เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “สืบ ลับ ล่า ฆาตกร • Black Out - Snow White Must Die” [2024]

ชื่อเรื่องสากล : BLACK OUTชื่อเรื่องสากล (ในไทย) : BLACK OUT - Snow White Must Dieชื่อไทย : สืบ ลับ ล่า ฆาตกรชื่อเกาหลี : 백설공주에게 죽음을-Black Out | baek-seol-gong-ju-e-ge juk-eum-eul-Black Outแนวซีรีส์ : อาชญากรรม • ลึกลับ • ระทึกขวัญผู้กำกับ : บยอนยองจู (Byun Young-joo) • หญิง • ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง Helpless (2011)ผู้เขียนบท : ซอจูยอน (Seo Joo-yeon) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่อง Save Me 2 (OCN, 2019)ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : Snow White Must Dieผู้ประพันธ์ : เนเล นอยเฮาซ์ (Nele Neuhaus) นักเขียนหญิงชื่อดังชาวเยอรมันบริษัทผู้ผลิต : Hidden Sequence และ RaemongRaeinออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทางช่อง MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 14 ตอนจบความยาวตอนละ : 65 - 70 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 16 สิงหาคม – วันที่ 28 กันยายน 2567ออกอากาศในไทยวันเดียวกับเกาหลี : ทางช่อง True Asian More หมายเลข 239 หรือ แอป TrueVisions NOW และ แอป TrueID ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรก 16 สิงหาคมนี้เหยื่อคือ “ชิมโบยอง” (รับบทโดย จางฮาอึน) และ “พัคดาอึน” (รับบทโดย ฮันโซอึน) สองนักเรียนหญิงเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน และถูกตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดในคดีฆาตกรรมที่เขาจำอะไรไม่ได้เพราะเมาแล้วหลับไป แม้ว่าศพของเหยื่อทั้งสองจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่จากหลักฐานแวดล้อมและคำให้การของพยานทุกคน ทั้งเพื่อนนักเรียนตลอดจนผู้เห็นเหตุการณ์ล้วนพุ่งตรงมาที่เขาหลังจากก้มหน้ารับโทษถูกตัดสินจำคุกจนครบ เป็นเวลาถึง 10 ปี จองอูตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิด แต่กลับไม่สามารถทำได้โดยง่าย ทั้งการถูกต่อต้านจากคนในท้องที่ รวมทั้งระหว่างนั้นยังมีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นรายรอบตัวเขา ทำให้จองอูตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงของคดีฆาตกรรมเมื่อ 10 ปีก่อน ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และใครคือฆาตกรตัวจริงระหว่างนั้นจองอูได้เจอกับ “โนซังชอล” (รับบทโดย โกจุน) ตำรวจสายสืบที่รื้อคดีของเขาขึ้นมาสอบสวนใหม่! ซังชอลถือเป็นนายตำรวจนักสืบฝีมือดีที่มีอนาคตสดใสรออยู่ แต่แล้วเมื่อคนรักของเขาถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณจนตายในวันแต่งงาน หัวใจของเขาแตกสลาย ชีวิตและการงานของเขาต้องพังทลายเพราะความแค้นและการกระทำอันวู่วาม เขาถูกลงโทษทางวินัย เบื้องบนปรับลดตำแหน่งและย้ายมาประจำการที่สถานีตำรวจมูชอน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แปลกๆ ที่ทำให้เขาต้องสืบสวนคดีฆาตกรรมเมื่อ 10 ปี ของ โกจองอู อีกครั้งที่ผ่านมา “ชเวนากยอม” (รับบทโดย โกโบกยอล) นักแสดงสาวชื่อดัง อดีตเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของ จองอู ซึ่งหลงรักเขามาตลอด ได้คอยช่วยเหลือสนับสนุนระหว่างที่จองอูติดคุกเป็นเวลา 10 ปี โดยที่เธอฝันถึงวันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากที่เขาพ้นโทษออกมาขณะเดียวกัน “ฮาซอล” (รับบทโดย คิมโบรา) นักศึกษาแพทย์ที่ตัดสินใจพักการเรียน เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวตามความฝัน แล้วได้มาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านมูชอน และเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของจองอูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้• บยอนโยฮัน (Byun Yo-han) รับบทเป็น โกจองอู- เด็กหนุ่มนักเรียนม.ปลาย อนาคตไกล แต่กลับต้องกลายเป็นฆาตกร ในคดีฆาตกรรมฆาตกรรมนักเรียนหญิงสองคน เพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน ที่เขาจำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยซ้ำ และต้องติดคุก 10 ปี หลังจากพ้นโทษออกมา เขาเดินทางกลับบ้านเกิด พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ก็ไม่ง่ายเลย ทั้งการถูกแอนตี้จากคนในหมู่บ้าน และต่อมายังเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นรอบๆ ตัว เขาจึงเริ่มสืบหาความจริงในคดีฆาตกรรมเมื่อ 10 ปีก่อน• โกจุน (Ko Joon) รับบทเป็น โนซังชอล- ตำรวจนักสืบที่ควรมีอนาคตที่สดใส สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดของชั้นเรียนจากโรงเรียนตำรวจ แต่แล้วชีวิตและการงานกลับต้องพังทลายเมื่อแฟนสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณจนตายในวันแต่งงาน เขาถูกย้ายมาประจำที่สถานีตำรวจมูชอน และได้รื้อคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจองอูขึ้นมาสอบสวนใหม่• โกโบกยอล (Go Bo-gyeol) รับบทเป็น ชเวนากยอม- อดีตเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของจองอู ปัจจุบันเป็นนักแสดงชื่อดัง เธอแอบรักแอบชอบและคอยดูแลจองอูด้วยความทุ่มเท ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เขาอยู่ในคุก โดยฝันว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันหลังจากที่เขาพ้นโทษออกมา• คิมโบรา (Kim Bora) รับบทเป็น ฮาซอล- นักศึกษาแพทย์ที่ตัดสินใจพักการเรียน เพื่อทำตามฝันออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ ด้วยรถสกู๊ตเตอร์ บังเอิญได้มาแวะพักเช็คอินและทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านมูชอน ซึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น และเธอคือหนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมพอดี• แบจงอ๊ก (Bae Jong-ok) รับบทเป็น เยยองซิล- นักการเมืองหญิงคนดังของมูชอน ได้รับเลือกให้ทำงานมา 3 สมัยติดต่อกัน เป็นคนทะเยอทะยานที่ต้องการจะพาตัวเองก้าวขึ้นไปให้สูงจากที่เดิม• ควอนแฮฮโย (Kwon Hae-hyo) รับบทเป็น ฮยอนกูทัก- หัวหน้าตำรวจสถานีตำรวจมูชอน น้าชายของโกจองอู สุภาพและทำงานอย่างยอดเยี่ยมไม่ไว้หน้าใคร แต่มีความอะลุ่มอล่วยสูงเข้ากันได้ดีกับคนอื่น ตอนที่ โกจองอู กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งหลังพ้นโทษ เขาต้องคอยเจรจาประนีประนอมกับผู้คนซึ่งไม่พอใจที่โกจองอูกลับมายังมูชอน• โจแจยุน (Jo Jae-yun) รับบทเป็น ชิมดงมิน- พ่อของเหยื่อที่เสียชีวิตจากคดีโกจองอู ติดเหล้าอย่างหนัก ชีวิตย่ำแย่ลงตั้งแต่ลูกสาวจากไป ตอนที่เมาและขาดสติก็จะอาละวาดใช้ความรุนแรงคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ ก็คือ จองกึมฮี แม่ของโกจองอู• คิมมีคยอง (Kim Mi-kyung) รับบทเป็น จองกึมฮี- แม่ของโกจองอู• อันแนซัง (Ahn Nae-sang) รับบทเป็น โกชางซู– พ่อของโกจองอู• จางวอนยอง (Jang Won-young) รับบทเป็น คิมฮีโด- ตำรวจสายสืบสน.มูชอน ที่รับผิดชอบคดีโกจองอู• ฮันโซอึน (Han So-eun) รับบทเป็น พัคดาอึน– เพื่อนนักเรียนหญิงร่วมชั้นของโกจองอู เหยื่อในคดีฆาตกรรมที่ศพหายไปอย่างไร้ร่องรอย• จางฮาอึน (Jang Haeun) รับบทเป็น ชิมโบยอง- เพื่อนนักเรียนหญิงร่วมชั้นของโกจองอู เหยื่อในคดีฆาตกรรมที่ศพหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรียบเรียงจาก : trueid.net, hancinema.net, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X – MBC DRAMA