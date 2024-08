เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “รักอยู่ประตูถัดไป • Love Next Door” [2024]

ชื่อสากล : Love Next Doorชื่อเกาหลี : 엄마친구아들 | eom-ma-chin-gu-a-deulชื่อไทย : รักอยู่ประตูถัดไปแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • ครอบครัวเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : ยูเจวอน (Yoo Je-won) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Crash Course in Romance (tvN, 2023), Hometown Cha-Cha-Cha (tvN, 2021)ผู้เขียนบท : ชินฮาอึน (Sin Ha-eun) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha (tvN, 2021)บริษัทผู้ผลิต : Studio Dragon และ The Modoriออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ทางเคเบิ้ล tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบความยาวตอนละ : 60 - 70 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 17 สิงหาคม 2567 - ตอนจบออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิ่ง เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ประเทศไทย ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21:00 น. (ตามไทย)เรื่องนี้สร้างความประหลาดให้กับ “จองโมอึม” (รับบทโดย คิมจีอึน) สาวกู้ภัย เพื่อนเลิฟเป็นอย่างมาก ทั้งพิรุธการจงใจหลบหน้า “แบดงจิน” (รับบทโดย อีซึงฮย็อบ) น้องชายหล่อล่ำว่าที่เทรนเนอร์ในร้านอาหาร แบซอกรยู บอกเพียงว่า ต้องการเซอร์ไพร้ส์ พ่อ แม่ และน้องชาย ว่าซั่นคนที่สามารถเปิดปากให้ แบซอกรยู พูดออกมาได้ ก็คือ “ชเวซึงฮโย” (รับบทโดย จองแฮอิน) สถาปนิกหนุ่มหล่อฝีมือดีการันตีด้วยรางวัลมากมี เพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยวัยเด็ก ลูกชาย “ซอฮเยซุก” (รับบทโดย จางยองนัม) เพื่อนแม่ โดยบอกเหตุผลว่าเป็นเพราะ ชีเพิ่งล่มงานวิวาห์ และที่สำคัญได้ลาออกจากงานประจำในบริษัทเกรป บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ “นามีซุก” (รับบทโดย พัคจียอง) แม่ของเธอ นำไปอวยยศข่มบรรดาๆ แม่ๆ “แก๊ง 4 ซุก” อันมีอีกสองซุก “โดแจซุก” (รับบทโดย คิมกึมซุน) และ “บังอินซุก” (รับบทโดย ฮันเยจู) เพื่อนร่วมแก๊งเรียนม.ปลายด้วยกันมาโดยตลอดงานนี้มีงานเข้าจังๆ เพราะไม่ได้มีคนได้ยินแค่ซึงฮโยเท่านั้น “แบกึนชิก” (รับบทโดย โจฮันชอล) ผู้เป็นพ่อก็ได้ยินเต็มสองหู และถึงกับช็อกตาตั้ง เป็นลมล้มตึงไปกับพื้นถนน ส่วน คุณนายแม่ นามีซุก ที่เพิ่งคุยข่มเพื่อน แก๊งแม่ๆ อวยยศเรื่องความเก่งกาจสามารถของลูกสาว พร้อมแจกการ์ดแต่งงานที่ฮาวายไปแล้ว ก็ควันออกหู คว้าหัวหอมที่สามีเพิ่งกลับจากจ่ายตลาด ไล่ฟาดไล่ตีนังลูกตัวดีกลางถนน แต่คนโดนตีคือซึงฮโย จน แบซอกรยู ต้องคว้าแขน ซึงฮโย วิ่งหนีตายไปแทบไม่ทันแม้ว่าคนรอบข้างจะพยายามถาม แต่จนแล้วจนรอด แบซอกรยู ก็ไม่ยอมเปิดปากพูดถึงสาเหตุแท้ทรู ที่ทำให้เธอตัดสินใจบินกลับเกาหลีโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยให้คนอื่นรู้ ว่าเป็นเพราะถูกแฟนหนุ่มนอกใจ โดยเห็นตำตาว่าทนายซงจูบกับสาวอื่นในงานปาร์ตี้ในห้วงเวลาที่เธอท้อแท้ และต้องการกำลังใจมากที่สุด เพราะถูกบริษัทบีบให้ออก!!ด้านซึงฮโยหวนนึกถึงวีรกรรมสมัยเด็กๆ ของยัยลูกสาวเพื่อนแม่ ที่ก่อเรื่องเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งละแวกบ้านแล้วอดที่จะสยองขวัญไม่ได้ และถึงจะไม่รู้เหตุผล เขามั่นใจว่าการกลับมาของเพื่อนเก่าในยุคมืดของเขา จะต้องสร้างความปั่นป่วนให้กับคนรอบข้างอย่างแน่นอน แต่เอ๊ะ ทำไมอีตาสถาปนิกหล่องานดีถึงยิ้มให้ตัวเองกันละเนี่ย• จองแฮอิน (Jung Hae-in) รับบทเป็น ชเวซึงฮโย• จองโซมิน (Jung So-min) รับบทเป็น แบซอกรยู• คิมจีอึน (Kim Ji-eun) รับบทเป็น จองโมอึม• ยุนจีอน (Yoon Ji-on) รับบทเป็น คังดันโฮ• อีซึงฮย็อบ (Lee Seung-hyub) รับบทเป็น แบดงจิน• โจฮันชอล (Jo Han-chul) รับบทเป็น แบกึนชิก• พัคจียอง (Park Ji-young) รับบทเป็น นามีซุก• คิมกึมซุน (Kim Geum-soon) รับบทเป็น โดแจซุก• ฮันเยจู (Han Ye-ju) รับบทเป็น บังอินซุก• จางยองนัม (Jang Young-nam) รับบทเป็น ซอฮเยซุก• อีซึงจุน (Lee Seung-joon) รับบทเป็น ชเวกยองจง• จอนซ็อกโฮ (Jeon Seok-ho) รับบทเป็น ยุนมยองอูเรียบเรียงจาก : Netflix.com, wikipedia.org, hancinema.net, soompi.comรูปภาพจาก : X - tvN Drama, X - Netflix, hancinema.net,https://web.facebook.com/watch/?v=524122926858625&t=57