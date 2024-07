เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “Red Swan” [2024]

• “เขาและเธอต่างปกปิดความลับ เพื่อรอเวลาเปิดโปงความจริง”ชื่อสากล : Red Swanชื่อไทย : เรดสวอน [ทับศัพท์]ชื่อเกาหลี : 화인가 스캔들 | hwa-in-ga seu-kaen-deulแนวซีรีส์ : ล้างแค้น • โรแมนติก • ดราม่าเรตซีรีส์ : 15+ออกอากาศในไทย พร้อมกับเกาหลีใต้ ทาง : สตรีมมิ่ง ดิสนีย์ พลัส (Disney Plus Hotstar)จำนวนตอนออกอากาศ : 10 ตอนจบความยาวตอนละ : 50 นาทีวันเวลาออกอากาศ : 2 ตอนใหม่ ทุกวันพุธ เวลา 14:00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 3 กรกฎาคม 2567 -ผู้กำกับ : พัคฮงกยุน (Park Hong-gyun) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Hwayugi, The Greatest Love และ The Great Queen Seon Deokผู้เขียนบท : ชเวยุนจอง (Choi Yoon-jeong) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Only Love, Three Sisters และ The Person I Loveบริษัทผู้ผลิต : Studio&NEW และ Taewon Entertainmentโอวานซู เป็นผู้อำนวยการมูลนิธินาว สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกผ่านกิจกรรมการกุศลของเธอ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีของเกาหลีประจำองค์การยูนิเซฟ จากผลงานของมูลนิธินาวที่เปิดระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ถูกทำร้ายทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเหยื่อสงคราม แม้ว่าล่าสุดเธอจะได้รับแจ้งจาก “เลขายุน” (รับบทโดย ชินซูจอง) ว่ามีจดหมายขู่ฆ่าส่งมายังเธอ แต่วานซูก็ยังคงบินไปร่วมงานระดมทุนที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรองประธานคิม บินไปให้กำลังใจภรรยาไม่ใช่แค่คำขู่เท่านั้น โอวานซู ได้ตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารจากนักฆ่ามืออาชีพ “มิสเตอร์แอล” ระหว่างเดินทางไปงานระดมทุนที่โรงแรมชื่อดัง ในกรุงมะนิลา โชคดีที่ได้ “ซอโดยุน” (รับบทโดย เรน) มาช่วยเธอไว้ เขาบอกเธอว่าเพราะแผนล้มเหลว มือสังหารต้องลงมืออีกครั้งแน่นอน ในงานระดมทุน ก็เกิดเหตุการณ์อันน่าตกตะลึง และทำให้ วานซู ดื่มจนเมามาย โดยมีโดยุนไปส่งที่ห้อง จู่ๆ เธอก็เข้าหาเขาโดยไม่มีใครคาดคิดเมื่อกลับมาถึงเกาหลี โอวานซู ก็ได้รู้ความลับอันแสนสกปรกของครอบครัวสามี ที่ใช้มูลนิธินาวเป็นที่ฟอกเงินทุนผิดกฎหมายมาโดยตลอด เธอประกาศใส่หน้า พัคมีรัน ว่าจะไม่ยอมให้ฮวาอินกรุ๊ปใช้มูลนิธิที่เธอดูแลอยู่ฟอกเงินอีกต่อไป ประธานใหญ่ฮวานอินกรุ๊ปแค้นจัด เผยตัวตนอันร้ายกาจแสนอำมหิตออกมา โดยการปิดประตูตายใส่ลูกสะใภ้คนดังว่า ไม่มีทางที่ลูกชายของเธอ คิมยงกุก จะยอมหย่าให้เด็ดขาด ทางเดียวที่เธอจะออกไปจากฮวาอินกรุ๊ปได้ก็คือ ต้องออกไปในร่างไร้วิญญาณเท่านั้น นับจากนั้นชีวิตของโอวานซูก็ยิ่งตกอยู่ท่ามกลางอันตรายหนักมากขึ้นด้านซอโดยุนก็ได้พบข้อมูลว่า การตายของนายตำรวจเพื่อนรักของตนที่ถูกมิสเตอร์แอลฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมนั้น เชื่อมโยงกับมูลนิธินาวและฮวาอินกรุ๊ป เขาอาสาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของโอวานซู พร้อมให้คำมั่นว่าจะคอยปกป้องและอยู่เคียงข้างเธอเสมอ ทั้งคู่ร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความลับดำมืดแสนสกปรกของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลฮวาอินกรุ๊ป โดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน• เรน (Rain) รับบทเป็น ซอโดยุน - อดีตนายตำรวจมือดี บอดี้การ์ดส่วนตัวของโอวานซู• คิมฮานึล (Kim Ha-nuel) รับบทเป็น โอวานซู - ผู้อำนวยการมูลนิธินาว ทูตสันถวไมตรีเกาหลี• จองกยูอุน (Jung Gyu-woon) รับบทเป็น คิมยงกุก – รองประธานฮวาอินกรุ๊ป สามีของโอวานซู• ซออีซุก (Seo Yi-sook) รับบทเป็น พัคมีรัน - ประธานใหญ่ฮวาอินกรุ๊ป• ยุนเจมุน (Yoon Je-moon รับบทเป็น ฮันซังอิล - ทนายความของฮวาอินกรุ๊ป• กีอึนเซ (Ki Eun-se) รับบทเป็น จางแทรา - ชู้รักของคิมยงกุก• ชินซูจอง (Shin Soo-jung) รับบทเป็น เลขายุน - เลขาฯ ส่วนตัวของโอวานซู• โกยุน (Go Yoon) รับบทเป็น ยงมิน• โจวอนฮี (Jo Won-hee) รับบทเป็น –เรียบเรียงจาก : www.hotstar.com, soompi.comภาพประกอบจาก : X - Disney+ Drama, hancinema.net