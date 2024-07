เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “องค์หญิงใหญ่ • The Princess Royal” [2024]

ชื่อสากล : The Princess Royalชื่อไทย : องค์หญิงใหญ่ชื่อจีน : Du Hua Nian | 度华年แนวซีรี่ส์ : โรแมนติก • แฟนตาซี • ย้อนยุคเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : เกาอี้จวิ้น (Gao Yi Jun) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “บูเช็คเทียน • The Empress of China” (Hunan TV, 2014)ผู้เขียนบท : เหราจวิ้น (Rao Jun) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “สยบรักจอมเสเพล ‧Destined” (iQIYI, 2023)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : องค์หญิงใหญ่ (The Grand Princess - 长公主)ผู้ประพันธ์ : โม่ซูไป๋ | Mo Shu Baiบริษัทผู้ผลิต : -ออกอากาศในจีนพร้อมในไทย ทาง : แอป YOUKU International และ เว็บ www.youku.tvจำนวนตอนออกอากาศ : 44 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 17:00 น. เริ่มตอนแรก วันที่ 27 มิถุนายน 2567 -แต่เมื่อผู้เป็นภรรยา “องค์หญิงผิงเยว่” หรือ “องค์หญิงหลี่หรง” (รับบทโดย จ้าวจินม่าย) ราชธิดาองค์โตของ “หลี่หมิง” (รับบทโดย อวี้จินเว่ย) ฮ่องเต้แห่งต้าเซี่ย และฝ่ายสามี “เผยเหวินเซวียน” (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) อัครมหาเสนาบดี พากันฟื้นตื่นขึ้นมากลับพบว่าทั้งคู่ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต สมัยที่เพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาว วัย 18 ปี ก่อนการคัดเลือกราชบุตรเขยและพิธีสมรสพระราชทานจะเกิดขึ้นการหาคู่ครองในราชสำนักนั้นใช่ว่าจะหาใครมาเป็นก็ได้ง่ายๆ เพราะหากเลือกผิดราชวงศ์ได้ราชบุตรเขยที่ประสงค์ร้ายต่อบัลลังก์ ในอนาคตอาจจะมีการก่อกบฏขึ้นได้ ผิงเยว่ ออกปากทูลขอกับพระบิดา ว่าจะจัดงานเลี้ยงวสันตฤดูเพื่อถือโอกาสดูนิสัยของบุตรชายคนใหญ่คนโตที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วจากราชสำนักด้วยตัวเองแน่นอนว่างานนี้ ผิงเยว่ หรือ หลี่หรง พยายามสุดกำลัง ในการที่จะหาทางกำจัดเผยเหวินเซวียนออกจากการคัดเลือกราชบุตรเขย แต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นแคนดิเดตสองคนสุดท้ายกับ “ซูหรงชิง” (รับบทโดย เฉินเฮ่ออี) คุณชายรองตระกูลซู โปรไฟล์สุดเริ่ด เพราะเกิดมาในครอบครัวแม่ทัพใหญ่ที่ภักดี วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักมาตลอด สุดท้าย คุณชายซูที่หลี่หรงเป็นปลื้ม กลับเป็นคนเปิดปากปฏิเสธองค์หญิงใหญ่ออกมาเอง ทำให้ชะตากรรมของ หลี่หรง หนีไม่พ้น เผยเหวินเซวียน อยู่ดี ที่สำคัญทั้งสองคนต่างรู้แล้วว่าอีกฝ่ายได้ย้อนเวลากลับมาเช่นเดียวกันระหว่างนั้นแผนลักพาตัวหลี่หรงของ “หยางเฉวียน” (รับบทโดย หลิงอี้หง) ซึ่งมี “หยางหวั่น” หรือ “สนมหนิงเฟย” (รับบทโดย ซวินรุ่ย) ผู้เป็นพี่สาว วางแผนอยู่เบื้องหลัง เกิดเหตุผิดพลาด เพราะขุนนางต๊อกต๋อยขั้นแปด เผยเหวินเซวียน ดันยื่นมือเข้าไปสอด และช่วยองค์หญิงใหญ่ไว้ได้อย่างปลอดภัยจากที่เคยเป็นศัตรูคู่แค้น สองหนุ่มสาววัยดรุณได้เริ่มมองเห็นแง่งามตลอดจนความดีจากเนื้อแท้ของอีกฝ่าย ทำให้ทั้งสองเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจในกันและกัน และต่างช่วยเหลืออีกฝ่ายจนบรรลุสมความปรารถนา ในที่สุดสามี ภรรยาก็กลับมาประสานรอยร้าวคืนดีกันได้อีกครั้ง มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองด้วยกันสุดท้ายทั้งคู่ได้ค้นพบความจริงว่า ศัตรูตัวร้ายที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนัก ทำให้เธอกับเขามองหน้ากันไม่ติด ผิดใจกันมาโดยตลอด ที่สำคัญยังเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตที่แท้จริงของทั้งสองคนคือใคร? หลี่หรง และ เผยเหวินเซวียน จับมือกันแน่นเพื่อเปลี่ยนแปลงจุดจบอันโหดร้ายในชะตารักของตัวเองมาร่วมลุ้นเรื่องราวความรักของ ท่านอัครเสนาหล่อลากไส้สุดโหด กับ องค์หญิงใหญ่เก่งเกิ๊น ในซีรีส์จีนแนว ย้อนยุค โรแมนติก แฟนตาซี “องค์หญิงใหญ่ • The Princess Royal” นำแสดงโดย จางหลิงเฮ่อ และ จ้าวจินม่าย #ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ดจริงสนุกจัง #ดีงามสมมงทุกองค์ประกอบ เสิร์ฟแล้ว ทั้งแบบ ซับไทย พร้อม พากย์ไทย ให้เลือกรับชม เบิ่งได้ ทางเว็บไซต์ www.youku.tv และ แอป YOUKU International! เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไปพร้อม อีกทางเลือก ที่เว็บไซต์ www.monomax.me และแอป MONOMAX (ในชื่อไทยว่า หวนชะตารักอนันตกาล) พากย์ไทยเริ่มตั้งแต่ 10 กรกฎาคม เป็นต้นไป• จางหลิงเฮ่อ (Zhang Ling He) รับบทเป็น เผยเหวินเซวียน – ราชบุตรเขย สวามีองค์หญิงใหญ่หรี่หรง อัครเสนาบดีหล่อลากไส้และสุดโหดแห่งต้าเซี่ย บุตรชายอดีตรองเจ้ากรมพิธีการ• จ้าวจินม่าย (Zhao Jin Mai) รับบทเป็น หลี่หรง - องค์หญิงใหญ่แห่งต้าเซี่ย -• เฉินเฮ่ออี (Chen He Yi) รับบทเป็น ซูหรงชิง คุณชายรองตระกูลซู – รองเจ้ากรมอาญาแคว้นต้าเซี่ย• อวี้จินเว่ย (Yu Jin Wei) รับบทเป็น หลี่หมิง – ฮ่องเต้แห่งต้าเซี่ย พระบิดาองค์หญิงหลี่หรง• เฉิงกั๋ว (Cheng Guo) รับบทเป็น ซ่างกวนหย่า - ฮองเฮาแห่งต้าเซี่ย• หลิวสวี่เว่ย (Liu Xu Wei) รับบทเป็น หลี่ชวน องค์รัชทายาทน้องชายหลี่หรง และเป็นฮ่องเต้แคว้นต้าเซี่ยองค์ใหม่• หวังเซิงอวิ๋น (Wang Sheng Yun) รับบทเป็น หลี่ซิ่น - องค์ชายสามแห่งต้าเซี่ย โอรสฮองเฮาซ่างกวนหย่า• เฉินเหยา (Chen Yao) รับบทเป็น หลี่ผิง องค์ชายใหญ่แห่งต้าเซี่ย โอรสที่เกิดจากพระสนมฉินเจินเจิน• เฮ่อชิว (He Qiu) รับบทเป็น พระสนมฉินเจินเจิน หรือพระสนมฉินกุ้ยเฟย - อดีตหญิงคนรักของเผยเหวินเซวียน• เว่ยจื่อซิน (Wei Zi Xin) รับบทเป็น ถงเย่ – บ่าวรับใช้คนสนิทและเป็นองครักษ์ประจำตัวเสนาบดีเผย• อีต้าเฉียน (Yi Da Qian) รับบทเป็น ซูหรงหัว – คุณชายใหญ่ตระกูลซู พี่ชายซูหรงชิง• หลิงอี้หง (Liu Yi Hong) รับบทเป็น หยางเฉวียน - น้องชายสนมหนิงเฟย แม่ทัพน้อย บุตรคนรองแม่ทัพหยางเย่• เฉินซืออวี่ (Chen Si Yu) รับบทเป็น หัวเยว่ – ธิดาของสนมโหรวเฟย• ชิวชิว (Qiu Qiu) รับบทเป็น เซียวโหรว – สนมโหรวเฟย• ซวินรุ่ย (Sun Rui) รับบทเป็น หยางหวั่น - สนมหนิงเฟยเรียบเรียงจาก : www.youku.tv, mydramalist.comภาพประกอบจาก : X – YOUKU official