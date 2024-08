Review ซีรีส์ : “ซ่อนรักชายาลับ” พีเรียดขายขำ ความรักไม่ลงล็อกของ "ท่านอ๋องจอมซึน - โจรสาวความจำบ้ง"

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

นาทีนี้ ถ้าพูดถึงซีรีส์จีนกระแสดีไม่มีแผ่วตั้งแต่เริ่มออนแอร์ ต้องหลีกทางให้ ซ่อนรักชายาลับ (Are You The One - 2024) ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกแอ็กชั่น พล็อตเรื่องแปลก จนชวนให้น่าติดตามไม่พอ พระเอกยังมาแนวขายขำ แบบไม่ห่วงหล่อ ดูแล้วน่าเอ็นดูสุดๆสำหรับซ่อนรักชายาลับ ต้องบอกว่า แค่เห็นชื่อนักแสดงก็น่าสนใจ เพราะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรก ระหว่างจางหว่านอี้ พระเอกหน้าซึนทรงแบดบอย ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมาย แต่เรื่องแจ้งเกิดจนหลายคนตกหลุมรัก คือ ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ (Lost You Forever - 2023) ครั้งนี้มาจับคู่กับ หวังฉู่หรัน นางเอกเบ้าหน้าฟ้าประทาน ไม่ว่าจะซีนไหนก็สวยสะกด เธอมีผลงานมาแล้วมากมาย แต่โด่งดังสุดๆ จากซีรีส์กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (My Fireworks Earth - 2023) เล่นคู่พระเอกหล่อพรีเมี่ยมสามีแห่งชาติอย่าง หยางหยางงานนี้นอกจากพระ-นางจะทรงดีแล้ว พล็อตเรื่องที่แค่ฟังก็เตรียมขำรอได้เลย ว่าด้วยเรื่องราวของ ชุยสิงโจวหรือท่านอ๋องหวายหยาง (รับบทโดยจางหว่านอี้) แม่ทัพผู้เก่งกาจ มีความเด็ดขาด มีหน้าที่ปกครองดูแลความสงบเมืองเจินโจว เพื่อความสงบของเมือง ท่านอ๋องได้ปฏิบัติภารกิจกวาดล้างโจรภูเขาหย่าง และได้ช่วยเหลือหลิ่วเหมียนถัง (รับบท โดยหวังฉู่หรัน) สาวโชคร้ายถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส จนสมองมีเลือดคั่ง แถมถูกตัดเอ็นมือ ซ้ำร้ายเมื่อฟื้นขึ้นมา ความทรงจำกลับสูญหาย และเข้าใจผิดว่าท่านอ๋องเป็นสามี ขณะที่ท่านอ๋องก็เข้าใจผิดว่าหลิ่วเหมียนถัง คืออนุ​ของลู่เหวิน หัวหน้าโจรภูเขาหย่าง ทั้งที่จริงๆ แล้ว นางต่างหากคือ หัวหน้าโจรสาว ศัตรูตัวฉกาจเมื่อความเข้าใจผิดกับความเข้าใจผิดมาเจอกัน ผลลัพธ์จึงกลายเป็นความปั่นป่วน เพราะในขณะที่ท่านอ๋องหวังใช้โอกาสนี้ สวมรอยเป็นสามีของหลิ่วเหมียนถัง เพื่อใช้เธอเป็นเหยื่อล่อหัวหน้าโจรภูเขาหย่างให้มาติดกับแต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะแม้จะสูญเสียความทรงจำ แต่สกิลหัวหน้าโจรของหลิ่วเหมียนถังไม่ได้จางหาย เพราะนางกลับมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างน่าทึ่ง ครั้งหนึ่งมีคุณชายคิดจะล่วงเกิน ก็เจอฤทธิ์ของหลิ่วเหมียนถัง เอาปิ่นแทงเข้าจุดสำคัญจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดความฉลาดหลักแหลมของหลิ่วเหมียนถัง ไม่เพียงทำให้เธอเกือบจะจับพิรุธสามีกำมะลอได้หลายครั้ง เธอยังมีหัวการค้า จนสามารถสร้างกิจการร้านเครื่องปั้นดินเผาจนกิจการรุ่งเรือง เพราะอยากแบ่งเบาสามี ที่ยอมย้ายจากเมืองหลวงมาเมืองเจินโจว และตั้งบ้านเรือนอยู่กับนางเอกในตำบลหลิงเฉวียนเล็กๆ แถมยังอุตส่าห์ใช้สมบัติกว่าครึ่ง เพื่อช่วยเธอกลับมาจากประตูความตายทำให้รู้สึกซาบซึ้ง และพยายายามทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีที่สุดขณะที่ท่านอ๋อง แม้จะวางฟอร์มเป็นสามีที่ดี แต่ในใจก็ยังหวาดระแวงไม่ไว้ใจหลิ่วเหมียนถัง กลัวว่าจะแกล้งความจำเสื่อม เลยพยายามหาวิธีลองใจสารพัด แถมยังจงใจปล่อยให้ออกไปไหนมาไหน หวังให้พรรคพวกของนางเอกหานางเจอ จะได้ล่อเหยื่อออกจากถ้ำ แต่งานนี้ไม่รู้ว่ากว่าจะล่อโจรสำเร็จ ท่านอ๋องจะอดทนต่อความดี และความงามของภรรยาสาวสวยที่อยู่ข้างกายได้หรือไม่ เพราะยิ่งได้ใกล้ชิด ก็ยิ่งได้เห็นมุมดีๆ ของภรรยา จนทำเอาคนดูต่างลุ้นว่า ถ้านางเอกฟื้นความจำกลับมาได้ เรื่องราวจะชวนให้ตับพังเบอร์ไหน แล้วท่านอ๋องที่ดูทรงจะคลั่งรักไม่เบา จะทำอย่างไรเพื่อให้นางเอกให้อภัยจุดที่ซีรีส์เรื่องนี้ทำได้ดี และทำให้หลายคนกดเข้ามาดูแล้วติดหนึบ คือ การดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างไว เปิดเรื่อง EP แรก ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร แถมยังขายขำตั้งแต่ EP แรกๆ โดยเฉพาะความโบ๊ะบ๊ะของท่านอ๋อง ที่ดูเหมือนจะเคร่งขรึม ฟอร์มเยอะ แต่พอต่อหน้าภรรยา กลับราวกับคนละคน บางครั้งก็ทำตัวเหมือนเด็กๆ ยิ่งเจอภรรยาฉลาด รู้ทันสามีไปหมด ก็ทำเอาหลายครั้งเกือบไปไม่เป็นเหมือนกันขณะที่ภรรยา แม้จะดูบอบบาง นุ่มนิ่ม แต่ก็ฉลาด ทันคน ไม่ได้หน่อมแน้ม จนทำให้คนดูรำคาญ โดยรวมถือว่าดี สมกับที่เป็นผลงานการกำกับของลิวกั๋วหนานและฉงเสี่ยว ที่เคยกำกับซีรีส์ ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง (The Glory of Tang Dynasty - 2017) ทั้ง 2 ภาค และยังได้จ้าวเทียนโยว่ ผู้เขียนบทซีรีส์ลิขิตรักสามพันปี (Love of Thousand Years - 2020) มาเสริมทัพอีกจุดที่หลายคนชื่นชมซีรีส์เรื่องนี้ คือ คอสตูมของนักแสดงที่ดูดี ดูปัง น่ามองไปทุกชุด ก็เพราะได้ สแตนลีย์ เฉิง อาร์ตไดเรกเตอร์และคอสตูมดีไซเนอร์ ที่เคยอวดผลงานในซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างจอมนางเหนือบัลลังก์ (Legend of Fuyao - 2018) และสามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream - 2020) มาแล้วมาดูแล ส่งให้องค์ประกอบของซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์ จนขึ้นหิ้งเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนดูแล้วติดเอาเป็นว่า ใครที่กำลังมองหาซีรีสจีนน่าดู แนะนำซ่อนรักชายาลับ ไว้ใน Playlist มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมเวอร์ชันซับไทยได้แล้วทาง WeTVMickey Mousemydramalist.com