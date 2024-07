“โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" สุดยอดวรรณกรรม สู่จอภาพยนตร์ครั้งแรก

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา หนังสือ “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง” ที่เคยถูกคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมต้น ตั้งแต่ปี 2527 ได้รับการพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่า ต้นฉบับ “Totto-Chan: The Little Girl at the Window” โดย คุโรยานางิ เท็ตสิโกะ ได้รับการแปลไทยโดย ผุสดี นาวาวิจิต และ คนไทย รู้จัก “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" เป็นอย่างดี การบันทึกสถิติจาก “กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ด” ให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ครองตำแหน่ง “หนังสืออัตชีวประวัติโดยนักเขียนเพียงคนเดียวที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในโลก” เฉพาะภาษาญี่ปุ่น ใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปีเศษ จำหน่ายได้ถึง 6 ล้าน 5 แสนเล่ม และได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก 35 ภาษา ฉบับแปลภาษาไทยต้องพิมพ์ซ้ำถึง 4 ครั้ง ในเวลาไม่ถึงปี! สถิติการจำหน่ายหนังสือเมื่อสิ้นเดือน ก.ย. 2023 ที่ผ่านมา ตีพิมพ์ไปแล้วมากถึง 25,113,862 เล่มทั่วโลก! นอกจากนี้ “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง” ยังได้รับรางวัล Paul Grimault Award ซึ่งเป็นหนึ่งรางวัลพิเศษที่มอบให้ในงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติ Annecy International Animation Film Festival ประจำปี 2024 จัดที่เมือง Annecy ประเทศฝรั่งเศส !“เรื่องราวของ "โต๊ะโตะจัง" เด็กนักเรียนสาวที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะเรียนชั้นประถมหนึ่ง ด้วยความซุกซนตามประสาเด็ก แต่ครูกลับคิดว่าเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมชั้น จึงเป็นเหตุให้ต้องหาโรงเรียนใหม่โรงเรียนโทโมเอ โรงเรียนใหม่ของโต๊ะโตะจัง ใช้ตู้โดยสารรถไฟเป็นห้องเรียน มีครูที่รักและเชื่อมั่นในตัวเด็กอย่าง "ครูโคบายาชิ" ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ทำให้โต๊ะโตะจัง กับ เพื่อน ๆ ของเธอ ได้ค้นพบความฝันและสามารถสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่”ล่าสุด ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ร่วมมือพันธมิตร TOHO นำหนังอนิเมะที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ เข้ามาฉายในเมืองไทย ในวันที่ 15 สิงหาคม ณ โรงภาพยนตร์“Totto-Chan: The Little Girl at the Window โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" ได้ ชินโนะสุเกะ ยาคุวะ (ผลงาน “Doraemon series) รับหน้าที่กำกับ และ ร่วมเขียนบทโดย คุโรยานางิ เท็ตสิโกะ และ โยสุเกะ ซูซูกิ สามารถรับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย แล้วพบกัน !