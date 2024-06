เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “แผนลักป่วนบัลลังก์ • Missing Crown Prince” [2024]

ชื่อสากล : Missing Crown Princeชื่อไทย : แผนลักป่วนบัลลังก์ชื่อเกาหลี : 세자가 사라졌다 | se-ja-ga sa-ra-jyeott-daแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • อิงประวัติศาสตร์สมมุติเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : คิมจีมัน (Kim Jin-Man) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Kill Me, Heal Me” (MBC, 2015)ผู้เขียนบท : คิมจีซู (Kim Ji-su) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “Bossam: Steal the Fate” (MBN, 2021) • พัคชอล (Park Cheol) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “Bossam: Steal the Fate” (MBN, 2021)บริษัทผู้ผลิต : Studio Jidam, Chorokbaem Media และ Superbook Co., Ltd.ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง MBNจำนวนตอนออกอากาศ : 20 ตอนจบความยาวตอนละ : 70 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21:40 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 13 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567ออกอากาศในไทย ช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง Mono Max ทั้งซับไทยและพากย์ไทย อัปเดตตอนใหม่ วันละ 4 ตอน ทุกวันพุธ เวลา 10:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป“ชเวมยองยุน” (รับบทโดย ฮงเยจี) ลูกสาวของหมอหลวง “ชเวซังรก” (รับบทโดย คิมจูฮอน) ได้รับการคัดเลือกจากวังหลวงให้เป็น ว่าที่ “องค์หญิงรัชทายาท” คู่หมายของ “องค์รัชทายาทอีกอน” (รับบทโดย ซูโฮ EXO) ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของทั้งสามฝ่าย “องค์ราชาแฮจง” (รับบทโดย จอนจินโอ) “พระมเหสี” (รับบทโดย พัคซองยอน) และ “พระพันปีมินซูรยอน” (รับบทโดย มยองเซบิน)แต่มยองยุนซึ่งนอกจากจะเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องการแพทย์ และออกไปช่วยดูแลคนไข้ในโรงหมอหมู่บ้านเป็นประจำ ยังเก่งกาจเรื่องหมัดมวยอีกด้วย ซึ่งนางก็รับรู้มาโดยตลอดว่าตัวเองนั้นเกิดมาพร้อมดวงหายนะ มีชะตาต้องคำสาปที่หากแต่งงานจะทำให้สามีตาย ต้องกลายเป็นแม่หม้าย นางจึงปฏิเสธที่จะเข้าวังหลวง แต่หมอหลวงชเวไม่ยินยอน และบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองชเวซังรก ตัดสินใจทำพิธีรวมวิญญาณเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวตามคำแนะนำของผู้เป็นอาจารย์ เพื่อแก้ดวงให้ลูกสาวกับอีกอน โดยสั่ง “มูแบ็ค” (รับบทโดย ซอแจอู) ให้หาคนไปลักพาตัวองค์รัชทายาท ซึ่งชอบลักลอบออกจากวังหลวงตอนกลางคืนกับองครักษ์ “กั๊บซ็อก” (รับบทโดย คิมซอลจิน) และคืนนั้นองค์ชายตั้งใจออกมาสอบถามหมอหลวงชเว ว่าเจ้าของกล่องใส่เข็มฝังเข็มของหมอหลวง ที่เขาเก็บได้ในระหว่างที่ไปสืบหาข้อมูลการตายอย่างมีเงื่อนงำของนางในตำหนักพระพันปี เป็นใครกัน แต่องครักษ์กลับบอกว่าหมอหลวงชเวไม่อยู่บ้านแท้จริงแล้วชเวซังรกทำพิธีรวมวิญญาณอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พิธีเกิดความผิดพลาด เพราะรู้จักนิสัยของลูกสาวเป็นอย่างดี หมอหลวงชเว จึงให้ “โอวอล” (รับบทโดย คิมโนจิน) สาวรับใช้คนสนิท นำยาสลบผสมน้ำไปให้มยองยุนดื่ม กำชับว่าให้คอยดูมยองยุนไม่ให้ออกมาจากห้องได้เด็ดขาดและเพียงไม่นาน ข่าวการหายตัวไปขององค์รัชทายาท ก็สร้างความแตกตื่นไปทั่ววังหลวง ทางด้านองค์รัชทายาทอีกอนเมื่อฟื้นขึ้นก็ได้พบกับมยองยุนซึ่งอ้างว่าตนเป็นสาวใช้ เป็นคนที่ช่วยพาเขาหนีออกมา องค์รัชทายาทตกหลุมรักมยองยุนเข้าอย่างจัง โดยไม่รู้เลยว่านางก็คือว่าที่องค์หญิงรัชทายาทคู่หมายของตน และตกเป็นหนึ่งในหมากสำคัญแห่งศึกชิงบัลลังก์ในวังหลวงติดตามรับชมซีรีส์เกาหลีแนว ย้อนยุค โรแมนติก ดราม่า "แผนลักป่วนบัลลังก์ • Missing Crown Prince" เรื่องราวศึกชิงบัลลังก์ในวังหลวง เชือดเฉือนกันเผ็ดมันส์ สุดเข้มข้นลุ้นสนุกตลอดทั้งเรื่อง รับชม 4 ตอนใหม่ ทั้งซับไทยและพากย์ไทย ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ที่เดียว ทาง “โมโนแม็กซ์” (Mono Max)• ซูโฮ EXO (Suho) รับบทเป็น องค์รัชทายาท อีกอน• ฮงเยจี (Hong Ye-ji) รับบทเป็น ชเวมยองยุน• คิมมินกยู (Kim Min-gyu) รับบทเป็น องค์ชายโดซอง• คิมจูฮอน (Kim Joo-hun) รับบทเป็น หมอหลวงชเวซังรก• มยองเซบิน ( Myung Se-bin) รับบทเป็น พระพันปี มินซูรยอน• คิมโนจิน (Kim No-jin) รับบทเป็น โอวอล - หญิงรับใช้คนสนิทของมยองยุน• ยูฮีเจ (Yoo Hee-je) รับบทเป็น มูแบ็ค - ลูกนอกสมรสของหมอหลวงชเว พี่ชายของมยองยุน• คิมซอลจิน (Kim Seol-jin) รับบทเป็น กั๊บซ็อก - องครักษ์ขององค์รัชทายาท• จอนจินโอ (Cheon Jin-oh) รับบทเป็น พระราชาแฮจง กษัตริย์แห่งโชซ็อน• พัคซองยอน (Park Sung-yeon) รับบทเป็น พระมเหสีเรียบเรียงจาก : www.monomax.me, soompi.comภาพประกอบจาก : hancinema.net, X – MONOMAX