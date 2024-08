Review ซีรีส์ : “ดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์” ซีรีส์จีนฟอร์มดี CG ทำถึง รวบตึงคุณชายงานดีทั่วยุทธภพไว้ในจักรวาลเดียว!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถ้าไม่นับซีรีส์จีนระดับมาสเตอร์พีซอย่าง ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ (Scarlet Heart - 2011) ที่รวมเหล่าองค์ชายงานดีไว้ในเรื่องเดียวให้คนดูได้ฟิน จนหลายคนดูไปก็เกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง ไม่รู้ว่าจะเข้าด้อมไหนดี ดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ (Dashing Youth - 2024) ก็ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีน ที่จัดเต็ม รวมตัวคุณชายทรงดีจากทั่วยุทธภพมาสาดความหล่อแบบไม่เกรงใจใคร หวังตกแฟนๆ ให้อยู่หมัด ชนิดที่ว่าต่อให้ใครไม่ได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้มาแต่ภาคแรก ลองเผลอกดเข้าไปดูทีเซอร์ หรือ ชมตัวอย่าง เป็นต้องโดนเหล่าคุณชายสะกดสำหรับดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ เป็นซีรีส์ภาคต่อกับดรุณพเนจรท่องยุทธภพ (The Blood of Youth -2022) แต่ความแปลก คือ ถึงจะฉายทีหลัง แต่เนื้อหาของดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ กลับไม่ใช่เรื่องราวที่ต่อเนื่องจากดรุณพเนจรท่องยุทธภพ แต่เป็นเรื่องราวก่อนหน้าพูดง่ายๆ คือ ตัวละครในดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ เป็นการเล่าเรื่องราววัยแรกรุ่นของตัวละครในดรุณพเนจรท่องยุทธภพ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากซีรีส์ออนแอร์ ก็เริ่มมีผู้ชมนำคลิปมาตัดต่อ เพื่อให้เห็นวิวิวัฒนาการความหล่อของตัวละครระหว่างรุ่นลูกกับรุ่นพ่อมาให้ดูเพลินๆงานนี้ถ้าถามว่า สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูดรุณพเนจรท่องยุทธภพมาก่อน แล้วกระโดดมาดูดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์จะดูรู้เรื่องหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ปัญหา เพียงแต่ EP แรกๆ อาจจะต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ ทำความรู้จักกับตัวละครแต่ละตัว เพราะบอกเลยว่า เปิดตัวมา แค่ 2 EP แรก นอกจากจะมีตัวละครออกมาค่อนข้างเยอะ ยังทำความเข้าใจกับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างตระกูล จนทำเอาบางคนดูแล้วอาจท้อ แต่ถ้าผ่านไปดู รับรองฉลุยแต่สำหรับใครที่เคยดูซีรีส์ภาคต้นมาก่อนอาจจะได้เปรียบ เพราะพอจะคุ้นเคยกับตัวละครมาบ้าง อารมณ์เหมือนดูซีรีส์มังกรหยก แม้ตัวละครเยอะก็จริง แต่พอดูหลายภาค ก็เหมือนได้ปูฟื้นทำความรู้จักตัวละครมาบ้างแล้ว เพียงแต่อาจจะต้องทำใจว่าเหมือนโดนสปอย เพราะรู้จุดจบหรืออนาคตของตัวละครในดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ไปแล้วว่าใครจะลงเอยอย่างไร คนไหนจะตุยเย่ คนไหนจะได้ไปต่อ ดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูทั้งสองภาค แนะนำให้ดูแบบเรียงตามไทม์ไลน์จากรุ่นลูกไปรุ่นพ่อน่าจะฟินกว่าสำหรับ ดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ ว่าด้วยเรื่องราวของไป๋หลีตงจวิน (รับบทโดย โหวหมิงฮ่าว) คุณชายรูปงามแห่งจวนเจิ้นซีโหว เขาเป็นหลานชายของอ๋องต่างสกุลไป่หลี่ ที่ไม่สนทั้งบุ๋นและบู๊ แม้จะมีชีพจรยุทธแต่กำเนิดก็ตาม แต่สิ่งที่เขาหลงใหล คือ หมักสุรา เขามีความฝันว่าอยากจะเป็นเซียนสุราผู้โด่งดังอยู่มาวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาเปิดหอสุรา ที่เมืองฉายซัง และได้พบกับซือคงฉางเฟิง (รับบทโดย เซี่ยจือกวง) แต่โชคกลับไม่เข้าข้าง เพราะพวกเขาดันไปขวางทางแผนการร้านตระกูลเยี่ยนเข้า จึงถูกนักฆ่าล้อมสังหาร เคราะห์ดีที่ได้เหลยเมิ่งซา (รับบทโดย หวันเหยียนลั่วหรง) และ ลั่วเซวียน (รับบทโดย เติ้งเชาหยวน) ช่วยไว้ ทำให้ไป๋หลี่ตงจวินและซือคงฉางเฟิง ได้ร่วมแผนการทำลายงานแต่งงานช่วยคุณชายรองตระกูลกู้ กู้เจี้ยนเหมิน (รับบทโดย หยางปิงจั่ว) จากตระกูลเยี่ยนทว่าเรื่องราวแสนวุ่นวายยังไม่จบ ทั้งหมดเป็นแค่ปฐมบทเท่านั้น ไป๋หลีตงจวิน ต้องพบเจอกับเรื่องราวพลิกผันจนทำให้เขาต้องไปเรียนวิทยายุทธ ทำให้ได้พบกับเยว่ติ่งจือ (รับบทโดย เหออวี่) เพื่อนในวัยเด็ก ที่ต่อมาเป็นประมุขพรรคมารเทียนว่ายเทียน และได้พบกับเยว่เหยา ลูกประมุขพรรคมารเทียนว่ายเทียน (รับบทโดย หูเหลียนซิน) หญิงสาวที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ แถมยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เขาอยากเป็นเซียนสุราอีกครั้ง เพราะก่อนจากกัน เยว่เหยาบอกกับไป๋หลีตงจวิน จะได้พบกันอีกเมื่อเขามีชื่อเสียงการพบกันครั้งนี้ เส้นทางการฝึกยุทธของไป๋หลีตงจวินจะเป็นอย่างไร เรื่องราวความรักของเขาจะสมหวังหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนในวัยเด็กกลายเป็นประมุขพรรคมารเทียนว่ายเทียน ถ้าให้สปอยตรงนี้ คงหมดสนุก ต้องไปติดตามกันในซีรีส์แต่ที่สปอยได้ คือ เนื้อเรื่องที่เข้มข้นไม่แพ้ภาคแรก เพราะได้โจวมู่หนาน ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์มาเป็นผู้เขียนบท เสริมทัพด้วยผู้กำกับมากฝีมือ เฉินโจ้วเฟย จุดที่ต้องอวยยศ คือ งานโปรดักชั่นสุดปัง ฉากต่อสู้ คือดีงาม ซีจีจัดเต็ม ดูแล้วไม่ขัดตา แต่จุดที่ทำเอาหลายคนดูแล้วใจละลาย คือ ความหล่อเหลาของนักแสดง ที่แต่ละตัวละคร ถูกวางแคแรกเตอร์มาให้ดูมีเสน่ห์ นอกจากขายหล่อ ยังขายขำเป็นระยะ ให้คนดูพอได้อมยิ้มและอิ่มเอมไปกับมิตรภาพของพวกเขาสำหรับนักแสดงนำของเรื่อง อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า เป็นการรวมตัวจักรวาลหนุ่มหล่อหน้าใส แค่โหวหมิงฮ่าว พระเอกหน้าหวานงานละมุนก็กินขาด หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ (A Girl Like Me -2021), ล่าหัวใจมังกร (Back from the Brink - 2023) ส่วนนางเอกได้ หูเหลียนซิน ที่มีความสวยสะดุดตาทำเอาหลายคนจำไม่ลืม จากสื่อรักปีศาจจิ้งจอก ภาคจันทราสีชาด (Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact - 2024) แถมยังได้เหออวี่ อีกหนึ่งหนุ่มหน้าใส ที่มีผลงานปังๆ หลายเรื่อง ทั้งบทพระเอก พระรองและนักแสดงสมทบเอาเป็นว่า ไม่ว่าจะเป็นแฟนดรุณพเนจรท่องยุทธภพอยู่แล้ว หรือ เพิ่งเข้าจักรวาลดรุณควบม้าขาวเมามายลมวสันต์ นี่เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ต้องเก็บเข้าลิสต์ สามารถรับชมซับไทยและพากย์ไทยได้ทาง TrueID และ Youku มีทั้งหม