เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “สวีทโฮม ซีซั่น 3 • Sweet Home Season 3” [2024]

ชื่อสากล : Sweet Home Season 3ชื่อเกาหลี : 스위트홈 시즌3 | seu-wi-teu-hom si-jeun-3ชื่อไทย : สวีทโฮม ซีซั่น 3 (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : แฟนตาซี • สยองขวัญ • ระทึกขวัญเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : อีอึงบก (Lee Eung-bok) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Sweet Home S1, S2 • พัคโซฮย็อน (Park So-hyun) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ Sweet Home S2ผู้เขียนบท : ฮงโซรี (Hong So-ri) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Sweet Home S1, S2 • พัคโซจอง (Park So-jung) ) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Sweet Home S1, S2ดัดแปลงจาก : เว็บตูนเรื่อง Sweet Home ของ คิมคันบี และ ฮวังยองชาน (เผยแพร่ทาง Naver Webtoon)บริษัทผู้ผลิต : Studio Dragon และ Studio Nออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ : ทางสตรีมมิ่ง Netflix ทั้งซับไทย และพากย์ไทยจำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบความยาวตอนละ : 60 - 80 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. (ตามไทย)นอกจากจะไม่เลือกฆ่าใครเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด ตามคำสั่งสัตว์ประหลาด เอ็มเอชวันในร่างพยองซังอุก แล้ว “จ่าคิมยองฮู” (รับบทโดย คิมมูยอล) ยังพยายามหาทางพาพวกพ้องลูกน้องตัวเอง ผ่าดงสัตว์ประหลาดออกไปอย่างปลอดภัย ขณะที่ฝั่ง “ชาฮยอนซู” (รับบทโดย ซงคัง) ก็พยายามที่จะช่วยพา ซออีกยอง ซึ่งถูก “เด็กสาว” (รับบทโดย คิมชีอา) ช่วยชีวิตไว้ โดยการทำให้เป็นสัตว์ประหลาดกลับออกมาจากโลกแห่งความฝัน เมื่อเขาพบว่าเธอยังมีความเป็นมนุษย์และพยายามยับยั้งตัวตนของสัตว์ประหลาดส่วน พยองซังอุก และแก๊งสัตว์ประหลาด พร้อมด้วย ด็อกเตอร์คิม พากันมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬา เพื่อตามหา เด็กสาว ขณะที่อาการของฮยอนซูแม้จะยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ฮยอนอูสัตว์ประหลาดจะโผล่ออกมาป่วน แต่ยังดีที่ได้ “อีอึนยู” (รับบทโดย โกมินซี) ที่คอยปลุกเรียกสติเขาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จนแล้วจนรอด “พัคชานยอง” (รับบทโดย จินยอง) ก็ตัดใจไปจากอึนยูไม่สำเร็จ ระหว่างนั้นอีกยองก็ได้ล่วงรู้ความตั้งใจที่แท้จริงของ นัมซังวอนในร่างพยองซังอุกที่มีต่อตัวเธอและลูกสาว ส่วนอึนยูก็ยอมรับคำท้าจากอีกตัวตนของฮยอนซูที่เป็นสัตว์ประหลาด และเดินทางมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาเพื่อสมทบกับคนอื่นๆทางด้าน เด็กสาว ก็ได้ทบทวนอนาคตของตัวเองกับอีกยองผู้เป็นแม่ และชีวิตที่ห่างไกลจากอึยมยอง ในที่สุดจ่าคิมก็ได้เจอกับ “อีอึนฮย็อก” (อีโดฮยอน) ที่เผยให้เห็นร่างของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น ภายหลังจากที่อึนฮย็อกกลับมาพบฮยอนซูและอึนยูน้องสาว ในขณะที่พยองซังอุกกำลังเตรียมตัวที่จะย้ายร่างใหม่ ทางด้านจ่าคิมก็เดินหน้าทำตามแผนการที่วางไว้ในระหว่างที่เดินทางไปยังสนามกีฬา อึนยูก็เริ่มมีอาการน่าเป็นห่วง ทางด้านอึยมยองก็เร่งออกตามหาเด็กสาว และวางแผนจะตอบโต้อยู่เบื้องหลัง เมื่อฮยอนซูและอึนฮย็อกมาถึงสนามกีฬา และแยกกันตามหาอึยมยอง แล้วในที่สุดจ่าทักอินฮวันก็ยอมเสียสละตัวเองครั้งยิ่งใหญ่โดยไม่มีใครคาดคิด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หลบหนีอย่างปลอดภัยในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อหยุดยั้ง พยองซังอุก ฮยอนซู และ อึนฮย็อก ยังต้องต่อกรกับเด็กสาวอีกด้วย โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่า? แต่ทั้งคู่จะทำสำเร็จหรือไม่?• ซงคัง (Song Kang) รับบทเป็น ชาฮยอนซู• อีจินอุก (Lee Jin-uk) รับบทเป็น พยองซังอุก• อีชีย็อง (Lee Si-young) รับบทเป็น ซออีกยอง• โกมินซี (Go Min-si) รับบทเป็น อีอึนยู• พัคคยูยอง (Park Gyu-young) รับบทเป็น ยุนจีซู• ยูโอซอง (Yu Oh-seong) รับบทเป็น จ่าสิบเอกทักอินฮวัน• โอจองเซ (Oh Jung-se) รับบทเป็น ด็อกเตอร์คิม• คิมมูยอล (Kim Mu-yeol) รับบทเป็น จ่าคิมยองฮู• จินยอง (Jin Young) รับบทเป็น พัคชานยอง• คิมชีอา (Kim Si-a) รับบทเป็น เด็กสาว• คิมกุกฮี (Kim Guk-Hee)รับบทเป็น ซนฮเยจิน• ฮอยุล (Heo Yool) รับบทเป็น คิมซูย็อง• ชเวโก (Choi Go) รับบทเป็น คิมย็องซู• ยุกจุนซอ (Yuk Jun-seo) รับบทเป็น -• คิมชานฮยอง (Kim Chan-hyung) รับบทเป็น -• บีบี หรือ คิมฮยองซอ (BIBI | Kim Hyung Seo) รับบทเป็น -• พัควอนซ็อก (Park Won-seok) รับบทเป็น ซังจิน• คิมฮักซอน (Kim Hak-sun) รับบทเป็น -• แชวอนบิน (Chae Won-bin) รับบทเป็น จายอง• คิมจีอัน (Kim Ji-an) รับบทเป็น -• คิมจองอู (Kim Jeong-woo) รับบทเป็น -• คิมชินรก (Kim Shin-rok) รับบทเป็น -• ซองโนจิน (Sung No-jin) รับบทเป็น กีนัม• ฮยอนบงชิก (Hyun Bong-sik) รับบทเป็น ฮวังโฮซัง• กวักมินโฮ (Kwak Min-ho) รับบทเป็น -• คิมซองชอล (Kim Sung-cheol) รับบทเป็น -เรียบเรียงจาก : Netflix.com, wikipedia.org, hancinema.net, soompi.comรูปภาพจาก : Netflix, hancinema.net,• เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี "สวีทโฮม ซีซั่น 2"https://mgronline.com/drama/detail/9660000108245#google_vignette• เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี "สวีทโฮม ซีซั่น 1"“ชาฮยอนซู” (รับบทโดย ซงคัง) นักเรียนมัธยมปลายผู้รักสันโดษที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า กรีนโฮมแมนชั่น และขณะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต เมื่อผู้คนต่างพากันกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด ที่สะท้อนความปรารถนาเบื้องลึกของแต่ละคน ฮยอนซูเองก็ได้กลายร่างเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นๆ เอาไว้ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจมอบตัวกับทางการ