เป็นไปตามความคาดหมายกับ BL ซีรีส์ที่หลายคนตั้งตารอคอย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 BeOnCloud จัดงาน “4MINUTES” EPISODE 1 MOVIE NIGHT ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยทุกที่นั่งในโรงภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยคนที่ตั้งตารอชมซีรีส์ตอนแรกด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรก ตื่นเต้นกันทั้งทีมงาน นักแสดง และคนดู บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองของทีมนักแสดงและแฟนๆที่ตั้งตารอชม EPISODE 1 อย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวัง ระหว่างการฉายสามารถเรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการรับชมตอนแรกของ Sultrier Version ที่จัดเต็มทุกซีนนั้นดูสนุก ตื่นเต้น น่าลุ้น ครบรส มากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเรื่องราวของ EP แรกนั้น เปิดมาด้วยเรื่องราวจัดเต็มไปด้วยปมที่ขมวดอย่างมีชั้นเชิงให้ได้คิดตามและลุ้นกันชนิดที่ว่าไม่ต้องพักหายใจกันเลย ทั้งฉากถูกยิงกันตั้งแต่ต้นเรื่องที่ชวนลุ้นต่อว่าทิศทางของเรื่องจะไปยังไงต่อของธาม (รับบทโดย เจษ-เจษฎ์พิพัฒ) ต่อด้วยเกรท (รับบทโดย ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส) กับฉากขับรถชนคนที่เราได้เห็นกันไปก่อนนี้ใน Official Trailer แต่ก็ไม่คิดว่าจะฮุกหนักกันตั้งแต่ EP.1 แบบนี้ ! นอกจากนี้ซีนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของกรณ์ (รับบทโดย บาส-อัศวภัทร์) และ ต้นกล้า (รับบทโดย ฟูไอซ์-ธนวัตร) ที่บอกเลยว่าซีนนี้ต้องเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างแน่นอน เพราะด้วยเชิงภาพในการเล่าเรื่องทำให้สัมผัสได้ถึงการลงรายละเอียดโปรดักชันของซีรีส์เรื่องนี้ผ่านมุมมองที่ดูสมจริง ไม่ดูปรุงแต่งจนยัดเยียด แต่ในขณะเดียวกันก็ชวนลุ้นแบบสุด ๆ ด้วยความเป็น BeOnCloud ความทุ่มทุนสร้าง รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเนื้อเรื่องออกมาในแต่ละเรื่องของค่ายนี้เราคงไม่ต้องเล่าเยอะกันแล้ว นี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวนักแสดงแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ ยัดช็อตกันมาอย่างแน่นกันขนาดนี้ต้องมารอลุ้นเลยว่าเนื้องเรื่องจะดำเนินไปอย่างเข้มข้นในทุกตอนได้ขนาดไหน“4MINUTES” เป็นซีรีส์ที่ถูกจับตามองตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ ทั้งการเฟ้นหานักแสดงและทีมงานซึ่งก็ล้วนแต่ได้ทีมงานเบื้องหลังระดับมากประสบการณ์มาร่วมสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมา และอีกทั้งในเรื่องของบทที่ใช้เวลาในการพัฒนามามากกว่าหนึ่งปี โดยได้ CEO ของ BeOnCloud อย่าง ปอนด์ กฤษดา Executive Producer & Intimacy Director ผู้การันตีความสำเร็จของคอนเทนต์ระดับโลกมาแล้วอย่าง KinnPorsche The Series พร้อมด้วย ครูหนิง พันพัสสา ธูปเธียน ผู้กำกับ, ครูบัว ปริดา มโนมัยพิบูลย์ และ คุณหมออิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร ผู้เขียน และดูแลบทซีรีส์ (นามปากกา Sammon) 4MINUTES ที่มาช่วยเติมเต็มอรรถรสความสมจริงของทุกซีนที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในซีรีส์ของไทยที่ไม่ใช่เพียงแค่ซีนทางการแพทย์ที่คุณหมอถนัดเท่านั้นแต่คือทั้งเรื่อง ! และแน่นอนรวมถึงทีมนักแสดงนำมากฝีมือในเรื่องนี้ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วอย่าง ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส และ เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ร่วมด้วย บาส-อัศวภัทร์, ฟูไอซ์-ธนวัตร, จ๊อบ-ยศธร, มีโอ-เอเธนส์, เจเจ-ปฏิภาณ, เจ็ท-เจษฎากร และ นัตตี้-นันทนัทติดตามชม 4MINUTES ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น. ทางช่อง One 31 และ Sultrier Version ได้ที่ Viu เท่านั้น เริ่มตอนแรก 26 กรกฎาคมนี้