊ะแบบครบทุกองศา สกู๊ปนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหลัวอวิ๋นซี ให้ลึกขึ้นอีกขั้น พระเอกจีนสุดฮอตวัย 36 ปี ที่ไม่ได้มีแค่หน้าตา แต่พกความสามารถรอบตัว จนไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมถึงออร่าเฉิดฉายในทุกบทบาทหลายคนอาจไม่รู้ว่า ก้าวแรกในวงการบันเทิงของหลัวอวิ๋นซีแจ้งเกิดจากการเป็นนักร้อง ก่อนจะเข้ามาชิมลางในฐานะนักแสดง แถมเส้นทางในการก้าวสู่วงการบันเทิงของเขาก็แตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการแคสต์งานโฆษณา หรือ ประกวดในเวทีต่างๆ แต่ค่อยๆ ต่อยอดจากการเป็นอาจารย์สอนบัลเลต์หลัวอวิ๋นซี เริ่มเรียนบัลเลต์ตั้งแต่เด็ก 5 ขวบ เพราะมีคุณพ่อเป็นครูสอนเต้นอาชีพ และเห็นแววว่าลูกชายน่าจะมีพรสวรรค์ทางนี้ และคุณพ่อจะมาถูกทาง เพราะดูเหมือนลูกชายก็ชอบทางนี้ไม่น้อย จึงเอาดีด้านนี้ จนเรียนจบจาก Shanghai Theatre Academy สาขาวิชาบัลเลต์ และเริ่มต้นด้วยการทำงานเป็นครูสอนเต้นรำที่ Macau Conservatoryความสามารถในการเต้นบัลเลต์ที่โดดเด่นของหลัวอวิ๋นซี พาให้เขาเป็นหนึ่งในนักเต้นนำ ในการแสดงบัลเลต์ร่วมสมัยเรื่อง Flying to the Moon และได้รับเลือกให้ร่วมแสดงใน Celebration of 10th Anniversary of Macau’s transfer of sovereignty : Series of Artistic Performances ในปี 2009 อีกด้วยหลังจากโลดแล่นในสายงานบัลเลต์มาพอสมควร ออร่าในตัวหลัวอวิ๋นซีก็ยิ่งเฉิดฉาย ทำให้เขาได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง JBOY3 ในปี 2010 มีผลงานซิงเกิลแรกคือ Promise of Love ตามมาด้วยอีก 2 ซิงเกิล คือ Gravity และ Walking Emojiแต่ดูเหมือนว่า เส้นทางการเป็นนักร้องอาจไม่ใช่เส้นทางสู่ดาวของหลัวอวิ๋นซี เพราะหลังจากเดบิวต์วงได้ 2 ปี JBOY3 ถูกยุบ แม้ว่าหลัวอวิ๋นซี กับ ฟูหลงเฟ่ย สมาชิกอีกคนจะไม่ยอมแพ้ ร่วมกันตั้งวงใหม่ ชื่อว่า Double JL แต่ออกผลงานเพลงและทำกิจกรรมร่วมกันได้ปีเดียวก็ยุบวงในปี 2013อย่างไรก็ตาม แม้เส้นทางในวงการเพลงจะจบลง แต่ใบหน้าหล่อราวสวรรค์สร้างของหลัวอวิ๋นซี กลับเป็นใบเบิกทางให้เขาก้าวสู่วงการบันเทิง ประเดิมด้วยการร่วมแสดงในภาพยนตร์โรแมนติกเรื่อง The Spring of My Life - 2015 จับคู่กับถานซงอวิ้น นางเอกหน้าเด็กที่ฝีมือไม่ได้มินิตามตัวหลังจากผลงานเรื่องแรก หลัวอวิ๋นซีก็มีผลงานต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานที่เชื่อว่าทำให้แฟนซีรีส์จีนหลายคนเซอร์ไพรส์ คือ เขา คือ ผู้ได้รับบทพระเอกสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ในซีรีส์โรแมนติกระดับตำนานอย่าง รอรักกลับมา (My Sunshine -2015) ที่ได้พระนางตัวท็อปฟอร์มอย่างจงฮั่นเหลียงและถังเยียน แต่เสียดายด้วยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้ มีการเล่าเรื่องสลับระหว่างพระเอกตอนผู้ใหญ่กับสมัยวัยเรียนเยอะ ทำให้ตอนที่ถ่ายทำ มีการถ่าย 2 เวอร์ชั่น คือ เวอร์ชั่นที่จงฮั่นเหลียงเล่นเองทั้งวัยเรียนและวัยผู้ใหญ่ กับเวอร์ชั่นที่ใช้ตัวแสดงแยก ทำให้ใครที่ได้ชมเวอร์ชั่นที่จงฮั่นเหลียงรันครบจบในคนเดียว ก็อาจจะไม่ได้เห็นผลงานแสดงเรื่องแรกๆ ของหลัวอวิ๋นซีถึงอย่างนั้นผลงานเรื่องนี้ ก็ทำให้หลัวอวิ๋นซีเริ่มเป็นที่รู้จัก แต่ผลงานที่แจ้งเกิด คือ ตอนมารับบท ลุ่นอวี้ หรือที่รู้จักกันในนามเซียนปลาน้อย ในซีรีส์เรื่องมธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love - 2018) แม้จะเป็นพระรองในมาดตัวร้าย แต่ด้วยคาแรกเตอร์และงานสายตาชวนสงสาร ทำเอาคนดูรักไม่ได้เกลียดไม่ลง เรียกว่าตกคนดูไปไม่น้อยก่อนจะตามมาด้วยบทฮ่องเต้หรงฉี ผู้อาภัพรัก ในซีรีส์เรื่อง คำสาปรัก ชายาผมขาว (Princess Silver- 2019) ที่ทำเอาหลายคนยิ่งตกหลุมรักหลัวอวิ๋นซี เจ้าของใบหน้าเป๊ะปังทุกองศา ที่สำคัญแม้จะสูงถึง 177 เซนติเมตร แต่กลับเป็นหนุ่มเอวบางเพียง 24 นิ้วเท่านั้น ทำให้พอมาสวมชุดจีนพีเรียด เลยออกมาดูผอมเพรียว น่ามองไปทุกท่วงท่านอกจากหลัวอวิ๋นซี จะท็อปฟอร์มในซีรีส์จีนพีเรียดแล้ว พอข้ามมาเล่น ซีรีส์แนวปัจจุบันก็แรงดีไม่แผ่ว ที่โด่งดังสุดๆ คือ ผลงานซีรีส์เรื่องครึ่งทางรัก (Love is Sweet - 2020) ประกบคู่นางเอกสุดฮอตอย่างไป๋ลู่ ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าฉีกคาแรกเตอร์จากเรื่องอื่นๆ ที่มักมาแนวดราม่า อาภัพรัก เพราะเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักลงทุนมือทอง เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ชอบแกล้งนางเอก แถมยังคลั่งรักสุด เลยทำให้ผู้ชมได้เห็นอีกมุมของหลัวอวิ๋นซีที่มาแนวหล่อขี้เล่นได้เหมือนกันมาถึงผลงานที่จุดพลุให้หลัวอวิ๋นซีโด่งดังเป็นพลุแตก เรียกว่ากวาดหัวใจสาวๆ ไปแบบถล่มทลาย คือ เรื่อง จันทราอัสดง (Till The End of The Moon - 2023) กับบทบาทจอมมารถานไถ่จิ้ง ที่ทำเอาแม้แต่ “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ และ “ต้นหอม” ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ถึงกับข้ามกำแพงเมืองจีนไปแล้วหาทางกลับไม่ถูกยิ่งเรื่องนี้ได้ประกบกับไป๋ลู่ นางเอกที่เคยสร้างปรากฏการณ์คู่จิ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ คนดูเลยยิ่งฟินแบบยกกำลังสอง ตามมาด้วยอีกหลากหลายผลงาน ล่าสุดนอกจากผลงานซีรีส์เรื่องคะนึงรักหัวใจเพรียกหา (Follow Your Heart - 2024) ซึ่งเป็นผลงานล่าสุด และกำลังจะมีผลงานซีรีส์จีนย้อนยุคฟอร์มยักษ์ อย่าง Shui Long Yin ให้แฟนๆ ได้เกาะจอรอชม แถมหลัวอวิ๋นซียังเพิ่งมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ที่โชว์สกิลทั้งร้อง ทั้งเต้นแบบจัดเต็ม ทำถึงจนได้ใจแฟนๆสุดมาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่าเส้นทางสู่ดาวของ “หลัวอวิ๋นซี” นั้นไม่ได้เป็นเพราะโชคช่วย หรือ หน้าตา ที่ต้องอวยยศให้คุณพ่อ ที่ถ่ายทอดความหล่อมาแบบไม่กั๊ก แต่อาศัยทั้งความสามารถและประสบการณ์ที่หล่อหลอมมาทั้งชีวิต จนทำให้“หลัวอวิ๋นซี” กลายเป็นศิลปินที่ครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น ฝีมือการแสดงของ“หลัวอวิ๋นซี” จับใจผู้ชมได้ทุกบทบาท เรื่องร้องเรื่องเต็น หรือ เอ็นเตอร์เทนผู้ชมก็ไม่เป็นสองรองใครส่วนใครที่อยากท้าพิสูจน์ความหล่อด้วยตา โอกาสมาถึงแล้ว เพราะวันที่ 17 กันยายนนี้ หลัวอวิ๋นซี จะมาร่วมกิจกรรมทำขนมไหว้พระจันทร์และเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวันที่ 17 ก.ย. เวลา 17.30 น. – 19.00 น. ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน ใครที่อยากเจอหลัวอวิ๋นซีแบบตัวเป็นๆ ลงปฏิทิน เคลียร์คิวให้พร้อมแล้วไปเจอกัน…Mickey Mousemydramalist.com/