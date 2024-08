โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง นำทีมโดราเอมอนพากย์เสียงไทย !

“Totto-Chan: The Little Girl at the Window โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" เรื่องราวของ โต๊ะโตะจัง นักเรียนประถมชั้นปีที่ 1 วรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมจากสำนักพิมพ์ ผีเสื้อญี่ปุ่น ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ 40 ปี!!! ผลงานโดย ชินโนะสุเกะ ยาคุวะ (ผลงาน “Doraemon series) รับหน้าที่กำกับ และ ร่วมเขียนบทโดย คุโรยานางิ เท็ตสิโกะ และ โยสุเกะ ซูซูกิพากย์ไทยครั้งนี้ได้สุดยอดทีมพากย์โดราเอมอน สมทบด้วยทีมพากย์คุณภาพรุ่นใหม่ นำโดย น้าต๋อย นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้พากย์เสียง ครูโคบายาชิ ครูใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนโทโมเอะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวิธีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมและสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ ซึ่งทำให้โรงเรียนโทโมเอะเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นที่จะไปโรงเรียนทุกวันน้าติ๋ม-ฉันทนา ธาราจันทร์ ผู้พากย์เสียง ครูประจำชั้นโรงเรียนเก่า ที่ไม่เข้าใจความแตกต่างและความซุกซนของโต๊ะโตะจัง จึงทำให้เธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนแพตรี ปราณีตพลกรัง ผู้พากย์เสียง โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ เธอมีบุคลิกสดใสและไม่เหมือนใคร แต่เนื่องจากความซุกซนและไม่สามารถอยู่ในกรอบแบบเด็กทั่วไป เธอจึงถูกไล่ออกจากโรงเรียนประถมน้านิด ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ ผู้พากย์เสียง ชิกิโกะ คุโรยานางิ (แม่ โต๊ะโตะจัง) แม่ที่มีความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจในตัวลูกสาวอย่างลึกซึ้ง และ ยาซุอากิจัง เพื่อนสนิทของโต๊ะโตะจังที่โรงเรียนโทโมเอะ เด็กชายที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง แต่มีจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับโต๊ะโตะจัง แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และความงดงามของมิตรภาพในวัยเด็ก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะทางร่างกายหรือสังคม แต่เป็นการเชื่อมโยงกันผ่านความเข้าใจและความห่วงใยอย่างแท้จริง"โต๊ะโตะจัง" เรื่องราวของเด็กนักเรียนสาวที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะเรียนชั้นประถมหนึ่ง ด้วยความซุกซนตามประสาเด็ก แต่ครูกลับคิดว่าเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมชั้น จึงเป็นเหตุให้ต้องหาโรงเรียนใหม่โรงเรียนโทโมเอ โรงเรียนใหม่ของโต๊ะโตะจัง ใช้ตู้โดยสารรถไฟเป็นห้องเรียน มีครูที่รักและเชื่อมั่นในตัวเด็กอย่าง "ครูโคบายาชิ" ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ทำให้โต๊ะโตะจัง กับ เพื่อน ๆ ของเธอ ได้ค้นพบความฝันและสามารถสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ !ชินโนะสุเกะ ยาคุวะ ผู้กำกับ เผยว่า เมื่อปี 2016 ฉันมีแผนจะสร้างภาพยนตร์จากเหตุการณ์อาวุธเคมี ที่ได้คร่าชีวิตของเหล่าเด็กๆ ในประเทศซีเรีย และเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นในอดีตนั้นก็มีผู้คนมากมายที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเมืองซางามิฮาระ นครในจังหวัดคานางาวะ เมื่อต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันมืดมนเช่นนี้ จึงเริ่มสงสัยว่าจะมีสิ่งใดที่จะสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วงจังหวะนั้นเองที่ตนได้พบกับหนังสือ Totto-Chan: The Little Girl at the Window ที่นำเสนอประเด็นที่ขัดแย้งกัน เช่น “ชีวิตกับความตาย” “สงครามกับสันติภาพ” และ “ความเห็นอกเห็นใจกับการเลือกปฏิบัติ” ที่แสดงออกมำให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคำพูดที่มีชีวิตชีวาของเด็กน้อยที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าใจได้ หากเราสามารถถ่ายทอดความมีชีวิตชีวานี้ผ่านภาพยนตร์ให้ทั้งโลกได้รับรู้ สังคมในปัจจุบันก็อาจก้าวไปในทิศทางที่สดใสกว่าที่เป็นอยู่ไม่มากก็น้อย เพราะงั้นโปรดตั้งตารอได้เลยฉันคิดว่าเหล่าคนหนุ่มสาวจะสนุกที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะเมื่อฉันไปร้านหนังสือและได้ยินว่าผู้คนยังซื้อหนังสือของฉัน มันทำให้ฉันมีความสุขมาก และฉันก็หวังว่าจะได้ยินความคิดเห็นของเหล่าเด็กๆ ที่ได้อ่านหนังสือของฉัน ด้วยยุคสมัยในปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ฉันก็ยิ่งหวังว่าคนรุ่นใหม่ที่รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “มันสนุกมาก!” คุโรยานางิ เท็ตสิโกะ กล่าว“Totto-Chan: The Little Girl at the Window โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" 19 กันยายน ในโรงภาพยนตร์รับชมตัวอย่าง