Review ซีรีส์ : “Hierarchy: วังวนสงครามชนชั้น” เกมปฏิวัติชนชั้นแชโบลของอีแชมิน

ต่อให้กาลเวลาจะเปลี่ยนผันแต่ “ความพยาบาทก็ยังคงเป็นของหวาน” ไม่เสื่อมคลาย เช่นเดียวกับที่หลายคนชื่นชอบซีรีส์แนวล้างแค้นแบบทำถึง! ซึ่งถ้าคุณหวังจะได้เห็นความสะใจเหมือนในซีรีส์ The Glory, The Penthouse, A World of Married Couple หรือ Revenge of Others เราคงต้องเบรคอารมณ์ให้เบาลงหน่อย เพราะซีรีส์สูตรสำเร็จ วังวนสงครามชนชั้น (Hierarchy - 2024) อาจจะไม่เน้นการแก้แค้นพวกลูกคุณหนูนิสัยแย่ชนิดโค่นล้มตระกูลแชโบลให้พังแต่ก็นั่นล่ะ พวกเขายังเป็นแค่เด็กมัธยมปลายนี่นา ส่วนใครที่ชื่นชอบนักแสดงรุ่นใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาของ K-Drama ยินดีด้วย...คุณมาถูกทางแล้ว! ว่าแต่ซีรีส์เรื่องนี้คุ้มค่าแก่การ Stream หรือ Skip it กันดี? รีวิวนี้มีคำตอบ...จุ๊ๆ มีสปอยล์นะจ้ะ!เช่นเดียวกับซีรีส์แนวชนชั้นหลายๆ เรื่องของเกาหลี ที่จะเห็นทายาทอภิมหาเศรษฐีต้องมีพร้อมทั้งรูปงามและความมั่งคั่ง “วังวนสงครามชนชั้น” เปิดฉากที่โรงเรียนมัธยมจูชิน (Jooshin High School) ของตระกูลแชโบลจูชิน กรุ๊ป ที่นักเรียนจะมาโรงเรียนพร้อมกับรถหรูและคนขับรถส่วนตัว พวกเขามีชั้นเรียนพิเศษสำหรับคนรวยแยกกับนักเรียนทุน และจัดเป็นโรงเรียนที่รวมเด็กจากชนชั้น Elite ระดับท็อปของประเทศท่ามกลางทายาทของเหล่าเศรษฐี โรงเรียนนี้ยังมีคิงรูปงาม กล้ามแน่น เพียบพร้อมทั้งการศึกษาและกีฬาอย่าง “คิมรีอัน” (รับบทโดย คิมแจวอน) ทายาทตระกูลจูชิน พูดง่ายๆ ก็คือ ลูกชายเจ้าของโรงเรียนนั่นล่ะ เขาจึงเป็นผู้มีอิทธิพลเพียงหนึ่งเดียวอย่างไม่ต้องสงสัย ชนิดที่คิงมาโรงเรียนต้องเป็นที่โดดเด่นสะดุดตาของเหล่า FC และสาวกจอมเกเร ในเมื่อมีคิงก็ต้องมีควีนเคียงข้างอย่าง “จองแจอี” (รับบทโดย โนจองอี) เจ้าหญิงน้ำแข็งแห่งแจยุลกรุ๊ป ที่เติบโตมาภายใต้ความกดดันในฐานะลูกสาวคนโตของครอบครัวนอกจากนี้ ควีนยังมีเพื่อนสนิทคิดแทงข้างหลังตลอดเวลาอย่าง “คิมเฮรา” (รับบทโดย จีฮเยวอน) ลูกสาวคนเดียวของบริษัทการค้าชั้นนำยุน คุณหนูเอาแต่ใจที่รักสนุกแบบไม่ผูกพัน แต่ก็หวังจะแย่งคิงมาจากควีนตลอดเวลา เพื่อนร่วมแก๊งอีกคนคือ อีจูอิน (รับบทโดย อีวอนจอง) ลูกชายคนเล็กของตระกูลนักการเมืองดัง ที่หวังจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้ง 4 มีความสนิทกันแบบปลอมบ้างจริงบ้างปนๆ กันไป แต่ก็ยึดหลักรวมกันเราเจิดจ้า กระทั่งการมาเยือนของ “คังฮา” (รับบทโดย อีแชมิน) นักเรียนทุนสุดลึกลับ ผู้มาเปลี่ยนโลกของพวกเขาไปตลอดกาล...จะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยนะXOXO : เม้าท์กันให้ฉ่ำว่า แค่เปิดเทอมมาความสัมพันธ์ของคิงกับควีนก็มีรอยร้าวเปรี๊ยะๆ เหมือนแก้วจะแตกรอมร่อ แล้วอยู่ดีๆ ควีนก็บอกเลิกคิง จนคิงตามง้อสลับเย็นชาใส่กันแบบสับๆ แต่ก็นั่นล่ะเป็นจังหวะให้คิมเฮราแอบหวังจะสวมมงควีนแทนควีนแจอี บทเพื่อนซี้ขี้อิจฉาจึงมาเต็มถึงขนาดปล่อยข่าวลือเสียๆ หายๆ และขายความลับของแจอีด้วยนะ นี่สินะที่เขาเรียกว่า ซี้แหง!XOXO : ลือกันว่า อีจูอินแอบกินตับกับครูประจำชั้นหน้าสวยด้วยนะ สองคนนี้แอบแซ่บกันเป็นประจำ หนำซ้ำพวกเขายังมีความลับดำมืดสุดๆ ที่บอกใครไม่ได้อีกด้วย บอกเลยนะว่าแซ่บจริงอะไรจริง ยายครูประจำชั้นตัวร้ายคนนี้อ่ะแก!บัลลังก์อันสูงส่งราวกับเพชรยอดมงกุฎของทายาทตระกูลแชโบลเริ่มสั่นคลอน หลังการปรากฎตัวของ “คังฮา” นักเรียนทุนรูปหล่อ-กล้ามแน่น-ซิกแพ็กเรียงตัวสวยมาก ที่สอบเข้าเรียนได้คะแนนเต็มแทบทุกวิชา พร้อมกับแจกรอยยิ้มพร่ำเพรื่อไม่ดูเวล่ำเวลา ช่างขัดหูขัดตาลูกคุณหนูและรุ่นพี่ปี 2 ที่รับบทผู้มีอิทธิพลแห่งเหล่านักเรียนทุนเป็นอย่างมาก เมื่ออยากเด่นก็ต้องตักเตือนกันสักหน่อย แต่เรื่องชกต่อยคังฮาก็ปังไม่น้อยนะเออ นอกจากจะไม่เกรงกลัวตรงกันข้ามเขายังท้าทายอำนาจกลุ่มแชโบลเสียด้วยซ้ำคังฮาเป็นตัวละครที่ดูลึกลับและน่าค้นหาเป็นอย่างมาก ความกล้าหาญของเขาที่ประกาศตัวจีบควีนแจอีแบบ mouth 2 mouth ในปาร์ตี้อัพยาของเหล่านักเรียน ทำให้รีอันถึงกับเลือดขึ้นหน้าและกลายเป็นศัตรูหัวใจในทันที โชคยังดีที่ควีนแจอีออกโรงปกป้องคังฮาและประกาศว่า ผู้ชายข้า ใครอย่าแตะ! ทั้งโรงเรียนก็เกรงบารมีของนางแล้วไม่กล้าแหยมกับคังฮาไปโดยปริยาย แม้แต่คิงรีอันเองก็ไม่อยากยุ่ง และตกลงเล่นเกม “ยั่วให้หึง” แกล้งเป็นแฟนกับคิมเฮราให้แจอีปวดใจ แต่บอกเลยงานนี้ควีนแจอีจับได้จ้ะว่าปลอมมากกก!!! มองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่า หล่อนอ่ะคนละชั้นกับควีนอย่างชั้นนะคิมเฮราส่วนคังฮาที่ตั้งใจจะมาล้างแค้นแทนพี่ชายของเขาที่ตายไปตั้งแต่ต้นเรื่อง พร้อมกับพยายามตามสืบให้รู้ชัดว่า ใครเป็นคนฆ่าพี่ชายของเขากันแน่? ด้วยความฉลาดและช่างสังเกตทำให้เขาตามสืบคดีของพี่ชายอย่างลับๆ โดยมีเพื่อนสนิทชนชั้นคุณหนูคอยให้ความร่วมมือ แต่ก็ไม่อาจเปิดเผยตัวตนว่าสนิทสนมกันได้เดี๋ยวจะกลายเป็นถูกอี๋จากกลุ่มคนรวย กล่าวคือโรงเรียนนี้จะแบ่งชนชั้นกันแบบชัดเจนมากกกก ลูกคุณหนูจะไม่สนทนากับเด็กทุนให้แปดเปื้อน แต่เพื่อนก็แอบส่งข่าวให้เขาอย่างลับๆ จนไปเข้าตาหัวหน้าห้อง ซึ่งเป็นลูกชายของครูใหญ่-เด็กเนิร์ดสาย wallflower ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกระชากหน้ากากทายาทกลุ่มแชโบลXOXO : เห็นคังฮามาล้างแค้นแทนพี่ชาย แต่ไหงแอบตกหลุมรักควีนแจอีเข้าอย่างจัง จากตอนแรกกะแค่ยั่วคิมรีอันให้หึงหวงจนอกแตกตาย แบบทำร้ายทั้งกายและใจให้ตายอย่างช้าๆ แต่สุดท้ายคังฮาก็พ่ายแพ้ให้กับความสวยและจิตใจอ่อนโยนที่ซ่อนไว้ภายใต้ใบหน้าเยือกเย็นของคังฮา ถึงขนาดจะแย่งชิงมาเป็นเจ้าหญิงของตัวเองจริงๆ เลยล่ะ อุ๊บส์!อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า คังฮามาพร้อมภารกิจทวงแค้นให้พี่ชายที่ตายไปอย่างจับมือใครดมไม่ได้ ในช่วง 1-3 ตอนแรกเราจะเห็นคังฮาทำตัวน่าสงสัยสุดๆ แต่ก็ดูเหมือนงานนี้คังฮาจะไม่ได้มาเล่นๆ แบบแก้แค้นและตามหาคนร้าย หากแต่เป้าหมายสูงสุดของเขาคือ การปฏิวัติชนชั้น!! แบบเรียกร้องความยุติธรรมและการปฏิบัติแบบเท่าเทียมให้กับเหล่านักเรียนทุน ซึ่งดูเหมือนแผนการของเขานั้นยังมาพร้อมอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ที่หากทำได้ก็จะพลิกโฉมโรงเรียนจูชินไปเลยเรื่องราวสุดดาร์กในโรงเรียนถูกปล่อยลงโซเชียลฯ และกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมทันที ทั้งการเหยียดชนชั้น การกลั่นแกล้งรังแก และความไม่เท่าเทียมขั้นสุด โดยนักเรียนทุนจะใส่เนคไทคนละสีกับคนรวยเพื่อแบ่งแยกชัดเจน ไหนจะห้องเรียนที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม Elite จนถึงพื้นที่ห้ามเข้าของเหล่านักเรียนทุน โดยเฉพาะพฤติกรรมแซ่บๆ ของตัวท็อปในโรงเรียนจูชินที่กลายเป็นข่าวฉาวในสังคม จนทำให้บัลลังก์ของเหล่าลูกหลานตระกูลแชโบลถึงกับสั่นคลอน และพวกเขาก็ได้รับบทเรียนกันไปคนละอย่าง ดูแล้วก็ไม่รู้จะสงสารดีไหมนะ? เพราะผลกรรมที่ได้รับดูเบาบางจนจางนิดๆแต่ก็นั่นล่ะ เมื่อคนชั่วสำนึกผิด สังคมก็ต้องให้โอกาสกลับตัวไม่ใช่หรือ? ซีรีส์จึงนำเสนอในแง่มุมของการให้อภัย มากกว่าเน้นความสะใจแบบคนชั่วสมควรได้รับการแก้แค้นมากกว่าความเมตตา และตัวละครทั้งหลายที่ร้ายกาจต่างก็มีมุมน่าสงสารให้เห็นใจอยู่เหมือนกันนะ ในทางตรงกันข้ามตัวร้ายในเรื่องนี้บางทีอาจจะเป็นเหล่าคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากคนรวย เพราะสุดท้ายพวกเขาก็พร้อมจะกลายเป็นปีศาจที่หันมาทวงคืนความยุติธรรมXOXO : เห็นคิมรีอันสุดแสนเพอร์เฟ็กต์ แต่แท้จริงแล้วเขาโหยหาความรักมากๆ ส่วนแจอีก็เปราะบางไม่แพ้กัน พ่อหล่อนกดดันและเหยียดแม่ของนางตลอดเวลา คุณหนูขี้เหงา 2 คนเลยรักและเข้าใจกันอย่างมาก จนแทบไม่มีช่องว่างให้คังฮามุดแทรกไปได้เลย ส่วนคิมเฮราได้ข่าวว่านางตกสวรรค์ด้วยล่ะ แต่ก็มั่นหน้ามาโรงเรียนแบบไม่สนโลก สุดท้ายใครจะได้ happy in love หรือผิดหวังน้ำตานองกันแน่?ใครที่ยังลังเลว่าจะสตรีมมิ่งดีไหม? เราแนะนำให้ตามไปสตรีมกันที่ Netflix ซีรีส์ 7 ตอนที่นอนดูสบายๆ ไม่เครียดจนเกินไป แต่อย่าไปคาดหวังจะเห็นการล้างแค้นแบบสาแก่ใจอีช้อยนักเจ้าคะ เพราะซีรีส์จะให้แง่คิดแตกต่างจากซีรีส์แนวล้างแค้นที่เราคุ้นเคย บางทีคุณอาจจะเห็นมุมที่แตกต่างอย่างคนรวยนิสัยไม่ดีก็มีปมด้อย ส่วนชนชั้นกลางที่ถูกรังแกมากๆ ก็อาจจะกลายเป็น “ตัวร้าย” ได้เช่นกันRassarinhttps://mydramalist.com/