ลุ้น “พัคซอจุน” คืนจอคืนใจ ซีรีส์แนวรักโรแมนติก ผลงานผู้กำกับ “King the Land”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักข่าว TV Daily รายงานว่า พัคซอจุน จะรับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ “Waiting for Gyeongdo” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีรายงานว่าเขาได้รับการเสนอให้รับบท “กยองโด” (Gyeongdo) พระเอกของเรื่องทางด้าน Awesome ENT ต้นสังกัดของพัคซอจุน ได้ออกมาชี้แจงต่อรายงานดังกล่าวว่า “เป็นเรื่องจริงที่เขาได้รับข้อเสนอให้เล่นละครเรื่องใหม่ Waiting for Gyeongdo อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงหนึ่งในโปรเจ็กต์ละครเรื่องที่เขาได้รับข้อเสนอมาเท่านั้น ยังไม่มีการสรุปรายละเอียดใดๆ”“Waiting for Gyeongdo” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องใหม่ที่กำกับโดย “อิมฮยอนอุก” (Lim Hyeon-wook) ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในฝีมือจากผลงานซีรีส์ฮิตอาทิ King the Land, Flower Crew: Joseon Marriage Agency ส่วนบทซีรีส์เป็นฝีมือของ “ยูยองอา” (Yoo Young-ah) ซึ่งเคยเขียน Thirty-Nine, Divorce Attorney Shin และอีกมากมายมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อออกอากาศทางช่อง JTBCปัจจุบัน พัคซอจุน กำลังปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ที่ไม่มีสคริปต์ “Jinny's Kitchen 2” ทางช่อง tvN (รับชมซับไทยได้ทาง Prime เริ่มตั้งแต่ 28 มิ.ย.) และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว “Gyeongseong Creature 2” ออริจินัลซีรีส์ ของ Netflix ในช่วงปลายปีนี้ข้อมูลข่าว : soompi.com,ภาพประกอบ : imbc.com, hankooki.com