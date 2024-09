เมื่อความเท่าเทียมเบ่งบานบนเส้นทางการต่อสู้อันยาวนาน ผู้คนจะพบพานความหมายใหม่ในตัวตน ร่วมฉลองพลังแห่งความเท่าเทียมด้วยกันในงาน "THAILAND INTERNATIONAL LGBTQ+ FILM & TV FESTIVAL 2024" เทศกาลภาพยนตร์ LGBTQ+ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะพาทุกคนมาร่วมค้นหาความหมายในหัวใจ ผ่านผลงานภาพยนตร์ของไทยและต่างประเทศ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความหลากหลายทางเพศในสังคม ภายใต้แนวคิด “Where Film Unites Us All พลังแห่งภาพยนตร์จะเชื่อมเราไว้ด้วยกัน” ปักหมุดรอพบกันระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2567 นี้ ที่ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนเทศกาล "THAILAND INTERNATIONAL LGBTQ+ FILM & TV FESTIVAL 2024" มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับในความหลากหลายทางเพศ พร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางชั้นนำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผ่านการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์และความร่วมมือระดับโลก โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น•เปิดพรมแดงต้อนรับดาราศิลปินและคนดังมากมาย ร่วมกระทบไหล่คนดังในวงการ และไอคอนิกของเหล่า LGBTQ+ มากมาย อาทิ นลิน – ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร" Miss Intercontinental 2023, พอร์ช - อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ อาม - สัพพัญญู ปนาทกุล 2 นักแสดงนำจากซีรีส์วาย คู่รัก LGBTQ+ ตัวจริงที่ครองรักกันมานานกว่า 15 ปี, ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตตลีลา นักแสดงนำจากซีรีส์ “Yes or No”, คุณชายอดัม - ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย, Leyna Bloom นักแสดงและนางแบบข้ามเพศสัญชาติอเมริกัน ที่ได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังมากมาย, Tsai Ming Liang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 40 ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่สุด จากหนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดี้ยน ของประเทศอังกฤษ, Trevor Anderson ผู้กำกับภาพยนตร์ Before I Change My Mind ภาพยนตร์เปิดเทศกาล TILFF 2024 พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ ตบเท้าเข้าร่วมเดินงานพรมแดงคับคั่งมากกว่า 200 ชีวิต•ชมภาพยนตร์ LGBTQ+ 28 เรื่องจาก 14 ประเทศ การันตีรางวัลชั้นนำมากมาย อาทิ Before I Change My Mind, Splendid Isolation, Big Boys, Solids by the Seashore, Days และ Vera and the Pleasure of Others เปิดมุมมองใหม่ที่มีต่อความหลากหลายทางเพศจากนานาประเทศ•หวนคืนตำนานภาพยนตร์ไทย ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งอย่าง “ฉันผู้ชายนะยะ” ผลงานของ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล ศิลปินแห่งชาติ ที่จะถูกนำกลับมาฉายใหม่บนจอภาพยนตร์ครั้งแรก และ “รักแห่งสยาม” เรื่องราวความรักของเด็กหนุ่ม ที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น•เสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้กำกับชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสพิเศษให้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับผู้กำกับและนักสร้างสรรค์ภาพยนตร์ระดับโลก พร้อมไขความลับเบื้องหลังภาพยนตร์ที่น้อยคนจะรู้ และทิศทางวงการภาพยนตร์ LGBTQ+ ในอนาคต•โชว์ศักยภาพคนรุ่นใหม่ จุดประกายมุมมองที่แตกต่าง ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เหล่านักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือ และถ่ายทอดมุมมองความคิดใหม่ ๆ ที่มีต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมมาร่วมค้นหาความหมายและฟังเสียงเรียกของหัวใจไปด้วยกันที่งาน "THAILAND INTERNATIONAL LGBTQ+ FILM & TV FESTIVAL 2024" พร้อมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย เฉพาะวันที่ 6 - 10 กันยายน 2567 นี้ ที่ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและภาพยนตร์ดีๆ ที่ร่วมฉายตลอดเทศกาล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก TILFF คลิก https://www.facebook.com/tilff.official