“Meet you at the blossom Final Episode Event” ดอกไม้บานสะพรั่ง ที่ประเทศไทย !

ในที่สุดดอกไม้ก็บานสะพรั่ง ทั้งในซีรีส์และที่ประเทศไทย เมื่อ 3 ดาราหนุ่มจากแดนมังกร ลี่เล่อ, หวังอวิ๋นข่าย และ หลี่จวิ้นเหลียง ลัดฟ้ามาสมทบกับนักแสดงไทยเพียงหนึ่งเดียว อย่าง อชิ ศุกลภัทร ศรีบุบผา นักแสดงนำจากซีรีส์วายจีนแนวพีเรียดที่กำลังมาแรง เรื่อง “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) แท็กทีมเสิร์ฟความฟินให้หนำใจแฟน ๆ ด้วยกิจกรรม “Meet you at the blossom Final Episode Event” จัดโดย บริษัท บิ๊ก ซุปเปอร์สตาร์ จำกัด (Big Superstar Co.,Ltd) เพื่อให้เหล่านักแสดงและแฟนคลับ ได้ชมอีพีสุดท้าย ร่วมกันอย่างสุดใกล้ชิด พร้อมเซอร์วิสโมเมนต์แบบเต็มอิ่ม ทำเอาดอกไม้แห่งความสุขผลิบานในใจทุกคนอย่างแสนประทับใจเลยทีเดียวก่อนจะเข้าสู่สถานที่จัดงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค แฟน ๆ ก็ได้วอร์มเสียงกรี๊ดกันก่อน เมื่อ 4 นักแสดง ลี่เล่อ, หวังอวิ๋นข่าย, หลี่ จวิ้นเหลียง และ อชิ ศุกลภัทร ปรากฏตัวใน 2 ชุดคู่ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้ง 4 นักแสดงเผยความรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งที่ซีรีส์เรื่อง “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) ได้รับความสนใจจากแฟนซีรีส์จนทำให้ได้เกิดกิจกรรมที่ประเทศไทยขึ้น รวมทั้งยังมีแฟน ๆ ไปให้การต้อนรับที่สนามบินกันอย่างอบอุ่น จนรู้สึกเซอร์ไพรส์และสัมผัสได้ว่าผลงานซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการยอมรับจากแฟน ๆ ชาวไทยอย่างมาก และพวกเขาก็จะตอบแทนความรักและการสนับสนุนด้วยการมอบผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกเมื่อถูกถามถึงคาแรกเตอร์ที่แต่ละคนสวมบทบาทไว้ใน “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) ว่าเหมือนหรือแตกต่างจากตัวตนที่แท้จริงอย่างไรบ้าง เจ้าของลักยิ้มน่ารัก หวังอวิ๋นข่าย เปิดใจก่อนใครว่าบทบาท “จินเสี่ยวเป่า” นั้นเหมือนเขา 80% แต่อีก 20% คือ ความร่าเริงและความกระตือรือร้นที่มีมากเกินตัวจริง ด้านพระเอก อย่าง ลี่เล่อ โอดว่าค่อนข้างกังวลเพราะบท “จงเจิ้งหวายเอิน” ห่างไกลจากตัวจริงของเขามาก ด้วยความจริงจัง ยึดมั่น และไม่ปล่อยวาง ฟากหนุ่มหล่อ หลี่จวิ้นเหลียง ต้องสวมคาแรกเตอร์ “ซูอิ้น” ที่ทั้งดุดันและน่าเกรงขาม ซึ่งค่อนข้างตรงข้ามกับความสบาย ๆ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายของเขา ในขณะที่หนุ่ม อชิ รับบทเป็น องค์รัชทายาท “จงเจิ้งเส้าอวี่” ซึ่งเป็นตัวละครที่มีอุปนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว จึงต้องทำการบ้านอย่างหนักเพราะตัวจริงของเขาทั้งเรียบร้อยและพูดน้อย ได้ยินคำตอบแบบนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับอดไม่ไหว ส่งเสียงแซวกันสนั่น! และด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่และเคมีของเหล่านักแสดงที่แสนจะลงตัวนี้เอง ทำให้แฟน ๆ คาดหวังให้ทั้งสี่ได้กลับมาร่วมงานกันอีก จุดนี้ อวิ๋นข่าย ก็ไม่รอช้า แอบส่งสัญญาณข่าวดีว่าหากมีกระแสเรียกร้องมาก ๆ ก็มีสิทธิ์ที่ทุกคนจะสมหวัง... ได้ยินแบบนี้ แฟนคลับต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดแล้วสินะ!ได้มาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ แต่ละคนอยากเที่ยวและอยากทานอะไรกันบ้าง? หนุ่มน้อย อวิ๋นข่าย ผู้เพิ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก ออกปากว่าอยากไปเที่ยวหลายที่จนเลือกไม่ถูก แต่ถ้าถามเรื่องอาหาร ข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเป็นอาหารจานแรกที่เขาได้ชิมเมื่อมาถึงเมืองไทย ก็อร่อยจนทำให้เขาชื่นชอบสุด ๆ ด้าน เล่อเล่อ ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผู้มาเยือนประเทศไทยบ่อยกว่าใครด้วยจำนวนถึง 3 ครั้ง ก็ไปเที่ยวมาแล้วทั้ง วัดพระแก้ว และวัดอรุณฯ ซึ่งรู้สึกประทับใจในความสวยงามจนตั้งใจว่าจะหาโอกาสไปเที่ยวซ้ำอีกให้ได้ สำหรับ พี่จวิ้น ที่มาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ก็เผยว่า ต้มยำกุ้ง เป็นอาหารจานโปรดของเขาไปแล้ว เพราะเคยสั่งทานในเมืองจีน เมื่อมาเยือนไทยจึงไม่พลาดที่ต้องลิ้มลอง นอกจากนี้ 3 นักแสดงชาวจีนยังได้โชว์แนะนำตัวเป็นภาษาไทยที่ซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดี พร้อมประโยคออดอ้อน “ผมรักคุณ” ด้านหนุ่มไทย อย่าง อชิ ก็ไม่น้อยหน้า โชว์หวานเป็นภาษาจีนว่า “หวออ้ายหนี่” ทำเอาแฟน ๆ กลั้นเสียงกรี๊ดไว้ไม่ไหวเลยทีเดียววอร์มเสียงกรี๊ดกันพอหอมปากหอมคอ ก็ถึงเวลาของกิจกรรมไฮไลท์ กับการชมซีรีส์เรื่อง “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) อีพีสุดท้ายร่วมกันระหว่างนักแสดงและแฟนคลับ ที่ความอินไม่ได้อยู่แค่เพียงในจอ ด้วยบทสรุปสุดประทับใจ ที่กรุ่นกลิ่นอายแห่งความรัก ผสมผสานฉากดราม่าบีบหัวใจ พร้อมเติมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อย่างครบรส แต่ที่ทวีความฟินมากขึ้นไปอีก คือทุกคนในงานยังได้เห็นรีแอ็กชั่นของเหล่านักแสดงเมื่อถึงฉากสำคัญกันด้วย งานนี้โมเม้นต์มาล้น ๆ ทำเอาแฟน ๆ เลือกไม่ถูกว่าจะหวีดในจอหรือนอกจอดี! แต่ความสนุกไม่ได้แค่นั้น เพราะ ลี่เล่อ, หวังอวิ๋นข่าย, หลี่จวิ้นเหลียง และ อชิ ศุกลภัทร ยังแท็กทีมหวนสู่คาแรกเตอร์อีกครั้ง ด้วยการประชันบทบาทให้ดูกันแบบสด ๆ นอกจากนั้นยังมีเกมสนุก ๆ ให้ทั้งสี่ได้ทดสอบความรู้ใจแบบใกล้ชิดด้วยการปิดตาแข่งกันคลำหากระดาษโพสอิท ไปจนถึง การโชว์สเต็ปแดนซ์ ที่มีหนุ่ม อชิ อาสานำเพื่อนนักแสดงชาวจีนเต้นท่าดึงดาวตามอย่างสุดฮาและแน่นอนว่าแฟนคลับก็ไม่พลาดที่จะส่งความในใจถึงเหล่านักแสดงผ่าน VCR เพื่อบ่งบอกถึงพลังสนับสนุนจากแฟนซีรีส์เรื่อง “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) ทุกเพศทุกวัย ทั้งที่อยู่ในงานและไม่ได้เดินทางมา พร้อมปิดท้ายด้วยการร่วมใจกันชูป้ายโปรเจกต์ซึ่งมีข้อความว่า “ฉันคิดว่าเรื่องที่โชคดีที่สุด ก็คือการที่ได้พบคุณ” บรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักและน่าประทับใจนี้ทำเอาทั้งสี่หนุ่มถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยเฉพาะ อวิ๋นข่าย ที่ถึงกับสะอึกสะอื้น จนแฟน ๆ อยากโผเข้าไปปลอบเลยทีเดียวแม้กิจกรรม “Meet you at the blossom Final Episode Event” จะจบลงไปพร้อมกับการรูดม่านปิดฉากซีรีส์เรื่อง “ก่อนดอกไม้...บาน” (Meet you at the blossom) อีพีสุดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ด้วยแรงสนับสนุนอย่างอบอุ่นเช่นนี้ ทำให้คาดหวังได้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่แฟนซีรีส์และทัพนักแสดงจะได้พบกัน... เมื่อถึงวันนั้น ดอกไม้จะบานขึ้นอย่างแสนงดงามอีกครั้งแน่นอน #ก่อนดอกไม้บาน