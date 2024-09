Review ซีรีส์ : “Emily in Paris” ซีซั่น 4 ฟินจิกหมอน วังวนความรัก ความฝัน และแฟชั่นสุดปังของเอมิลี่ในปารีส

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

สาวกซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้มากองกันตรงนี้! มีเรื่องคันปากหลังดู Emily in Paris ซีซั่น 4 จบไปหมาดๆ บอกเลยว่าซีซั่นนี้ยังคงความ fabulous ทั้งเรื่องงานและความรัก แม้บางคนจะรู้สึกจำเจกับพล็อตเดิมๆ เพิ่มเติมคือซีซั่น 4 จะถูกหั่นเป็น 2 พาร์ท โดยพาร์ทสองจะมีหนุ่มอิตาเลียนสุดฮอตมาเล่นสนุกกับใจซนๆ ของสาวเอมีลี่ซีรีส์จึงยกกองถ่ายไปเก็บภาพสวยๆ กันที่กรุงโรม อิตาลี จนมีชื่อเล่นเก๋ๆ ว่า “Emily in Rome” ส่วนใครที่ลุ้นกับวังวนรักสามเส้าและชีวิตชิคๆ ของตัวแม่แห่งวงการโฆษณาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของปารีส เราแนะนำให้จิบชาใน Salons de Thé แล้วมาผ่อนคลายไปกับเรื่องราวของสาวเอมิลี่กัน...bon appétit!มาเริ่มกันที่คำถามยอดฮิตที่ค้างคาใจคนดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆ กับรักสามเส้า (หรืออาจจะมากกว่านั้น) ซีซั่นนี้เอมิลี่ (รับบทโดย Lily Collins) ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองสักที หลังจากเลิกลากับอัลฟี่ (รับบทโดย Lucien Laviscount) หนุ่มหล่อผิวเข้มนัยน์ตาเซ็กซี่ไปแบบช็อคคนดู เอมิลี่ก็ดูเหมือนจะมุ่งมั่นกับเรื่องงานมากขึ้น แต่แน่นอนว่าความรักก็ยังเป็นเรื่องที่เธอให้ความสำคัญไม่แพ้กันหลังจากซีซั่น 3 เอมิลี่และกาเบรียล (รับบทโดย Lucas Bravo) ถูกคามิลล์ (รับบทโดย Camille Razat) ป้ายสีว่าแอบแซ่บกันลับหลัง จนทำให้อัลฟี่และครอบครัวของคามิลล์เข้าใจทั้งคู่ผิด ทั้งที่คามิลล์แค่ใช้ข้ออ้างนี้ในการถอนหมั้นกับกาเบรียลแบบสวยๆ เพราะคามิลล์เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเป็นชาวเลสเบี้ยนหลังพบรักกับศิลปินสาวชาวกรีซ ทำให้เอมิลี่และกาเบรียลตกอยู่ในสถานะโสดสนิททันที แล้วก็เป็นกาเบรียลที่ปรับความเข้าใจให้อัลฟี่มาตามง้อขอคืนดีกับเอมิลี่อีกครั้ง แต่นั่นก็ทำให้เอมิลี่เข้าใจเลยว่า แท้จริงแล้วหัวใจของเธออยู่ที่กาเบรียลมาโดยตลอด ถ่ายไฟเก่าจึงสปาร์คกลางปารีสในยามค่ำคืนแต่ใช่ว่าซีรีส์จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยซะที่ไหน ทั้งคู่ต้องรับมือกับปัญหารักเราหลายๆ คนเมื่อคามิลล์กับแฟนสาวย้ายเข้ามาอยู่ห้องเดียวกับกาเบรียล (เพราะคามิลล์กำลังตั้งท้องลูกแฝดของกาเบรียล) ทำให้ทั้งคู่แทบจะไม่มีช่วงเวลาโรแมนติกกันสองต่อสองเลยสักคืน ไหนจะเจอโมเมนท์อบอุ่นระหว่างกาเบรียลกับคามิลล์ที่ทำให้เอมิลี่และแฟนสาวของคามิลล์แอบระแวงอยู่ลึกๆ ว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นกันไหม? เราจึงได้เห็นโมเมนท์แค่มองตาก็รู้ใจระหว่างเอมิลี่และแฟนสาวของคามิลล์ ที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อใจคนรักให้มากๆ และพยายามไม่คิดมากกับภาพบาดใจนอกจากนี้ เอมิลี่ยังต้องปรับทัศนคติให้เข้ากับ Sex Life ของชาวปารีส ซึ่งดูจะขัดกับความเชื่อเรื่องชีวิตรักและเซ็กซ์ของเธอไปมาก เห็นเป็นสายแฟตัวแม่แต่ก็ใช่ว่าเอมิลี่จะไม่มีขอบเขตของศีลธรรมเสียเมื่อไหร่ ตรงกันข้ามเธอออกจะหัวโบราณนิดๆ เรื่องเซ็กซ์และความรัก (นี่ขนาดหัวโบราณแล้ว?) ทำให้เธอกับกาเบรียลต้องปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งทว่าระหว่างความสับสนเอมิลี่ก็เจอกับหนุ่มฮอตคนใหม่ส่งตรงจากอิตาลี ที่เข้ามาเขย่าหัวใจเอมิลี่ให้สั่นระรัวงานนี้บอกเลยว่าลุ้นกันตัวโก่ง งานนี้มีติด # ใครทีมไหนเตรียมตัวเชียร์กันได้เลย!ซีซั่นนี้เอมิลี่ต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ในโลกของการทำงาน เมื่อเธอต้องรับมือกับลูกค้าใหม่และการที่จูเลียน (รับบทโดย Samuel Arnold) ลาออกกะทันหัน เพราะแอบหมั่นที่เอมิลี่ชอบขโมยซีนแจ้งเกิดจนเป็นที่รักของลูกค้า ถึงอย่างนั้น เอมิลี่ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีและมีไอเดียปังๆ มาให้ลูกค้าเสมอ ส่วนจูเลียนเองเมื่อถึงเวลาที่ต้องทรยศหักหลังบอสเก่า นางก็ตัดสินใจเลือกมิตรภาพมากกว่าความก้าวหน้าในงาน...เริดไม่หยุด!ส่วนบอสซิลวี่ (รับบทโดย Philippine Leory-Beaulieu) ก็วุ่นวายกับการดูแลธุรกิจใหม่ของสามีเก่า ที่รีเทิร์นมารักกันใหม่รอบที่ล้าน ขณะที่ลุค (รับบทโดย Bruno Gouery) ครีเอทีฟตัวตึงก็ยังคงขายขำและไอเดียหลุดโลกอย่างไม่เสื่อมคลาย แต่หลายครั้งมันก็พิสูจน์ให้เรารู้ว่า ลุคดูจะเป็นคนที่เข้าใจโลกและมีความน่ารักในแบบของตัวเองซีซั่นนี้นอกจากทีมกราโตว์ (Grateau) ต้องรับมือกับลูกค้าสุดป่วนและดราม่าในออฟฟิศที่ไม่เคยปราณีใคร บอกเลยว่าเอมิลี่ก็โตขึ้น มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และได้เรียนรู้อะไรมากมายจากความผิดพลาดในอดีต รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยไหวพริบอันปราดเปรื่อง และความเป็นเจ้าแม่โซเชียลเหมือนเดิม แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเอมิลี่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ได้หรือไม่? อยากรู้ต้องไปติดตามกันใน Emily in Paris ซีซั่น 4 แล้วล่ะมาถึงไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ในทุกซีซั่น คือแฟชั่นสุดปังของเอมิลี่แอนด์เดอะแก๊งค์ ซีซั่นนี้เสื้อผ้าหน้าผมของแต่ละคนคือจัดเต็ม สีสันสดใส คัตติ้งเนี้ยบ เดินไปทางไหนก็สะดุดตาชาวปารีเซียง ยิ่งเวลาเอมิลี่อยู่กับมินดี้ (รับบทโดย Ashley Park) โลกของพวกเธอช่างเต็มไปด้วยสีสันสดใสส่องประกายวิบวับทั่วกรุงปารีส ขณะที่ซิลวี่ก็ยังคงความ classy สไตล์ปารีเซียงได้อย่างหรูหราสง่างาม บอกเลยว่าดูซีรีส์เรื่องนี้ไปต้องจดลิสต์เสื้อผ้าเอย กระเป๋าเอย หรือรองเท้าเอย ชนิดที่ตามไปช้อปกันไม่หวาดไม่ไหว ใครที่กำลังมองหาไอเดียแต่งตัวเก๋ๆ ชิคๆ ห้ามพลาดซีซั่นนี้!โชคดีที่ Marylin Fitoussi คอสตูมของเรื่องนี้เลือกชุดชิคๆ ในราคาที่พอเอื้อมถึงจากหลายแบรนด์ แม้จะมีหลายชิ้นที่ราคาแรงแซงค่าครองชีพไปมากก็ตามที ซีซั่นนี้เราจึงได้เห็นเอมิลี่มาในลุคทำงานที่ดูโตขึ้น แต่ยังคงความสดใสตามแบบฉบับของเธอ อย่างเสื้อครอป กางเกงเอวสูง (high-waisted) เดรสลายดอกไม้สีสันสด หมวกเบเรต์ และรองเท้าบูทส้นเข็ม เหล่านี้คือไอเท็มที่เธอหยิบมาแมทช์กับลุคได้อย่างลงตัว รวมถึงเดรสหวานๆ ผ้าลูกไม้ และเสื้อผ้าที่มีดีเทลระบายชิคๆ ซึ่งเป็นไอเท็มที่เห็นได้บ่อยในซีรีส์และเป็นสไตล์ที่สาวปารีเซียงชื่นชอบแต่การที่คุณจะหยิบมาใส่ในชีวิตประจำวันนั้นอาจจะดูเยอะเกินไป ถ้าอยากแต่งตามเอมิลี่จริงๆ แนะนำให้เลือกเดรสที่มีดีไซน์เรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาด หรือเดรสลายดอกไม้หวานๆ แมทช์กับรองเท้าสนีคเกอร์หรือรองเท้าส้นเตี้ยก็จะได้ลุคที่ดูสบายๆใครที่รอลุ้นว่า Emily in Paris ซีซั่น 4 พาร์ทสอง เอมิลี่จะมีแฟชั่นสุดปังอะไรมาให้เราได้ Follow กันบ้าง รวมถึงหนุ่มฮอตคนใหม่ของเอมิลี่จะสวีทหวานกันเบอร์ไหน เตรียมลุ้นกับเรื่องราวสนุกๆ ของสาวชิคาโกในปารีสกันต่อได้วันที่ 12 กันยายนนี้ทาง Netflix แล้วพบกันใหม่นะทุกคน Au revoir! ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู Emily in Paris ซีซั่น 4 รีบตามไปตำกันรัวๆ รับรองว่าแซ่บ!!!Rassarinhttps://www.glamourmagazine.co.uk/article/emily-in-paris-season-4-part-2-release-date-netflix-trailer https://www.hollywoodreporter.com/lists/emily-in-paris-season-4-release-date-cast/ https://www.androidauthority.com/emily-in-paris-season-4-release-date-3445110/