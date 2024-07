เรื่องย่อ “โลกหมุนรอบเธอ” Never Enough

: ทอง สตูดิโอ: ณกุล: อำไพพร จิตต์ไม่งง: Coming Of Age: บริษัททอง สตูดิโอ จำกัด: แอน ทองประสม: ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus: ตอนแรก วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ความผูกพันที่มากกว่า คำว่ารัก (Never Enough)ตะวัน(เมลดา สุศรี) มานะ(จิรายุ ตั้งศรีสุข) ชิน(พาริส อินทรโกมาลย์สุต) เด็กกำพร้าถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันตั้งแต่วัยประถม ทำให้เด็กทั้งสามคนสนิทกันมาก ตะวันมีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว ในขณะที่มานะกับชิน ต้องการเห็นแค่ตะวันมีความสุข นั่นเป็นเพราะทั้งสองคนรักตะวัน แต่ไม่กล้าแสดงออก ชีวิตของเด็กสามคนเปลี่ยนไป เมื่อตะวัน มานะ ชิน ได้ทุนของโรงเรียนอำนาจอนันต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ฯ ที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีครอบครัวของพนิดา(พรทิพย์ สกิดใจ) ผู้ประกาศข่าวคนดัง ที่เป็นไอดอลของตะวันเป็นเจ้าของ ทำให้ตะวันมีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยเท้าของพนิดาให้ได้แต่หนทางไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิด เพราะพนิดามีลูกชายกับลูกสาวอย่างละหนึ่งคน ชื่อแพท(เทศน์ ไมรอน)กับเพนนี(ลลินา ชูเอ็ทท์) ตัวแพทเองพอใจตะวัน แต่เพนนีเกลียดตะวันเข้าไส้ เพราะไม่อยากให้ตะวันมาแย่งความรักของพี่ของแม่ไปจากเธอ ชีวิตหลังรั้วโรงเรียนแห่งนี้ของตะวัน มานะ และชิน จึงเต็มไปด้วยการถูกบูลลี่ การกลั่นแกล้ง แต่ทั้งสามคนก็ให้กำลังใจและฝ่าฟันมาได้ จนกระทั่งแพทหายสาบสูญ โดยที่ไม่มีใครเจอเบาะแสว่าแพทไปไหน เหตุการณ์นี้มีผลกับชีวิตของทั้งสามคนต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งมานะกับตะวันย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนชินจำเป็นต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อไว้ มานะทำงานหาเงินส่งตะวันเรียนมหาวิทยาลัยจนจบ การก้าวเข้าสู่วัยทำงานทำให้ ตะวัน มานะ และชิน ได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง ทั้งสามต่างมุ่งมั่นที่จะพาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่เคยฝันไว้ ตะวันได้งานที่สถานีอำนาจอนันต์ เป็นนักข่าวฝึกหัด ที่นี่ตะวันได้เจอกับพอล(วรินทร ปัญหกาญจน์) ลูกชายของนาคิน(ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีและหัวหน้าฝ่ายข่าวของสถานีอำนาจอนันต์ พอลกับตะวันเข้ากันได้ด้วยดีในเรื่องการทำงาน ยิ่งทำให้เพนนีอิจฉา กลัวตะวันได้ดีกว่าเธอ ขณะที่ชิน เปลี่ยนชื่อเป็นราเชนทร์ ทำธุรกิจออนไลน์กับเฮียไก่(รัชชานนท์ สุประกอบ)และเทพ(วิศรุต หิมรัตน์)ส่วนมานะเริ่มตั้งต้นทำธุรกิจใหม่โดยได้รับการช่วยเหลือจากนาริน(มีเรีย เบนเนเดดตี้) หม้ายสาวที่ได้รับมรดกและธุรกิจจากสามีที่ตายไป และ ฟอร์ด(เตชินทร์ พลอยเพชร)ที่มาร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย ชีวิตของทั้งสามคน ตะวัน มานะ ชิน ต่างคนต่างมีทางเดินของตัวเอง แต่โชคชะตาทำให้เพื่อนทั้งสามคนกลับมาเจอกันอีกครั้ง จากคดีของแพทที่หายสาบสูญในอดีตตะวัน มานะ ชิน มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการหายตัวไปของแพท พวกเขาจะมีโอกาสได้แก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดกันไว้ได้อย่างไร แต่ละคนจะไปต่อตามที่ตัวเองฝัน ตัวเองหวังไว้อย่างไร รวมถึงเรื่องความรักที่ยังคงอยู่ของเขาทั้งสามคนจะจบลงในรูปแบบใดโลกหมุนรอบเธอ ละคร Coming of age การเรียนรู้ชีวิตและก้าวผ่านวัย บนเส้นทางความรัก มิตรภาพ และการเติบโต...1.เมลดา สุศรี(โบว์) : ตะวัน2.จิรายุ ตั้งศรีสุข(เจมส์) : มานะ3.พาริส อินทรโกมาลย์สุต(ไอซ์): ชิน4.วรินทร ปัญหกาญจน์(เกรท) : พอล5.มีเรีย เบนเนเดดตี้(นัท มีเรีย): นาริน6.พรทิพย์ สกิดใจ(เอ๋) : พนิดา7.เทศน์ ไมรอน(เทศน์) : แพท8.ลลินา ชูเอ็ทท์(ลีน่า) : เพนนี9.นวินดา เบอร์ต๊อดตี้(มิ้นท์) : ฟ้าใส9.เทศน์ ไมรอน(เทศน์) : แพท10.วิศรุต หิมรัตน์(โมสต์) : เทพ11.เพ็ญเพชร เพ็ญกุล(แจ๊บ) : นคร12.ปวันรัตน์ นาคสุริยะ(เหมี่ยว) : ยายเฟือง13.รัชชานนท์ สุประกอบ(กาย) : เฮียไก่14.แดนนี่ ลูเซียโน่(แดนนี่) : รอน15.เตชินท์ พลอยเพชร(มะตูม): ฟอร์ด16.วิปครีม ดิศกุล(วิปครีม) : ฟรังก์17.สรินยา ออลสัน(ลิลลี่) : ตูน18.ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล(วิทย์) : นาคิน19.ภารดี วงษ์สวัสดิ์(เปิ้ล) : วิไล20.หัสสยา อิสริยะเสรีกุล(แพรว) : ทราย21.ชัยยุทธ กิติชัยวัฒน์(โจอี้) : นพ22.โกสินทร์ ราชกรม(โกสินทร์) : ดุล(รับเชิญ)23.ชุติมา นัยนา(เอ้) : เจ้ไฮโซ (รับเชิญ)24.อรศรี ฮอนโนลด์(เหน่ง) : เกรซ แม่พอล (รับเชิญ)25.ดีแลน ไบร์อัน(ดีแลน) : ภูเขา (รับเชิญ)26.สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย : คุณหมอ(รับเชิญ)27.ศิรินทร์ชญา บุญสุวรรณ : ตะวัน(ตอนเด็ก)28.นรภัทร นาคะดำรงชัย : ภูเขา(7-8 ขวบ)29.พีรณัฐ วัฒนกิจพิศาล : มานะ(7-8ขวบ)30.ภวัต เกตุศรีศักดา : ชิน(7-8ขวบ)31.ครินท์ภัทต์ สุวัจนานนท์ : ภูเขา(2-3ขวบ)