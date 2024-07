“ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” ซีรีส์วายจีนกระแสแรง

ซีรีส์วายจีนแนวพีเรียด - โรแมนติก กระแสแรง “ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” ได้ครองใจผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างล้นหลาม นำแสดงโดย หวังอิ๋นข่าย และ ลี่เลอ สองนักแสดงหน้าใหม่เคมีดีเกินต้าน กับเรื่องราวของ จินเสี่ยวเปา (รับบทโดย หวังอิ๋นข่าย) นายน้อยผู้ทรงเสน่ห์ของตระกูลจิน ที่ถึงคราที่ต้องแต่งงานออกเรือน แต่กลับไม่มีตระกูลไหนยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วย เนื่องจากเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหน จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างทางที่เขากำลังไปดูตัวอยู่ เขาได้พบกับ หวยเอิน (รับบทโดย ลี่เลอ) สตรีชั้นสูงนางหนึ่ง ที่กำลังต่อสู้อยู่ ครั้งแรกที่เขาพบเธอคือรักแรกพบที่ตามหา เขาจึงได้เข้าไปช่วยนางไว้และพากลับมาที่ที่ปลอดภัย แต่ใครจะรู้ว่าสตรีนางนั้นกลับเป็นบุรุษ เรื่องราววุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น วันนี้ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอมาป้ายยาส่องเหตุผลความน่าดู“ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” นำแสดงโดย หวังอิ๋นข่าย และ ลี่เลอ สองนักแสดงหน้าใหม่ ฝีมือการแสดงเป็นเลิศ ที่ถึงแม้จะเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก แต่บอกได้เลยว่าเคมีของทั้งสองเข้ากันอย่างมาก เรียกว่ายิ่งดูก็จะยิ่งตกหลุมรักทั้งคู่แค่ได้ยินชื่อ “สุ่ยเชียนเฉิง” ก็รับประกันความสนุกเกินต้านแล้ว กับเจ้าของผลงานนิยายชื่อดังอย่าง “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” ที่เรื่องนี้ได้หยิบการนำนิยายอันเลื่องชื่ออย่าง “ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” มาดัดแปลงเป็นซีรีส์ ซึ่งแฟนๆ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทำดี ทำถึง ไม่ผิดหวัง”ความน่าดูของเรื่องนี้คือการได้ “อชิ ศุกลภัทร ศรีบุบผา” นักแสดงไทยมาร่วมแสดงด้วย โดยอชิรับบทเป็น จงเจิ้งเส้าอวี่องค์รัชทายาทที่มีบทบาทสำคัญและเป็นตัวแปรของเรื่อง แฟน ๆ ต่างยกนิ้วให้กับความทุ่มเทของอชิที่เรียกว่าถ่ายทอดบทบาทจงเจิ้งเส้าอวี่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบiQIYI (อ้ายฉีอี้) ยังคงตอกย้ำการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับการเสิร์ฟซีรีส์ “ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” แบบพากย์ไทย ด้วยทีมนักพากย์ระดับประเทศเพื่อแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะร่วมพิสูจน์ซีรีส์วายจีนแนวพีเรียด – โรแมนติกแห่งปี “ก่อนดอกไม้บาน (Meet You at the Blossom)” พร้อมกันทั้งซับไทยและพากย์ไทย ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com