: LOL: Last One Laughing Thailand หัวเราะทีหลังปังกว่า (LOL Thailand): 6 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 30 นาทีทาง Prime Video : วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 / สตรีมสัปดาห์ละ 2 ตอน•ตอน 1 และ ตอน 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567•ตอน 3 และ ตอน 4วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567•ตอน 5 และ ตอน 6วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567•ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)พิธีกร•ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)พิธีกร•ดรุณี สุทธิพิทักษ์ (เป็กกี้)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•พงศธร จงวิลาส (เผือก)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•ซิม คิวเท (คิวเทโอปป้า)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•กันติชา ชุมมะ (ติช่า)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•ธงชัย ทองกันทม (ปิงปอง)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•บริบูรณ์ จันทร์เรือง (ตั๊ก)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ) ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•ชัชชัย จำเนียรกุล (บอล เชิญยิ้ม)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน•ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (ต้นหอม)ผู้เข้าร่วมแข่งขัน: รณรงค์ ประดิษฐ์ทัศนีย์นภัสริญญ์ พรหมพิลา, หม่อมหลวง ปิยะจันทร์ ประวิตร, อนันดา เอเวอริงแฮม และ จิตติมา วิชัยดิษฐ: ศักดิ์สันต์ ศิริตัน: Amazon MGM Studios และ Halo Productionsรายการเรียลลิตี้แนวคอเมดี้ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมาก่อน สตรีมทาง Prime Video เริ่มต้น วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ รายการจะเชิญผู้แข่งขัน 10 คน ที่มีความสามารถและเป็นที่รู้จักในด้านความตลก อารมณ์ดี มีไหวพริบ ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักแสดง ยูทูบเบอร์ ให้มาอยู่รวมกันเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เรียลลิตี้แนวคอมมาดี้นี้ ดัดแปลงจากรายการคอเมดี้ยอดนิยมระดับโลก โดย LOL: Last One Laughing เป็นรูปแบบรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดตลอดกาลบน Prime Video ในอิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในเวอร์ชั่นท้องถิ่นในเม็กซิโก ออสเตรเลีย อินเดีย สเปน แคนาดา เนเธอร์แลนด์ โคลอมเบีย อาร์เจนตินา บราซิล และสวีเดนโดยรายการมีกฎเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือทำให้คนอื่นหัวเราะ ยกเว้นตัวเอง รวมถึงห้ามยิ้มด้วย ถ้าใครทำผิดกฎจะโดนใบเหลืองเป็นการตักเตือน หากทำผิดเป็นครั้งที่สอง จะโดนใบแดงและออกจากการแข่งขัน แต่ผู้ที่ถูกเชิญให้ออกจากการแข่งขันจะยังไม่ได้ไปไหน ต้องอยู่ร่วมสร้างสีสันในรายการและป่วนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ให้หลุดหัวเราะหรือยิ้มออกมาให้ได้ในรายการจะมีทั้งโชว์จากผู้เข้าแข่งขัน และโจทย์เกมต่างๆ รวมถึงคำสั่งจากพิธีกร ที่จะมาปลุกเร้าให้เกิดเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้ม เมื่อครบ 6 ชั่วโมง คนสุดท้ายที่กลั้นหัวเราะและรอยยิ้มได้จะเป็นผู้ชนะของรายการ และได้รับเข็มขัดแชมเปี้ยนในฐานะ... Last One Laughing หัวเราะทีหลังปังกว่า