เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 2 • Lost You Forever Season 2” [2024]

ชื่อสากล : Lost You Forever Season 2ชื่อจีน : 长相思 第 2 一季 | Jang Xiang Si 2ชื่อไทย : ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 2แนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • แฟนตาซี • กำลังภายในเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : ฉินเจิน (Qin Zhen) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 | Lost You Forever Season 1” (2023) • หยางฮวน (Yang Huan) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 | Lost You Forever Season 1” (2023)ผู้เขียนบท : ผู้เขียนบท : หวังจิง (Wang Jing) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 | Lost You Forever Season 1” (2023) • ฉินเย่ (Qin Ye) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 | Lost You Forever Season 1” (2023)ผู้กำกับศิลป์ : เจิ้นเฉิน (Zhen Chen)ดัดแปลงจากหนังสือเล่มที่ 3 จากนวนิยายชุด : The Book of Mountain and Sea (山经海纪)ผู้ประพันธ์ : ถงฮวา (Tong Hua)บริษัทผู้ผลิต : -จำนวนตอนออกอากาศ : 23 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 8 กรกฎาคม –รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV และ เว็บไซต์ wetv.vip VIP | ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (ตามไทย) 2 ตอน / วัน วันแรกอัปเดต 3 ตอน, บุคคลทั่วไป | ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00น. 1 ตอน / วันซึ่งเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ตระกูลขุนนางเก่าแก่ในซีเหยียนเป็นอย่างมาก บรรดาตัวตึงตาเฒ่าหัวหน้าตระกูลพากันต่อต้านอย่างหนัก และไปเข้าทาง “ซีเหยียนเต๋อเหยียน” หรือ “อ๋องห้า” (รับบทโดย ซุนเว่ย) กับ “ซีเหยียนอวี่หยาง” หรือ “อ๋องเจ็ด” (รับบทโดย กงเจิ้งหนาน) ที่ยังคงหวังจะได้ขึ้นครองบัลลังก์พอดีเรื่องเดียวกันนี้ ได้ทำให้ “อดีตกษัตริย์ซีเหยียน” (รับบทโดย เฮ่าฉางหรง) กับ “เฮ่าหลิงจิ่วเหยา” หรือ “เสี่ยวเยา” (รับบทโดย หยางจื่อ) ต่างก็เป็นกังวล เกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ขณะเดียวกันชางเสวียนถูก “เหล่าซาง” (รับบทโดย เกาจี้ไค) องครักษ์คนสนิท ทักว่า พระองค์ดูเหมือนคนอมทุกข์ ไม่มีความสุข ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดตามที่ใฝ่ฝัน นั่นเป็นเพราะเหล่าซางไม่รู้ว่า ความรักที่มีต่อ เสี่ยวเยา ที่จนแล้วจนรอดชางเสวียนก็ยังไม่ได้เปิดปากสารภาพรักออกไปให้อีกฝ่ายรับรู้สักทีนั่นเองทั้งๆ วางแผนจะพากันเร้นกายหายหน้าไปจากยุทธภพพร้อมกัน แต่สุดท้ายความรักระหว่าง เสี่ยวเยา กับ “ถูซานจิ่ง” (รับบทโดย เติ้งเหวย) ก็ถึงคราสิ้นสุดวาสนาต่อกัน เมื่อจู่ๆ “ฝางเฟิงอี้อิ้ง” (รับบทโดย หวงคานคาน) คู่หมั้น ที่ท่านย่า “ไท่ฮูหยิน” (รับบทโดย ถังฉวิน) จัดหาไว้ให้ เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา ทำให้ถูซานจิ่งซึ่งเข้าใจว่าตัวเองทำไปเพราะความเมา ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยไม่รู้ว่า ลูกในท้องคือผลงานของคุณชายใหญ่ “ถูซานโหว” (รับบทโดย เย่เสียวเหว่ย)ด้านคุณชาย “ชื่อสุ่ยเฟิงหลง” (รับบทโดย หวังหงอี้) แห่งจวนเฉินหรง เมืองจื่ออี้ ประกาศขอเสี่ยวเยาแต่งงาน โดยที่นางไม่ปฏิเสธ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การครองบัลลังก์ของชางเสวียนมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเอง ทางฝั่งของ “เฉินหรงซินเยว่” (รับบทโดย หวังเจิ้น) น้องสาวของเฟิงหลง ยังคงเฝ้ารอและใฝ่ฝันจะเป็นมเหสีแห่งซีเหยียนให้ได้ ทั้งส่งของขวัญไปให้รวมทั้งส่งจดหมายไปหา แต่จนแล้วจนรอดกษัตริย์ชางเสวียนก็ยังไม่มีท่าทีตอบรับแต่อย่างใด หนำซ้ำยังคอยหลบหน้านางตลอด ไม่เพียงเท่านั้นชางเสวียนยังได้ประกาศแต่งตั้ง คุณหนูตระกูลซางหยางเป็นสนมอีกคน รวมไปถึง “เกาซินอวี้” หรือ “อาเนี่ยน” (รับบทโดย ไต้ลู่หวา) ตามความเห็นชอบของเสด็จปู่อดีตกษัตริย์ซีเหยียน ให้ขึ้นเป็นพระสนมอีกด้วยจนแล้วจนรอด ตัวตึง จอมมารเก้าเศียร เซี่ยงหลิ่ว ยังคงปากหนักปากแข็ง ไม่กล้าสารภาพรักกับเสี่ยวเยาออกไปสักที จนกระทั่งถึงวันงานสมรสพระราชทานระหว่าง ชื่อสุ่ยเฟิงหลง กับ องค์หญิงเฮ่าหลิงจิ่วเหยา หรือ เสี่ยวเยา ซึ่งพิธีได้ถูกจัดขึ้นตามกำหนดอย่างยิ่งใหญ่ แต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น และตัวบงการผู้อยู่เบื้องหลังก็คือ ชางเสวียน งานวิวาห์ล่มสร้างความอับอายและโกรธแค้นให้กับเฟิงหลงสุดจะประมาณ และย่อมส่งผลต่อบัลลังก์กษัตริย์ซีเหยียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาติดตามสี่หนุ่ม กษัตริย์ซีเหยียนชางเสวียน ถูซานจิ่ง เซี่ยงหลิ่ว และ ชื่อสุ่ยเฟิงหลง ใครจะเป็นผู้ครอบครองหัวใจของ เสี่ยวเยา ติดตามรับชมภาคจบ ของซีรีส์จีนเสี่ยงต่อการตับพัง “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 2” ได้ที่เดียว บนแอป WeTV และ เว็บไซต์ wetv.vip เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป• หยางจื่อ (Yang Zi) รับบทเป็น เสี่ยวเยา หรือ องค์หญิงเฮ่าหลิงจิ่วเหยา• จางหว่านอี้ (Zhang Wan Yi) รับบทเป็น กษัตริย์ซีเหยียนชางเสวียน• เติ้งเหวย (Deng Wei) รับบทเป็น ถูซานจิ่ง• ถานเจี้ยนซื่อ (Tan Jain Zi) รับบทเป็น เซี่ยงหลิ่ว และ ฝางเฟิงเป้ย• หวังหงอี้ (Wang Hong Yi) รับบทเป็น ชื่อสุ่ยเฟิงหลงร่วมด้วย• ไต้ลู่หวา (Dai Lu Wa) รับบทเป็น อาเนี่ยน หรือ เกาซินอี้ - องค์หญิงรองเฮ่าหลิง• หวังเจิ้น (Wang Zhen) รับบทเป็น เฉินหรงซินเยว่ - ธิดาเจ้าเมืองจื่ออี้ น้องสาว ชื่อสุ่ยเฟิงหลง• เฮ่าฉางหรง (Hou Chang Rong) รับบทเป็น อดีตกษัตริย์ซีเหยียน• หวงคานคาน (Haung Can Can) รับบทเป็น ฝางเฟิงอี้อิ้ง คู่หมั้นของ ถูซานจิ่ง• เกาจี้ไค (Gao Ji Cai) รับบทเป็น เหล่าซาง องครักษ์ของกษัตริย์ซีเหยียนชางเสวียน• เย่เสียวเหว่ย (Ye Xioa Wei) รับบทเป็น ถูซานโหว คุณชายใหญ่ตระกูลถูซาน ชู้รักของ ฝางเฟิงอี้อิ้ง• ติงเจียเหวิน (Ting Jia Wen) รับบทเป็น ใต้เท้ารู่โซว เสนาบดีฝ่ายพิธีการแคว้นเฮ่าหลิง• หวังซือเจี๋ย (Wang Zi Jia) รับบทเป็น เสิ่นซือฮุ่ย พระสนมเสิ่นของกษัตริย์ซีเหยียนชางเสวียน• ถานเจี้ยนชาง (Tan Jian Chang) รับบทเป็น เฉินหรงอี้ เจ้าเมืองจื่ออี้ บิดา ชื่อสุ่ยเฟิงหลง และ เฉินหรงซินเยว่• ซุนเว่ย (Sun Wei) รับบทเป็น ซีเหยียนเต๋อเหยียน - อ๋องห้า• กงเจิ้งหนาน (Gong Zheng Nan) รับบทเป็น ซีเหยียนอวี่หยาง – อ๋องเจ็ด• เหอซานข่าย (He Shan Kai) รับบทเป็น ซีเหยียนสื่อหร่าน - ลูกชายอ๋องห้าเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบจาก : WeTVOfficial, weibo.comอ่านเรื่องย่อ “ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ภาค 1 | Lost You Forever Season 1”https://mgronline.com/drama/detail/9660000066952