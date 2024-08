Review ซีรีส์ : “เทพบุตรจุติมารัก” ซีรีส์เทพเซียน CG สุดปัง “จางหลิงเฮ่อ” ควง “จิ่งเถียน” นางเอกรุ่นพี่ สาดฟินสนุกครบรส

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ขึ้นแท่นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งงานชุก ที่มีผลงานจ่อคิวลงจอมาให้ชมไม่ขาดสาย สำหรับ จางหลิงเฮ่อ ที่หลายคนโดนตกอย่างจัง จากบท เซี่ยเวย ตัวละครหลากหลายมิติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จนคนดูแล้วอินสุดๆ จากซีรีส์สุดปังจาก เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) และมาตกหลุมรักอย่างจังจากเรื่ององค์หญิงใหญ่ (The Princess Royal - 2024) กับบทสามีคลั่งรัก ชนิดที่ว่ายังไม่ทันได้ปันใจไปให้นักแสดงชายคนอื่น จางหลิงเฮ่อ ก็มีผลงานเรื่องใหม่มาลงจออีกแล้ว โดยครั้งนี้เขาพลิกมารับบทตี้จวิน ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่หน้าสวยอย่างจิ่งเถียน ซึ่งหลายคนคุ้นหน้าจากซีรีส์ดังมากมาย อาทิ ขุนนางหญิงยอดเสน่หา (The Legend of Zhuohua – 2023) และ พสุธารักเคียงใจ (Wonderland of Love - 2023)งานนี้แม้จะเป็นคู่พระนางต่างวัย แต่บอกเลยไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเคมีพระ-นางสำหรับเทพบุตรจุติมารัก (Love's Rebellion -2024) ว่าด้วยเรื่องราวของจีหยาง เส้าชางตี้จวิน (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าศิษย์ร่วมสำนัก เข้าสู่ทางมาร จึงถูกจองจำในคุกแม่น้ำวิญญาณ แต่เขาหลบหนีมาได้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงมุ่งหน้าออกตามหาคัมภีร์ชีฝู ซึ่งเป็นวิชาปราบมารระหว่างทาง จีหยางบังเอิญได้รับการช่วยเหลือจากหมอหญิงหนานเหยียน (รับบทโดย จิ่งเถียน) ซึ่งเป็นคนพรรคมาร จนหมดสติไป หนานเหยียนจึงพาเขากลับมาที่บ้าน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ดันพบว่าเขามีอาการป่วยคล้ายกับแม่ของนาง จึงกะหลอกใช้เป็นหนูทดลองยา ขณะที่จีหยางพอได้สติก็คิดจะหนี แต่กลับพบว่าในร่างของหนานเหยียน นอกจากจะมีฝูหลิง สัตว์วิญญาณ ที่มาจากคัมภีร์ชีฝูอยู่ครึ่งส่วน นางเอกยังมีมุกเงือกหิรัญ ที่ช่วยกลบกลิ่นอายของแม่น้ำวิญญาณ ทำให้สำนักเต้าเซิงเทียนไม่สามารถใช้เทียนสวรรค์ในการตามล่าจีหยางได้ จีหยางจึงต้องจำใจอยู่กับหนานเหยียนไปก่อนอยู่ไปอยู่มา จีหยางดันไปรู้ความจริงว่า แม่นางเอกเป็นหนึ่งในห้าเทพที่มาจากสวรรค์ ด้วยความที่กำลังจะหมดอายุขัย จึงตัดสินใจผูกตราประทับหลิงซีผูกวาสนาให้พระเอกกับนางเอก ซึ่งอานุภาพของตราประทับนี้ คือ ทำให้ได้ยินเสียงในใจของนางเอก และรู้ว่านางเอกคิดอะไร พอต่อมาตีหยางรู้ว่านางเอกล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้ว เลยแกล้งร่ายคำสาปปลิดชีวิตใส่นางเอกเพื่อให้ไม่อยู่ห่างจากตน พระเอกจะได้คุ้มครองนางเอกได้ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้น แต่บอกเลยแค่วางพล็อตมาแบบนี้ ก็เข้าทางแฟนซีรีส์แนวเทพเซียนเข้าอย่างจัง เพราะมีหลายปมให้ติดตาม ที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่า เรื่องราวจะน่าเบื่อ ไม่สมจริง เพราะซีรีส์เรื่องนี้ได้ เวินเต๋อกวง ผู้กำกับชั้นครูที่เคยฝากซีรีส์ชื่อดังสะเทือนวงการมาแล้วอย่าง เล่ห์รักวังต้องห้าม (Story of Yanxi Palace - 2018) มากำกับ ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมซีรีส์นี้ถึงเดินเรื่องไว ชวนให้ติดตาม มีการขายขำเป็นระยะแต่เชื่อว่า ช่วงกลางๆ เรื่องต้องมีเรื่องราวชวนให้ปวดตับแน่นอน เพราะถ้าอิงจากซีนในทีเซอร์ที่พระเอกพูดว่า “ให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของข้า แลกกับความสุขสงบทั้งชีวิตของเจ้า” มาทรงนี้บอกเลยว่าผู้ชมอย่างเราๆ ไม่น่ารอดงานนี้ต้องรอลุ้นกันว่า ซีรีส์จะแกงให้คนดูหัวเราะตอนต้น แล้วค่อยน้ำตาซึมหรือเปล่า แต่ที่ปลอบใจคนดูได้แน่ๆ คือ ซีนหวานๆ ของพระนาง ที่แม้จะโคจรมาเจอกันครั้งแรก แถมนางเอกยังเป็นรุ่นพี่ของพระเอกถึง 10 ปี แต่วัยไม่ได้เป็นอุปสรรค หากจะติดใจอยู่บ้าง คือ คาแรกเตอร์ของนางเอกที่เป็นหมอหญิงจิตใจดี อ่อนต่อโลก ซึ่งอาจจะขัดกับภาพลักษณ์ของจิ่งเถียน ซึ่งหลายคนอาจจะติดภาพจากซีรีส์เรื่องก่อนๆ ที่เธอดูเป็นสาวมั่น ฉลาดทันคนและหนักแน่นไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับขัดใจ ส่วนพระเอกงานนี้ไม่ต้องพูดเยอะ โดยเฉพาะตอนเข้าสู่วิถีมาร หล่อเท่ระเบิด จนชาวเน็ตอดแซวไม่ได้ว่า จะเทพหรือมารก็รักจุดที่ต้องปรบมือ คือ ความเป็นซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุค ฉะนั้น เรื่อง CG ทำออกมาได้ดี สมจริง ปล่อยพลังกันแบบสุดฤทธิ์ แถมยังมีสัตว์เทพน่ารักๆ ออกมาเป็นทักทายเป็นระยะ ที่สำคัญคือ ซีรีส์เรื่องนี้ยังรวมตัวหนุ่มหล่อหน้าใสไว้มากมาย ให้คนดูได้ฟินจนอยากสิงร่างนางเอก ไม่ว่าจะเป็นกวนหง หรือ ดาเรน เฉิง ที่แฟนๆหลายคนรู้จักในนาม ฮัวเจ๋อเล่ย จากซีรีส์รักใสใสหัวใจ 4 ดวง เวอร์​ชั่นจีน ซึ่งเรื่องนี้มารับบทเป็น อินหยา จิ้งจอกเก้าหางสุดน่ารัก ชางหลง รับบทเป็น มู่จ้านถิง สหายที่คอยช่วยเหลือและออกเดินทางไปพร้อมๆ กับ หนานเหยียน และหวังจื่อรุ่ย รับบทเป็น หนานอี น้าชายของหนานเหยียนเอาเป็นว่า เตรียมขอบตาไว้ให้พร้อม แล้วไปท้าพิสูจน์ความฟินของซีรีส์ เทพบุตรจุติมารักด้วยตัวเอง มีทั้งสิ้น 36 ตอน สามารถรับชมได้แล้วทาง iQIYI ข่าวดีคือ มีทั้งเวอร์ัชันซับไทยและพากย์ไทยให้ชมกันแบบจุใจMickey Mousemydramalist.com/