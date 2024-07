Review ซีรีส์ : “หลิวอี้เฟย” คัมแบ็คสมมง ประกบ 4 พระเอกดังในซีรีส์ “กุหลาบร้อยรัก” ทำสาวๆ ตาร้อนผ่าว

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

นอกจากความสวยออร่าจับของนางเอกหน้าเด็ก หลิวอี้เฟย เจ้าของฉายาพี่นางฟ้า จะทำให้ใครที่หลงเข้ามาดูซีรีส์จีนกระแสดีอย่าง กุหลาบร้อยรัก (The Tale of Rose - 2024) จะถูกสายตาขี้เล่นแต่เย้ายวนของเธอสะกด ยิ่งได้อ่านเรื่องย่อหรือเห็นทีเซอร์ซีรีส์เรื่องนี้ ยิ่งตาร้อนผ่าว เพราะความพีคของซีรีส์เรื่องนี้ คือ ไม่ได้มีแค่ขนพระเอกหรือพระรองมาให้ผู้ชมต้องลังเล เพราะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง เพราะยกขบวนพระเอกดังของจีนถึง 4 คน 4 สไตล์ มาประชันบทบาทกับหลิวอี้เฟย เพื่อเล่าเรื่องราวความรักที่ผลิใบไปตามช่วงวัยที่แตกต่างของหลิวอี้เฟยได้อย่างออกรส จนทำให้ใครได้ดูเป็นตกอยู่ในวังวนความรักของพวกเขาแบบถอนตัวไม่ขึ้นสำหรับกุหลาบร้อยรัก เป็นเรื่องราวของหวงอี้เหมย (หลิวอี้เฟย) นักศึกษาคณะศิลปะ สาวสวยทรงเสน่ห์ เป็นที่ต้องตาของหนุ่มน้อยน้อยใหญ่ กระทั่งไปฝึกงานบริษัทที่พี่ชายทำงานอยู่ เสน่ห์ของเธอก็ยังทำให้เพื่อนพี่ชายที่กำลังจะจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงที่คบหาดูใจกันมาถึง 7 ปี ยังตัดสินใจบอกเลิก หวังมาปลูกต้นรักครั้งใหม่กับหวงอี้เหมย แต่เธอกลับไม่เล่นด้วย มีแต่ฝ่ายชายที่คิดไปเองฝ่ายเดียวกระทั่งเรียนจบและเริ่มทำงาน หวงอี้เหมยได้เจอกับจวงกั๋วต้ง (เผิงกวนอิง) หนุ่มหล่อเสน่ห์แรงที่เธอตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ อาจเพราะประสบการณ์ความรักยังอ่อนด้อย บวกกับวัยที่เพิ่งเริ่่มต้นเป็นผู้ใหญ่ ความรักครั้งแรกจึงออกแนวหวือหวาและร้อนแรง ทำให้มีเลิฟซีนมาให้แฟนๆ ได้จิกหมอนอยู่หลายซีน แต่สุดท้ายความรักครั้งนี้ก็ไม่จีรัง เมื่อเจออุปสรรคเรื่องระยะทาง ทำให้ความรักมาถึงตัน ต้องแยกทางกันไปเมื่อหวงอี้เหมยตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโท เธอมาพบรักกับฟางเสียเหวิน (หลินเกิงซิง) รุ่นพี่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ทั้งคู่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ แต่แล้วปัญหาที่ถาโถมทำให้สุดท้ายความรักก็ยังไม่หลงล็อก จบลงด้วยการหย่าร้าง แม้จะเจ็บปวด แต่ชีวิตก็ยังต้องมูฟออนไปข้างหน้า จนหวงอี้เหมยได้มาพบกับผู่เจียหมิง (ฮั่วเจี้ยนหัว) หนุ่มหล่อนิสัยดี ที่ดูเหมือนจะเป็นรักมั่นคง แต่สุดท้ายความตายก็พรากทั้งคู่จากกัน ทำเอาหวงอี้เหมยหัวใจแตกสลาย ชีวิตราวกับถูกปิดสวิตซ์ จนได้พบรู้จักกับเหอซี (หลินอี) หนุ่มนักบินรุ่นน้องสุดหล่อ ที่เข้ามาเยียวยาความเจ็บปวดและทำให้หัวใจของเธอว้าวุ่นอีกครั้ง ซึ่งใครที่อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของหวงอี้เหมยจะลงเอยอย่างไร ต้องไปติดตามกันในซีรีส์เองสิ่งที่น่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ คือ แม้ด้วยพล็อตเรื่องอาจจะไม่หวือหวา แต่เป็นเหมือนการชวนผู้ชมร่วมออกเดินทางไปบนถนนสายชีวิตของนางเอก ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสมกับชื่อเรื่อง แต่อย่างน้อยเส้นทางนี้ก็ปูทางด้วยความรัก ที่มีครบรสทั้งสมหวังและผิดหวัง บางครั้งขมบางครั้งหวานชื่น ซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังอินเลิฟหรือผ่านประสบการณ์ความรักมาไม่น้อย ดูแล้วต้องอิน เพราะเหมือนเอาเรื่องจริงมาเล่าผ่านซีรีส์ พิสูจน์ได้จากกระแสของซีรีส์ ที่หลายคนดูแล้วต่างยกนิ้วให้ที่สำคัญไม่รู้ว่าด้วยบทหรือการแสดงของนักแสดงที่ทำถึง บางคนถึงขนาดดูแล้วสะเทือนใจ จนรู้สึกว่าตัวเองยังมูฟออนจากเหตุการณ์ตรงหน้าได้ช้ากว่าตัวละครในเรื่องซะอีกอย่างไรก็ตามด้วยความที่เนื้อหาของซีรีส์เป็นการดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเอกไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้ใครที่เป็นสายใจร้อนหรือ ไม่ได้อินกับซีรีส์แนวนี้ ดู EP แรกๆ แล้วอาจจะรู้สึกว่า ตัวซีรีส์มีความเนิบๆ เนือยๆ ไปสักนิด แต่ถ้าไม่คิดมากดูความน่ารักสดใสของหลิวอี๊เฟย ที่แม้อายุจริงจะ 35 อัพแล้ว ยังรับบทเป็นนักศึกษาได้แบบสบายๆ แถมเรื่องนี้คอสตูมยังจัดเต็ม ราวกับทุกวันคือรันเวย์ ก็น่าจะผ่านไปได้เพราะอีกจุดที่ซีรีส์เรื่องนี้มัดใจหลายคนได้อยู่หมัด คือ การโคจรมาพบกันของ 4 พระเอกดังในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เผิงกวนอิง หนุ่มหล่อที่หลายคนตกหลุมรักจากเรื่องเสียงกระซิบบอกว่ารัก (Have a Crush on You - 2023), หลินเกิงซิง หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ ที่ทำเอาแฟนๆ ยกให้เป็นอีกหนึ่งสามีแห่งชาติ ซึ่งมีผลงานเพิ่งจบไปหมาดๆ คือ ปฐพีไร้พ่าย (The Legend of ShenLi - 2024), ฮั่วเจี้ยนหัว นักแสดงเป้าหน้าฟ้าประทาน ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย เช่น ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower - 2015) และ หลินอี้ หนุ่มหล่อหน้าใสยิ้มใจละลาย มีผลงานซีรีส์ขึ้นหิ้งมากมาย เช่น อุ่นไอในใจเธอ (Head on My Shoulder - 2019)ต้องบอกว่าการรวมพลพระเอกระดับนี้ มาประชันกับนางเอกระดับตัวมัมอย่าง หลิวอี้เฟย ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆ แม้จะผลัดกันออกมา ตามช่วงชีวิตรักของนางเอก แต่ก็ทำเอาแฟนๆ ฟินไม่ไหว จนอยากสิงร่างนางเอกกันเป็นแถว แต่ทั้งนี้ก็ต้องปรบมือให้หลิวอี้เฟยที่เล่นถึง เรื่องความสวยไม่ต้องพูดถึง เรื่องฝีมือก็ถือว่าตรงปกเข้ากับบทที่ได้รับงานนี้สิบปากว่า ไม่เท่าไปรับชมด้วยตัวเอง ซีรีส์กุหลาบร้อยรักมีทั้งหมด 38 ตอนจบ สามารถรับชมได้ทาง WeTV มีทั้งพากย์ไทยและซับไทยMickey Mousemydramalist.com