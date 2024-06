Scoop พิเศษ : สปอยล์ “Bridgerton: วังวนรัก เกมไฮโซ” ซีซั่น 3 เรื่องรักสุดอื้อฉาวของเลดี้จอมแฉแห่งยุครีเจนซี

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เรื่องอื้อฉาวในดงผู้ดียุครีเจนซียังคงแซ่บไม่มีแผ่ว เช่นเดียวกับซีรีส์ Bridgerton ซีซั่น 3 (2024) ที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องจากนิยายอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะซีนอีโรติกที่ดูแล้วถึงกับเอามือทาบอก พร้อมกับอุทานเบาๆ ว่า “อู้ววว์”!ความโรแมนติกยังเร้าใจไม่หยุด เพราะซีซั่นนี้ครอบครัวบริดเจอร์ตันพบรักกันหลายคู่ เลยมีข่าวลือให้โซเชียลเมาท์ฉ่ำกันไม่เว้นวัน แถมซีซั่นนี้จะเปิดเผยร่างจริงของเลดี้วิสเซิลดาวน์ตัวมัมแห่งวงการกอสซิปอีกด้วย เรารวมเรื่องราวสุดแซ่บใน “วังวนรัก เกมไฮโซ” ซีซั่นนี้ให้คุณผู้อ่านที่รักได้ฟัง ซึ่งดูเหมือนซีซั่นนี้จะเป็นจุดแยกย้ายของเหล่าตัวละครหลัก ส่วนตอนจบก็...อุ๊บส์!!! บอกไว้ก่อนบทความนี้มีสปอยล์ไม่น้อยนะหากยังจำกันได้ดี ครอบครัวบริดเจอร์ตันที่น่ารักและอบอุ่นดูจะขยันสร้างเรื่องอื้อฉาวให้เมาท์ฉ่ำกันทั้งดงผู้ดี ตั้งแต่ลูกสาวคนโตในซีซั่น 1 จนถึงซีซั่น 2 ก็มีเรื่องรักสามเส้าระหว่างพี่ชายคนโตอย่าง ท่านลอร์ดไวท์เคานต์ แอนโทนี บริดเจอร์ตัน (รับบทโดย โจนาธาน ไบลีย์) กับเคท ชาร์มา (รับบทโดย ซีโมน แอชลีย์) ก็สั่นสะเทือนวงการแม่สื่อแม่ชักชนิดหักปากกาเซียนแตกเป็นเสี่ยงๆมาถึงซีซั่น 3 ตลาดสมรส (Marriage Market) ก็กลับมาร้อนแรงแซงอุณหภูมิอีกครั้ง ด้วยตามประวัติศาสตร์ฤดูกาลสมรสของยุครีเจนซีจะเริ่มในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิ แต่ด้วยเรื่องอื้อฉาวและข่าวกอสซิปที่ทำให้อุณหภูมิร้อนเร่าราวกับฤดูร้อนก็ไม่ปาน เพราะซีซั่นนี้มีหลายคู่ให้ชาวเผือกอย่างเราๆ แทบไม่หลับไม่นอน โดยเฉพาะเรื่องรักระหว่างหนุ่มพราวเสน่ห์อย่าง คอลิน บริดเจอร์ตัน (รับบทโดย ลุค นิวตัน) กับสาวอวบอึ๋มข้างบ้านอย่าง เพเนโลพี เฟเธอร์ริงตัน (รับบทโดย นิโคลา คอฟแลน) ที่สร้างตำนานรักบทใหม่กับแม่สาว Wallflower จนคานทองที่เคยแข็งแกร่งหักสะท้านลงมากองกับพื้นดังปังๆๆไม่เว้นแม่แต่คุณแม่ยังสาวอย่าง ไวโอเล็ต บริดเจอร์ตัน (รับบทโดย รูธ เจมเมลล์) ก็พบรักใหม่กับน้องชายของเลดี้ แดนบิวรี (รับบทโดย แอดโจอา อันโด) แล้วยังมีเรื่องอื้อฉาวของแม่สาวจอมเย่อหยิ่งอย่าง เครสสิดา คาวเปอร์ (รับบทโดย เจสสิก้า แมดเซ่น) ที่ผ่านมา 3 ฤดูกาลหล่อนก็ไม่ลงจากคานสักที ร้อนใจถึงเจ้าคุณพ่อที่ต้องจับคู่กับคุณสามีวัยแง้มฝาโลง แต่เจ้าหล่อนก็หาวิธีสุดแปลกประหลาดที่ทำให้รอดจากงานสมรสแบบฉาวโฉ่ไปทั้งลอนดอน นี่ยังไม่รวมน้องชายคนรองของบ้านบริดเจอร์ตันที่ค้นพบตัวตนผ่านรักเหงาๆ เราสามคน แล้วไหนจะศึกสาวโสดที่แย่งชิงท่านลอร์ดเดบลิง (รับบทโดย แซม ฟิลลิปส์ ) เพื่อดิ้นหนีคานทองกันจนบันเทิงแค่นี้ก็พอจะทำให้เรารู้กันดีว่า ซีซั่น 3 เต็มไปด้วยวังวนรัก เกมไฮโซของแทร่...แหม! ยิ่งเมาท์ก็ยิ่งมัน ส่วนคนที่ไม่ได้ตกเป็นข่าวกอสซิปของเลดี้วิสเซิลดาวน์ก็ตาร้อนผ่าว ด้วยอยากเป็นข่าวมเมาท์ในวงสังคมเช่นกันบริดเจอร์ตันซีซั่น 3 ยังคงเริ่มต้นด้วย Marriage Market เพื่อค้นหาเพชรน้ำหนึ่ง (diamond of the first water) คนใหม่ของฤดูกาล ลือกันว่าสมเด็จพระราชินีชาร์ล็อตต์ (รับบทโดย โกลดา โรชูเวล) ไม่ปลื้มหญิงงามจากตระกูลใดๆ ที่บรรดาคุณแม่ต่างก็แข่งขันกันสุดฤทธิ์เพื่อดันให้ลูกสาวเป็นคนโปรดปรานของราชินี ถึงกับมีบางตระกูลประจบประแจงเกินหน้าเกินตาด้วย “เพชรน้ำหนึ่ง” เปรียบเสมือนหญิงสาวดาวเด่นประจำฤดูกาล นอกจากความงาม ชาติตระกูลดี กิริยามารยาทเป็นเลิศแล้ว ซีซั่นนี้พระราชินีชาร์ล็อตต์ยังได้เพิ่มความสนุกด้วยการประชันขันแข่งคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคน นั่นทำให้ฟรานเชสกา บริดเจอร์ตัน (รับบทโดยแฮนนาห์ ดอดด์) ร่ายมนต์ใส่ตัวโน้ตบนเปียโน จนองค์ราชินีขี้เบื่อถึงกับทรงปราบปลื้มและประกาศให้หล่อนเป็นเพชรน้ำหนึ่งคนใหม่ของฤดูกาลอย่างที่รู้กันดีว่า “ตลาดสมรส” ก็เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในลอนดอนศตวรรษที่ 18 ในช่วงเวลาของยุครีเจนซี (Regency Era) ที่ความหนาวทำเอาชีวิตไร้สีสันและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของหนุ่มสาววัยแรกแย้มต้องการไออุ่นของใครสักคน สมเด็จพระราชินีจึงอยากจะรับบทแม่สื่อสูงศักดิ์ผู้มีสายตาเฉียบคม แต่ก็ทรงอารมณ์เสียจากการที่เพชรน้ำหนึ่งแห่งตระกูลบริดเจอร์ตันดันไปตกหลุมรักกับคนที่ไม่ใช่เป้าหมาย นั่นทำให้องค์ราชินีมีแต่เรื่องชวนหัวร้อน พอๆ กับเครื่องหัวที่ซีซั่นนี้ดูจะแน่นและมีลูกเล่นแพรวพราวมากกว่าเดิมบางทีสมเด็จพระราชินีชาร์ล็อตต์ทรงปรารถนาดีจนมองข้าม “ความรัก” เพราะการจับคู่นั้นดูจากสถานะและชนชั้นเป็นสำคัญ ด้วยเพราะหญิงสาวในยุคสมัยนั้นเปรียบเสมือนสมบัติหรือเครื่องประดับชิ้นหรูสำหรับสามี โชคดีที่ตระกูลบริดเจอร์ตันนั้นมั่นคั่งเพียงพอ พวกเขาจึงใช้หัวใจนำทางในเรื่องของการเลือกคู่ ทำให้ฟรานเชสกา บริดเจอร์ตัน ซึ่งเป็นสาวซื่อใสสไตล์ introvert ผู้หลงใหลการเล่นเปียโนเป็นชีวิตจิตใจ หล่อนจึงไม่ประสงค์ทรัพย์สมบัติใดๆ นอกจากชายที่มีตัวโน้ตในหัวใจแบบเดียวกัน สาวงามจึงขัดใจพระราชินีไปเลือกชายสูงศักดิ์จากสก็อตแลนด์ ที่ดูเหมือนจะมีอุปนิสัยและรสนิยมคล้ายคลึงกันอย่างมากโชคดีประการที่สองคือ ฤดูกาลนี้สมเด็จพระราชินีดูมีเรื่องให้สนพระทัยมากกว่าการจับคู่ อย่างการประกาศตามล่าเลดี้วิสเทิลดาวน์ด้วยค่าหัว 5,000 ปอนด์ และดูเหมือนพระองค์จะมีเรื่องหัวร้อนอีกมากมายไม่เว้นวัน จึงทรงสนุกกับการไปปรากฎกายในงานปาร์ตี้ของชนชั้นสูงแบบเซอร์ไพรส์ ด้วยหวังจะจับพิรุธและเปิดโปงตัวมัมแห่งวงการกอสซิปด้วยพระองค์เอง เพราะนั่นถือเป็นการประกาศชัยชนะในฐานะควีนแห่งอังกฤษไงล่ะ*มุมกอสซิป : ในเรื่องนี้จะได้ยินคำว่า “ตัน” (Ton) ที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศส “le bon ton” แปลว่า "มารยาทดี" หรือ "รสนิยมดี" เป็นคำที่ใช้ในสังคมชั้นสูงยุครีเจนซีช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ค่านิยมเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ชนชั้นสูงคาดหวังจากตระกูลผู้ดี สะท้อนผ่านมารยาทในการเข้าสังคม จำนวนครั้งที่หญิงสาวถูกหนุ่มๆ ขอเต้นรำ ไลฟ์สไตล์ที่หรูหราฟู่ฟ่า และความเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นเหตุที่เรื่องรักของฟรานเชสกา บริดเจอร์ตัน ออกจะชืดเหมือนแกงจืดไปสักนิด เพราะคู่นี้เขาเน้นความเป็นชาว introvert ที่มีโลกส่วนตัวสูงและสื่อสารด้วยการเชื่อมจิตเป็นหลัก ทำให้จุดโฟกัสจะเป็นเรื่องราวสุดอื้อฉาวของคอลินและเพเนโลพี เพื่อนสาวบ้านตรงข้ามที่เคยเล่นซนกันมาตั้งแต่เล็กหลังจากที่ซีซั่น 2 เอโลอีส บริดเจอร์ตัน (รับบทโดย คลอเดีย เจสซี) จับได้ว่าเพื่อนซี้อย่างเพเนโลพีมีร่างสองเป็นถึง “เลดี้วิสเทิลดาวน์” ตัวมัมแห่งวงการแฉแห่งลอนดอน ทำให้เธอหันหลังให้กับเพเนโลพีแล้วไปสนิทสนมกับเครสสิดา คาวเปอร์ และปล่อยเบลอเพเนโลพีให้เปลี่ยวเหงาเป็น wallflower เพียงลำพังแต่ความที่เอโลอีสนั้นรักเพื่อนเป็นอย่างมาก หล่อนจึงรูดซิปปากสนิทไม่ยอมบอกความลับของเพเนโลพีกับใครๆ แต่ก็ไม่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนสนิทอีกต่อไป ฝ่ายเพเนโลพีเองก็ต้องกล้ำกลืนที่เห็นเอโลอีสไปสนิทกับเครสสิดา อีกใจหนึ่งก็เบื่องานสังคมและต้องการหนีจากครอบครัวเฟเธอร์ริงตัน ที่มีบรรดาพี่สาวและสามีอาการเพี้ยนเกินเบอร์ ครั้นจะให้หล่อนขึ้นคานทองเลี้ยงหลานของพี่ๆ ก็คงไม่มีวัน! ไหนจะรสนิยมสุดแปลกของครอบครัวที่เน้นการแต่งตัวด้วยชุดหลากสีสันคล้ายนกแก้วมาคอร์ จนเป็นที่แอนตี้ของวงสังคมว่าแล้วเพเนโลพีจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้ดูหรูหราและมีรสนิยมมากขึ้น นั่นทำให้หนุ่มๆ ละสายตาจากหล่อนไม่ได้เลย แต่ด้วยไม่ประสาเรื่องการเต้นรำและพูดคุยกับผู้ชายทำให้ตลาดวายไปอย่างรวดเร็ว ร้อนถึงคอลินที่ต้องอาสาเป็นติวเตอร์ให้กับเพเนโลพีเพื่อให้หล่อนหาสามีได้ดังใจ แต่ลึกๆ แล้วคอลินก็แอบมีใจให้กับเพเนโลพีหลังจากเห็นสไตล์การแต่งหน้าและแต่งตัวใหม่ที่ดูเซ็กซี่และมีเสน่ห์มากขึ้นแต่แล้วเรื่องกอสซิปก็แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวงไฮโซจับโป๊ะได้ว่าเพเนโลพีมีคอลินเป็นติวเตอร์ ทำให้หล่อนอับอายและหายหน้าจากวงสังคมอีกครั้ง แต่แล้วก็เป็นคอลินที่กระชากเธอลงมาจากคานทองไปอย่างไม่ทันตั้งตัว จนทำให้เราได้ชมฉากอีโรติกแสนจะวาบหวิวของคู่นี้กันอย่างเมามัน จนซีซั่นนี้ยกให้เป็นคู่เอกไม่แพ้เรื่องเซ็กซ์สุดหวือหวาของเบเนดิกต์ บริดเจอร์ตัน (รับบทโดย ลุค ทอมป์สัน) กับบทบาทการสวิงกิ้งที่แสนจะดุเดือดและเมามันขั้นสุด!** มุมกอสซิป : เสื้อผ้าหน้าผมในซีซั่นนี้ยังคลุมโทนออกมาได้ดี มีความพาสเทลและสีสันสดใสสไตล์ Bridgerton ในส่วนของบ้านบริดเจอร์ตันจะเน้นการแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าอ่อนหรือม่วงไลแลค ส่วนการแต่งกายของผู้หญิงในยุครีเจนซีจะเน้นเสื้อผ้าเพียง 3 ชั้นคือ กระโปรงชั้นใน (chemise) คอร์เซ็ต (corset) และกระโปรงแนบกับรูปร่างที่เน้นสัดส่วนให้ดูเซ็กซี่อย่างเป็นธรรมชาติ (gown) ด้วยเนื้อผ้าบางเบาและพริ้วไหวอย่างมัสลินและผ้าไหม เป็นต้นในประวัติศาสตร์อังกฤษยุครีเจนซี (ค.ศ.1811–1820) บทบาทของผู้หญิงดูจะเป็นเพียงแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ ดังคำกล่าวของ พอร์เทีย เฟเธอร์ริงตัน (รับบทโดย พอลลี วอล์คเกอร์) ที่บอกกับเพเนโลพี-ลูกสาวคนเล็กของเธอว่า จะไปหมกมุ่นกับความฝันทำไม ผู้หญิงอย่างเราไม่จำเป็นต้องมีความฝัน ในเมื่อเราเกิดมาเพื่อหาสามีดีๆ สักคน แล้วก็ปล่อยให้แสงสว่างแห่งความสำเร็จของเขาฉาบฉายมาที่เราเท่านั้นก็พอ เพเนโลพีได้ยินดังนั้นก็หัวร้อนอย่างหนัก ในเมื่อหล่อนมีพรสวรรค์ในการเป็นนักเขียนคนดังแห่งลอนดอน แล้วทำไมต้องยอมปล่อยวางความสุขเพียงหนึ่งเดียว เพื่อไปเป็นช้างเท้าหลังให้ผู้ชายด้วยล่ะหลังจากที่หล่อนลุกขึ้นมาปฏิวัติวงการแฟชั่นของตระกูลเฟเธอร์ริงตันได้สำเร็จ และหลุดออกจากการเป็นไม้ประดับข้างกำแพงในงานปาร์ตี้ได้อย่างเจิดจรัส เรื่องอะไรหล่อนต้องอดสูอยู่กับการแต่งงานและเป็นแม่บ้านคอยเลี้ยงลูกอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว ว่าแล้วเพเนโลพีผู้เปี่ยมด้วยความรู้และความกล้าหาญก็ลุกขึ้นมาแจ้งเกิดภายใต้แสงสปอต์ไลท์ด้วยความสามารถของตัวเอง โดยมีแม่ของเธอคอยเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ แม้ที่ผ่านมาครอบครัวจะดูแคลนเพเนโลพีมาหลายซีซั่น แต่หลังจากที่เธอถูกคอลิน บริดเจอร์ตัน ขอแต่งงานและเตรียมจัดพิธีวิวาห์สุดอลัง ความหวังในการเอาตัวรอดจากการถูกยึดสมบัติของตระกูลเฟเธอร์ริงตัน เธอก็กลายเป็นความหวังของบ้านไปอย่างสมบูรณ์แบบและจบแบบคุณแม่ปลื้มซะด้วยตลอดเรื่องเราจะเห็นผู้หญิงมีบทบาทสำคัญหลายคน ตั้งแต่สมเด็จพระราชินีชาร์ล็อตต์ เลดี้แดนบิวรี และเพเนโลพี ทำให้ Bridgerton ซีซั่น 3 สะท้อนบทบาทของเหล่า Empowering Women ไปอย่างสง่างาม เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ทำออกมาได้ดีและสนุกไม่แพ้ซีซั่นก่อนหน้านี้ ใครที่อ่านสปอยล์จบก็เตรียมไปพบกับเรื่องรักสุดอื้อฉาวได้ที่ Bridgerton ซีซั่น 3 (วังวนรัก เกมไฮโซ) ทั้ง 8 ตอนได้ทาง NetflixRassarinhttps://www.cosmopolitan.com/uk/entertainment/a61067748/what-time-bridgerton-season-3-part-2-released/https://www.vogue.com/article/17-thoughts-we-had-while-watching-bridgerton-season-3-episode-1https://www.hellomagazine.com/film/497705/bridgerton-meet-the-new-stars-joining-the-cast-for-season-three/https://www.netflix.com/tudum/articles/bridgerton-season-3-filming-cast-newshttps://www.radiotimes.com/tv/drama/bridgerton-season-3-release-date-2/https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a36106729/bridgerton-season-3/https://www.buzzfeed.com/natashajokic1/bridgerton-season-3-facts-interviewhttps://fashionista.com/2024/05/bridgerton-season-3-costumes-outfits-fashion