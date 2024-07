The Lord of the Rings: The Rings of Power ซีซั่น 2 – 29 ส.ค.นี้ !

: The Lord of the Rings: The Rings of Power ซีซั่น 2: Prime Video วันที่ 29 สิงหาคมThe Lord of the Rings: The Rings of Power ซีซั่นสอง มาพร้อมกับการกลับมาของเซารอน เมื่อถูกขับไล่โดยกาลาเดรียล เจ้าแห่งความมืดผู้เรืองอำนาจจะต้องพึ่งเล่ห์กลของตนเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่โดยปราศจากกองทัพหรือพันธมิตร และควบคุมการสร้างวงแหวนแห่งอำนาจซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถผูกมัดผู้คนในมิดเดิลเอิร์ธทั้งหมดไว้ได้ภายใต้เจตจำนงอันชั่วร้าย จากความยิ่งใหญ่ของซีรีส์ซีซั่น 1 ในซีซั่นใหม่นี้ เหล่าตัวละครทั้งที่เป็นที่รักและอ่อนแอที่สุดจะต้องเผชิญกับกระแสแห่งความมืดมิดที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ท้าทายให้พวกเขาค้นหาที่ทางของตนในโลกที่ใกล้จะดำเนินมาถึงหายนะมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมิตรภาพสั่นคลอนและอาณาจักรต่างๆ เริ่มแตกสลาย กองทัพแห่งความดี — เอลฟ์และคนแคระ ออร์คและมนุษย์ พ่อมดและฮาร์ฟุต — จะต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดถือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาไว้... นั่นคือกันและกันซีรีส์ซีซั่นนี้ จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์และหวาดกลัวเช่น ชีล็อบ, กองทัพผีสุสาน, โทรลล์ภูเขา ‘Damrod’, หนอนยักษ์แห่งท้องทะเล รวมถึงพวกเอนท์เรื่องราว The Lord of the Rings กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนหน้าจอ โดยซีรีส์ The Lord of the Rings: The Rings of Power นับเป็นครั้งแรกของการนำมหากาพย์ภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง The Lord of the Ring มาเล่าขานให้ได้ชมในรูปแบบของซีรีส์ เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานยุคที่สองของประวัติศาสตร์มิดเดิลเอิร์ธ มหากาพย์บทใหม่นี้เกิดขึ้นนับพันปีก่อนเหตุการณ์ใน The Hobbit และ The Lord of the Rings ของ J.R.R. Tolkien โดยซีรีส์จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่พลังอันยิ่งใหญ่ถูกหลอมรวม อาณาจักรต่างๆ รุ่งโรจน์และล่มสลาย เหล่าฮีโร่จำเป็นถูกทดสอบ ความหวังของผู้คนแขวนอยู่บนเส้นด้าย และจอมวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรุกคืบเข้ามาปกคลุมโลกทั้งใบด้วยความมืดมิด ซีรีส์จะพาผู้ชมติดตามกลุ่มตัวละครทั้งคาแรคเตอร์ใหม่และที่คุ้นเคย เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในมิดเดิลเอิร์ธ จากส่วนลึกที่มืดมิดที่สุดของเทือกเขามิสตี้ สู่ป่าอันงดงามของเมืองหลวงเอลฟ์แห่งลินดอน ไปจนถึงอาณาจักรแห่งเกาะนูเมนอร์อันน่าทึ่ง และจรดสุดขอบแผนที่ อาณาจักรและตัวละครเหล่านี้จะเขียนบันทึกบทใหม่ทิ้งไว้เป็นมรดกที่จะคงอยู่อีกนานเท่านาน แม้พวกเขาจะได้จากโลกนี้ไปแล้วซีซั่นแรกของ The Rings of Power ประสบความสำเร็จอย่างเป็นเป็นประวัติการณ์ ด้วยจำนวนผู้ชมทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านคน และยอดสตรีมมากกว่า 32 พันล้านนาที ซีรีส์ที่หลายคนตั้งตารอคอยเรื่องนี้เปิดตัววันแรกด้วยจำนวนผู้ชมมากกว่า 25 ล้านวิวทั่วโลก นับเป็นการทำลายสถิติด้วยการขึ้นแท่นเนื้อหาเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Prime Video และยังเปิดตัวในฐานะรายการอันดับ 1 ในชาร์ตสตรีมมิ่งโดยรวมของ Nielsen ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดตัวอีกด้วย นอกจากนี้ ซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งผลให้มียอดลงทะเบียนสมัครสมาชิก Prime ทั่วโลกในช่วงเปิดตัวมากกว่าเนื้อหาอื่นๆ ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน ฉากสุดท้ายของซีซั่นแรกยังสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกด้วยแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์มากมาย เช่น #TheRingsofPower ฯลฯ ซึ่งติดอันดับเทรนด์มาแรงบน Twitter ใน 27 ประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 426 ชั่วโมงตลอดสุดสัปดาห์ สามารถรับชมซีรีส์ The Lord of the Rings: The Rings of Power ซีซั่นแรก จำนวน 8 ตอน ได้ที่ Prime Video เท่านั้น ในกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกซีซั่นที่สองของ The Lord of the Rings: The Rings of Power อำนวยการสร้างโดยโชว์รันเนอร์และผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร เจดี เพย์น (JD Payne) และ แพทริค แมคเคย์ (Patrick McKay) ร่วมกับทีมผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารอย่าง ลินด์ซี่ย์ เวเบอร์ (Lindsey Weber), คัลลัม กรีน (Callum Greene), จัสติน โดเบิล (Justin Doble), เจสัน คาฮิล (Jason Cahill) และ เจนนิเฟอร์ ฮัทชิสัน (Gennifer Hutchison) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสร้างร่วมและผู้กำกับ ชาร์ล็อต บร็องด์สตรอม (Charlotte Brändström), ผู้อำนวยการสร้าง Kate Hazell และ Helen Shang และผู้อำนวยการสร้างร่วม Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins และ Matthew Penry-Davey โดยผู้กำกับซีซั่น 2 เพิ่มเติม ได้แก่ ซานา ฮัมรี (Sanaa Hamri) และหลุยส์ ฮูเปอร์ (Louise Hooper)ทีมนักแสดง ได้แก่ ซินเทีย แอดได-โรบินสัน (Cynthia Addai-Robinson), โรเบิร์ต อรามาโย (Robert Aramayo), แม็กซิม บัลดรี (Maxim Baldry), มอร์ฟิดด์ คลาร์ก (Morfydd Clark), อิสมาเอล ครูซ คอร์โดวา (Ismael Cruz Córdova), ชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ดส์ (Charles Edwards), ทริสตัน กราเวลล์ (Trystan Gravelle), แซม ฮาเซลดีน (Sam Hazeldine), เอม่า ฮอร์วัธ (Ema Horvath), ไทโร มูฮาฟิดิน (Tyroe Muhafidin), โซเฟีย นมเวที (Sophia Nomvete), ลอยด์ โอเว่น (Lloyd Owen), เมแกน ริชาร์ดส์ (Megan Richards), ชาร์ลี วิคเกอร์ส (Charlie Vickers), เบนจามิน วอล์คเกอร์ (Benjamin Walker) และ แดเนียล เวย์แมน (Daniel Weyman)