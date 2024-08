Scoop พิเศษ : จักรวาลป่วน ครอบครัวอลวน “The Umbrella Academy” ซีซั่น 4 ปิดฉากตระกูลฮาร์กรีฟส์!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์แอนตี้ฮีโร่ที่หลายคนเฝ้ารอ The Umbrella Academy ซีซั่น 4 หลังจากที่ซีซั่น 3 ทิ้งปมปริศนาเกี่ยวกับพี่น้องตระกูลฮาร์กรีฟส์ไว้เพียบ! ก็ถึงเวลาปิดตำนานจักรวาลป่วนของ 7 พี่น้องผู้มีพลังวิเศษแบบเพี้ยนๆ ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกวุ่นวายของเหล่าฮีโร่สุดแนว บอกเลยซีซั่นสุดท้ายปิดฉากได้แบบเข้มข้น ครบทุกอารมณ์ แม้จะมีบางปมที่ดูแล้ว...เบิ๊ดคำสิเว่า!!! พร้อมบทสรุปเส้นทางของสมาชิกตระกูลฮาร์กรีฟส์ (Hargreeves) ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด (ไหนๆ ก็ตามมา 3 ซีซั่นแล้วอ่ะเนอะ)แต่ก่อนจะไปดูซีซั่น 4 เราชวนคุณมาทบทวนความทรงจำกันสักกรุบ เพราะคอซีรีส์อย่างเราๆ ติดซีรีส์ปีละหลายเรื่อง ยิ่งถ้าเรื่องไหนมีหลายซีซั่นมันก็ต้องมีจางกันไปบ้างล่ะ เดี๋ยวจะเผลอเอาเรื่องนั้นมาโยงเรื่องนี้แล้วจะป่วนปั่นกันไปใหญ่ เอาล่ะ! มาติวเข้มก่อนไปปิดตำนาน 8 พี่น้องตระกูลฮาร์กรีฟส์กันหน่อยดีกว่าทุกคนเริ่มต้นกันที่พล็อตเรื่องแปลกใหม่ของ The Umbrella Academy เล่าเรื่องราวของทารก 43 คน ที่จู่ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันทั่วโลกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย! เป็นการตั้งครรภ์หมู่เหมือนในหนัง “กาเหว่าที่บางเพลง” (บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช) แล้วความพีคคือคุณแม่ทุกคนนางก็ไม่ได้ตั้งครรภ์มาก่อนหน้านั้นด้วยนะสาว! เป็นการป่องแบบพร้อมเพรียงกันทั่วหล้ามหาสงกรานต์ แน่นอนว่า มันไม่ใช่ฝีมือของพระเจ้า แต่เป็นมนุษย์ต่างดาวต่างหาก!!!ท่ามกลางเด็กน้อยทั้ง 43 คน ยังมีเด็กผู้โชคดี (มั้งนะ) อยู่ 7 คน ที่ผ่านการคัดตัวโดยมหาเศรษฐีผู้คลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่อย่าง “เซอร์ เรจินัลด์ ฮาร์กรีฟส์” ที่รับพวกเด็กๆ ไปอุปถัมภ์ชุบชูและฝึกฝนให้กลายเป็นผู้มีพลังวิเศษแห่งสถาบัน "ดิ อัมเบรลล่า อคาเดมี" ทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่คอยพิทักษ์โลกจากภัยร้าย แต่ทว่าชีวิตของ 7 ยอดกุมารก็ไม่ได้กินหรูอยู่สบายเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามพวกเขากลับได้รับการเลี้ยงดูราวกับอยู่ค่ายทหาร แถมยังต้องฝึกภารกิจเสี่ยงตายมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เหล่าฮีโร่ของเรามีปมฝังใจกันทุกคน จนสุดท้ายก็แตกแยกกันไปคนละทิศละทางแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อกอบกู้โลกใบนี้จากวายร้ายเพียงอย่างเดียว แต่ก็เพื่อหยุดยั้งวันสิ้นโลกที่กำลังคืบคลานเข้ามาในอีกไม่ช้า ในวันที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต่างคนต่างก็มีทัศนคติเปลี่ยนไปและไม่ได้ภูมิใจในความเป็นอคาเดมีเหมือนเดิมเมื่อ 7 พี่น้องต้องมากองรวมกันในคฤหาสน์ของเจ้าคุณพ่อ เรื่องราวจึงวุ่นวายอย่างไม่ต้องคาดเดา เราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวเพี้ยนๆ แม้บางคนจะเลิฟกันบ้าง เหม็นกันบ้าง แต่เมื่อถึงคราวเคราะห์พวกเขาก็พร้อมจะปกป้องกันและกัน เพราะทุกครอบครัวต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ถึงอย่างนั้น ลึกๆ แล้วตระกูลฮาร์กรีฟส์ก็รักกันมากกว่าที่พวกเขาแสดงออกเสียอีก พูดง่ายๆ ก็คือ “รักนะ แต่ไม่ (อยาก) แสดงออก”นี่คือความมันของซีรีส์ The Umbrella Academy ที่ทำให้แฟนๆ ติดหนึบมาหลายซีซั่น แม้หลายคนจะมองว่าเนื้อหาในซีซั่น 3 ดูจะออกทะเลอ่าวไทยไปโผล่มหาสมุทรอินเดียเลยก็ตามที แต่ซีซั่นสุดท้ายก็ดึงทุกตัวละครกลับมาในไทม์ไลน์หลักได้อย่างสมมง คู่ควรกับการปิดตำนานตระกูลฮาร์กรีฟส์ไปอย่างแนวๆ สมกับคอนเซ็ปต์ของซีรีส์แน่นอนว่า ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่จะขาดตัวละครสุดเจ๋งไปไม่ได้ The Umbrella Academy ก็จัดเต็มมาให้แบบไม่มีกั๊ก! แต่ละคนนี่ทั้งเก่งทั้งกวน แถมยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวแบบร้ายกาจชนิดที่คุณอาจจะตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว แม้พวกเขาจะมีชื่อเรียกที่แสนจะไพเราะเสนาะหู แต่ฉายาของพวกเขานั้นจำง่ายมว๊ากกก แค่คุณท่องเลข 1-9 ได้ก็สามารถเรียกพวกเขาได้ถูกคนแล้วล่ะ!ซีซั่นสุดท้ายแสงสปอทไลต์จะเจิดจ้าที่ “หมายเลข 5” (รับบทโดย ไอแดน แกลลาเกอร์) ผู้มีพลังวาร์ปไปได้ทุกที่แม้แต่ข้ามเส้นเวลาอื่น หมายเลข 5 จัดว่าเป็นมันสมองของบรรดาพี่น้อง ที่แม้จะมีร่างกายเป็นเด็ก แต่จริงๆ แล้วเขาอายุมากแล้วนะจ้ะ (ซีซั่นนี้น้องไอแดนดูเป็นหนุ่มแล้วฮะ) ปิดฉากซีซั่นสุดท้ายด้วยรักสามเส้าของพ่อหนุ่ม 5 ที่ทำให้ตัวละครดูมีมิติขึ้น นอกจากจะเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกครอบครัว มุมโศกซึ้งแอบเหงาก็ไม่เบานะจ้ะ แม้ฉากรักระหว่าง 5 และไลลา (แฟนของดิเอโก้ หรือ “หมายเลข 2” รับบทโดย เดวิด แคสเทนต้า) จะทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดใจ แต่มันก็มีเหตุผลที่ความเหงาทำให้คนเราตกหลุมรักกันได้นี่นาส่วนตัวละครอื่นๆ ก็มารายงานตัวครบทั้ง “ลูเธอร์” หรือ “หมายเลข 1” (รับบทโดย ทอม ฮอปเปอร์) พี่ชายคนโตผู้มีพละกำลังมหาศาลดุจ Hulk จะต่างก็เขาไม่ได้ตัวเขียวอี๋ แต่มีขนดกพรึ่บพรั่บเพราะได้รับเซรุ่มลิงชิมแปนซีเข้าไป “หมายเลข 2” ผู้มีพลังควบคุมวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะการปามีดได้อย่างแม่นยำ ในซีซั่น 4 เรายังคงเห็นดิเอโก้หัวร้อน รักครอบครัว และรักแฟนมาก แต่เขาก็กลายเป็นคนน่าสงสารยืนหนึ่ง เพราะตกอยู่ท่ามกลางวังวนรักสามเส้าระหว่างเขา ไลลา และหมายเลข 5 นั่นเอง“อัลลิสัน” หรือ “หมายเลข 3” (รับบทโดย เอ็มมี เรเวอร์-แลมพ์แมน) ตัวแม่ขาวีนที่มีพลังสะกดจิตและครอบงำจิตใจด้วยคำสั่งเสียง ซีซั่นสุดท้ายเราจะได้เห็นนางวีนฉ่ำน้อยลง มีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และยืนหนึ่งเรื่องความเป็นมนุษย์แม่ ส่วนเบทคนเหงาแห่งปีต้องยกให้ “เคลาส์” หรือ “หมายเลข 4” (รับบทโดย โรเบิร์ต ซีฮาน) ฑูตสื่อวิญญาณที่มีความเป็นอมตะ แถมยังสามารถเรียกวิญญาณมาต่อสู้ได้ด้วยนะ ถึงจะเพียบพร้อมด้วยพลังคนเห็นผี แต่เขาก็น่าสงสารเพราะติดยาและมีหนี้สินรุงรัง จนซีซั่น 4 ก็แทบจะไม่ได้ร่วมต่อสู้กับครอบครัว เพราะแค่ปัญหาชีวิตส่วนตัวก็หัวจะปวดแล้วจ้ะสาว!อีก 2 ตัวละครหลักอย่าง “เบน” หรือ “หมายเลข 6” (รับบทโดย จัสติน เอช. มิน) ผู้มีพลังหนวดปลาหมึกมหาประลัย แต่ดันตายตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาเฉลยปริศนาการตายในซีซั่นสุดท้าย เรียกว่าคลายปมที่ทำให้ผู้ชมจึ้งกับการผลุบๆ โผล่ๆ โดยมีหมายเลข 4 เป็นฑูตสื่อวิญญาณให้กับ 6ส่วน “หมายเลข 7” ซีซั่นก่อนๆ เราจะรู้จักในชื่อ “แวนญ่า” แต่หลังจากที่นักแสดงดังอย่าง เอเลียต เพจ ค้นพบความเป็นผู้ชายข้ามเพศเลยทำให้ซีซั่นนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “วิคเตอร์” ผู้สามารถระเบิดพลังแดมเมจได้รุนแรงที่สุดในบรรดาพี่น้อง เรียกว่าอย่าให้เขาโกรธเชียว เดี๋ยวบ้านบึ้ม!!! ซีซั่นนี้เราจะไม่ค่อยเห็นวิคเตอร์มีบทบาทเท่าซีซั่นก่อนๆ เพราะเขาต้องไปร่วมภารกิจกับเจ้าคุณพ่อ แต่ทุกครั้งที่ปรากฎตัวการแสดงของเขาก็ยังดูเท่และมีเสน่ห์ล้นเหลือ แม้บทจะดูเคร่งขรึม แต่ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีมิติผ่านสีหน้าและแววตานี่ล่ะใครที่เคยอินกับซีรีส์เรื่องนี้มาหลายซีซั่น บอกเลยว่า The Umbrella Academy ซีซั่น 4 เป็นซีซั่นที่จัดเต็มความบันเทิงแบบไม่มีแผ่วเช่นเดิม เพิ่มเติมคือเนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ตัวละครแต่ละตัวมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นดราม่าครอบครัวที่ชวนให้ติดตาม แถมยังมีฉากแอ็กชั่นมันๆ เพลงประกอบซีรีส์ก็ยังคงเท่และเข้ากับบรรยากาศได้อย่างลงตัว ซีซั่นนี้ก็จัดมาให้แบบจุกๆ ไม่ว่าจะเป็น:การกลับมาของตัวละครที่แฟนๆ คิดถึง : บอกเลยว่างานนี้มีกรี๊ด เพราะซีซั่นนี้ตัวละครสำคัญกลับมามีบทบาทอีกครั้ง สร้างความเซอร์ไพรส์และสีสันให้กับเรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยมฉากต่อสู้สุดมันส์ : ฉากแอ็กชันเท่ๆ แนวๆ แบบอลังการงานสร้างก็ยังเต็มเหมือนทุกซีซั่น ครบทั้งความมันส์ ลุ้นระทึก และเต็มไปด้วยพลังพิเศษจึ้งๆ รับรองว่าถูกใจสายแอ็คชันแน่นอน!พล็อตเรื่องสุดล้ำ ไม่ซ้ำซากจำเจ : ลืมพล็อตซูเปอร์ฮีโร่แบบเดิมๆ ไปได้เลย เพราะ The Umbrella Academy จะพาไปพบกับเรื่องราวสุดแหวกแนว ผสมผสานความเป็นแฟนตาซี ไซไฟ และดราม่าของครอบครัวได้อย่างลงตัว แถมยังมีปริศนาลึกลับให้ชวนติดตามอีกเพียบตัวละครมีมิติ น่าติดตาม : ทุกตัวละครใน The Umbrella Academy มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ละคนล้วนมีปมฝังใจและพัฒนาการของตัวละครที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพลงประกอบฟังเพลินในทุกตอน : อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือเพลงประกอบของซีรีส์ The Umbrella Academy ที่คัดสรรมาได้เข้ากับบรรยากาศของเรื่องในแต่ละตอน แถมยังเพราะติดหูสามารถฟังวนได้เรื่อยๆ เลยล่ะบทสรุปที่น่าประทับใจ : นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นสุดท้าย The Umbrella Academy ทิ้งปมปริศนาและเรื่องราวสุดเข้มข้น ซึ่งซีซั่นนี้จะเป็นบทสรุปที่คลายปมทุกอย่าง และบอกลาทุกตัวละครของตระกูลฮาร์กรีฟส์ได้อย่างสวยงามแม้ The Umbrella Academy ซีซั่น 4 จะปิดฉากเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สุดเพี้ยนแห่งตระกูลฮาร์กรีฟส์ แต่ตอนจบของซีรีส์ก็ทิ้งปมปริศนาบางอย่างเอาไว้ ชนิดที่อาจจะทำให้คุณถึงกับจึ้ง จึ้ง และจึ้งไปเลยว่า นี่ใจคอจะจบดื้อๆ อย่างนี้เลยเหรอพ่อคุณ!!! แต่ก็มีความซาบซึ้งและน่าประทับใจในเวลาเดียวกัน สำหรับใครที่ตามติดชีวิตของเหล่าพี่น้องฮาร์กริฟส์มาแล้วทั้ง 3 ซีซั่นก็ควรจะดูซีซั่นปิดตำนานของพวกเขาให้หายคาใจถ้าคุณยังไม่เคยเข้าสู่จักรวาล The Umbrella Academy ก็บอกเลยว่า ซีรีส์เรื่องนี้ชาวแอนตี้ฮีโร่หรือสายแฟนตาซีไม่ควรพลาด ตามไปตำทุกซีซั่นได้ทาง NetflixRassarinhttps://www.thewrap.com/umbrella-academy-season-4-cast-interview-netflix/ https://www.glamourmagazine.co.uk/article/the-umbrella-academy-season-4-ending-post-credits-scene https://www.lifestyleasia.com/ind/entertainment/streaming/the-umbrella-academy-season-4-episode-6-ending-hargreeves-final-stand-explained/