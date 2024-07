Scoop พิเศษ : รวบตึงกึ่งสปอยล์! รวมเรื่องน่ารู้ก่อนดู “The Boys” ซีซั่น 4 ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

The Boys ซีซั่น 4: ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่ รีเทิร์นแล้วนะทุกคน! ชมรมคนเหม็นซูปส์ได้กลับมาสนุกกันต่อในซีซั่นนี้ก่อนจะปิดท้ายจักรวาล The Boys ในซีซั่น 5 (ซีซั่นสุดท้าย) ซีซั่น 4 แน่นด้วยความมันและความบ้าคลั่งมากกว่าเดิม เพิ่มเติมคือความโหดแบบสับๆ พ่นคำหยาบรัวๆ และสัตว์ประหลาดชวนอี๋เพียบความหวังใหม่จึงตกเป็นของ “ไวรัสพิฆาตซูปส์” อาวุธลับของกลุ่มเดอะบอยส์ พร้อมเฉลยแผนร้ายของ Vought ที่ด้อมเดอะบอยส์อยากรู้มาหลายซีซั่น เปิดพลังซูปส์ของป๋า Butcher และความเฮียขั้นสุดของโฮมแลนเดอร์ ถึงขนาดที่ซีซั่น 4 เฮียแกใหญ่สุดในอเมริกาแล้วล่ะ (เสียใจด้วยนะทรัมป์ ซูปส์อ่ะผู้นำของแทร่) แน่นอน The Boys ซีซั่น 4 จัดเต็มความมันและความสะใจไม่แพ้ซีซั่นก่อนๆ แถมยังมีปมใหม่ๆ ให้ติดตามอีกเพียบ!หลังจาก The Boys ซีซั่น 3 (2022) เปิดเผยความลับเกี่ยวกับการทดลองของ Vought International ที่พัฒนา Compound V หรือฉีดเซรุ่มสร้างซูปส์ให้กับทารกแรกเกิด ทำให้ก๊วน The Boys ต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของพวกเขา ทำให้ Butcher (รับบทโดย Karl Urban) หัวหน้าก๊วนหนุ่มซ่าที่หวังจะโค่นล้ม The Seven ต้องยอมฉีด Compound V เข้าร่าง เพื่อหวังจะต่อกรกับตัวพ่ออย่างโฮมแลนเดอร์ (รับบทโดย Antony Starr) ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อส่วนโฮมแลนเดอร์ก็เหมือนจะรับศึกหลายด้าน ทั้งเจอคู่ปรับตัวพ่อ “Soldier Boy” (รับบทโดย Jensen Ackles) ซูปส์หลงยุคจากสมัยสงครามเย็นที่เห็นต่างจากโฮมแลนเดอร์อย่างรุนแรง และ “ไรอัน” (ลูกชายของโฮมแลนเดอร์และเบ็กกา) แต่เขาก็ยังเป็นภัยคุกคามยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ แม้ซีซั่น 3 จะกระชากหน้ากากพ่อคนดีได้สำเร็จ แต่เหมือนเป็นการปูทางให้โฮมแลนเดอร์เปิดหน้าสู้กันแบบไม่ต้องเสแสร้งแกล้งอีกต่อไป!The Boys ซีซั่น 4 (ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซุเปอร์ฮีโร่-2024) ยังคงเดือดกับความตึงเครียดระหว่างมนุษยชาติและเหล่าซูปส์ที่ใกล้ถึงจุดแตกหักขึ้นมาทุกที ขณะที่โฮมแลนเดอร์พยายามทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (คล้ายกับนโยบายของบางคน) พร้อมกับเสริมพลังให้ก๊วนกวนทิงอย่าง “The Seven” เจ้าของฉายา “7 ฮีโร่สุดต่ำตม” ผงาดง้ำค้ำโลกเหนือกฎหมายได้อย่างไม่ต้องสร้างภาพอีกต่อไป ชั่วให้ถึงใจไปเลยสิฮะ...รออะไร!ตัดภาพมาที่ก๊วน The Boys ที่ผู้นำทีมอย่าง The Butcher ได้ฉีด Compound V เข้าร่างทำให้เขาได้รับพลังซูปส์ใหม่ไว้ต่อกรกับ The Seven แล้วยังมาพร้อมแผนการใหม่เพื่อโค่นโฮมแลนเดอร์ (Homelander) และทีมซูปส์ต่ำตม ที่นับวันก็ยิ่งแสดงร่างจริงที่ดาร์คขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ Deep (รับบทโดย Change Crowford) ที่เคยเป็นขวัญใจเด็กๆ ก็เล่นบทร้ายมากขึ้น ฟาก The Boys ก็หนาวๆ ร้อนๆ เมื่อไรอันเริ่มเผยธาตุแท้ที่เหมือนพ่อของเขามากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำ สุดท้ายไรอันก็กลับไปอยู่กับโฮมแลนเดอร์อย่างไม่ต้องสงสัยส่วนก๊วน The Boys ก็ค้นพบไวรัสตัวท็อปที่สามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์และล้างบางซูปส์ได้ แต่พวกเขาก็ต้องรับมือกับฝูงสัตว์กลายพันธุ์และรับมือกับ The Seven ไปพร้อมกัน จนตอนจบซีซั่น 4 ก๊วนหนุ่มซ่าก็เหลือแค่ Butcher ที่ใกล้จะตายเต็มที่จากมะเร็งที่เกิดจากผลข้างเคียวของยา Compound Vขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนจอมเผด็จการโฮมแลนเดอร์และแฟนคลับฝ่ายตรงข้ามของ Starlight (รับบทโดย Erin Moriarty ซึ่งเป็นตัวแทนความยุติธรรมและความดีงาม) ตึงเครียดขั้นสุด ซึ่งใกล้เคียงกับความขัดแย้งทางการเมืองของอเมริกาในช่วงเวลานี้ ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในอีกไม่ช้า สมกับเป็นซีรีส์แนวเสียดสีสังคมได้อย่างแสบๆ คันๆThe Boys ซีซั่น 4 คุณจะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครหลักอย่าง Butcher, Hughie และ Starlight ที่มีความเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าพวกเขายังต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ในการต่อสู้กับ The Seven รวมถึงความสมจริงของเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของสังคมและการเมืองในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์สื่อและการตลาดที่มีอิทธิพลต่อมุมมองความคิดของผู้คนอย่างมาก ซีซั่นนี้ยังมีฉากแอ็คชั่นสุดมันและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม The Boys และ The Sevenส่วน “จุดอับแสง” หรือจุดอ่อนของซีซั่น 4 อยู่ที่ความซับซ้อนของเรื่องราวที่บางครั้งอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำ ทำให้ผู้ชมอาจจะรู้สึกสับสนจนต้องเชื่อมจิตกันใหม่ ไม่อย่างนั้นอาจจะตามไม่ทัน รวมถึงความรุนแรง ฉากลามกโจ๋งครึ่ม และการใช้ถ้อยคำหยาบคายพร่ำเพรื่อ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มโดยเฉพาะคุณหนูๆ ที่อายุไม่เกิน 20+ แนะนำให้พ่อแม่และผู้ปกครองควรสกรีนให้น้องๆ อย่างหนัก ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นลมหากลูกหลานเผลอหลุดคำหยาบคายมาใส่อากง-อาม่าก็เป็นได้ตั้งแต่เปิดฉากซีซั่น 4 ก็ทำเอาผู้ชมลุ้นจนตัวโก่งกับความสัมพันธ์ของ Butcher และโฮมแลนเดอร์ที่ดูเหมือนจะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ Butcher ที่ยังคงแค้นโฮมแลนเดอร์และ The Seven ไม่เลิกรา วางแผนเล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัว ขณะที่โฮมแลนเดอร์ก็เริ่มออกลายความโหดเหี้ยมมากขึ้น แถมยังมีพลังใหม่ๆ มาเซอร์ไพรส์คนดูแบบไม่ทันตั้งตัว บอกเลยว่าฉากปะทะกันของทั้งคู่นั้นดุเดือด เผ็ชมัน ลุ้นระทึกกันจนแทบลืมหายใจแต่สิ่งที่ทำให้ซีซั่นนี้แตกต่างจากซีซั่นก่อนๆ คือการเติบโตของตัวละคร Butcher ที่เคยทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้น เขากลับเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า สิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันถูกต้องแล้วหรือยัง? ส่วนโฮมแลนเดอร์ก็เหมือนจะมีมุมที่อ่อนไหวให้เห็นมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้ตัวละครมีความซับซ้อนและน่าติดตามมากขึ้นไปอีก ก่อนจะทิ้งปมให้ผู้ชมคาใจว่า Butcher จะพลิกสถานการณ์กลับมาโค่นโฮมแลนเดอร์ได้สำเร็จหรือไม่? คงต้องไปตำกันต่อในซีซั่น 5 แล้วล่ะแน่นอนว่า The Boys ซีซั่น 4 ไม่ได้มีดีแค่ฉากแอ็คชั่นสุดมันเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยประเด็นทางสังคมที่ชวนให้ขบคิด โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมของเซเลบริตี้ อิทธิพลของสื่อ และพลังการตลาด ที่ส่งผลต่อความคิดของผู้คน ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียนผ่านการกระทำของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองซีซั่นนี้ The Boys ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหน้าใหม่ที่ทั้งฉลาดและร้ายกาจกว่าเดิม เพิ่มเติมคือพวกเขาค้นพบไวรัสพิฆาตซูปส์และได้ผู้ทรยศจาก The Seven มาเป็นพวกพ้องด้วยนะ นอกจากนี้พวกเขายังต้องรวมทีมกันอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งแผนการร้าย และเปิดโปงความจริงเบื้องหลัง Vought บอกเลยว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะพวกเขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคม!หลังจากการต่อสู้สุดเข้มข้น The Boys ซีซั่น 4 ก็เดินทางมาถึงบทสรุป ซึ่งบอกเลยว่าตอนจบทั้งช็อกทั้งสะใจ ขณะเดียวกันก็สร้างความคาใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก (จนเราแทบจะรอซีซั่น 5 ไม่ไหว!) แน่นอนว่าหลายตัวละครที่เราคาดไม่ถึงต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าคุณไม่ได้ไปต่อในซีซั่น 5 นะจ๊ะ ขณะที่บางตัวละครก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้ตอนจบของซีซั่นนี้ตราตรึงใจคนดูมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการหักมุมสุดพีค ที่ทำให้เราต้องกลับไปตั้งคำถามกับหลายอย่างที่เกิดขึ้นในซีซั่น 4 และเฝ้ารอซีซั่นสุดท้ายอย่างใจจดใจจ่อ!ปิดท้ายกันด้วยการคาดเดา The Boys ซีซั่น 5 หลังจากที่ได้ชมซีซั่น 4 จบลงไป เชื่อว่าหลายคนคงอดใจรอไม่ไหว อยากรู้แล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนตัวแล้วคิดว่าซีซั่นหน้าน่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับพลังใหม่ของโฮมแลนเดอร์และฉากจบของซีซั่น 4 ที่แอบทิ้งปมสุดพีคและอาวุธลับที่อาจจะโค่นล้มหรือกลายเป็นฝั่งเดียวกับโฮมแลนเดอร์ก็เป็นได้ แต่ที่แน่ๆ ซีซั่น 5 ผู้ชมจะได้ชมการต่อสู้กันแบบตายกันไปข้างของ Butcher และโฮมแลนเดอร์ และเฉลยแผนการทั้งหมดของ Vought International และล่าสุด Karl Urban (ผู้รับบท Butcher) ได้แพลมออกมาแล้วว่า ผู้ชมต้องอดใจรออีกประมาณ 2 ปีถึงจะได้ชมซีซั่นสุดท้ายของจักรวาล The Boys นะฮะ ระหว่างนี้ก็นั่งสมาธิสวดมนต์ข่มใจกันไปก่อนนะทุกคนตามไปสตรีม The Boys ซีซั่น 4 ทั้ง 8 ตอนแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้ที่ Prime Video