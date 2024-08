หนุ่มกัมพูชา ‘ไชย ยา กรุง’ แรงงานก่อสร้างสู่วงการบันเทิง! ชีวิตยิ่งกว่านิยาย !

“ละครออนไลน์”มีโอกาสคุยกับหนุ่มกัมพูชา “ไชย ยา กรุง” The Winner Mister Smart Thailand Advance 2023 Gen Teen ของ The Knot Show เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีย์วายแนวตั้งของเดอะน็อตการละคร มีผลงานตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรก “รัก ลวง เลว” จนถึงเรื่องล่าสุด “ต้องมนต์” ที่จะเสนอเป็นตอนแรก ในวันสุกร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ ! นอกจากนี้ เขาจะเป็นผู้จัดการกองประกวดของ The Knot season4 Four Cultures X Siam Fantasy (เปิดรับสมัครวันที่ 10-10-2024) เพื่อเรียนรู้งานเพื่อนำไปการสร้างเวทีประกวดผู้ชายที่เมืองกัมพูชา บ้านเกิดของเขา !“ชีวิตเขายิ่งกว่าละคร” ทิ้งและหนีเข้าเมืองไทยตั้งแต่อายุ 16 ปี เหยียบแผ่นดินไทยได้แค่ 2 วันก็โดน “ตรวจคนเข้าเมือง” รวบ ! ...วัยเด็ก “ไชย ยา กรุง” อยู่กับยายและน้า เนื่องจากพ่อกับแม่เลิกกัน ฝ่ายพ่อมีเมียใหม่ และพี่ชายมาทำงานก่อสร้างที่เมืองไทย ส่วนแม่แต่งงานใหม่ อยู่และมีลูกกับพ่อเลี้ยง มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่อยู่นัก จากประสบการณ์และเห็นโลกมามากของยาย จึงขอกับหลานชายไว้ 3 ข้อคือ หนึ่ง. ขอให้เป็นคนดี , สอง. อย่าลืมบุญคุณคน และสาม. อย่ากลับไปอยู่กับแม่ !?แม้ยายจะขอไว้ แต่ในวัย 13-14 ปี เขาอยากรู้ว่าอยู่กับแม่อบอุ่นอย่างไร ! จึงตัดสินใจทดลองย้ายไปอยู่กับแม่ ! ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับแม่ เต็มไปด้วยเรื่องราวขมขื่นใจจากการทำร้ายของพ่อเลี้ยง ! ถึงขั้นขู่ฆ่า ... “กูจะแทง ปาดคอมึง” ทุกวัน-คืน เขาอยู่ด้วยความกลัวและหวาดระแวง เขาไม่กล้านอนที่บ้านย้ายที่นอนทุกคืน ไปนอนตามวัด หรือ ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ห่างไกลออกไปแม่หวั่นอันตรายที่อาจเกิดกับลูกชายจึงแนะให้หนีไปอยู่ที่เมืองไทย ! เมื่อแรก เขาลังเล เพราะเขาไม่อยากเสียโอกาสในการเรียนหนังสือ เมื่อย้อนคิดอีกที ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกัน !เขาหนีจากกัมพูชาเข้าเมืองไทย ! ตั้งแต่วัย 16 ปี เข้าเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย มีเพียงเบอร์โทรศัพท์ของพ่อและพี่ชายที่เขาไม่เคยพบหน้ามาก่อน ที่สุดก็เจอกัน แต่ 2 วัน ก็เจอรวบ เพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 2 ปีต่อมาเมื่ออายุ 18 ปี ถึงดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย!“เมืองไทย” ถือว่าเป็นเมืองในฝันของเด็กบ้านนอกต่างแดนคนหนึ่ง ประชาชนชาวกัมพูชามีโอกาสได้ชมละครจากเมืองไทยซึ่งฮิตมากที่นั่น เขาไม่รู้ว่า “การแสดงคืออะไร” แต่อยากอยู่ในจอสี่เหลี่ยมตามประสาเด็กๆ ... และวันนี้ !“เรามาอยู่เมืองไทยที่เราเคยนั่งดูละคร แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าวงการด้วยช่องทางไหน”อาชีพแรกคือ ทำงานก่อสร้างเช่นเดียวกับพ่อและพี่ชาย เรียนรู้การเขียน อ่าน ทำความเข้าใจกับภาษาไทย จำเส้นทาง จากป้ายบอกทาง ที่มีอักษรไทยและอังกฤษ หลัง 3 ปี จึงเริ่มหางานใหม่ด้วยตัวเอง จากก่อสร้างมาล้างจานบ้าง พนักงานขายบ้าง และเริ่มไปแคสงาน “ไปแบบงงๆ โง่ๆ เอ๋อๆ คนเดียว” หันมามองตัวเองจึงพบว่า หนึ่ง. ภาษายังไม่แข็งแรง , สอง. ไม่ได้หล่อขาด และสาม. ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคม ! จึงเริ่มหันมามองการประกวด เริ่มจากเวทีเล็กๆที่ให้คนต่างชาติลงประกวดได้ จนวันหนึ่งได้เห็นโชเชี่ยลของ “น็อต แม็กซิม” ในการประกวดมิสเตอร์สมาร์ทที่เปิดกว้างมาก“ต่างชาติลงประกวดได้ ดาวทวิตประกวดได้ ทรานซ์แมนประกวดได้ เปิดกว้างมาก จึงลงประกวดและได้ตำแหน่ง The Winner GEN TEEN Mister Smart Advance 2023 มา”ตำแหน่งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนฝั่งกัมพูชา มีข่าวลงในสื่อ ว่าเป็นแรงงานกัมพูชาคนแรกที่พลิกตัวเองมาอยู่ในวงการบันเทิง!หลังได้ตำแหน่ง เขามีความคิดและฝันที่จะจัดการประกวดนายแบบในประเทศกัมพูชา“การประกวดผู้ชายน้อยมาก ยังไม่เคยมี แต่คนชอบมาก กระแสตอบรับจากคนฝั่งโน้น เค้าชอบมากๆ ผมอยากทำเวทีแบบนี้จะทำยังไง เลยขอโอกาสจากพี่น็อต งั้นผมช่วยทำเบื้องหลังได้มั้ยครับ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การเป็นผู้จัดและเบื้องหลัง”The Knot season4 Four Cultures X Siam Fantasy ไชย ยา กรุง เป็นผู้จัดการกองประกวด ! นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงของกลุ่มเดอะน็อตการละคร ในการแสดงซีรีส์วายแนวตั้ง เริ่มจากบท “เชน” ในซีรีส์ “รัก เลว ลวง” ส่วนเรื่องที่ 2 ซีรีส์เรื่อง “ต้องมนต์” ในบท “วันชัย” - เด็กเนิร์ดใส่แว่นที่มีความสุภาพ อัธยาศัยดี มองโลกในแง่บวก แต่กลับเป็นคนคิดมาก อ่อนแอในความรู้สึก แต่เวลาทำอะไรจะมีความรอบคอบเป็นพิเศษ เชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่สุดปิดท้ายวันนี้ เขากล่าวว่า“เราเต็มที่กับผลงาน ลงทุน ทุ่มเท และตั้งใจกับมันมากๆถึงแม้เราจะรู้ว่า ความสามารถของเรา อาจจะไม่มีเท่ากับนักแสดงที่มีประสบการณ์มากมาย ฟิดแบ็คที่กลับมาดีเกินคาด เพราะมันมีทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาด้วย ฝั่งโน้นก็ช่วยกันแชร์ ช่วยกันโปรโมต ดีใจครับกับผลงานที่ทำ”FacebookChai yaIG @Chaiya_krungTilTokChaiya_krung-The Deck by Arun Residence ประตูนกยูง ท่าเตียน เอื้อเฟื้อสถานที่