เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ซ่อนรักชายาลับ • Are You The One” [2024]

ชื่อสากล : Are You The Oneชื่อไทย : ซ่อนรักชายาลับชื่อจีน : 柳舟记 | Liu Zhou Jiแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • แอ็คชั่น • ย้อนยุคเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หลิวกั๋วหนาน (Liu Guo Nan) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง • The Glory of Tang Dynasty” ทั้ง 2 ภาค (BTV, 2017), ฉงเสี่ยว (Cong Xiao) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ “ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง • The Glory of Tang Dynasty” ทั้ง 2 ภาค (BTV, 2017)ผู้เขียนบท : จ้าวเทียนโยว่ (Zhao Tian You) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ลิขิตรักสามพันปี • Love of Thousand Years” (YOUKU, 2020)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : ซ่อนรัก ชายาลับ (Jiao Cang)ผู้ประพันธ์ : ขวงซั่งจยาขวง (Kuang Shang Jia Kuang)บริษัทผู้ผลิต : Tencent Video -ออกอากาศในไทยพร้อมในจีนทาง : WeTVจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 12 สิงหาคม 2567 -ขณะเดียวกัน เมื่อ หลิ่วเหมียนถัง ฟื้นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บ ก็เข้าใจผิดคิดว่าชุยสิงโจวคือ “ชุยจิ่ว” ผู้เป็นสามีของตน เนื่องจากนางความจำเสื่อม ชุยสิงโจว รับสมอ้างเป็น ชุยจิ่ว สามีของนาง เพื่อหวังจะใช้ หลิ่วเหมียนถัง เป็นตัวล่อในการจับหัวหน้าโจรร้ายลู่เหวิน แต่ไปๆ มาๆ ท่านอ๋องขี้เก๊กจอมโหดกลับตกหลุมนางโจรอย่างถอนตัวไม่ขึ้น และยอมรับนางเป็น ฮูหยิน จนออกนอกหน้า ระหว่างนั้นความทรงจำของหลิ่วเหมียนถัง ก็ค่อยๆ ฟื้นคืนมา จนจำทุกอย่างได้หมดไผเลิฟซีรี่ส์จีนแนว โรแมนติก ดราม่า ปน ตลก ย้อนยุค บู๊มัน สนั่นจอ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเด้อ #ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ดจริง สมมง #ซีรีส์ฉลองครบรอบ5ปีWeTV ร่วมลุ้นเรื่องราวความรักของ ท่านอ๋องขาโหด กับ นางโจรผู้เปี่ยมคุณธรรม ใน “ซ่อนรักชายาลับ • Are You The One” การพบกันครั้งแรกของสองดาวรุ่ง #หลิวอี้เฟย กับ #จางหว่านอี้ เสิร์ฟซับไทยให้เบิ่งพร้อมแม่จีน ที่เดียว ทางเว็บไซต์ www.wetv.vip และ แอป #WeTV #วีทีวี เริ่มตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป• จางหว่านอี้ (Zhang Wan Yi) รับบท - ชุยสิงโจว ท่านอ๋องหวายหยาง แม่ทัพมือปราบผู้ยิ่งใหญ่• หวังฉู่หรัน (Wang Chu Ran) รับบท หลิ่วเหมียนถัง - นางโจรสาวที่รักความยุติธรรม แต่ความจำเสื่อม• หลิวลิ่งจือ (Liu Ling Zi) รับบทเป็น เฮ่อเจิน• หยวนอวี่เซวียน ( Yuan Yu Xuan) รับบทเป็น สือเสวี่ยจี้• ฉางหวาเซิน (Chang Hua Sen) รับบทเป็น หลิ่วจื่ออวี้ หรือ หลิวอวี้• จางฉือ (Zhang Chi) รับบทเป็น จ้าวเฉวียน• ล่ายอี้ (Lai Yi) รับบทเป็น ซุยฮั่งตี้ องค์ชายแห่งหวายหยางเรียบเรียงจาก : wetv.vip, alldramalist.comเรียบเรียงจาก : X – WeTV Official, weibo.com