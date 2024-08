“น็อต แม็กซิม” จับผู้ชายมาเล่นซีรีส์วายแนวตั้ง !

กฤติน จิกิตศิลปิน อดีตสไตลิสต์ นิตยสาร Maxim Thailand เห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี 2015 เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ในต่างประเทศเริ่มทยอยปิดตัวเอง ... และโลกของออนไลน์กำลังเข้ามาแทนที่ เธอตัดสินใจลาออกจาก นิตยสารแม็กซิม หลังทำงานมาร่วม 10 ปี และเริ่มก้าวเข้าสู่การจัดเวทีประกวดทั้งหญิงและชาย ชื่อ “น็อต แม็กซิม” ที่ทุกคนคุ้นเคย ย้อนแย้งกับเวทีการประกวดนายแบบ ดังนั้น จึงสร้างภาพจำใหม่ ! จับนายแบบ 8 คน และ เธอ #มาแก้ผ้าขึ้นเขียง ! เพื่อให้โลกรู้ว่า น็อต แม็กซิม ทำเวที The Knot Show ประกวดผู้ชาย ทำมาแล้ว 3 ซีซั่น และ ซีซั่น 4 ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ ยังนำนายแบบมาเล่น ซีรีส์คุณธรรมวายแนวตั้ง ภายใต้ชื่อ “เดอะน็อตการละคร” !เมื่อวันก่อน ใครรู้จัก “น็อต” ก็ต้องบอกว่า เธอแรงงงส์ ! ทุกความชั่ว เลว และสีดำอยู่ในตัวเธอหมด กิจกรรมหลังอาทิตย์ตกดินคือ ปาร์ตี้ ขี้เมา บางคนแดกดันว่า เธอร่าน เสพติดศัลยกรรม และชอบแก้ผ้าอวดหุ่น! เธอมีปมวัยเด็ก พ่อแม่ทิ้ง โตมาจากการเลี้ยงดูของปู่กับย่า ทั้งยังเคยถูกพระลวนลามตั้งแต่อายุแค่ 5-6 ขวบ !ซีรีส์วายแนวตั้ง “ต้องมนต์” (The Spell) เป็นผลงานในลำดับที่2 ของเดอะน็อตการละคร ด้วยเรื่องราวของ “คนเล่นของกับฆาตกรโรคจิต” !? ... นักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้าน “เขาโอบเรา” เพื่อทำวิจัยเรื่อง “สีผึ้ง นะหน้านาย” ซึ่งหมอบุญส่ง (ชาโย พัคสวัฐ บรรลือทรัพย์) ได้สืบทอดวิชาการทำสีผึ้งอันเก่าแก่นับ 100 ปีจากอาจารย์ การทำสีผึ้งชนิดนี้ทำจากศพคนตายที่เกิดในวันเสาร์ และเป็นชายก็ไม่ใช่ หญิงก็ไม่เชิง ! ผู้ที่ได้สีผึ้งนี้ไปครอบครอง จะต้องอาบน้ำในคืนเดือนดับ เพื่อให้ได้ผลยิ่งขึ้น .... ขณะเดียวกัน หมู่บ้านเขาโอบเราแห่งนี้เกิดมีคนตาย จาก 1 คน เป็น2 คน และ 3 คน จับมือใครดมไม่ได้ หรือ “คนเล่นของ” คือสาเหตุของความตายนี้ในหมู่บ้าน หรืออาจจะมี “ฆาตกร” ที่แฝงตัวเข้ามาฆ่าคนตายในสถานที่แห่งนี้ ร่วมพิสูจน์ความจริงและความเลวในซีรีส์ “ต้องมนต์” ! เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ต้องติดตาม... ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา 2 ทุ่ม เริ่มตอนแรก 30 สิงหาคมนี้ กับทุกแพล็ตฟอร์มที่คุณสามารถเลือกชมและติดตามข่าวสารใน ไม่ว่าจะเป็น เพจ , ยูทูป , ติ๊กต๊อก , อินสตาแกรม ในชื่อ “เดอะน็อตการละคร”ซีรีส์วายเรื่องแรกที่ทำคือ “ รัก ลวง เลว” (The Emotion) กับเรื่องราวของความรักต่างรูปแบบ - เชน (ไชยา กรุง) และ ณัฐ (แฟกซ์ เดอะน็อต) อยู่ด้วยกัน เชนไม่เคยปริปากว่ารักณัฐ จนวันหนึ่ง เมื่อภัยร้ายมาถึงตัว ณัฐเอาตัวเข้ารับมีดที่คนร้ายจะแทงเชน จนเสียชีวิต ! เชน ไปถือศีลที่วัด และได้พบกับ “เจ๊ชู” (น็อต แม็กซิม) ที่นุ่งขาวห่มขาวกวาดลานวัดอยู่ เจ๊ชู ผู้นี้ เป็นเกย์สายเปย์ ซื้อผู้ชายเป็นว่าเล่น แต่ถูกผู้ชายหลอก ปอกลอก ความโมโหที่ถูกหลอกจึงพลั้งมือฆ่าผู้ชายตาย ! ความลับของซีรีส์ ได้ย้อนถึงปูมหลังของครอบครัวหนึ่ง ! ที่มาเปิดเผยตอนท้ายว่า เจ๊ชูคือ พ่อของณัฐ ที่เมียเขาหอบลูกหนีไป เจ๊ชูไม่เคยพบลูก จนณัฐตาย ! มันเป็นเรื่องความรักที่ผ่านเรื่องราวของ “พ่อกับลูก” และ “ลูกกับผู้ชาย” !“ธรรมะมันมี 2 อย่าง ดี-ชั่ว, ขาว-ดำ, ใช่-ไม่ใช่ มีแค่นี้เอง แต่อยากให้ใช้สติในการดูว่า เราต้องการนำเสนออะไร ส่วนอรรถรสที่สนุกก็ดูไป” น็อต แม็กซิมกล่าวในช่วงหนึ่งอย่างที่เกิร่นไว้ว่า กฤติน จิกิตศิลปิน สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนไป ทุกวันนี้คนนิยมดูผู้ชายมากขึ้น และ การชมผู้หญิงอาจจะต้องกลับมาอีกในวันหนึ่งข้างหน้า แต่เกณฑ์ต่างๆก็อาจจะมีการปรับตัว ไม่ใช่แต่สวย-หล่อเพียงอย่างเดียว โลกวันนี้ ชื่นชมกันที่ความสามารถ ไม่ได้มองกันที่เพศ หรืออายุ !โทรทัศน์ถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ต้องหมดความนิยม ทุกวันนี้ สังคม เสพทุกอย่างจากโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ น็อต แม็กซิมว่า ที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศส นิยมภาพแนวตั้ง ผ่านโทรศัพท์มือถือในแพลตฟอร์มต่างๆของโชเชี่ยลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียล , TikTok , IG ก็ล้วนแต่เป็นแนวตั้งทั้งนั้น ...ในช่วงเก็บตัวของ The Knot ซีซั่น 3 น็อตและน้องๆในทีม ได้คุยเรื่องความนิยมในแนวตั้ง การคุยกันในวันนั้น น้องที่เป็นผู้จัดการกองประกวด โพล่งออกมาว่า “ชีวิตพี่น็อตเหมือนละครเนอะ ! ”น็อต แม็กซิม เห็นช่องทางว่า ทุกวันนี้ ซีรีย์วายได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในซอฟฟาวเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และเวทีการประกวดนายแบบ สามารถต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ! และ วันนั้นเองที่เธอตัดสินใจจะทำ “ซีรีส์วาย แนวตั้ง” ! ซีรีส์วายส่วนใหญ่ยังเป็นแนวนอน เพราะบางส่วนต้องออนในโทรทัศน์ ซึ่ง แน่นอนว่า คนจะเลิกดูโทรทัศน์อีกไม่นานจากนี้ !คนเราตื่นนอน ก่อนเข้าห้องน้ำ ทำอะไรเป็นอันดับแรก คือ หยิบโทรศัพท์มือถือ !“เราจะเห็นอินเนอร์ของคนชัด หน้าชัด แววตาชัด อารมณ์ชัด คนสมัยนี้ชอบความเต็มอิ่ม กระชับ ฉับไว นี่คือ ข้อดีของแนวตั้งที่มาสนองความต้องการของคนในยุคนี้”เมื่อเริ่มต้นทำ เพจ เดอะน็อตการละคร คนติดตามครั้งแรก เพียงแค่ 20 คน และขยับเพิ่มมาเรื่อยๆ ถึงตอนนี้ คือ 1.8 หมื่น มียอดผู้ชมซีรีส์ รัก ลวง เลว มากถึง 2 ล้านกว่า !การทำซีรีส์วายคือ การรองรับเด็กทุกรุ่นของ The Knot Show เพื่อให้เห็นศักยภาพของเด็กกลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หล่อมาก ระดับพระเอกตัวท็อป แต่ความสามารถจะทำให้พวกเขาหล่อขึ้น เดอะน็อตการละคร ใช้ทีมงานน้อยมาก ! ช่างภาพ 2 คน ทุกคนช่วยกันหมด เช่นนักแสดงที่ไม่ได้เข้าฉาก จะช่วยถือไมค์บูม บางคนพัดควัน วิ่งซื้อกับข้าว ....หนึ่งในช่างภาพ มาจากการประกวดจากเวทีหนึ่ง แต่วันหนึ่ง “น็อต กฤติน” ไปเห็นงานของเขาโผล่ใน OnlyFans !“เฮ้ย มึงทำ OnlyFans ได้เหมือนหนังมาก คนมีอะไรกัน มันเป็นศิลปะนะ สวยมาก ทำให้เรามองข้ามความหื่นกระหายไปเลย เรากลับเห็นในความละมุนของศิลปะ ของเซ็กส์ เลยบอกว่า มาทำงานสวยๆให้แม่เถอะ”“ซีรีส์ของเรา คือ การเอาเรื่องของคนจริงๆมาถ่ายทอด เราอยากคุณสนใจในสิ่งที่เราทำว่ามันเป็นเริ่องของอะไร ชีวิตคนเรา เรื่อง กิน-ขี้-ปี้-นอน-กอด-จูบ-ลูบ-คลำ-ปล้ำ มันต้องมีอยู่แล้ว แต่ว่า เหตุผลของคนที่ 1-2 -3 ไม่เหมือนกันนะ”การทำซีรีส์วายทุกเรื่อง น็อตจะเอากลิ่นอายของเรื่องราว อย่างในละคร - หนัง เข้ามาเติมสีสันให้กับคนดู เธอเป็นคนชอบดูหนัง ชอบดูการเล่าเรื่องของหนัง ชอบงานแสดง เป็นทุนเดิม ซีรีส์วายแนวตั้งของ เดอะน็อตการละคร จะทำเป็น 6 ตอนเล็ก 3 ตอนใหญ่ ออนทุกวันศุกร์และอังคาร เวลา 2 ทุ่มเธอเคยห่มเหลืองมาแล้ว 2 ครั้ง และนัั่นคือความเปลี่ยนแปลง จากสีดำมาเป็นสีเทา และเติมน้ำยาฟอกขาวขึ้นเรื่อยๆ เรามารู้จักความเปลี่ยนแปลงนี้กัน !สมัยก่อนน่ะหรือ เธอเป็นคนแบบนี้ !“กูไม่สนใคร กูเก่ง น็อตแม็กซิมไม่เคยตกงาน โทรปุ๊บได้เงินแล้ว ทำงานปุ๊บได้เงินแล้ว จนวันนึง เราประมาท เรารับไม่ได้กับการไม่มีเงิน ไม่มีงาน 3-4 เดือน ทุกอย่างเริ่มหมดไป เรารับสภาพนี้ไม่ได้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว กูอยากตาย !” น็อต แม็กซิมบอกก่อน “ตุยเย่” ขอทำหน้าที่ “หลานที่ดี”เป็นครั้งสุดท้าย บวชให้ย่า ผู้มีพระคุณในการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กสักหน่อย ! ทำหน้าที่หลานแล้ว จะฆ่าตัวตายก็ยังไม่สายไป ...ในช่วง 3-4 วันแรกที่เปลี่ยนเพศฆราวาสเป็นพระภิกษุ ยอมรับว่า ยังปรับตัวเองไม่ได้ ! มาเริ่มปรับตัวเองได้ เมื่อเวลาผ่านมาราวอาทิตย์กว่าๆ"ทำไม น็อตชอบธรรมะรู้มั้ย เพราะเราได้อยู่กับตัวเอง สิ่งแรกที่เราได้คือ สติ เราได้ประมวล เราว่าง เราได้คิดทบทวน ทำให้เราคิดได้ว่า ถ้าไม่เกิดสิ่งนั้น ก็ไม่เกิดสิ่งนี้ ธรรมะ มันคิอ เหตุผล วิทยาศาสตร์ เพราะเราเป็นคนแบบนี้จึงเกิด หนึ่ง สอง สาม สี่"เมื่อถึงฤกษ์กำหนดสึก หลวงพ่อดึงผ้าสังฆาฏิออก น็อต กฤติน จึงกับ หลั่งน้ำตา ! อาลัยในเพศบรรพชิต ด้วยความปีติ !หลังบวช ... ความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ! ถูกสกัดด้วยเหตุผลว่า ย่าแก่แล้วจะอยู่กับใคร? ใครจะดูแลย่า?บวชครั้งที่ 2 เหตุเพราะเมื่อ 2 ปีที่แล้ว "น็อต กฤติน" เกือบพิการ เนื่องจาก "ไขสันหลังทับเส้นประสาท" ต้องผ่าตัดบริเวณคอ ชีวิตไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อน เพราะ คนที่ผ่าตัดในบริเวณนี้ ถ้าหมอไม่เก่ง อาจพิการ เดินไม่ได้ตลอดชีวิต ครั้งนี้ เธอยกมือท่วมหัว"เจ้าประคู๊ณ... ลูกขอนะ ให้เดินเหินได้เป็นปกติ ลูกจะบวช"การผ่าตัดสำเร็จด้วยดี ทันทีที่รู้สึกตัวในห้องไอซียู สายอะไร ระโยงระยาง เต็มไปหมด แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะกระดิกเท้า ขึ้น-ลง เพื่อความมั่นใจ "โล่งมาก น้ำตาไหล กูเดินได้แล้ว" !"ยามหลับก็คิดถึง ยามตื่นคนึงหา หลงชีวาดั่งต้องมนต์" พบกับซีรีส์คุณธรรมวาย "ต้องมนต์" (The Spell) ทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา 20.00 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เสนอเป็นตอนแรก ที่เพจ , ยูทูป , ติ๊กต๊อก , อินสตาแกรม ในชื่อ "เดอะน็อตการละคร"