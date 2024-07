Review ซีรีส์ : “The Princess Royal - องค์หญิงใหญ่” ซีรีส์จีนพล็อตแปลก พระ-นางตุย แต่ได้ย้อนเวลาด้วยกัน พลิกจุดจบตัวเอง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

จะเรียกว่าเป็นนาทีทองและนาทีวิกฤติของสาวกซีรีส์จีนก็ว่าได้ เพราะช่วงนี้ มีซีรีส์น่าดูต่อคิวทรมานขอบตาไม่ขาดสาย หลังซีรีส์ม้ามืดอย่าง "มรสุมชีวิต" (The Double - 2024) เพิ่งลาจอไปไม่ทันไร ก็ส่งซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง องค์หญิงใหญ่ (The Princess Royal - 2024) มาต่อคิวทันทีงานนี้ต้องบอกว่าแค่เห็นทีเซอร์ ก็ทำเอาหลายคนแทบจะอดใจเกาะจอรอดูไม่ไหว เพราะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของจางหลิงเฮ่อ พระเอกดาวรุ่งมากฝีมือ ที่ฝากผลงานไว้หลายเรื่อง อาทิ ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ (Maiden Holmes​ - 2020), เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023) แต่ที่ทำเอาหลายคนตกหลุมรักคงหนีไม่พ้นผลงานเล่ห์รักวังคุณหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) โดยครั้งนี้ในซีรีส์จีนองค์หญิงใหญ่ เป็นการโคจรมาเจอกับ จ้าวจินม่าย นักแสดงสาวที่แจ้งเกิดจากซีรีส์สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก (A Little Thing Called First Love - 2019) และโด่งดังจาก ลมหนาวและสองเรา (Amidst a Snowstorm of Love - 2024) ซีรีส์สุดโรแมนติกแห่งปีนอกจากจะได้นักแสดงดาวรุ่งมาเพิ่มความปังให้ซีรีส์ ในส่วนของพล็อตก็ต้องบอกว่าน่าสนใจ เพราะฉีกแนวจากพล็อตหลงยุค หรือ กลับมาแก้แค้น ที่ฮิตเหลือเกินช่วงนี้ มาเป็นพล็อตตัวเอกตายแล้วฟื้นไม่พอ ยังให้ทั้งสิทธิ์พระเอก-นางเอก เท่ากัน คือ ทั้งคู่ตายแล้วได้ย้อนอดีตกลับมาเป็นตัวเองในวันแรกรุ่นก่อนจะแต่งงานกัน​ แถมยังพกพาความทรงจำในชาติก่อนมาด้วย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่น เมื่อทั้งสองพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันให้ดีกว่าเดิมอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วทำไมทั้งคู่ถึงตายแล้วฟื้นกลับมาได้ คำถามนี้คงต้องชวนไปหาคำตอบในซีรีส์ พร้อมกับอีกหลายๆ ปม ที่ตัวซีรีส์ผูกไว้อย่างลงตัว พร้อมเผื่อใจว่าสุดท้ายผู้ชมอย่างเราๆ จะโดนแกงหรือเปล่าว่า สุดท้ายซีรีส์อาจจะหักมุมว่าพระ-นางอาจจะไม่ได้ย้อนเวลากลับมาได้แต่เอาเป็นว่าระหว่างรอปมนี้เฉลย จุดที่ทำให้อยากป้ายยาซีรีส์เรื่องนี้ คือ ถึงพล็อตจะซับซ้อนแต่การดำเนินเรื่องค่อนข้างเร็ว เปิดมา 2​ EP ก็ปูเรื่องมาได้ครบแล้วว่า ซีรีส์จะพูดถึงอะไรเนื้อหาหลักๆ ของซีรีส์เป็นเรื่องราวของหลี่หรง องค์หญิงใหญ่แห่งต้าเชี่ย (รับบทโดย จ้าวจินม่าย) ในวัยใกล้หลักสี่ ตั้งแต่อายุ 18 ก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับเผยเหวินเซวียน ขุนนางหนุ่ม วัย 20 ปี ด้วยจุดเริ่มต้นของความรักที่เริ่มต้นจากการเป็นหมากให้ราชสำนัก ทำให้ความสัมพันธ์ขององค์หญิงใหญ่กับราชบุตรเขยไม่สู้ดีนักอารมณ์อยู่ด้วยกันสามวันตีสี่วันแยก แม้แต่ในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ต่างฝ่ายก็ยังต่างเข้าใจผิดว่า เป็นฝีมือของอีกฝ่ายที่หวังปองร้ายเอาชีวิตแต่โชคชะตาก็เล่นตลกให้ทั้งคู่ได้ย้อนเวลากลับมา 20 ปีก่อนหน้า พอได้โอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้ง พวกเขาเลยอยากแก้ไขอดีต เพื่อเปลี่ยนแปลงจุดจบอันโหดร้ายของตัวเอง แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะในราชสำนักเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแม้ทั้งคู่จะรู้เหตุการณ์อนาคต แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนเดิมไปหมด แม้แต่ชีวิตรักของทั้งคู่ พอชาตินี้ เจอทั้งอุปสรรค และขวากหนาม ที่ทำให้ต้องคอยช่วยเหลือกัน ก็ทำให้ชีวิตรักที่เคยขมกลายเป็นหวานขึ้นมาในทันใดสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวย้อนยุคน่าจะชอบซีรีส์เรื่องนี้ ยิ่งใครชอบแนวซีรีส์แย่งชิงอำนาจในราชสำนัก เรื่องราวของวังหลัง ซีรีส์เรื่องนี้จัดมาให้แบบครบรส เพิ่มเติมคือพล็อตแปลกใหม่ เพราะน้อยเรื่องที่จะเห็นตัวละครที่ย้อนยุคกันมาทั้งพระเอก นางเอก เล่นเอาดูตอนแรกถึงกับเหวอ เพราะคิดว่าจะมีแค่นางเอกที่ได้กลับมาแก้ไขอดีตที่สำคัญถ้าดูจากแค่ทีเซอร์ อาจจะเผลอคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ มาแนวตลก ขายขำ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะตัวละครแต่ละตัวดูมีมิติ โดยเฉพาะพระ-นางฉลาดทันคน ดูแล้วไม่ลำใย แถมยังมีวิธีเล่าเรื่องน่าสนใจ ในการตัดระหว่างพาร์ตอดีตกับปัจจุบัน ทำให้ผู้ชมไม่สับสนและไม่น่าเบื่อ แต่ช่วยให้เข้าใจความคิดของตัวละครมากยิ่งขึ้นส่วนฉากหวาน ฉากฟิน ก็หายห่วง หยอดมาให้แฟนๆ ได้ฟินจิกหมอนกันแบบไม่ผิดหวัง เรื่องเคมีของพระนางเข้ากันได้ดีอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะซีนที่พระ-นาง ต่อปากต่อคำกัน บอกเลยละมุนสุดๆเรียกได้ว่า องค์หญิงใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ควรค่าแก่การสละมาชม จนไม่สงสัยเลยว่า ทำไมเป็นกระแสและพูดถึงสนั่นบนโลกโซเชียล ซีรีส์ มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมซับไทยได้ทาง youku และ monomax ส่วนใครเป็นสายพากย์ไทย monomax จัดให้ เริ่มตอนแรก 10 กรกฏาคมนี้Mickey Mousemydramalist.com