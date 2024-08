Review ซีรีส์ : “Sweet Home” ซีซั่น 3 ปิดตำนานอสูรกายครองเมือง สู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่เร้าใจมากขึ้น!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างแล้ว! หลังดูจบแบบ Non-stop ครบทั้ง 3 ตอน ในวันเดียว เลยขอมารีวิวซีรีส์ Sweet Home ซีซั่น 3 แบบจัดเต็ม! มีสปอยล์บ้างกรุบกริบเช่นเคย บอกเลยซีซั่น 3 ขุดคุ้ยปมปริศนาค้างคาใจมาตั้งแต่ซีซั่นแรกได้อย่างน่าสนใจ ตัวละครหลักต่างต้องเผชิญหน้ากับความลับดำมืดในอดีตของตัวเอง ทำให้เรื่องราวซับซ้อนและน่าติดตามยิ่งขึ้น แม้ว่าตอนจบจะยังคงทิ้งปริศนาเอาไว้นิดหน่อย แต่ก็ถือเป็นการจบที่สวยงามและน่าประทับใจ ชนิดปิดตำนานอสูรกายครองเมือง สู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าไม่ตายแล้วนะจ้ะ!หลังจาก Sweet Home ซีซั่น 2 พาเราออกทะเลไปไกลถึงมหาสมุทรอินเดีย เพราะหลังจากซีซั่นแรกปิดฉากที่แมนชั่นกรีนโฮม ซีซั่น 2 ก็เปลี่ยนฉากหลังไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาแห่งชาติ เส้นเรื่องจึงหลากหลายเข้าขั้นอลหม่าน (จนเราอยากจะตาม TVA มาลบเส้นเวลาออกไปบ้างก็ดี) ทั้งกองทัพ นักวิจัย นักบวช อสูรกายพันธุ์ใหม่ และกลุ่มผู้รอดชีวิตนับร้อยคน จนเราไม่รู้จะโฟกัสตัวละครไหนก่อนดี เพราะหลายตัวละครมีคาแรกเตอร์น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้ขยี้อะไรมากมาย ส่วนบางตัวละครขยี้จนฟอกขาวแล้วก็แอบหาวเบาๆ เรื่องราวยังคงเน้นปมชีวิต ดราม่า และการเอาตัวรอดเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ สงครามกลุ่มมอนสเตอร์ 2 ฝ่าย ระหว่างโอปป้ามาดเข้มอย่าง ‘พยองซันอุค’ (รับบทโดย อีจินอุค) VS มอนสเตอร์รูปงามสายคุณธรรม ‘ชาฮยอนซู’ ที่ดูจะตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาสักหน่อยในที่สุด Sweet Home ซีซั่น 3 ก็พาเรากลับมาสู่เส้นเรื่องหลักและคลายปมปริศนาทุกอย่างซะที เริ่มต้นจากเรื่องราวของ ‘ชาฮยอนซู’ (รับบทโดย ซงคัง) และ ‘อีอึนฮยอก’ (รับบทโดย อีโดฮยอน) สองซุป’ตาร์มาแรงที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้ง เหมือนในซีซั่นแรกที่เล่าเรื่องราวของฮยอนซูผู้คิดอยากฆ่าตัวตายและย้ายไปอยู่แมนชั่นเก่าๆ ชื่อ Green Home แต่แล้วชาวแมนชั่นได้กลายร่างเป็นอสูรกายออกอาละวาดฆ่าคนเป็นผักปลา เป็นการเปิดฉากตำนาน Sweet Home ได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจโดนใจคอหนังสยองขวัญทั่วโลกซีซั่นแรกชาฮยอนซูกลายร่างเป็นลูกครึ่งอสูรกาย มีแขนขวาเป็นอาวุธสายดาร์กคล้ายปีกของดีมอนที่มีสีดำและหนามแหลมคมกริบ ส่วนอีอึนฮยอกก็หายสาบสูญไปใต้กองซากตึกถล่มจนผู้ชมคิดว่านางตุยเย่ไปแล้ว ก่อนจะมาปรากฎตัวอีกครั้งในตอนจบของ Sweet Home ซีซั่น 2 ที่เราได้เห็นร่างทองไร้อาภรณ์ของอีโดฮยอนเป็นบุญตา ในที่สุด Sweet Home ซีซั่น 3 ก็พาอีอึนฮยอกกลับมาอีกครั้ง แถมปังกว่าเดิมเมื่อเขากลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าไม่ตาย และกลายเป็นอาวุธลับที่ทำให้พวกมอนสเตอร์ในร่างมนุษย์ถึงกับหวาดกลัว!นอกจากความระทึกขวัญสั่นประสาทแล้ว สิ่งที่ Sweet Home ซีซั่น 3 ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยก็คือ การเล่าเรื่องราวของ "มนุษย์" ท่ามกลางสถานการณ์สุดสิ้นหวัง ซีซั่นนี้เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอย่างชัดเจน ทั้งมิตรภาพ ความรัก และการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดของมนุษย์ โดยสปอตไลท์เจิดจ้าส่องสว่างไปที่ ‘ชาฮยอนซู’ ผู้โดนมอนสเตอร์กลืนกินจิตใจจนดวงตากลายเป็นสีดำสนิท ถึงอย่างนั้น ร่างมอนสเตอร์ก็แอบเท่ในชุดสูทตัวโคร่ง ทรงผมเซอร์ๆ แต่ก็แอบมีใจให้เธอนะ ‘อีอึนยู’ (รับบทโดย โกมินชี) เหมือนร่างมนุษย์เลยล่ะ คือนางจะมีความเป็นเด็กเกเรนิดๆ แต่ก็ยังติดแพ้ทางอีอึนยูให้ดูโรแมนติกหน่อยๆ มีแอบงอน แอบหึง แอบน้อยใจ โอ้เธอมอนสเตอร์หวานเจี้ยบ!ซีซั่นนี้เริ่มต้นที่ชาฮยอนซู อีอึนยู พัคชานยอง (รับบทโดย จองจินยอง) และสาวจอมเบียว ที่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์ และออกเดินทางไปยังสนามกีฬาฯ เพื่อรวมตัวกับผู้เหลือรอดกลุ่มหลัก โดยมีจ่าสิบเอกยูโอซอง (รับบทโดย ทักอินฮวาน) ประจำกองทัพอีกาดำ คอยบัญชาการเหล่าทหารและจัดระเบียบให้กับประชาชนตัดภาพไปที่อดีตห้องทดลองลับของรัฐบาลที่กลายเป็นเศษซากและฐานทัพของเหล่ามอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ ภายใต้การนำทีมของพยอนซังอุค โดยเหล่ามอนสเตอร์กลุ่มนี้จะมีร่างกายภายนอกเป็นมนุษย์สามารถพูดจาตอบโต้ได้อย่างปกติ แต่มีความสามารถพิเศษแบบอสูรกายคล้ายกับมิวแทนท์อีกเส้นเรื่องจะเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ของจ่าคิมยองฮู (รับบทโดย คิมมูยอล) หน่วยรบพิเศษนาวิกโยธินรูปหล่อซิกแพ็คแน่นมาก! ที่บังเอิญไปพบกับร่างใหม่ของอีอึนฮยอก (ที่ตายแล้วเกิดใหม่ได้อีกครั้งในรังไข่ยักษ์) ทั้งสองร่วมทางกันไปยังสนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างทางก็บังเอิญเจอกลุ่มของชาฮยอนซูที่กำลังต่อสู้กับมิวแทนท์ลูกน้องของพยอนซังอุคเข้าพอดิบพอดี ส่วนคนที่แอบกรีดร้องด้วยความดีใจจะเป็นอีอึนยู (น้องสาวต่างสายเลือด) ของอีอึนฮยอก เพราะนางถึงกับบอกพัคชานยองว่า “เขานี่แหละ คือคนที่ฉันตามหา” (มาตลอดซีซั่น 2 เลยนะ!)งานนี้เราเลยได้เห็นฉากเท่ๆ ระหว่าง ‘ชาฮยอนซู’ & ‘อีอึนฮยอก’ ที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในชุดสูทสีดำเหมือนในหนัง The Matrix จากนั้นก็จะได้เห็นชาฮยอนซูและอีอึนฮยอกเดินข้างกันเท่ๆ เหมือนลุงยม (อีดงอุก) กับกอบลิน (กงยู) สุดคูลจากซีรีส์ ‘Goblin’ ก็แน่สิ! ‘อีอึนบง’ นางเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนั้นและ ‘Descendants of Sun’ นี่นา ก็ต้องมีซีนเท่ๆ ถอดกันมาบ้างล่ะแม้ฉากเดินข้างกันของ 2 ซุป’ตาร์รุ่นใหม่จะไม่คูลเท่ากับ 2 โอปป้าลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แต่ก็เท่บาดใจและรอยยิ้มหวานละลายของซงคังก็ยังไม่ปรานีใจสาวอยู่ดีทีนี้เมื่อ 2 โอปป้ารวมตัวกัน อีอึนยูนางก็เก็บทรงไม่อยู่เข้าไปแสดงความคิดถึงอีอึนฮยอกแบบรัวๆ แต่อีตาอึนฮยอกที่กลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ คงเหลือไว้แค่ความทรงจำในอดีตเท่านั้น แต่อารมณ์ความรู้สึกใดๆ ไม่มีเลยจ้ะ นางก็เลยเย็นชาขั้นสุด บีบหัวใจน้องสาวแบบไร้ปรานี แล้วอีอึนยูนางก็หมดบทไปตอนช่วงท้ายๆ ซีซั่น ไม่ใช่อะไรนะ นางก็มีเหตุผลที่ต้องแอบหลบไปพักร่าง อยากรู้ว่าเพราะอะไรไปดูเอาเองในซีรีส์นะจ้ะ แต่ตอนจบนางก็โผล่มาให้เห็นอีกครั้ง และเป็นซีนที่น่าประทับใจสุดๆ ไปเลยหลังจากที่ 2 โอปป้ามารวมทีมกันแล้ว พวกเขาก็แท็คทีมกันสู้กับพยอนซังอุคที่ยกพวกไปยึดสนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมสร้างกฎใหม่ให้ชาวมนุษย์กลายพันธุ์สามารถแสดงตัวได้อย่างเปิดเผย ไม่ต้องถูกกักบริเวณและไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อีกต่อไปส่วนจ่าทักอินฮวาน (เรียกสั้นๆ ว่า ‘จ่าทัก’) ก็ตามน้ำไปก่อน เพราะจ่าทักก็ชักจะซ่อนความเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ไว้ไม่มิด เมื่อจ่าคิมยองฮูและพลทหารพัคชานยองมารวมตัวกับจ่าทัก พวกเขาก็วางแผนช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตรอด ปล่อยให้หน้าที่ต่อสู้กับอสูรกายเป็นงานของชาฮยอนซูและอีอึนฮยอง ส่วนจ่าทักก็ยังเท่สุดๆ และเผยพลังพิเศษเพื่อปกป้องมนุษย์จนนาทีสุดท้ายได้อย่างโคตรคูล!ส่วนเหตุผลที่พยอนซังอุคต้องบุกมาที่สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อมาตามหา ‘ซออีซู’ (รับบทโดย คิมชีอา) ลูกสาวชาวกลายพันธุ์ตัวท็อปของวงการ ที่มีความสามารถขั้นเทพในการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรกายได้ โดยในซีซั่น 2 น้องจะได้รับการปกป้องจาก ‘ซออีคยอง’ (รับบทโดย อีชียอง) สาวนักดับเพลิงสุดเท่ ที่ออกโรงปกป้องลูกสุดชีวิตจากการที่พ่อแท้ๆ อย่างพยอนซังอุค วางแผนย้ายร่างใหม่ไปสิงร่างของซออีซูและยึดพลังของน้องมาด้วยช่วงท้ายของซีซั่น 3 เราจึงได้เห็นฉากดราม่าในครอบครัวที่ดูแล้วอดซาบซึ้งในหัวอกคนเป็นแม่ไม่ได้ รวมถึงความรักของบาทหลวง และความลับของด็อกเตอร์อิม (รับบทโดย โอจองเซ) หนึ่งในคนต้นเรื่องที่ทำให้มนุษย์กลายร่างเป็นอสูรกาย รวมถึงมิตรภาพระหว่างชาฮยอนซูและอีอึนฮยอกที่ต่างคนต่างเชื่อใจกัน ฉากต่อสู้ดุเดือดเลือดสาด ปีศาจไร้พ่ายอย่างพยอนซังอุคก็ Die Hard ไม่แพ้บรูซ วิลลิส ท่าจะอึดขนาดนี้ ยกเกาหลีใต้ให้ครองเลยดีไหม...ฮึ!โดยสรุปแล้ว Sweet Home ซีซั่น 3 ถือเป็นการปิดตำนานซีรีส์แนวสยองขวัญจากฝั่งเกาหลีใต้ได้อย่างดี มีฉากซึ้งๆ และฉากต่อสู้แบบสะใจให้ได้ชมกันตลอดทั้งเรื่อง ทั้งยังสอดแทรกมุมมองเกี่ยวกับชีวิต ความรัก ศรัทธา และดาร์กไซต์ของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ ในวันที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก เราจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเอาตัวรอดเหมือนกับหลายตัวละครหรือเปล่า?สุดท้ายแล้วจะจบลงเช่นไร? โลกจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมหรือไม่? ตามไปค้นหาคำตอบและศึกสุดท้ายของพวกเขาได้ในซีรีส์ Sweet Home ซีซั่น 3 สงครามล้างบางอสูรกายได้แล้วทั้ง 8 ตอนที่ NetflixRassarinhttps://www.hancinema.net/https://mydramalist.com/